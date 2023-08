Wahlen sind schlecht für unsere Demokratie, sagt das WEF und der Berater von Bill Gates

Das Weltwirtschaftsforum hat in letzter Zeit einen regelrechten Boom erlebt! In einem kürzlich in der New York Times erschienenen Artikel (Link ohne Bezahlschranke) von Adam Grant, einem hochrangigen WEF-Agenda-Mitarbeiter, einem Wharton-Management-Experten und Berater von Bill Gates, heißt es: „Wahlen sind schlecht für die Demokratie“.

Der Ort, an dem er sich Gehör verschafft hat, ist alles andere als unbedeutend: Die New York Times ist die führende “newspaper of record”, die vor vielen Jahren die am meisten respektierte Publikation war.

Wer ist Adam Grant? Die New York Times vergaß zu erwähnen, dass er ein sehr hochrangiges Mitglied des WEF ist. Hier ist seine Seite des Weltwirtschaftsforums:

In den Vereinigten Staaten kann jede Privatperson jede Meinung auf ihrer Webseite oder in ihrem sozialen Netzwerk veröffentlichen. Herr Grant ist jedoch keine gewöhnliche Privatperson; er ist ein WEF-Mitarbeiter, der an zahlreichen WEF-Veranstaltungen teilgenommen und viele Agenda-setzende Artikel verfasst hat. Er ist auch Berater von Google und Bill Gates.

Adam Grant ist ein produktiver WEF-Autor, dessen Beiträge zu zahlreich sind, um sie einzeln aufzuführen.

Du bist zu dumm zum Wählen, erklärt Adam Grant

Beamte haben hart daran gearbeitet, Wahlen zu schützen und den Bürgern ihre Integrität zuzusichern. Aber wenn wir wollen, dass öffentliche Ämter integer sind, sollten wir die Wahlen vielleicht ganz abschaffen. Wenn Sie denken, dass dies antidemokratisch klingt, dann denken Sie noch einmal nach. Die alten Griechen haben die Demokratie erfunden, und in Athen wurden viele Regierungsbeamte durch Sortierung ausgewählt – eine zufällige Auslosung aus einem Pool von Kandidaten. In den Vereinigten Staaten verwenden wir bereits eine Version der Lotterie, um Geschworene auszuwählen. Wie wäre es, wenn wir dasselbe mit Bürgermeistern, Gouverneuren, Abgeordneten, Richtern und sogar Präsidenten machen würden?

Herr Grant befürwortet die “zufällige Auswahl” von Beamten aus einem “Pool von Kandidaten”.

Wer bildet den Kandidatenpool? Wer wird in den “Pool” aufgenommen? Herr Grant bleibt in dieser Frage vage, aber wir können eine Vermutung anstellen. Der Pool würde sich aus den nicht mehr gewählten “Hütern unserer Demokratie” zusammensetzen; nur die für sie akzeptablen Personen würden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

Herr Grant erklärt sogar, dass diejenigen, die in den “Pool” aufgenommen werden wollen, überprüft werden müssten:

Stellen Sie sich vor, dass in Amerika jeder, der in den Pool aufgenommen werden will, einen Staatsbürgerschaftstest bestehen muss – der gleiche Standard wie für Einwanderer, die die Staatsbürgerschaft beantragen.

Ich bin sicher, dass diejenigen, die nicht an die vom WEF propagierten Ideologien glauben, nicht für den Pool infrage kämen und den Staatsbürgerschaftstest nicht bestehen würden. Wir wollen doch nicht, dass Skeptiker unsere Demokratie untergraben! (Man beachte den Sarkasmus)

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich fragen, wer dafür sorgt, dass die “Zufallsauswahl” wirklich zufällig ist, dann sind Sie nicht allein!

Herr Grant ist ein hochrangiger Berater des Verteidigungsministeriums, von Google und der Bill and Melinda Gates Foundation. Bitte nehmen Sie ihn ernst, genauso wie die oben genannten Organisationen, die seinen Rat annehmen. Er meint es ernst.

Stellen Sie sich die Einsparungen vor, sagt Grant:

Mit der Umstellung auf das Sortieren ließe sich viel Geld sparen. Allein die Wahlen 2020 kosten mehr als 14 Milliarden Dollar. Und wenn es keinen Wahlkampf gibt, gibt es auch keine Partikularinteressen, die ihn finanzieren.

Wir könnten eine Menge Geld sparen, wenn Dreckskerle wie du und ich nicht wählen dürften!

Das WEF meint es ernst mit der Abschaffung des Wahlrechts

Ist die obige Aussage nur eine verrückte Einzelmeinung? Nicht ganz!

In diesem Video erörtert Klaus Schwab die Idee, einen “präskriptiven Modus” zu verwenden, um den Willen der Wähler zu bilden und auf Wahlen zu verzichten:

Das WEF betrachtet politische Systeme mit konkurrierenden politischen Parteien als „toxisch“ und erörtert die „Entgiftung der Politik“, d.h. die Abschaffung des Parteienwettbewerbs:

Drei Wege, wie die politischen Entscheidungsträger die politischen Risiken des grünen Übergangs vermeiden können. Quelle

Die “Well-being Alliance”, eine weitere Organisation, die die Agenda des WEF mitgestaltet, schlägt ebenfalls vor, von der “Parteipolitik” wegzukommen:

Eine reichhaltige und robuste Demokratie mit einer sinnvollen Vertretung, die über die Parteipolitik hinausgeht. Quelle

Ich habe die Wellbeing Alliance, ihre marxistische Ideologie und ihre Beziehung zum WEF hier beschrieben. Hier von Google übersetzt.

Die oben genannte Wohlfahrtsagenda wird bereits in acht Ländern umgesetzt, wie im obigen Artikel beschrieben.

Diese Radikalen stellen sich eine Zukunft „frei von Parteipolitik“ vor, mit einem „entgifteten“ Diskurs und mit Führungspersönlichkeiten, die aus einem Pool von WEF-geprüften Kandidaten ausgewählt werden. Der Diskurs wird frei von unerwünschten Fehlinformationen sein, selbst wenn die unerwünschten Fehlinformationen wahr sind.

Die einfachen Leute, wie Sie und ich, verdienen keine Stimme, weil wir als „giftig“ und inkompetent gelten, um unsere zukünftigen glorreichen Führer auszuwählen. Das WEF weiß es besser!

Sind Sie mit der Zukunft einverstanden, die sie sich für Sie ausmalen?