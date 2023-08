Das koloniale Erbe Frankreichs und die Sicherheitsbedenken der USA überschneiden sich in Niger

Russen vor den Toren halten Ausschau nach neuen Jagdgründen

Melkulangara Bhadrakumar

Der Militärputsch in Niger ist bereits drei Wochen alt. Die Putschisten festigen ihre Herrschaft, nachdem sie im Schattenspiel mit der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) die Oberhand gewonnen haben, unterstützt von ehemaligen Kolonialmächten, die diesen verzweifelt armen westafrikanischen Staat, der reich an Bodenschätzen ist, verwüsten.

Die Aussichten auf eine Wiedereinsetzung des pro-westlichen Präsidenten Mohamed Bazoum in Niger sind düster. Er ist ein ethnischer Araber mit einer kleinen Machtbasis in einem überwiegend afrikanischen Land und stammt aus dem Migrantenstamm der Ouled Slimane, der in der Vergangenheit Frankreichs fünfte Kolonne in der Sahelzone war.

Die ECOWAS verlor die Initiative, als die Putschisten ihre Frist vom 6. August missachteten, um Bazoum freizulassen und ihn unter Androhung einer Militäraktion wieder einzusetzen.

Der Putsch in Niger war auch für Frankreich ein demütigender Rückschlag und für Präsident Emmanuel Macron persönlich ein schreckliches Drama, da er in Afrika seinen besten Unterstützer für Frankreichs neokoloniale Politik verlor. Macron drängte die ECOWAS dazu, in Niger einzumarschieren und Bazoum zu retten. Er hat die Stimmung hinter dem Putsch falsch eingeschätzt und darauf gesetzt, dass das nigerianische Militär zersplittern würde. Seine Überreaktion steigerte sich, als die Putschisten über Nacht die Militärverträge mit Frankreich aufkündigten. Und die latente Feindseligkeit gegenüber Frankreich nahm zu und zwang Macron, die Führung an Washington abzugeben.

Nicht nur Frankreich, sondern die westlichen Mächte insgesamt verstehen nicht, dass die afrikanische Bevölkerung dank der gewalttätigen und erbittert umkämpften nationalen Befreiungsbewegungen eine stark politisierte Denkweise hat. Wenig überraschend hat sich Afrika schnell an den Raum angepasst, der sich ihm im multipolaren Umfeld für Verhandlungen mit den ehemaligen Kolonialherren eröffnete.

Am vergangenen Montag weigerte sich General Abdourahmane Tchiani, der eigentliche Anführer des Putsches, mit der amtierenden US-Außenministerin Victoria Nuland zusammenzutreffen. Nuland und andere US-Beamte baten um ein persönliches Treffen mit Bazoum, doch auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Stattdessen musste Nuland mit dem Kommandeur der nigerianischen Spezialeinheiten und einem der Anführer des Putsches, Brigadegeneral, verhandeln. General Moussa Salaou Barmou, der als Verteidigungschef fungiert.

Interessanterweise hatte Barmou die US National Defense University besucht und wurde in Fort Benning in Georgia ausgebildet. Offensichtlich hoffte die Junta auf einen Dialog mit Washington. The Intercept hat inzwischen enthüllt, dass Barmou nicht der einzige von den USA ausgebildete nigerianische General war, der an dem Putsch beteiligt war.

Darin hieß es: „Zwei Wochen nach dem Putsch in Niger hat das Außenministerium immer noch keine Liste der mit den USA in Verbindung stehenden Meuterer vorgelegt, aber ein anderer US-Beamter bestätigte, dass es „fünf Personen gibt, von denen wir festgestellt haben, dass sie [US-Militär-] Ausbildung erhalten haben.“ Verständlicherweise lässt Washington sich nicht in die Karten blicken und lässt die Russen im Unklaren.

Die USA stehen in Niger vor einer chaotischen Lage. Ihre Prioritäten sind zweierlei: erstens die Blockade jeglicher russischer Bemühungen, das französische Kontingent in Niger durch Wagner-Kämpfer zu ersetzen, und zweitens die Beibehaltung der drei Stützpunkte in Niger, komme was wolle. Wenn die Biden-Regierung die militärische Machtübernahme in Niger nicht offiziell als Putsch bezeichnet hat, dann deshalb, weil eine solche Bezeichnung keine weitere Sicherheitshilfe für Niger zulässt, wo die USA bekanntlich über eine 1100 Mann starke Militärpräsenz und, was noch wichtiger ist, über eine Drohnenbasis verfügen als Luftwaffenstützpunkt 201 in der Nähe von Agadez im Zentrum von Niger, der für mehr als 100 Millionen US-Dollar gebaut wurde und seit 2018 für Operationen in der Sahelzone genutzt wird.

In einem Reuters-Bericht heißt es: „Einer der US-Beamten sagte, wenn Wagner-Kämpfer in Niger auftauchen, bedeute das nicht automatisch, dass die US-Streitkräfte abziehen müssten.“ Der Beamte sprach von einem Szenario, in dem sich ein paar Dutzend Wagner-Kämpfer in Nigers Hauptstadt stationieren Es ist unwahrscheinlich, dass Niamey die Militärpräsenz der USA beeinträchtigen wird, aber „wenn sich Tausende von Wagner-Kämpfern über das ganze Land ausbreiten, auch in der Nähe von Agadez, könnte es aufgrund von Sicherheitsbedenken für das US-Personal zu Problemen kommen … Ungeachtet dessen werden die USA für eine Entscheidung, das Land zu verlassen, die Latte hoch legen.“

In diesem bizarren Schattenspiel zwischen Washington und Moskau dürfen die USA nicht auf eine militärische Intervention der ECOWAS in Niger drängen, damit ihre militärische Präsenz in Niger nicht unhaltbar wird. Natürlich waren die Putschisten in Niamey auch klug genug, bislang keinen Abzug der amerikanischen Truppen aus Niger zu fordern.

Vor diesem düsteren Hintergrund ist die Ankündigung des US-Außenministeriums am Mittwoch, dass die neue amerikanische Botschafterin in Niger, Kathleen FitzGibbon – früher die Nummer zwei der Botschaft in Nigeria – noch in dieser Woche in Niamey eintreffen wird, keine Überraschung. Es ist ein Signal für Washingtons Zuversicht, sich weiterhin mit der Situation auseinanderzusetzen. Der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, sagte Reportern, es sei nicht geplant, dass die neue Botschafterin den Putschisten ihr Beglaubigungsschreiben vorlege.

Unterdessen traf sich der Friedens- und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union, das für die Durchsetzung der Beschlüsse des Blocks zuständige Organ, am Montag in Addis Abeba und lehnte einen ECOWAS-Vorschlag für eine militärische Intervention in Niger ab. Mehrere süd- und nordafrikanische Mitgliedsländer seien „strikt gegen jede militärische Intervention.“

Zusammengenommen haben diese Entwicklungen die ECOWAS ins Hintertreffen gebracht. Erschwerend kommt hinzu, dass die Putschisten inzwischen ihre Absicht angekündigt haben, Bazoum wegen „Hochverrats“ und Untergrabung der Staatssicherheit vor Gericht zu stellen. Interessanterweise behauptet das Militärregime, „die notwendigen Beweise gesammelt zu haben, um den gestürzten Präsidenten und seine lokalen und ausländischen Komplizen vor zuständigen nationalen und internationalen Behörden strafrechtlich zu verfolgen“.

Bazoum wird angeklagt, nachdem er nach dem Putsch Gespräche mit hochrangigen westafrikanischen Politikern und „ihren internationalen Mentoren“ geführt hatte, denen die Putschisten vorwerfen, sie hätten falsche Anschuldigungen aufgestellt und versucht, einen friedlichen Übergang zum Scheitern zu bringen, um eine militärische Intervention zu rechtfertigen.

Diese Entwicklungen und der wachsende Widerstand im Inland in Nigeria, das derzeit die ECOWAS anführt, haben Präsident Bola Tinubu gezwungen, seine Haltung gegenüber einer militärischen Intervention zu ändern. Eine mächtige nigerianische Delegation, bestehend aus hochrangigen islamischen Geistlichen, reiste nach Niger, um Gespräche mit der Junta aufzunehmen, die umgehend einem Dialog mit der ECOWAS über das weitere Vorgehen im Land zustimmte. Im Laufe der Zeit verliert die ECOWAS die Initiative, die den Putschisten zum Vorteil gereicht.

Während schlechte Regierungsführung, grassierende Korruption, eskalierende Armut und Unsicherheit die Bedingungen für die Staatsstreiche in der Sahelzone geschaffen haben, ist ein tieferer Faktor die Geopolitik des Ressourcenzugangs und der Ressourcenkontrolle. Ausländische Mächte konkurrieren um die Erkundung und Kontrolle der reichhaltigen Bodenschätze westafrikanischer Nationen.

Die zunehmenden Spannungen in Niger und der weiteren Subregion werden zweifellos durch die geopolitische und wirtschaftliche Rivalität zwischen Ost und West verschärft. Das Gespenst, das Westafrika heimsucht, ist, dass sich der Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den USA leicht nach Afrika einschleichen kann, wo russische Söldner und westliche Spezialeinheiten bereits für neue Aufgaben stationiert sind.