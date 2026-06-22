Westliche Regierungen gefährden westliche Bürger

Von J.B. Shurk

Der Westen befindet sich im Krieg mit ausländischen Angreifern, und westliche Regierungen befinden sich im Krieg mit einem imaginären „Klimawandel“.

Die globale Führungsklasse aus Bürokraten, Bankern, Politikern, Unternehmenschefs und NGOs hat es sich zur Aufgabe gemacht, Chaos und Gewalt in westlichen Ländern zu schüren. Im Namen des Kampfes gegen das imaginäre Schreckgespenst des „Klimawandels“ verbieten sie kostengünstige Energieformen und drängen uns in Richtung eines CO₂-Erfassungssystems, das immer weiterreichende Formen der Massenüberwachung rechtfertigt. Im Namen der Bekämpfung exotischer Pandemien rechtfertigen sie Massen-Lockdowns, digitale Zentralbankwährungen und „Impfpass“-Pässe. Indem sie behaupten, dass der vom Menschen verursachte „Klimawandel“ neue Pandemien hervorruft, und indem sie die westlichen Industriegesellschaften für die Verursachung des „Klimawandels“ verantwortlich machen, besteht die globale Führungsklasse darauf, dass westliche Nationen „Klimaflüchtlinge“ als Teil ihrer fortwährenden Sühne für vergangene industrielle „Sünden“ aufnehmen müssen.

Das ist alles mit Exkrementen beladene Propaganda, getarnt als „Wissenschaft“ und „Tugend“. Schlimmer noch: All diese lächerlichen Lügen stellen einen anhaltenden Angriff auf die westlichen Völker dar. Bedenken Sie, wie bösartig diese Globalisten wirklich sind: Sie haben mindestens das letzte halbe Jahrhundert damit verbracht, Kindern Angst einzujagen, damit sie glauben, die moderne Industrie würde den Planeten unmittelbar zerstören. Wir werden schon so lange mit so viel Massenhysterie rund um „globale Erwärmung/Abkühlung/Klimawandel/Extremwetter“ überschüttet, dass wir gar nicht mehr erkennen, wie absolut bösartig diese umweltfaschistischen, verrückten Propagandisten sind.

Wenn ein Fremder in unsere Häuser käme, unsere Kinder entführte und sie in den nächsten fünfzehn Jahren einer Gehirnwäsche unterzog, um ihnen einzureden, dass die Welt untergehen würde, wären wir entsetzt. Wir würden die Entführer als „Kinderschänder“ und „Monster“ bezeichnen. Wir würden alles tun, um die Psyche unserer verstörten Kinder zu heilen. Doch in Grundschulklassen in Kanada, Australien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und in der gesamten Europäischen Union werden kleine Kinder darauf konditioniert, an die Lüge zu glauben, dass Innovation, Produktivität, materieller Wohlstand und Industrie Gifte seien, die sie alle umbringen würden. Das ist wahnsinnig. Und noch wahnsinniger ist es, dass wir das zulassen.

Der „Klimawandel“-Betrug ist ein großes Geschäft. Der Crony-Kapitalismus funktioniert am besten, wenn autoritäre Regierungen vorschreiben, dass jeder Windräder, Solarzellen, energieeffiziente dies und Netto-Null-modulierte das kaufen muss. Wenn Politiker und Bürokraten es für kleine Unternehmen unerschwinglich teuer machen, irgendetwas zu produzieren, erhält die Großindustrie ein staatlich reguliertes Monopol über ganze Industriezweige. Diese Unternehmensmonopole geben einen Teil der Beute an Politiker, Regulierungsbehörden und NGOs zurück, und alle geldgierigen Verschwörer bleiben reich und glücklich.

Wer verliert? Der freie Markt verliert. Wenn sich nur große Konzerne die Herstellung von Produkten leisten können, gleicht die Innovation in Europa der in Afrika. Normale Bürger verlieren, weil sie effektiv daran gehindert werden, ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten einzusetzen, um neue Dinge zu entwickeln und zu verkaufen, die Einkommen, Kapital und soziale Mobilität generieren. Die Gesellschaft verliert, weil sich der Marktplatz der Ideen in ein zentral verwaltetes Kartell verwandelt, das von ein paar multinationalen Investmenthäusern betrieben wird.

Wer gewinnt? Die globale Führungsklasse gewinnt. All diese zentralen Manager, die darauf bedacht sind, jede unserer Bewegungen und Gedanken zu verfolgen und nachzuverfolgen, sind auf ein globales System angewiesen, das kohlenstoffbasierte Menschen, die mit jedem Atemzug kohlenstoffgebundene Moleküle ausatmen, in Buchhaltungseinheiten verwandelt, die im Rahmen des unausgesprochenen Sozialvertrags des Globalismus verwaltet, programmiert und kontrolliert werden müssen – ein Vertrag, der den Bürgern für das „Privileg“ des Lebens auferlegt wird. Kommunisten, Faschisten und diverse andere widerwärtige Autoritäre dieser Welt haben sich unter den Fahnen von „Netto-Null“-Initiativen und Aufrufen zur „Rettung des Planeten“ vereint, denn die „Rettung des Planeten“ gibt ihnen einen Vorwand, Sie zu überwachen, zu bestrafen und sogar zu eliminieren.

Wie „egoistisch“ muss ein Mensch schließlich sein, um zu glauben, dass seine Wünsche und Bedürfnisse wichtiger sind als die „Rettung des Planeten“ vor der Zerstörung? Totalitarismus lebt von Märchen, die den Wert des Einsatzes für „das Allgemeinwohl“ lehren, und jedes dieser Märchen ist von Natur aus mörderisch. Um des „Kollektivs“ willen glauben die Fanatiker des „Green New Deal“, dass einige Menschen sterben müssen! Sie selbst werden sich nicht freiwillig in den Vulkan stürzen oder auf dem Maya-Tempel geopfert werden. Sie werden die „Ungläubigen“ für das kommende „Netto-Null“-Blutvergießen auswählen.

Und dieses Blutvergießen hat bereits begonnen! Wie um alles in der Welt könnte ein vernünftiger Mensch es rechtfertigen, Millionen von Männern im wehrfähigen Alter aus den Höllenlöchern der Dritten Welt in hochentwickelte westliche Nationen zu bringen? An der Massenmigration ist nichts sinnvoll, wenn das Ziel darin besteht, die Aufnahmeländer zu stärken. Die Menschen, die in den Vereinigten Staaten und Europa abgesetzt werden, verfügen weder über Qualifikationen noch über eine Ausbildung. Sie sprechen weder Englisch, Französisch, Schwedisch, Dänisch, Polnisch, Italienisch, Spanisch noch Deutsch. Sie haben kein Interesse daran, diese Sprachen zu lernen. Sie haben kein Interesse an Assimilation. Sie ziehen es vor, historische Dörfer zu übernehmen, die Schulen zu überfluten, christliche Kirchen in Moscheen zu verwandeln, Geschäfte in den Innenstädten in ausländische Enklaven und Schwarzmarktzentren umzuwandeln, die Einheimischen zu vergewaltigen und das von den Steuerzahlern finanzierte soziale Sicherheitsnetz auszubeuten. So wie Parasiten sich von geschwächten Wirten ernähren, bis sie diese schließlich töten, verschlingen einfallende Heerscharen von Ausländern die geschwächten westlichen Nationen, bis sie ihnen den endgültigen Todesstoß versetzen.

Nichts davon ist natürlich „politisch korrekt“, laut auszusprechen. Unsere globale Führungsklasse hat uns in den letzten dreißig Jahren den unsinnigen Refrain „Vielfalt ist unsere Stärke!“ eingetrichtert. „Multikulturalismus“ – das gleichzeitige Nebeneinander vieler verschiedener Kulturen – soll einer einzelnen Kultur überlegen sein. Wie soll das Sinn ergeben? Ist es für einen General einfacher, Truppen zu befehligen, wenn alle Soldaten verschiedene Sprachen sprechen? Ist die Wahrscheinlichkeit einer Meuterei auf einem Kriegsschiff geringer, wenn jeder Matrose andere Bräuche pflegt? Erfüllt ein religiöser Tempel seinen Zweck, wenn alle Gläubigen zu verschiedenen Göttern beten? Natürlich nicht. Ohne gemeinsame kulturelle Bindungen arbeiten Menschen selten gut zusammen.

Warum sollten westliche Nationen dann zu Mekkas des Multikulturalismus umgewandelt werden? Warum um alles in der Welt sollte ein vernünftiger Mensch die Verwandlung europäischer und amerikanischer Städte in „No-Go-Zonen“ feiern, in denen Stämme verschiedener Völker gegeneinander um Macht und Position kämpfen? Warum fordern westliche politische Parteien eine Massenamnestie für Millionen von Ausländern? Wie soll das alles Sinn ergeben, es sei denn, die Absicht besteht darin, einzelne westliche Nationen zu zerstören?

Und wenn westliche Nationen angegriffen werden, erscheint es dann nicht vernünftig, dass sich westliche Bürger darauf vorbereiten, sich zu verteidigen? Vizepräsident Vance ist der Meinung, dass Westler genau das tun sollten. Nachdem ein Mann aus einer fremden Kultur den britischen Studenten Henry Nowak brutal ermordet hatte, verurteilte Vance die kalkulierte Entscheidung der Behörden, einen einheimischen Sohn auf dem Altar der erzwungenen „Vielfalt“ zu opfern:

Henry Nowak starb so, wie eine Zivilisation stirbt: im Stich gelassen, gefesselt von Behörden, die ihm weder vertrauten noch sich um ihn kümmerten, und beschuldigt von Hassverbrechen, die er nicht begangen hatte. Sein Mord ist ebenso tragisch wie empörend. Er sollte heute noch am Leben sein, und das wäre er auch, hätten die letzten Generationen der europäischen Eliten sich gegen die Politik des Selbsthasses und die Masseneinwanderung von Migranten gewehrt, von denen viele den Westen und die Menschen, die ihn lieben, verachten. Henry war bei weitem nicht der Erste, der so sinnlos sein Leben verlor, und ich fürchte, er wird nicht der Letzte sein. Jedes Mal, wenn ein Leben wie das seine verloren geht, ist die angemessene Reaktion – die einzige Reaktion – gerechter Zorn.

In der Woche seit der Verurteilung von Nowaks Mörder stehen vier afghanische Migranten in Bristol wegen der Vergewaltigung einer Siebzehnjährigen vor Gericht, kam es in Manchester zu einer Massenmesserstecherei, und ein sudanesischer Staatsangehöriger versuchte in Belfast, einen Iren zu enthaupten. Behauptet die britische Regierung immer noch, dass „Vielfalt unsere Stärke ist“? Natürlich tut sie das. Anstatt Ausländer für die Ermordung britischer Bürger verantwortlich zu machen, gibt das britische Establishment den britischen Bürgern die Schuld dafür, dass sie bemerken, dass ihre Nation angegriffen wird.

Der Westen befindet sich im Krieg mit ausländischen Eindringlingen, und westliche Regierungen befinden sich im Krieg mit einem imaginären „Klimawandel“. Neue westliche Führer müssen das Ruder übernehmen, bevor es keinen Westen mehr gibt.