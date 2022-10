Das klingt furchtbar nach einem sozialen Kredit-Punkte-System

In Großbritannien kann man für die Nutzung „nachhaltiger“ Verkehrsmittel Punkte bekommen.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Leute als verrückte Verschwörungstheoretiker beschimpft wurden, weil sie behaupteten, dass wir uns in Richtung sozialer Kredit-Punkte-System bewegten?

Das könnte in freien westlichen demokratischen Ländern doch nie passieren, oder? Genauso wenig, wie die Polizei auf den Straßen patrouillieren und die Impfpässe der Bürger kontrollieren würde! Oh, Moment, das ist ja passiert.

In der britischen Stadt Sunderland wurde nämlich eine App eingeführt, die Ihre Reisebewegungen verfolgt. Die Bürger werden dann mit Punkten belohnt, wenn sie „nachhaltige“ Verkehrsmittel wie Gehen, Radfahren oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen.

Ja, natürlich. Sie tun alles, um die Menschen daran zu hindern, sich mit einem eigenen Auto frei zu bewegen. Sie wollen, dass man Verkehrsmittel wie Busse benutzt oder mit dem Fahrrad fährt, wie es in der Sowjetunion der Fall war. Alles natürlich unter dem Vorwand des Klimawandels.

Ich werde es noch einmal sagen. Das ist Klimakommunismus.

Bürger, die Punkte sammeln, können diese dann für Belohnungen wie Rabatte in Geschäften, kostenlosen Kaffee und mehr verwenden! Wow, das klingt erstaunlich.

Für jede Minute, die man zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, erhält man 1 Punkt (bis zu 60 Punkte pro Tag). Und jedes Mal, wenn Sie den Bus, die U-Bahn oder den Zug nehmen, erhalten Sie 10 Punkte (bis zu vier Mal pro Tag). Wow, das hört sich fast so an, als bekäme man eine Punktzahl… eine soziale Punktzahl… für „umweltfreundliches Verhalten“…

Laut ihrer Website lief das Programm vom 1. März bis zum 30. September, es scheint also, dass man keine Punkte mehr bekommen kann. War dies ein Probelauf für etwas Größeres?

Stellen Sie sich vor, dass so etwas in Zukunft mit Ihrer digitalen ID verbunden wird. Sie melden sich mit Ihrer digitalen ID an, und dann werden alle Ihre Bewegungen verfolgt, um zu sehen, ob Sie „nachhaltige Verkehrsmittel“ benutzen (mit anderen Worten, Verkehrsmittel, die die Regierung von Ihnen verlangt). Jedes Mal, wenn Sie den Bus nehmen, bekommen Sie Bonuspunkte, und jedes Mal, wenn Sie mit dem Auto fahren, könnten Sie vielleicht Minuspunkte bekommen. Das wird kommen, das können wir jetzt schon sehen.

Oh, und nun überlegen Sie, welche Rolle die digitalen Währungen der Zentralbanken spielen werden. Vielleicht haben Sie nicht genug Punkte? Vielleicht können Sie so lange am Kauf oder Verkauf gehindert werden, bis Sie Ihren Punktestand verbessert haben? Hmm.

Und natürlich benutzen sie die Ausrede des „Klimawandels“, um die totale Kontrolle zu erlangen. Wie lange wird es dauern, bis wir einen Klimawandel-Pass bekommen?

In der Tat ist diese App, die es in Großbritannien gibt, nicht weit von einer Art Klimawandel-Pass entfernt, sie ist ziemlich nah dran.

Ich habe das schon letztes Jahr vorausgesagt…

Dinge, die noch vor ein paar Jahren verrückt erschienen, werden jetzt Realität. Es scheint, als ob die Sache mit den Covidpässen sie auf neue Ideen gebracht hat.

Unter dem Vorwand des Klimawandels wird immer mehr Kontrolle ausgeübt. In den Niederlanden spricht der Staat davon, Landwirte zu zwingen, ihr Land an den Staat zu verkaufen, um neue Klimaziele zu erreichen. Wo wird das enden?

Die Wahrheit ist, es wird nicht aufhören, bis sie die totale Kontrolle haben. Der Klimawandel wird als Vorwand benutzt, um nach der Macht zu greifen.

Das ist Klimakommunismus.