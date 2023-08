Was können Sie tun, um dem Grauen Star vorzubeugen?

Die Geschichte auf einen Blick

Grauer Star (Katarakt) ist eine Augenerkrankung, bei der die Sicht aufgrund von Eiweißablagerungen auf der Augenlinse verschwimmt. Unbehandelt kann der Graue Star zu einem fortschreitenden Verlust der Sehkraft und schließlich zur Erblindung führen

Die häufigste Behandlung des Grauen Stars ist eine Operation, die jedoch nicht ohne Risiken ist. In 42 % der Fälle führt die Katarakt-Operation zu trockenen Augen, und in 20 % der Fälle hinterlässt sie ein hängendes Augenlid

Der Blutzuckerspiegel hat erhebliche Auswirkungen auf Ihre Augen. Ein chronisch hoher Blutzuckerspiegel aufgrund falscher Ernährung und mangelnder Bewegung kann Ihren Körper langfristig schädigen und Sie anfälliger für Augenkrankheiten wie Katarakt, Glaukom und Erblindung machen

Antioxidantien, die in grünem Blattgemüse und bunten Beeren und Gemüsesorten enthalten sind, können zur Vorbeugung und/oder Behandlung des Grauen Stars beitragen. Zu den wichtigsten Nährstoffen gehören Carotinoide wie Lutein, Zeaxanthin, Astaxanthin und Vitamin C.

Weitere natürliche Heilmittel gegen den Grauen Star sind N-Acetylcarnosin (NAC)-Tropfen und N-Acetylcysteinamid (NACA)-Tropfen

Im obigen Video stellt Dr. Eric Berg, Chiropraktiker und Gesundheitspädagoge, einige der seiner Meinung nach besten natürlichen Alternativen zur Vorbeugung und/oder Behandlung des Grauen Stars vor.

Zu den Risikofaktoren für den Grauen Star gehören starker Alkoholkonsum, Rauchen, höheres Alter, Diabetes, giftige Substanzen, bestimmte Medikamente und Traumata am Auge.2 Zu den Anzeichen und Symptomen für die Entstehung des Grauen Stars gehören:

Verschwommene, trübe oder neblige Sicht

Veränderungen in der Farbwahrnehmung

Schwierigkeiten beim Fahren in der Nacht aufgrund von Blendung durch Lichter

Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht

Kurzsichtigkeit

Doppeltsehen

Brillen und Kontaktlinsen scheinen Ihr Sehvermögen nicht mehr zu verbessern

Eine Kataraktoperation ist nicht risikofrei

Die häufigste Behandlung des Grauen Stars ist die Operation, die jedoch, wie Berg feststellt, nicht ohne Risiken ist. In 42 % der Fälle führt die Kataraktoperation zu trockenen Augen, und in 20 % der Fälle bleibt ein hängendes Augenlid zurück. Weitere mögliche Nebenwirkungen sind Trübungen, Netzhautablösungen, Augeninfektionen, Glaukom, weiterer Sehverlust und sekundärer Grauer Star.

Wie Berg würde auch ich dringend dazu raten, ein oder mehrere natürliche Heilmittel auszuprobieren, bevor man sich einer Operation unterzieht. Er weist darauf hin, dass die wissenschaftlichen Beweise für die Wirksamkeit von Naturheilmitteln in der Regel spärlich sind, was aber nicht heißt, dass sie nutzlos sind. Der Grund für das Fehlen wissenschaftlicher Beweise liegt darin, dass nur wenige bereit sind, die Mittel zu investieren, die für die Erforschung eines Mittels erforderlich sind, das nie einen Gewinn abwerfen wird.

Lebensmittel oder natürliche Nährstoffe lassen sich beispielsweise nicht patentieren, und Nahrungsergänzungsmittel sind im Vergleich zu Arzneimitteln nicht rentabel. Man kann nicht Hunderte oder Tausende von Dollar für eine Flasche Nahrungsergänzungsmittel verlangen. Andererseits ist das Risiko, das Sie eingehen, wenn Sie ein Naturheilmittel ausprobieren, so gut wie nicht vorhanden.

Wenn Sie Ihrer Ernährung mehr Nährstoffe zuführen, wird Ihnen das nicht schaden. Schlimmstenfalls werden Sie keinen Nutzen feststellen. Denken Sie daran, dass es bei Nahrungsmitteln und sogar bei Nahrungsergänzungsmitteln in der Regel mehrere Wochen oder Monate dauert, bis sich eine Wirkung bemerkbar macht, also bleiben Sie lange genug dabei, um einen Unterschied zu bemerken.

Blutzucker wirkt sich auf Ihre Augen aus

Wie Berg erklärt, werden Ihre Augen erheblich vom Blutzucker beeinflusst. Ein chronisch hoher Blutzucker, der durch schlechte Ernährung und Bewegungsmangel verursacht wird, kann langfristige Schäden im Körper auslösen und macht Sie anfälliger für Augenkrankheiten wie Katarakt, Glaukom und Blindheit. Berg erklärt:

„Wenn der Blutzucker hoch ist, entsteht in verschiedenen Geweben, auch in den Augen, viel oxidativer Stress. Unser Körper produziert [körpereigene] Antioxidantien, um sich vor dieser Oxidation und den Schäden durch freie Radikale zu schützen. Bestimmte Faktoren, wie Alter und Ernährung, können jedoch dazu führen, dass unser Körper weniger Antioxidantien bildet. Pflanzen produzieren jedoch auch wirksame Antioxidantien, die wir uns zunutze machen können, um den Auswirkungen von oxidativem Stress entgegenzuwirken. Die beiden Kategorien, auf die wir uns heute konzentrieren, sind Carotinoide und Anthocyane“.

Carotinoide und Anthocyane unterstützen die Augengesundheit

Carotinoide und Anthocyane sind natürliche Pigmente, die in Obst, Beeren und Gemüse vorkommen. Zu den Lebensmitteln mit hohem Carotinoidgehalt gehören gelbes, orangefarbenes, rotes und violettes Obst und Gemüse, Eigelb aus Weidehaltung und Fleisch aus Weidehaltung.

Zu den wichtigsten Carotinoiden, die für ihre schützende Wirkung auf die Augengesundheit bekannt sind, gehören Beta-Carotin (eine Vorstufe von Vitamin A), Lutein, Zeaxanthin und Astaxanthin. Auf einige der Vorteile und Wirkmechanismen von Lutein und Astaxanthin werde ich weiter unten eingehen.

„Antioxidantien, die in Blattgemüse und bunten Beeren und Gemüsen enthalten sind, können zur Vorbeugung und/oder Behandlung des Grauen Stars beitragen. Zu den wichtigsten Nährstoffen gehören Carotinoide wie Lutein, Zeaxanthin, Astaxanthin und Vitamin C.“

Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Anthocyanen sind rot, violett und blau, z. B. Heidelbeeren, Blaubeeren, Brombeeren, Aronia, schwarze Johannisbeeren und Rotkohl (insbesondere Rotkohlsprossen), um nur einige zu nennen. Bergs hausgemachtes Mittel gegen den Grauen Star ist ein einmal täglicher Shake, der aus folgenden Zutaten besteht:

1 Tasse rote, violette oder blaue Beeren Ihrer Wahl

1 Tasse Kefir (mit Gras gefüttert, Vollmilch, ungesüßt)

Kefir enthält Kalzium und Probiotika, von denen angenommen wird, dass sie vor Katarakten schützen. Mischen Sie die beiden Zutaten in einem Mixer und verzehren Sie sie entweder mit einem Löffel oder fügen Sie eine kleine Menge Wasser hinzu, damit sie leichter zu trinken sind. Achten Sie außerdem auf eine Ernährung, die wenig Fruktose, Saccharose und andere Zuckerarten, einschließlich Milchzucker, enthält, um einen chronischen Anstieg des Blutzuckerspiegels zu vermeiden.

Antioxidative Augentropfen gegen Grauen Star

Zu den anderen von Berg erwähnten Naturheilmitteln gegen den Grauen Star gehören N-Acetylcarnosin (NAC)-Tropfen. Dies ist nicht zu verwechseln mit N-Acetylcycstein, das auch als NAC bekannt ist. N-Acetylcarnosin dringt nachweislich durch die Hornhaut in die Linse des Auges ein, wo sich der Graue Star befindet.

Dort wird das NAC in L-Carnosin umgewandelt, das eine antioxidative Wirkung auf die vom Grauen Star betroffene Linse hat. Laut einer systematischen Übersichtsarbeit der Cochrane Library „können NAC-Augentropfen das Fortschreiten des Grauen Stars rückgängig machen oder sogar verhindern und dadurch das Sehvermögen und die Lebensqualität verbessern.“

Eine Studie aus dem Jahr 2017 ergab ebenfalls, dass N-Acetylcysteinamid (NACA)-Tropfen bei der Umkehrung von Katarakten wirksam sind, während eine Studie aus dem Jahr 2022 zu dem Schluss kam, dass Oxysterol, ein sauerstoffhaltiges Cholesterinderivat, Katarakte bei Mäusen wirksam umkehrte. Wie in Medizinische Nachrichten heute berichtet:

„Die Forscher versuchten, mit Hilfe von Oxysterol die Werte der Proteine Alpha-Crystallin B und Alpha-Crystallin A in den Linsen von 26 Mäusen zu verändern. Diese Proteine sind häufig die Ursache für die Entstehung von Katarakten im Alter. Die Studie zeigte, dass Oxysterol die Linsentrübung in 61 % der Fälle verbesserte. Dies ist ein vielversprechendes Zeichen dafür, dass Oxysterol eine wirksame, nicht-chirurgische Behandlung für Katarakte sein könnte.“

Lutein schützt vor Augenkrankheiten

Wie bereits erwähnt, ist Lutein ein Carotinoid, das für die Gesundheit der Augen sehr wichtig ist und nicht nur vor Katarakten, sondern auch vor Glaukom und altersbedingter Makuladegeneration (AMD) schützt, der häufigsten Ursache für Erblindung bei älteren Menschen.

Lutein konzentriert sich in der Makula, dem Teil der Netzhaut, der für das zentrale Sehen verantwortlich ist. Zusammen mit Zeaxanthin und Mesa-Zeaxanthin (einem Metaboliten von Lutein) bilden diese drei Carotinoide das Makulapigment der Netzhaut, das nicht nur für die Optimierung der Sehleistung verantwortlich ist, sondern auch als Biomarker für das Risiko von Makulaerkrankungen dient.

Lutein findet sich auch in der Linse, wo es zum Schutz vor grauem Star und anderen altersbedingten Augenkrankheiten beiträgt. Unter den Carotinoiden ist Lutein das wirksamste Mittel, um blaues Licht herauszufiltern, das von Handys, Computern, Tablets und LED-Lampen stammt. Blaues Licht führt zu oxidativem Stress in den Augen, was das Risiko von Katarakten und Makulaerkrankungen erhöht. Lutein hingegen wirkt wie ein Schutzschild dagegen.

Da Ihr Körper Lutein nicht selbst herstellen kann, müssen Sie es über die Nahrung aufnehmen. Im Folgenden finden Sie 10 Lebensmittel, die besonders reich an Lutein sind.

Dunkles Blattgemüse

Karotten

Brokkoli

Eigelb

Rote und gelbe Paprikaschoten

Mais

Avocados

Himbeeren

Kirschen

Paprika

Das Wort Lutein stammt von dem lateinischen Wort „luteus“, was „gelb“ bedeutet. Wenn Sie sich das merken, kann es Ihnen helfen, Gemüse mit hohem Lutein-Gehalt auszusuchen.

Lutein und Zeaxanthin sind häufig zusammen in Lebensmitteln enthalten, obwohl Zeaxanthin viel seltener vorkommt als Lutein. Laut einer 1998 im British Journal of Ophthalmology veröffentlichten Studie wies Orangenpfeffer von den 33 untersuchten Obst- und Gemüsesorten den höchsten Zeaxanthingehalt auf.

Wie viel Lutein und Zeaxanthin brauchen Sie?

Es gibt zwar keine empfohlene Tagesdosis für Lutein und Zeaxanthin, doch haben Studien einen gesundheitlichen Nutzen für Lutein bei Dosen zwischen 6 Milligramm (mg) und 20 mg pro Tag und 2 mg pro Tag für Zeaxanthin festgestellt.

Eine Studie, in der die Wirkung von Lutein, Zeaxanthin und Meso-Zeaxanthin in Kombination mit einer Dosis von 10 mg Lutein, 10 mg Meso-Zeaxanthin und 2 mg Zeaxanthin pro Tag über ein Jahr hinweg untersucht wurde, ergab, dass dies zur Verbesserung der Sehkraft bei Personen beitrug, die zu Beginn eine normale Sehkraft hatten.

Wie man die Aufnahme von Lutein optimiert

Lutein und andere Carotinoide sind fettlöslich. Um die Aufnahme zu optimieren, sollten Sie Ihrer Mahlzeit daher ein wenig gesundes Fett beifügen. Untersuchungen haben beispielsweise gezeigt, dass die Aufnahme von Carotinoiden aus der gesamten Mahlzeit um das Neunfache gesteigert werden kann, wenn man dem Salat ein paar Eier hinzufügt, die sowohl Lutein als auch gesunde Fette enthalten. Eigelb ist außerdem eine wichtige Quelle für Cholin, das gegen trockene Augen hilft.

Idealerweise sollten Sie sich für Eier aus biologischer Haltung und Freilandhaltung entscheiden. Sie haben nicht nur ein besseres Nährwertprofil, sondern vermeiden auch die Belastung durch Pestizide und gentechnisch veränderte Organismen, wenn Sie sich für Eier aus Freilandhaltung entscheiden.

Die meisten im Handel erhältlichen Eier stammen aus Kraftfutterbetrieben (CAFOs), in denen die Hühner nicht auf der Weide grasen dürfen. Stattdessen werden sie in der Regel mit Mais und Soja gefüttert, von denen die meisten gentechnisch verändert sind. CAFO-Eier sind auch viel anfälliger für lebensmittelbedingte Krankheiten, die durch Salmonellen verursacht werden.

Wenn Sie in einem städtischen Gebiet leben, ist der Besuch eines örtlichen Naturkostladens in der Regel der schnellste Weg, um qualitativ hochwertige Eier aus der Region zu finden. Eine weitere Quelle für frische Eier aus Freilandhaltung ist Ihr örtlicher Bauernmarkt. Cornucopia.org bietet auch eine hilfreiche Scorecard für Bio-Eier an, in der Eierhersteller anhand von Kriterien bewertet werden, die für Bio-Konsumenten wichtig sind.

Eier aus Freilandhaltung erkennen Sie oft an der Farbe des Eigelbs. Hühner aus Freilandhaltung produzieren Eier mit leuchtend orangefarbenem Dotter, was auf einen höheren Gehalt an Lutein und Zeaxanthin hinweist. Eine weitere Möglichkeit, die Aufnahme von Lutein aus dem Gemüse zu fördern, ist die Zugabe von roher Bio-Butter oder Kokosnussöl zu Ihrem Salat.

Vitamin C bekämpft den Grauen Star

Auch andere Nährstoffe sind für die Gesundheit des Sehvermögens von Vorteil. So wird beispielsweise Vitamin C mit einem geringeren Risiko für Katarakte in Verbindung gebracht. In einer Studie wurden die Vitamin-C-Zufuhr und das Fortschreiten des Grauen Stars bei mehr als 320 weiblichen Zwillingspaaren über einen Zeitraum von zehn Jahren verglichen.

Dabei wurde festgestellt, dass diejenigen, die mehr Vitamin-C-reiche Lebensmittel zu sich nahmen, ihr Risiko für Katarakte um ein Drittel verringerten. Interessanterweise war die Einnahme von Vitamin-C-Präparaten nicht mit einer Verringerung des Risikos verbunden.

Zitrusfrüchte wie Kiwis, Orangen, Zitronen, Limetten und Grapefruits sind für ihren hohen Vitamin-C-Gehalt bekannt, aber die Frucht mit der höchsten Konzentration ist die Acerola-Kirsche (auch bekannt als Barbados-Kirsche). Jede Kirsche hat nur 1 Kalorie, enthält aber 80 mg Vitamin C und damit verbundene Mikronährstoffe.

Astaxanthin – der stärkste Förderer der Augengesundheit

Das Beste kommt zum Schluss: Astaxanthin ist ein noch stärkeres Antioxidans als Lutein und Zeaxanthin, und viele Forscher halten es für das stärkste Antioxidans, das je für die Augengesundheit entdeckt wurde.

Astaxanthin wird von der Mikroalge Haematococcus pluvialis produziert, wenn ihre Wasservorräte austrocknen und sie gezwungen ist, sich vor UV-Strahlung zu schützen. Neben den Mikroalgen, die das Astaxanthin produzieren, sind die einzigen anderen Quellen die Meerestiere, die die Algen verzehren, wie Wildlachs, Schalentiere und Krill.

Es hat sich gezeigt, dass Astaxanthin vor einer Reihe von Augenproblemen schützt, darunter Katarakt, AMD, zystoides Makulaödem, diabetische Retinopathie, arterieller und venöser Netzhautverschluss, Glaukom und entzündliche Augenerkrankungen wie Retinitis, Iritis, Keratitis und Skleritis.

Astaxanthin dringt leicht in das Gewebe des Auges ein und entfaltet seine Wirkung sicher und stärker als alle anderen Carotinoide, ohne dass es zu unerwünschten Reaktionen kommt. Insbesondere hat sich gezeigt, dass Astaxanthin lichtinduzierte Schäden, Schäden an den Photorezeptorzellen, Ganglienzellen und Neuronen der inneren Netzhautschichten abschwächt oder verhindert.

Astaxanthin trägt auch dazu bei, einen angemessenen Augendruck aufrechtzuerhalten, der sich bereits im Normalbereich befindet, und unterstützt das Energieniveau und die Sehschärfe Ihrer Augen. Je nach Ihrer individuellen Situation können Sie ein Astaxanthinpräparat einnehmen. Ich empfehle, mit 4 mg pro Tag zu beginnen und sich auf etwa 8 mg pro Tag hochzuarbeiten – oder mehr, wenn Sie unter chronischen Entzündungen leiden.

Wenn Sie Ihr Astaxanthin-Präparat mit einer kleinen Menge gesunder Fette einnehmen, wie z. B. Butter aus Weidehaltung, Kokosnussöl, MCT-Öl oder Eiern, wird es optimal aufgenommen. Krillöl enthält ebenfalls hochwertige Omega-3-Fette tierischen Ursprungs in Kombination mit natürlich vorkommendem Astaxanthin, wenn auch in geringerer Menge als bei einem Astaxanthinpräparat.

Andere natürliche Strategien zum Schutz Ihrer Sehkraft

Unabhängig davon, was Ihr Augenarzt sagt, gibt es meiner Meinung nach natürliche, vernünftige Strategien, die Sie anwenden können, um Ihr gesundes Sehvermögen zu schützen, angefangen bei Ihrer Ernährung. Wie bereits erwähnt, sind bestimmte Lebensmittel mehr oder weniger notwendig für eine optimale Sehkraft und können dazu beitragen, Ihr Augenlicht ein Leben lang zu schützen.

Dazu gehören grünes Blattgemüse und helles Gemüse, Eigelb aus biologischer Weidehaltung, schwarze, blaue und violette Beeren und Meeresfrüchte, die reich an Astaxanthin sind, wie z. B. Wildlachs aus Alaska. Neben diesen Ernährungsempfehlungen gibt es noch einige andere Lebensstilstrategien, die zur Optimierung Ihrer Augengesundheit beitragen können.

Vermeiden Sie blaues Licht , z. B. von elektronischen Bildschirmen, da blaues Licht das Melatonin in Ihrer Linse reduziert, was eine der Hauptursachen für Katarakte ist. Die Vermeidung von blauem Licht wird noch wichtiger, wenn Sie sich einer Kataraktoperation unterzogen haben, da Ihre natürliche Linse einen gewissen eingebauten Schutz gegen blaues Licht besitzt, die Kunstlinse dagegen nicht. (UV-blockierende Kunstlinsen sind als Sonderanfertigung erhältlich, gehören aber nicht zum Standard). Wenn Sie also am Grauen Star operiert werden, sollten Sie beim Blick auf Bildschirme und bei künstlicher Beleuchtung in Innenräumen eine Brille mit Blaulichtschutz tragen.

, z. B. von elektronischen Bildschirmen, da blaues Licht das Melatonin in Ihrer Linse reduziert, was eine der Hauptursachen für Katarakte ist. Die Vermeidung von blauem Licht wird noch wichtiger, wenn Sie sich einer Kataraktoperation unterzogen haben, da Ihre natürliche Linse einen gewissen eingebauten Schutz gegen blaues Licht besitzt, die Kunstlinse dagegen nicht. (UV-blockierende Kunstlinsen sind als Sonderanfertigung erhältlich, gehören aber nicht zum Standard). Wenn Sie also am Grauen Star operiert werden, sollten Sie beim Blick auf Bildschirme und bei künstlicher Beleuchtung in Innenräumen eine Brille mit Blaulichtschutz tragen. Geben Sie das Rauchen auf – Rauchen steigert die Produktion freier Radikale im gesamten Körper und birgt in vielerlei Hinsicht das Risiko einer nicht optimalen Gesundheit. Wenn Sie Ihr ganzes Leben lang gesund sehen wollen, können Sie es sich nicht leisten, durch Zigaretten eine suboptimale Augengesundheit zu riskieren.

– Rauchen steigert die Produktion freier Radikale im gesamten Körper und birgt in vielerlei Hinsicht das Risiko einer nicht optimalen Gesundheit. Wenn Sie Ihr ganzes Leben lang gesund sehen wollen, können Sie es sich nicht leisten, durch Zigaretten eine suboptimale Augengesundheit zu riskieren. Achten Sie auf Ihr Herz-Kreislauf-System , indem Sie sich regelmäßig bewegen – Bluthochdruck kann die winzigen Blutgefäße auf Ihrer Netzhaut schädigen und den freien Blutfluss behindern. Ein regelmäßiges Trainingsprogramm kann viel dazu beitragen, Ihren Blutdruck zu senken. Es ist auch entscheidend für die Optimierung Ihres Insulin- und Leptinspiegels.

, indem Sie sich regelmäßig bewegen – Bluthochdruck kann die winzigen Blutgefäße auf Ihrer Netzhaut schädigen und den freien Blutfluss behindern. Ein regelmäßiges Trainingsprogramm kann viel dazu beitragen, Ihren Blutdruck zu senken. Es ist auch entscheidend für die Optimierung Ihres Insulin- und Leptinspiegels. Normalisieren Sie Ihren Blutzuckerspiegel – Wie bereits erwähnt, kann ein chronisch erhöhter Blutzuckerspiegel Ihre Augen schädigen und die Durchblutung Ihrer Netzhaut behindern. Um Ihren Blutzuckerspiegel in einem gesunden Bereich zu halten, befolgen Sie meine umfassenden Ernährungsrichtlinien.

– Wie bereits erwähnt, kann ein chronisch erhöhter Blutzuckerspiegel Ihre Augen schädigen und die Durchblutung Ihrer Netzhaut behindern. Um Ihren Blutzuckerspiegel in einem gesunden Bereich zu halten, befolgen Sie meine umfassenden Ernährungsrichtlinien. Vermeiden Sie Samenöle und verarbeitete Lebensmittel – Ihre Augen sind sehr anfällig für mehrfach ungesättigte Fette (PUFAs) wie Linolsäure (LA) und werden durch diese geschädigt. Vermeiden Sie daher das Kochen mit Samenölen (auch bekannt als Pflanzenöle) und halten Sie sich von verarbeiteten Lebensmitteln fern. Ich habe bereits ein Interview mit Dr. Chris Knobbe geführt, einem Augenarzt, der ein Buch über den historischen Verlauf der AMD geschrieben hat, in dem er aufzeigt, wie die Krankheit mit dem Konsum von Samenölen zunahm. Er kommt zu dem Schluss, dass Samenöle oder hohe Dosen von Omega-6-Fettsäuren, insbesondere LA, die Hauptursache nicht nur für AMD, sondern für chronische Krankheiten aller Art sind.

– Ihre Augen sind sehr anfällig für mehrfach ungesättigte Fette (PUFAs) wie Linolsäure (LA) und werden durch diese geschädigt. Vermeiden Sie daher das Kochen mit Samenölen (auch bekannt als Pflanzenöle) und halten Sie sich von verarbeiteten Lebensmitteln fern. Ich habe bereits ein Interview mit Dr. Chris Knobbe geführt, einem Augenarzt, der ein Buch über den historischen Verlauf der AMD geschrieben hat, in dem er aufzeigt, wie die Krankheit mit dem Konsum von Samenölen zunahm. Er kommt zu dem Schluss, dass Samenöle oder hohe Dosen von Omega-6-Fettsäuren, insbesondere LA, die Hauptursache nicht nur für AMD, sondern für chronische Krankheiten aller Art sind. Vermeiden Sie Aspartam – Sehstörungen sind eines der vielen möglichen akuten Symptome einer Aspartamvergiftung.

