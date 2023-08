Hat die Zusammenarbeit der Medien mit der Regierung zum Bankrott von Mercola geführt? Das Geheimnis vom Debanking gelüftet.

Die Geschichte auf einen Blick

Mitte Juli 2023 hat die JP Morgan Chase Bank alle meine Geschäftskonten sowie die persönlichen Konten unseres CEO, CFO und ihrer jeweiligen Ehepartner und Kinder gekündigt

Wie sich herausstellte, hat die Chase Bank seit fast zwei Jahren mit einer wichtigen Regierungsbehörde zusammengearbeitet, die an der verfassungswidrigen Zensur der Amerikaner beteiligt ist. Im Dezember 2021 wurde Lori Beer, Chief Information Officer von JP Morgan Chase, als Mitglied des brandneuen Cybersecurity Advisory Committee der CISA ausgewählt

Ein Vertreter der Chase Bank war auch bei einer Sitzung des Unterausschusses des beratenden Ausschusses für Cybersicherheit zum Schutz kritischer Infrastrukturen vor Fehlinformationen und Desinformation im März 2022 anwesend, bei der erörtert wurde, wie der Informationsaustausch zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor organisiert werden kann und wie über verschiedene Kanäle zusammengearbeitet werden kann, um die Amerikaner zu zensieren

Chase behauptet nun, es sei „rechtlich verpflichtet“ gewesen, mich wegen der FDA-Warnschreiben von der Bank zu nehmen. Wenn das der Fall ist, wäre Chase auch verpflichtet, seine eigenen Führungskräfte und Mitarbeiter zu entlassen, die vorsätzlich von Sexhandel und Kindesmissbrauch profitiert und Investoren mit illegalen Investitionsplänen betrogen haben

Ich glaube, dass wir am Ende feststellen werden, dass unser Debanking politisch motiviert war und dass die direkte Beteiligung der Chase Bank am CISA Cybersecurity Advisory Committee etwas damit zu tun hatte. Da das Debanking wegen politischer und religiöser Ansichten in Florida illegal ist, vermute ich, dass dieser Vorfall letztendlich der wachsenden Liste von Straftaten der Chase Bank hinzugefügt werden wird

Wie bereits berichtet, hat die JP Morgan Chase Bank Mitte Juli 2023 alle meine Geschäftskonten sowie die persönlichen Konten unseres CEO, CFO und ihrer jeweiligen Ehepartner und Kinder gekündigt. Und das trotz eines neuen Gesetzes in Florida, das es Finanzinstituten ausdrücklich untersagt, Dienstleistungen aufgrund politischer oder religiöser Überzeugungen zu verweigern oder zu streichen.

Was wir hier sehen, ist die Bewaffnung des Finanzwesens, bei der Menschen, deren Ansichten oder Handlungen dem offiziellen Narrativ widersprechen, von grundlegenden Finanzdienstleistungen ausgeschlossen werden. Das ist das Sozialkreditsystem in Aktion. Kurz gesagt, die Enteignung von Angestellten und ihren Familien ist eine Taktik der sozialen Kontrolle, um die Menschen dazu zu bringen, sich gegenseitig zu überwachen, indem sie Vereinigungen bestrafen.

Die Chase Bank hat sich zwar geweigert, uns einen Grund für die Kontenschließungen zu nennen, aber ein Vertreter erklärte gegenüber Reportern, dass Schließungen in der Regel nur aus Gründen der Geldwäschebekämpfung vorgenommen werden.

Gegen mich wurde jedoch noch nie eine Anklage wegen Geldwäsche erhoben, und in einem echten Geldwäschefall werden die Konten sofort beschlagnahmt. Sie geben Ihnen keinen Monat Zeit, um Ihre Geschäfte woanders zu tätigen. Die Unterstellung, unsere Konten seien wegen Geldwäsche gekündigt worden, ist also ein Versuch, uns zu verunglimpfen und zu verleumden.

Interne Dokumente des Beratenden Ausschusses für Cybersicherheit (CISA), die im Rahmen eines laufenden Prozesses gegen die US-Regierung erlangt wurden, geben nun Aufschluss darüber, warum die Chase Bank mein Unternehmen ins Visier genommen hat.

Was hat die Chase Bank bei einem Zensurtreffen gemacht?

Wie sich herausstellte, war ein Vertreter der Chase Bank (Name geschwärzt) bei einer Sitzung des Unterausschusses des Beratenden Ausschusses für Cybersicherheit zum Schutz kritischer Infrastrukturen vor Fehlinformationen und Desinformation (MDM) am 1. März 2022 anwesend. Neben JP Morgan Chase waren auch Vertreter von folgenden Unternehmen anwesend:

FBI (Laura Dehmlow)

Illinois Emergency Management Agency (IEMA)

CISA (Geoff Hale, Kim Wyman und Allison Snell)

Das Zentrum für strategische und internationale Studien (CSIS), eine in Washington D.C. ansässige Denkfabrik

Die Universität von Washington

Twitter

MountChor Technologies, ein Unternehmen, das „technologiegesteuerte, missionsorientierte Lösungen für kritische Infrastrukturen“ herstellt

TekSynap, das eine Reihe von Dienstleistungen über mehrere Cloud-Anbieter anbietet

Arcfield, das Entwicklungs- und Integrationsleistungen für die US-Geheimdienste anbietet

Laut Sitzungsprotokoll informierte Laura Dehmlow, Abteilungsleiterin der FBI-Taskforce für ausländischen Einfluss (FITF), die Teilnehmer über die Rolle des FBI bei der Bekämpfung ausländischen Einflusses und die entsprechenden Maßnahmen. Dehmlow warnte auch davor, dass „subversive Informationen“ in sozialen Medien die öffentliche Unterstützung für die US-Regierung untergraben könnten und dass die „Medieninfrastruktur“ zur Rechenschaft gezogen werden müsse.

Einer der Anwesenden bat Dehmlow zu bestätigen, dass die Fehlinformationen und Desinformationen, die in den Zuständigkeitsbereich des FBI/FTIF fallen, sich nur auf ausländische kriminelle Aktivitäten beziehen und dass das FBI keine narrativen oder inhaltsbasierten Analysen durchführt“.

Der Teilnehmer schlug daraufhin vor, dass das CISA „eine Rolle spielen könnte, indem der Unterausschuss dabei hilft, das Narrativ zu definieren, so dass der Ansatz der gesamten Regierung genutzt werden kann“.

Die Mitglieder des Ausschusses diskutierten dann, wie der strategische Ansatz der Regierung in Bezug auf Fehlinformationen und Desinformationen aussehen sollte, wie der Informationsaustausch zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor am besten organisiert werden kann und wie die Zusammenarbeit über verschiedene Kanäle hinweg erfolgen kann.

Wir wissen jetzt, dass ein formalisierter Prozess eingeführt wurde, der es Regierungsbeamten ermöglichte, sich in ein spezielles Portal einzuloggen, wo sie Inhalte in sozialen Medien zur Entfernung markieren konnten.

Der Ausschuss versuchte auch, Einrichtungen zu finden, die „eine angemessene Überwachung sozialer Medien für die Regierung durchgeführt haben“. Wir haben jetzt den Beweis, dass CISA mit einem Zensurkonsortium namens Election Integrity Partnership (EIP), das später in Virality Project umbenannt wurde, zusammenarbeitete, um die Amerikaner illegal zu zensieren. Ich habe diese Beziehung ausführlich in „Wie das Virality Project unsere Freiheit bedroht“ beschrieben.

Was hatte die Chase Bank bei diesem Treffen zu suchen? Warum wurde eine große Bank zu einem Treffen eingeladen, bei dem es darum ging, den besten Weg für die Regierung zur Zensur der Amerikaner zu finden?

Nach allem, was wir jetzt über die inländischen Zensurmaßnahmen des CISA wissen, könnte die Antwort lauten, dass die Beseitigung von „inländischen Bedrohungsakteuren“ von Anfang an auf dem Tisch lag? Hatte CISA Einfluss auf die Entscheidung der Bank, meine Geschäftskonten und die meiner wichtigsten Mitarbeiter und deren Familien zu schließen?

Die Chase Bank ist seit 2021 Mitglied der CISA im Bereich Cybersicherheit

In einer Pressemitteilung vom 1. Dezember 2021 wird auch die Chief Information Officer von JP Morgan Chase, Lori Beer, als Mitglied des brandneuen CISA-Beratungsausschusses für Cybersicherheit aufgeführt, der in diesem Monat gegründet wurde. In dieser Pressemitteilung heißt es:

„… der neue Beratende Ausschuss für Cybersicherheit der Agentur … wird den Direktor in Bezug auf Politik, Programme, Planung und Ausbildung beraten und ihm Empfehlungen geben, um die Cyberverteidigung der Nation zu verbessern … Das Komitee wird eine Reihe von Themen untersuchen und Empfehlungen abgeben, die gemeinsam darauf abzielen, das CISA zu stärken und das Cyber-Ökosystem im Sinne der Verteidigung umzugestalten. Zu diesen Themen gehören der Ausbau der Cyber-Arbeitskräfte, die Verringerung des systemischen Risikos für kritische nationale Funktionen, die Aktivierung der Macht der Hacker-Community zur Unterstützung der Verteidigung der Nation, die Bekämpfung von Fehlinformationen und Desinformationen, die sich auf die Sicherheit kritischer Infrastrukturen auswirken, und die Umwandlung öffentlich-privater Partnerschaften in echte operative Zusammenarbeit.“

Die Chase Bank arbeitet also seit fast zwei Jahren mit einer wichtigen Regierungsbehörde zusammen, die an der verfassungswidrigen Zensur der Amerikaner beteiligt ist. Auch Mastercard ist in diesem CISA-Beratungsausschuss vertreten. Weitere namhafte Mitglieder dieses 23-köpfigen Ausschusses sind:

Steve Adler, Bürgermeister von Austin, Texas

Marene Allison, Chief Information Security Officer bei Johnson & Johnson

Vijaya Gadde, Leiterin für Recht, öffentliche Ordnung, Vertrauen und Sicherheit bei Twitter

Nuala O’Connor, Senior Vice President und Chefsyndikus bei Walmart

Stephen Schmidt, Verantwortlicher für Informationssicherheit bei Amazon Web Services

George Stathakopoulos, Vizepräsident der Abteilung für Informationssicherheit bei Apple

Chris Young, Executive VP für Geschäftsentwicklung, Strategie und Ventures bei Microsoft

Matthew Prince, CEO von Cloudflare, einem Softwareunternehmen, das seit seiner Mitgliedschaft in diesem Ausschuss mehr als einmal erfolgreich angegriffen und gehackt wurde. Im Dezember 2021 ermöglichte eine Schwachstelle in der Cloudflare-Software den Diebstahl von 130 Millionen Dollar in Kryptowährungen, und im August 2022 wurde das Unternehmen Ziel eines ausgeklügelten Phishing-Betrugs, bei dem die Hacker in der Lage waren, die Anmeldedaten von Mitarbeitern zu erlangen, die dann für den Zugriff auf das interne Netzwerk von Cloudflare verwendet wurden. Im August 2023 wurde dann aufgedeckt, dass Hacker „Cloudflare-Tunnel verwenden, um verdeckte Kommunikationskanäle von kompromittierten Hosts einzurichten und dauerhaften Zugang zu erhalten.“

Alex Stamos, ein ehemaliger Sicherheitschef von Facebook und Partner der Krebs Stamos Group, einer Cyberberatungsfirma. Der andere Partner ist Chris Krebs, ehemaliger Direktor der CISA. Unter Krebs‘ Leitung wurde die CISA in eine nationale Überwachungs- und Zensurbehörde umgewandelt. Stamos ist auch Leiter des EIP/Virality Project, das mit der CISA eine Partnerschaft eingegangen ist, um im Namen der CISA Zensurmaßnahmen durchzuführen. Es ist erwiesen, dass das Virality Project häufig Druck auf Unternehmen der sozialen Medien ausübte, um Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 zu zensieren und/oder als „Fehlinformationen“ zu bezeichnen – selbst wenn die Informationen wahr waren.

Kate Starbird, außerordentliche Professorin für Human Centered Design & Engineering an der University of Washington und ehemalige Twitter-Mitarbeiterin

Nicole Perlroth, Reporterin für Cybersicherheit bei der New York Times

Geheime Zensurgruppe wollte mich „anschwärzen“

Die Aufnahme von Perlroth, einem langjährigen Reporter der New York Times, in den CISA-Beratungsausschuss für Cybersicherheit ist besonders interessant, wenn man bedenkt, dass die NYT eine wichtige Rolle dabei spielte, Unternehmen in den sozialen Medien unter Druck zu setzen, Anti-Impfungen zu zensieren. Hatte Perlroths Sitz im CISA-Ausschuss etwas damit zu tun?

In einem Artikel in Public Substack vom 8. August 2023 beschreiben die Enthüllungsjournalisten Alex Gutentag, Leighton Woodhouse und Michael Shellenberger, wie Non-Profit-Organisationen, das Weiße Haus und etablierte Medien zusammenarbeiteten, um die Zensur für politische Zwecke voranzutreiben:

„Gestern berichtete Public zum ersten Mal, dass Facebook auf Wunsch des Weißen Hauses Inhalte zensiert hat, um sich die Unterstützung des Weißen Hauses in einem 1,2 Milliarden Dollar schweren Streit mit der Europäischen Union über den Datenschutz zu sichern. Dies ist eine bedeutende Entdeckung, weil sie auf einen wichtigen und zusätzlichen finanziellen Hebel hinweist, den die US-Regierung nutzte, um Zensur zu erzwingen, zusätzlich zu dem weithin diskutierten Haftungsschutz nach Abschnitt 230, mit dem Präsident Biden direkt und indirekt drohte, falls Facebook sich weigern sollte, seine Forderungen nach Zensur zu erfüllen. Das wirft jedoch eine Frage auf: Warum war das Weiße Haus unter Biden überhaupt so entschlossen, Facebook zu zensieren? Bis zu den Facebook-Akten lautete die Antwort, dass sie wollten, dass die Menschen den Impfstoff nehmen … Aber jetzt enthüllen die Facebook-Akten, dass die Facebook-Führungskräfte wussten, dass die Zensur missliebiger Ansichten über den Impfstoff nach hinten losgehen würde, und sie erklärten den Beamten des Weißen Hauses, dass die Zensur solcher Ansichten gegen die etablierten Normen der Redefreiheit verstoßen würde. Aber das Weiße Haus forderte trotzdem mehr Zensur … Im Sommer 2021, als die Regierung nicht in der Lage war, jeden Amerikaner zu überzeugen, sich impfen zu lassen, suchte sie nach immer extremeren Mitteln, um den Informationsfluss zu kontrollieren. Aaron Berman, ein leitender Angestellter von Facebook und Top-Zensor, identifizierte in einer E-Mail vom 16. Juli die Motivation hinter dem Vorgehen des Weißen Hauses: Die Regierung versuchte, Social-Media-Unternehmen zum Sündenbock für ihr eigenes politisches Versagen zu machen … Non-Profit-Organisationen spielten eine Rolle, insbesondere eine in London ansässige Pro-Zensur-Lobbygruppe namens Center for Countering Digital Hate (CCDH). Facebook erwog die radikale Maßnahme der „Durchsetzung von Links außerhalb der Plattform“ und des „Blackholing“ von Impfkritikern, die vom CCDH als „Desinformations-Dutzend“ bezeichnet wurden … Die Forderung nach Zensur kam auch von den Mainstream-Nachrichtenmedien. Als Sheera Frenkel von der New York Times am 24. Juli eine Geschichte über Dr. Joseph Mercola veröffentlichte, reagierten 2021 Facebook-Mitarbeiter auf die Geschichte, indem sie nach Möglichkeiten suchten, ihn anzuschwärzen … Mehrere Facebook-Mitarbeiter bemühten sich aktiv um die Suche nach Gründen für die Rechtsdurchsetzung, einschließlich der rückwirkenden Durchsicht von beleidigenden Beiträgen von vor Monaten. Alle drei arbeiteten an einem Strang: gemeinnützige Organisationen, Nachrichtenmedien und das Weiße Haus … Immer wieder wurde deutlich, dass es die Nachrichtenmedien waren, die die Zensur des Weißen Hauses forderten. Das Weiße Haus gibt selten genau an, was es entfernt haben will“, schrieb ein Mitarbeiter, „aber es beschwert sich regelmäßig bei uns über Inhalte, die in kritischen Medienberichten genannt werden. Und warum war das Weiße Haus um die Nachrichtenmedien besorgt? Weil die Nachrichtenmedien die öffentliche Meinung prägen, und die öffentliche Meinung entscheidet über den Ausgang von Wahlen.“

CCDH-Bericht zur Identifizierung „inländischer Terroristen“ verwendet

Wir wissen jetzt auch, dass sich das US-Ministerium für Heimatschutz (DHS) auf die bösartigen Fälschungen des CCDH stützte, um „inländische Bedrohungsakteure“, also inländische Terroristen, zu identifizieren.

Dies entdeckte mein Team in einem Bericht vom August 2021 auf der DHS-Website mit dem Titel „Combatting Targeted Disinformation Campaigns, Part 2“, der vom Public-Private Analytic Exchange Program (AEP) erstellt wurde.

Nach Angaben des DHS organisiert das AEP „Teams von Analysten aus dem privaten Sektor, der Wissenschaft und dem öffentlichen Sektor auf allen Regierungsebenen – Bund, Länder, Kommunen, Stämme und Territorien“. In diesem Fall gehörten zu dem Team, das für diesen Bericht verantwortlich war, zwei Mitglieder des FBI – die nur als „Peter M.“ und „Laci F.“ aufgeführt sind. – jemand aus dem Außenministerium und „Kathryn W.“ von der CIA.

Merkwürdigerweise werden nur die Mitarbeiter des privaten Sektors mit vollem Namen genannt. Bei den Mitgliedern des öffentlichen Sektors sind nur die Vornamen und die Initialen der Nachnamen aufgeführt.

Ich kann zwar nicht beweisen, dass dies der Fall ist, aber ich frage mich, ob sich „Peter M.“ auf Peter M. Klismet Jr. bezieht, den Autor von „FBI-Tagebuch: Profiles of Evil“. Seiner Biografie zufolge war Klismet einer der ersten FBI-Agenten, die für eine „bahnbrechende, revolutionäre und umstrittene Ausbildung“ ausgewählt wurden, „die durch die renommierte Behavioral Science Unit bekannt wurde“. Im Grunde ist Klismet ein Profiler, und genau darum geht es in diesem Bericht.

In Abschnitt 2.1.2., in dem es um die Identifizierung inländischer Bedrohungsakteure geht, hebt der Bericht insbesondere die CCDH-Studie „Pandemic Profiteers: The Business of Anti-Vaxx“ (Pandemie-Profiteure: Das Geschäft mit der Anti-Vaxx-Bewegung) hervor, der auf seinem Umschlag Fotos der 12 „Desinformations-Dutzend“ zeigt.

Und obwohl mein Name nicht genannt wird, heißt es weiter: „Die New York Times hat später einen ausführlicheren Artikel über die Person veröffentlicht, die in dem Bericht als der größte Übeltäter genannt wird.“ Raten Sie mal, wer diese Person war? Richtig! Ich.

Ein Zufall?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Chase Bank die einzige Bank war, die im CISA-Beratungsausschuss für Cybersicherheit sowie in dessen Unterausschuss „Schutz kritischer Infrastrukturen vor Fehlinformationen und Desinformationen“ vertreten war.

Sie ist auch die einzige Bank, die bisher die außergewöhnliche Maßnahme ergriffen hat, Mitarbeiter und ihre Familienangehörigen von jemandem zu entbinden, der im Bericht „Disinformation Dozen“ des CCDH genannt wird und von der New York Times (einem weiteren Ausschussmitglied) als „Desinformations-Superverbreiter“ bezeichnet wird.

Und die US-Geheimdienste nennen meinen Namen in einem Bericht über die Identifizierung von inländischen „Bedrohungsakteuren“. Sollen wir glauben, dass das ein Zufall ist?

Übrigens wurde Mastercard, das einzige Kreditkartenunternehmen im CISA-Beratungsausschuss für Cybersicherheit, ebenfalls beschuldigt, Konten konservativer Organisationen und Einzelpersonen zu kündigen, während die gleichen Vorwürfe (meines Wissens) nicht gegen Visa oder Discover erhoben wurden.

Chase ist kein Fremder für Fehlverhalten und Verbrechen

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Chase Bank, während sie meinem Unternehmen unterstellt, irgendwie in illegale Geschäfte verwickelt zu sein, noch jahrelang mit dem berüchtigten Pädophilen und Sexhändler Jeffrey Epstein zusammenarbeitete, nachdem seine schmutzigen Geschäfte bekannt geworden waren.

Tatsächlich wird die Chase Bank jetzt 290 Millionen Dollar zahlen, um die Vorwürfe beizulegen, dass die Bank wissentlich von Epsteins illegalen Geschäften profitiert hat. Auch die US-Jungferninseln, auf denen sich die „Epstein-Insel“ befindet, auf die die Sexopfer gebracht und missbraucht wurden, verklagen die Bank derzeit.

Laut Mimi Liu, einer Anwältin der Jungferninseln, wussten die Chase-Führungskräfte spätestens seit 2008, dass Epstein ein Sexhändler war, und „brachen jede Regel, um seinen Sexhandel im Austausch für Epsteins Reichtum, seine Verbindungen und seine Empfehlungen zu erleichtern.“

Im September 2020 zahlte die Chase Bank außerdem 920 Millionen Dollar, um die Vorwürfe wegen Fehlverhaltens im Handel beizulegen. Nach Angaben der Commodity Futures Trading Commission manipulierte die Chase Bank mindestens acht Jahre lang den Handel mit Futures, die an Edelmetalle und Staatsanleihen gebunden waren.

Zu ihrem „betrügerischen Verhalten“ gehörten Spoof-Trades – eine illegale Praxis, bei der Aufträge erteilt und dann vor der Ausführung storniert werden, um den Anlegern vorzugaukeln, die Nachfrage nach dem Vermögenswert sei höher als sie tatsächlich ist. Die Chase Bank ignoriert auch Beweise für Geldwäsche durch die Familie Biden.

Nach eigenem Bekunden ist Chase verpflichtet, seine Führungskräfte zu entschulden

Auf einen Brief des Finanzchefs von Florida, Jimmy Patronis, in dem er die Entscheidung der Bank, unsere Konten zu schließen, in Frage stellte, antwortete ein Chase-Sprecher, dass die Konten geschlossen wurden, weil:

„… der Kunde war mehrfach Gegenstand einer behördlichen Überprüfung durch die Bundesregierung, weil er in illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Konsumgütern verwickelt war, und wir sind gesetzlich verpflichtet, zu verhindern, dass Gelder aus diesen Aktivitäten durch unsere Bank fließen.“

Die letzte „staatliche Prüfung“ unseres Unternehmens fand vor 2,5 Jahren statt, als die Food and Drug Administration uns ein Warnschreiben schickte, in dem sie uns vorwarf, dass der Verkauf von Vitamin C, D, Quercetin und Pterostilbene Advanced zur Linderung, Vorbeugung, Behandlung, Diagnose oder Heilung von COVID-19 gegen das Federal Food, Drug and Cosmetic Act verstößt.

Ein Warnschreiben ist kein Beweis für eine illegale Handlung. Es ist eine Anschuldigung. Wir haben auf das Schreiben der FDA geantwortet und sie wissen lassen, dass ihre Anschuldigungen unbegründet sind, und das war’s dann auch schon. Wir hatten nicht gegen das Gesetz verstoßen, und ich vermute, dass das Schreiben nichts weiter als ein Trick war, um schlechte Presse zu erzeugen.

„Ich glaube, dass wir am Ende feststellen werden, dass unser Debanking politisch motiviert war und dass die direkte Beteiligung der Chase Bank am Cybersecurity Advisory Committee des CISA etwas damit zu tun hatte.“

Wenn die Chase Bank darauf besteht, dass sie „rechtlich verpflichtet“ ist, mich, meine Mitarbeiter und deren Familien wegen eines alten FDA-Warnschreibens – das keine Rechtsgrundlage hatte und nie zu strafrechtlichen Anklagen führte – aus dem Verkehr zu ziehen, ist sie dann nicht auch verpflichtet, ihre eigenen Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Verkehr zu ziehen, die vorsätzlich von Sexhandel und Kindesmissbrauch profitierten und Anleger mit illegalen Investitionsplänen betrogen?

Letztendlich werden wir wohl feststellen, dass unser Debanking politisch motiviert war und dass die direkte Beteiligung der Chase Bank am Beratenden Ausschuss für Cybersicherheit des KAG etwas damit zu tun hatte. Da das Debanking wegen politischer und religiöser Ansichten nun in Florida illegal ist, vermute ich, dass dieser Vorfall schließlich in die wachsende Liste der Verbrechen der Chase Bank aufgenommen werden wird.

Artikel als PDF

Quellen: