Das Landwirtschaftskartell: Baumwolle, Konzentrationslager und Verschwörungen

In Teil 1 dieser dreiteiligen Serie („Die wahren Kosten der Rockefeller-Landwirtschaft und die neue Lebensmittelagenda“) haben wir einen kürzlich erschienenen Rockefeller-Bericht untersucht, der einen „transformativen Wandel“ in der Lebensmittelproduktion fordert.

In Teil 2 werden wir die Geschichte des modernen Agrobusiness, Bill Gates‘ Plan, die Kontrolle über die weltweite Saatgutversorgung zu zentralisieren, und die von der Gene-Drive-Technologie ausgehende Entvölkerungsgefahr untersuchen.

Jeden Tag verzehren wir Lebensmittel, die mit den giftigen Chemikalien der globalen Agrarkonzerne angebaut werden, die man wie ihre pharmazeutischen Kollegen als profitgierige Monstrositäten bezeichnen kann, die sich in der Kunst des Tötens bestens auskennen.

Wie Dr. Vandana Shiva in ihrem Buch „Oneness vs. the 1%“ darlegt, ist die Agrarindustrie, wie wir sie heute kennen, nichts anderes als eine Fortsetzung der giftigen Werkzeuge und Gifte aus den IG-Farben-Labors nach dem Zweiten Weltkrieg.

Vor einem Jahrhundert kamen das Geld und das Öl der Raubritter mit den Finanzen und den giftigen Technologien aus den Labors der IG Farben zusammen, um das Giftkartell zu bilden, das die Werkzeuge des Tötens entwickelte. So begann ein Jahrhundert des Umwelt- und Völkermords durch Gifte und toxische Chemikalien. Chemikalien, die entwickelt wurden, um Menschen in Hitlers Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs zu töten, wurden nach Kriegsende zu Agrarchemikalien für die industrielle Landwirtschaft. Diese industrielle Landwirtschaft wurde dann den Menschen überall aufgezwungen. [1]

Die „Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG“, besser bekannt als IG Farben, war ein deutscher Chemie- und Pharmakonzern, der 1925 gegründet wurde. Die IG Farben entstand aus der Fusion von sechs einzelnen Chemieunternehmen – BASF, Bayer, Hoechst, Agfa, Chemische Fabrik Griesheim-Elektron und Chemische Fabrik vorm.

Zwei Jahre später, 1927, ging die IG Farben eine Partnerschaft mit Standard Oil ein (einem der größten Ölverarbeiter der Welt, gegründet von John D. Rockefeller), um Patente auszutauschen und die Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks zu beherrschen.

Standard Oil übermittelte der IG Farben ihre Patente für das Kohlehydrierungsverfahren, und die IG Farben bot im Gegenzug ihre eigenen Patente für das Verfahren zur Herstellung von synthetischem Kautschuk an.

Einige Jahre nach der Partnerschaft mit Standard Oil half die IG Farben bei der Gründung des Konzentrationslagers Auschwitz, wo sie jüdische Häftlinge als Sklavenarbeiter zur Herstellung von synthetischem Kautschuk und Flüssigbrennstoffen einsetzte.

Nach Kriegsende verurteilte das Nürnberger Kriegsverbrechertribunal 24 Führungskräfte der IG Farben wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darunter Massenmord und Sklaverei. Die meisten von ihnen wurden jedoch innerhalb von 2 bis 6 Jahren freigelassen und begannen sofort als Berater für amerikanische Agrartechnikunternehmen zu arbeiten.

Die IG Farben und ihre Partnerunternehmen, zu denen auch Bayer gehörte, waren Hitlers Lieferanten von Zyklon-B, einem zyanidhaltigen Pestizid, das zur Ermordung der Juden in den Vernichtungslagern eingesetzt wurde.

1948 wurde das IG-Farben-Urgestein und NS-Parteimitglied Fritz ter Meer wegen „Massenmordes und Versklavung“ zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Nach seiner vorzeitigen Entlassung im Jahr 1950 wurde er Vorstandsvorsitzender von Bayer, eine Position, die er bis 1964 innehatte. Die heutige „Bayer Science & Education Foundation“, eine Initiative, die Stipendien an Chemiestudenten vergibt, wurde ursprünglich zu Ehren von ter Meer gegründet.

Nach der Fusion mit Monsanto in einem 62-Milliarden-Dollar-Deal wurde Bayer zum größten Agrarchemieunternehmen der Welt (die Übernahme wurde von den europäischen Steuerzahlern finanziert, ohne dass diese davon wussten).

Monsanto, ein amerikanischer Agrarchemiegigant und Massenproduzent von gentechnisch veränderten Pflanzen, wurde 1901 von John Francis Queeny gegründet.

Das erste Produkt des Unternehmens war der künstliche Süßstoff Saccharin, den es an Coco-Cola verkaufte. Im Jahr 1977 schlug die FDA vor, die Verwendung von Saccharin einzuschränken, da Forschungsergebnisse darauf hindeuteten, dass sein Verzehr mit einem erhöhten Krebsrisiko, vor allem für die Harnblase, verbunden war.

Saccharin wird nicht nur mit einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung gebracht, sondern künstliche Süßstoffe aller Art werden auch mit erhöhten Raten von Diabetes, Fettleibigkeit, Darmdysbiose sowie mit einer Beschleunigung von Arteriosklerose und Alterung in Verbindung gebracht.

Während des Zweiten Weltkriegs trug Monsanto zur Forschung für das Manhattan-Projekt bei, das schließlich zur Entwicklung der Atombomben führte, mit denen Tausende unschuldiger Menschen in Japan ermordet wurden.

Etwa zur gleichen Zeit wurde Monsanto zu einem der führenden Hersteller von Polystyrol – einem synthetischen, biologisch nicht abbaubaren Kunststoff, bei dessen Herstellung große Mengen gefährlicher Abfälle anfallen.

Darüber hinaus wird Styrol mit gesundheitsschädlichen Wirkungen beim Menschen, einschließlich Krebs, in Verbindung gebracht. Das Styrolmolekül wird in Styroloxid umgewandelt, ein hochreaktives (und giftiges) Epoxid, das mit der DNA interagieren und schädliche Mutationen verursachen kann.

Monsanto war auch bekannt für die Herstellung von DDT, einem hochgiftigen Insektizid, das bei den Polio-Epidemien des 20. Jahrhunderts eine große Rolle spielte.

Trotz jahrelanger Propaganda von Monsanto, die darauf bestand, dass DDT vollkommen sicher sei, hatten sich die Forschungsergebnisse, die auf seine Toxizität hinwiesen, bis 1972 so weit verdichtet, dass es in den gesamten USA verboten wurde. Dies hielt Monsanto jedoch nicht von seinem Ziel ab, die Welt zu vergiften, denn in den 1960er Jahren wurde das Unternehmen zu einem der wichtigsten Hersteller von Agent Orange, einem Herbizid, das während des Vietnamkriegs zur chemischen Kriegsführung eingesetzt wurde.

Während der zehnjährigen Bombardierung aus der Luft, bei der literweise Age Orange vom vietnamesischen Himmel regnete, wurden Millionen unschuldiger Menschen schwer vergiftet, was zu Todesfällen, Behinderungen, Geburtsschäden und einer weit verbreiteten, irreversiblen Umweltzerstörung führte.

Spina bifida, zerebrale Lähmungen, fehlende oder deformierte Gliedmaßen und geistige Behinderungen waren einige der schweren Geburtsfehler, die durch Agent Orange verursacht wurden und von denen vietnamesische Kinder noch heute betroffen sind. Agent Orange ist auch für den Tod von schätzungsweise 300.000 US-Veteranen verantwortlich.

Heutzutage kennen die meisten Menschen Monsanto als Hersteller von Glyphosat (dem Wirkstoff in „Roundup“, einem hochgiftigen Herbizid, das weltweit stark beworben wird). Glyphosat wird mit der Zunahme von Lebensmittelallergien in Verbindung gebracht, einschließlich der „Zöliakie“, einer schweren Unverträglichkeit gegenüber Gluten, die Hautausschläge, Darmdysbiose, Übelkeit, Durchfall und Depressionen verursacht.

Es überrascht nicht, dass in den USA, dem größten Verbraucher von GVO-Frankenfood (die Amerikaner essen jedes Jahr ihr Körpergewicht in GVO), so gut wie keine Studien durchgeführt wurden, um den Glyphosatgehalt im menschlichen Blut oder Urin zu ermitteln.

In einer großen Studie in Europa wurden jedoch bei fast der Hälfte der Teilnehmer quantifizierbare Glyphosatwerte im Urin gefunden, wobei es sich ausschließlich um Stadtbewohner handelte, die nur durch den Verzehr von Lebensmitteln mit Glyphosat in Kontakt gekommen sein können.

Die Fusion von Bayer und Monsanto erfolgte parallel zur Fusion von Dow Chemical und Dupont sowie von Syngenta und ChemChina. Durch diese Fusionen wurde der größte Teil der weltweiten Agrarindustrie in die Hände von nur drei Unternehmen gelegt.

Durch diese verschiedenen Fusionen und Übernahmen ist die Biotech-Industrie zu einer modernen IG Farben geworden, die wie ein einziger globaler chemisch-militärisch-industrieller Komplex funktioniert, dessen wahre Eigentümer Investmentfirmen wie Vanguard und Blackrock sind.

Die Fusionen ähneln eher einer Reise nach Jerusalem, die von den wahren Eigentümern, Investmentfonds wie Vanguard, Blackrock, Capital Group, Fidelity, State Street Global Advisors, Norges Bank Investment Management (NBIM) und anderen, organisiert wird. Dieses Spiel der Reise nach Jerusalem hat zwei Ziele: die Märkte zu erweitern und die Haftung zu verringern [1].

Drei Viertel des weltweiten GVO-Saatguts stammen aus den Labors von Monsanto. Monsanto verlangt Lizenzgebühren für sein Saatgut, und die hohen Kosten für das Saatgut und die Chemikalien treiben die Landwirte in eine Schuldenfalle.

Während sich die Landwirte immer mehr verschulden, wächst der Reichtum von Monsanto. Es hat Fälle gegeben, in denen GVO-Saatgut auf das Land von ahnungslosen Landwirten geweht wurde, die dann verklagt und gezwungen wurden, ihre Erzeugnisse abzuliefern. Monsanto führte 1995 illegal seine Bt-Baumwolle in Indien ein, was zu einer Epidemie von Selbstmorden in den Regionen entlang des indischen Baumwollgürtels führte.

Rockefeller-Agrikultur

Die Rolle der Rockefellers beim Aufstieg der chemischen Landwirtschaft und der GMOs darf nicht unterschätzt werden, denn sie waren maßgeblich an der Förderung neuer landwirtschaftlicher Technologien beteiligt, die zum modernen „Agrobusiness“ führten.

Dies begann in den frühen Tagen des Zweiten Weltkriegs, als die Rockefeller-Stiftung eine geheime politische Gruppe namens „War and Peace Study Group“ des New Yorker Council on Foreign Relations finanzierte. Der Zweck dieser Gruppe bestand darin, die Nachkriegswirtschaft der USA so zu gestalten, dass sie das britische Imperium als neue globale Supermacht ablösen konnte [2].

In diesem Kontext verfolgte John D. Rockefeller III. mit der American Eugenics Society und seinem Population Council seine eugenischen Ziele. Zur gleichen Zeit suchte sein Bruder Nelson nach neuen Methoden zur Steigerung der weltweiten Nahrungsmittelproduktion.

Eines der Nachkriegsziele der War and Peace Study Group bestand darin, dass die USA die weltweite Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion dominieren sollten. Dies führte zu der berüchtigten „grünen Revolution“, die in Indien und anderen Entwicklungsländern in Südamerika und Teilen Asiens gefördert wurde.

Eines der Ergebnisse dieser gesteigerten landwirtschaftlichen Effizienz war die massenhafte Abwanderung der Bauern von den Feldern in die städtischen Slums, wo sie von verschiedenen multinationalen US-Unternehmen als billige Arbeitskräfte ausgebeutet wurden [3].

Diese Neigung der Eliten, an „primitiveren“ Gemeinschaften zu experimentieren, ist Ausdruck der okkulten Verachtung für die „niederen“ Gesellschaftsschichten.

Nirgendwo wird diese Verachtung deutlicher als in der „Philanthropie“ von Bill Gates, der 2019 unter dem fadenscheinigen Vorwand der „Malariabekämpfung“ gentechnisch veränderte Moskitos in Burkina Faso freiließ. Aber mehr zu Gates und seiner Gene-Drive-Technologie später.

Bevor wir weitermachen, ist es wichtig, die Parallelen zwischen Eugenik und Genetik zu betrachten, die von einigen Forschern als die „neue Eugenik“ bezeichnet wird. In den 1980er Jahren waren die Forscher der Rockefeller Foundation entschlossen, die Struktur des Gens zu entschlüsseln, und laut Philip Regal war die ultimative Motivation hinter dieser Suche, „soziale und moralische Probleme wie Kriminalität, Armut, Hunger und politische Instabilität zu korrigieren“.

Wie William Engdahl feststellt, wurde die Forschung im Bereich der Genetik durch großzügige Zuschüsse für aufstrebende Wissenschaftler vorangetrieben, die sich in einem neuen und aufregenden Bereich einen Namen machen wollten:

Viele der jüngeren Generation von Biologen und Wissenschaftlern, die Rockefeller-Forschungsstipendien erhielten, waren sich glücklicherweise nicht bewusst, dass Eugenik und Genetik in irgendeiner Weise miteinander verbunden waren. Sie kämpften einfach um die knappen Forschungsgelder, die nur allzu oft mit dem Namen der Rockefeller Foundation verbunden waren. [3]

Vielleicht erhält man ein umfassenderes Verständnis der Rockefeller-Bestrebungen in Eugenik und Genetik, wenn man die beiden als getrennte, aber miteinander verbundene Teile einer materialistischen Agenda betrachtet, die das alchemistische Streben nach der Umwandlung des Menschen widerspiegelt. Regal beschreibt dieses alchemistische Streben wie folgt:

Aus der Sicht eines reduktionistischen Theoretikers war es logisch, dass sich soziale Probleme auf einfache biologische Probleme reduzieren ließen, die durch chemische Manipulationen von Böden, Gehirnen und Genen behoben werden könnten. So setzte die Rockefeller-Stiftung ihre Verbindungen und Ressourcen in großem Umfang zur Förderung der Eugenik-Philosophie ein. [3]

Im Zusammenhang mit dieser Rockefeller-Initiative erwähnt Regal auch Francis Bacons „New Atlantis“, ein hochesoterisches Werk, in dem von einer verborgenen wissenschaftlichen Elite die Rede ist, deren Ziel es ist, „die Grenzen des menschlichen Reiches zu erweitern, um alles Mögliche zu erreichen“.

In Bacons Werk bezieht sich „Atlantis“ auf Amerika. Wie Dr. Farrell und Dr. De Hart in ihrem Buch „Transhumanism: A Grimoire of Alchemical Agendas“ schreiben, sollte Amerika laut Bacon „das große Labor für ein großes esoterisches Experiment werden, das von einer verborgenen und uralten Elite durchgeführt wird“ [2].

Kehren wir nun zur Geschichte der Rockefeller-Beteiligung an der globalen Landwirtschaft zurück …

Es war im Jahr 1941, als Nelson Rockefeller und der damalige US-Vizepräsident Henry Wallace eine Gruppe nach Mexiko schickten, um mit der mexikanischen Regierung über die Möglichkeit einer Steigerung der Nahrungsmittelproduktion zu sprechen. Bemerkenswert ist, dass Henry Wallace ein hochrangiger Freimaurer war, der seinen Freimaurerkollegen, Präsident Franklin D. Roosevelt, davon überzeugte, das okkulte Symbol der ungedeckten Pyramide und des Auges des Horus auf dem US-Ein-Dollar-Schein anzubringen [2].

Die Übernahme der globalen Landwirtschaft durch die Rockefellers beinhaltete die Förderung und Verbreitung von gentechnisch veränderten Pflanzen in der ganzen Welt. Damit sich ihre GMOs durchsetzen konnten, mussten die Rockefellers die Wahrnehmung von Wissenschaftlern manipulieren, die in der Gen- und Umweltforschung tätig sind.

Sie taten dies, indem sie amerikanische Universitätsprofessoren an ausgewählte asiatische Universitäten entsandten, um eine neue Generation von Wissenschaftlern auszubilden. Die besten dieser Absolventen wurden dann in die USA geschickt, um dort einen Doktortitel in Agrarwissenschaften zu erwerben, wodurch sichergestellt wurde, dass sie vollständig mit der Rockefeller’schen Sichtweise der Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion indoktriniert wurden[2].

In den 1970er Jahren gründete die Rockefeller-Stiftung mit Unterstützung der Weltbank, der FAO und des UNDP ein weltweites Netz von Agrarforschungszentren, das CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research). Angeblich sollte die CGIAR die weltweite Agrarforschung koordinieren, um die Armut zu verringern und die Ernährungssicherheit in den Entwicklungsländern zu verbessern.

So bauten die Rockefellers ein globales Netzwerk von Wissenschaftlern und Institutionen auf, die bereit waren, ihre Rolle als Botschafter dieses neuen landwirtschaftlichen Paradigmas zu spielen. Dies hatte zur Folge, dass eine wissenschaftliche Kultur „sozialisiert“ wurde, die den Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen und neuen landwirtschaftlichen Technologien förderte.

Die Rockefellers investierten daraufhin Hunderte von Millionen Dollar in die Genforschung, um die Entwicklung von GMO-Pflanzen voranzutreiben und ihre Verbreitung in der ganzen Welt zu fördern. Dank des Patentrechts wurde so mancher bescheidene Landwirt zu einem gefangenen Sklaven, der bei großen Agrarkonzernen verschuldet ist.

Eine ähnliche Taktik wurde in Afrika angewandt, wo die von Gates finanzierte Cornell Alliance for Science (CAS) 112 afrikanische Wissenschaftler ausbildete, um für GMO und die Beteiligung von Unternehmen an der Landwirtschaft zu kämpfen.

Die CAS ist mit dem Open Forum on Agriculture Biotechnology (OFAB) verbunden, das wiederum ein Ableger der African Agriculture Technology Foundation (AATF) ist, einer von den Rockefellers gegründeten Organisation.

Der vielleicht größte Segen für die Agrarindustrie kam 1986, als US-Vizepräsident George Herbert Walker Bush ein „spezielles Strategietreffen“ im Weißen Haus veranstaltete, zu dem Führungskräfte von Monsanto eingeladen wurden, um Pläne zur Deregulierung der Agrartechnologien zu erörtern.

Dieses Treffen führte zur Annahme der „substanziellen Äquivalenz“ – der irrigen Auffassung, dass die Agronomie (traditionelle Methoden der Tier-/Pflanzenzucht) „substanziell gleichwertig“ mit der gentechnischen Veränderung sei – und umging damit den zunehmenden Druck der Wissenschaftler, die strengere Tests von GMO-Pflanzen forderten [3].

Dank der Rockefellers sind die US-Bürger heute die größten Verbraucher von GMO-Lebensmitteln. Die Forschungsliteratur weist eindeutig darauf hin, dass große Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt gezwungen wurden, GMO-Toxine zu konsumieren, obwohl es keinerlei verlässliche Sicherheitsdaten und überwältigende Beweise dafür gibt, dass solche Toxine biologische Schäden verursachen.

Tierstudien haben gezeigt, dass die Exposition gegenüber GMO-Toxinen zu einem Anstieg von Entzündungszytokinen führt, die mit fast allen menschlichen Krankheiten in Verbindung gebracht werden. Wenn diese Veränderungen auch beim Menschen auftreten, wäre dies eine Erklärung für die massive Zunahme von Autoimmunität, Autismus und anderen chronischen und allergischen Krankheiten [4].

Sowohl die WHO als auch die American Medical Association (AMA), die ironischerweise behauptet, „die Kunst und Wissenschaft der Medizin und die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit zu fördern“, haben dieses globale Experiment in vollem Umfang zugelassen [4].

Dies sollte allerdings nicht überraschen, wenn man bedenkt, welch großen Einfluss die Rockefeller-Stiftung schon früh auf die AMA hatte und welche Rolle sie bei der Vereinnahmung der amerikanischen medizinischen Ausbildung spielte.

Dies begann mit der Veröffentlichung des „Flexner-Berichts“ im Jahr 1908, der den Grundstein für eine Reform der medizinischen Ausbildung legte und die Akzeptanz eines arzneimittelbasierten Lehrplans förderte. Universitäten, die sich nicht an die Grundsätze der arzneimittelbasierten Medizin und Forschung hielten, wurden ihrer Finanzierung beraubt und schließlich zur Schließung gezwungen [5].

Bill Gates und die Agenda der Kontrolle

Seit 2003 hat die Gates-Stiftung fast 6 Milliarden Dollar in die globale Landwirtschaft investiert. Im Jahr 2017 wurde Gates zum größten Geldgeber der CGIAR, die heute über die größten und am häufigsten verwendeten Saatgutsammlungen der Welt verfügt. Das Interesse von Gates an der weltweiten Landwirtschaft dient zwei Zwecken:

Zentralisierung der Kontrolle über die weltweite Saatgutversorgung und

die Landwirtschaft weltweit auf Technologie und externe Betriebsmittel umzustellen, die von den Agrarkonzernen, an denen er beteiligt ist, an die Landwirte verkauft werden.

Nach Angaben von Navdanya:

Als der bei weitem größte Geldgeber der CGIAR hat Gates erfolgreich den Transfer von Forschung und Saatgut von wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen zu handelsorientierten Unternehmen beschleunigt und die Piraterie von geistigem Eigentum und die Entstehung von Saatgutmonopolen durch Gesetze zum geistigen Eigentum sowie durch Saatgutverordnungen zentralisiert und erleichtert.

2019 begann die CGIAR einen Reformprozess mit dem Ziel, ihre 15 kooperierenden Zentren in einer einzigen juristischen Einheit zusammenzufassen, die von einem internationalen Vorstand geleitet wird.

Der Anstoß zu dieser Umstrukturierung kam von den größten Geldgebern der Organisation, insbesondere von der Gates-Stiftung. Die CGIAR behauptet, die Änderung sei notwendig, weil

Eine einheitliche und integrierte CGIAR wird viel besser in der Lage sein, die Bedrohungen für die Nahrungsmittel-, Ernährungs- und Wassersicherheit durch den Klimawandel zu bewältigen.

Die Empfehlung für diese drastische Umstrukturierung kam von der Systemreferenzgruppe (SRG) der CGIAR, deren Vorsitz damals Tony Cavalieri, Senior Program Officer bei der Gates Foundation, und Marco Ferroni, ehemaliger Leiter der Syngenta Foundation, gemeinsam innehatten.

Mit anderen Worten: Die CGIAR-Reform wird zu einer stärkeren Zentralisierung der globalen Agrarindustrie führen, wobei die Grenzen zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor immer mehr verschwimmen.

Im direkten Widerspruch zu den Behauptungen von Gates, den Kleinbauern zu helfen, ergab eine detaillierte Analyse der von der Gates-Stiftung gewährten Zuschüsse, dass die meisten davon an Forschungsinstitute und nicht an Bauern gingen.

Diese Zuschüsse flossen auch an Lobbygruppen, die Druck auf die Regierung ausüben, damit diese eine Politik zugunsten der großen Agrarindustrie einführt, z. B. Gesetze, die die Privatisierung von Saatgut erlauben.

Eines der Hauptziele von Gates ist es, den afrikanischen Markt zu öffnen und die Übernahme der Region durch die Unternehmen einzuleiten. Zu diesem Zweck gründete er 2006 die AGRA (The Alliance for a Green Revolution in Africa). Durch die Förderung von kommerziellem Saatgut und anorganischen Düngemitteln will AGRA die Produktivität der Landwirtschaft verdoppeln, die Einkommen erhöhen und die Ernährungsunsicherheit bis 2020 halbieren.

Im Juli 2020 veröffentlichte Timothy Wise von der Tufts University eine Analyse der Auswirkungen von AGRA in Afrika. Seine Untersuchung ergab, dass AGRA nicht nur eine beträchtliche Anzahl von Kleinbauern nicht erreicht hat (ein Ergebnis, das mit der Analyse der Zuschüsse der Gates-Stiftung übereinstimmt, von denen die meisten an Wissenschaftler und nicht an Bauern gehen), sondern dass die Unterernährung in den AGRA-Ländern um erschreckende 30 % zugenommen hat.

Die Gesamterträge bei den Grundnahrungsmitteln sind in 12 Jahren nur um 18 % gestiegen. Gleichzeitig ist die Unterernährung (gemessen von der FAO) in den AGRA-Ländern um 30 % gestiegen. Diese schlechten Leistungsindikatoren legen nahe, dass AGRA und seine Geldgeber ihren Kurs ändern sollten.

Viele Afrikaner beginnen nun, das Engagement von Gates in der Region in Frage zu stellen und fordern das Ende seines industriellen Landwirtschaftsmodells. Im September 2020 sandte SAFCEI (Southern African Faith Communities‘ Environment Institute) einen offenen Brief an die Bill and Melinda Gates Foundation, in dem sie davor warnte, dass der derzeitige Ansatz der Stiftung im Bereich der Ernährungssicherheit mehr Schaden als Nutzen anrichtet. In dem Brief heißt es, dass

Die Gates-Stiftung fördert ein Modell der industriellen Monokulturen und der Lebensmittelverarbeitung, das unsere Bevölkerung nicht ernährt.

Im Juni 2021 wandte sich die AFSA (Allianz für Ernährungssouveränität in Afrika) in einem Schreiben an die wichtigsten institutionellen Spender von AGRA und forderte sie auf, ihre Unterstützung weg von der großen Agrarindustrie und hin zu nachhaltigen, agrarökologischen Ansätzen in der Landwirtschaft zu verlagern.

Das AFSA-Mitgliedsnetzwerk vertritt Millionen von afrikanischen Bürgern in 50 Ländern. Die AFSA stellte fest, dass sie nur sehr wenige Antworten auf ihr Schreiben erhalten hat und dass keine einzige den Nachweis erbringen konnte, dass AGRA eines ihrer erklärten Ziele erreicht hat.

Im Schatten des Scheiterns von AGRA gründete die Gates-Stiftung im Jahr 2020 „Gates Ag One“, eine Tochtergesellschaft der Gates-Stiftung. Das angebliche Ziel von Gates Ag One ist die „Förderung von Innovationen, die die landwirtschaftlichen Ergebnisse für Kleinbauern verbessern“.

Mit „Innovationen“ ist offensichtlich die Förderung von GMOs gemeint, denn Gates Ag One unterstützt mehrere Forschungslabors, die gentechnische Verfahren zur Steigerung der Ernteerträge einsetzen.

Gates Ag One wird von Joe Cornelius, einer ehemaligen Führungskraft bei Bayer, und Al Gallegos geleitet, der zuvor sowohl bei DuPont als auch bei Monsanto tätig war.

So wird „Gates Ag One“, obwohl es vorgibt, Kleinbauern zu stärken, in Wirklichkeit zu einer weiteren Bereicherung der Konzerne führen. Wie Navdanya schreibt:

Sie hoffen, den Prozess der Einführung „neuer Technologien“ bei den Landwirten durch erhöhte Investitionen und öffentliche und private Partnerschaften künstlich zu beschleunigen, während sie als von der Bill and Melinda Gates Foundation getrennte Einheit völlige Freiheit in ihrem Geschäftsmodell haben.

Die Rhetorik von Gates und seinen Unterstützern ist, dass Kleinbauern unproduktiv und nicht in der Lage sind, für eine sich schnell entwickelnde Welt zu sorgen. Gates behauptet, was sie wirklich brauchen, seien „neue digitale Werkzeuge und Technologien“.

Aber stimmt das wirklich, wenn man das Scheitern der Grünen Revolution, die Bodenkrise und die weit verbreiteten gesundheitlichen Auswirkungen chemischer Hilfsmittel bedenkt? Oder ist Gates Ag One einfach nur der jüngste Versuch, die weltweite Landwirtschaft fest unter die Kontrolle des Big Agribusiness zu bringen?

„Gene Drive“-Organismen und die Gestaltung der Evolution

Die Gates-Stiftung war zusammen mit der US-Militärbehörde DARPA die treibende Kraft hinter der Entwicklung der Gene-Drive-Technologie. Die Gates-Förderung der Gene-Drive-Technologie begann 2005 mit einem Zuschuss in Höhe von 8,5 Millionen Dollar für Austin Burt und Andrea Chrisanti, Biologen am Imperial College in London.

Diese Entwicklungslinie führte 2015 schließlich zur Erfindung von CRISPR, einem gentechnischen Werkzeug, das es Wissenschaftlern ermöglicht, Gene in einer DNA-Sequenz zu schneiden, einzufügen und zu ersetzen. Laut einem Bericht der ETC Group (Action Group on Erosion, Technology and Concentration)

Gene-Drive-Organismen werden durch die gentechnische Veränderung eines lebenden Organismus mit einem bestimmten Merkmal geschaffen. Anschließend wird das Fortpflanzungssystem des Organismus so verändert, dass das veränderte Gen immer auf künftige Generationen übertragen wird und sich das Merkmal in der gesamten Population verbreitet.

Wie bereits in diesem Artikel erwähnt, führte eine der Initiativen von Gates zur Freisetzung von gentechnisch veränderten Mücken in Burkina Faso. Dies war jedoch nur die erste Phase eines langfristigen Projekts, dessen dritte Phase die Freisetzung von GDO-Mücken (modifiziert durch die Gene-Drive-Technologie) ist. Die ETC Group erläutert die Bedeutung dieses Vorhabens [Hervorhebung hinzugefügt]:

… Ein Gene Drive ist so konzipiert, dass er die Fruchtbarkeit der Stechmücke beeinträchtigt: Wesentliche Gene für die Fruchtbarkeit würden entfernt, so dass die Stechmücken keine weiblichen Nachkommen oder überhaupt keine Nachkommen mehr haben können. Diese veränderten Moskitos würden dann ihre Gene an einen hohen Prozentsatz ihrer Nachkommen weitergeben, wodurch sich die Gene für das automatische Aussterben in der gesamten Population verbreiten würden. Im Laufe der Zeit würde die gesamte Art vollständig ausgelöscht werden.

Nachdem 2016 ein weltweites Moratorium für den Einsatz der Gene-Drive-Technologie gefordert wurde, zahlte die Gates-Stiftung 1,6 Millionen Dollar an Emerging Ag (eine private PR-Firma), um gegen die Befürworter des Moratoriums mobil zu machen.

Emerging Ag rekrutierte und koordinierte über 65 Experten, darunter einen hochrangigen Beamten der Gates Foundation, einen Beamten der DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) sowie Wissenschaftler der Regierung und der Universität, um den offiziellen UN-Prozess mit ihren koordinierten Beiträgen zu überfluten.

Eine weitere Gruppe, die die Gene-Drive-Technologie entwickelt, ist die Gruppe Sculpting Evolution, die am von Gates finanzierten MIT Media Lab angesiedelt ist, der gleichen Einrichtung, die Spenden von Jeffery Epstein erhalten hat und in der auch Robert Langer, Mitbegründer des umstrittenen Biotech-Unternehmens und Covid-19-„Impfstoff“-Herstellers Moderna, arbeitet.

Der Leiter von Sculpting Evolution ist Kevin Esvelt, einer der Pioniere von CRISPR und (angeblich) die erste Person, die das Potenzial von Gene-Drive-Systemen zur Veränderung wilder Organismenpopulationen erkannt hat.

Esvelts Labor will „Robotik und maschinelles Lernen anwenden, um neue molekulare Werkzeuge und Techniken zu entwickeln“. Ein weiteres Ziel ist es, „mit der Anleitung interessierter Gemeinschaften zu arbeiten, um wilde Populationen und Ökosysteme sicher und human zu verändern“.

Die Sculpting Evolution Group berät auch Regierungen in „dringenden Fragen der biologischen Verteidigung“.

Unsere Herausforderung besteht darin, zu verhindern, dass die immense Macht der Biotechnologie missbraucht wird. Historische Pandemien haben Dutzende von Millionen Menschen getötet, und gentechnisch hergestellte Erreger könnten noch verheerender sein.

Sculpting Evolution schlägt unter anderem vor, künftige Pandemien oder Biowaffenangriffe durch den Bau eines „Globalen Nukleinsäure-Observatoriums“ (NAO) zu vereiteln, um „die Menschheit und die Umwelt auf alle biologischen Bedrohungen hin zu überwachen“. Die Gruppe behauptet, dass das NAO durch kontinuierliche Genomtests an Standorten in der ganzen Welt jeden Virus oder invasiven Organismus aufspüren könnte, der sich exponentiell vermehrt“.

Zur Unterstützung dieses radikalen Vorschlags verweist die Gruppe auf eine Fallstudie aus Israel [Hervorhebung hinzugefügt]:

Im Jahr 2013 entdeckte Israels Poliovirus-spezifisches Umweltüberwachungsprogramm einen aufkeimenden Ausbruch in Abwasserproben aus der Stadt Rahat mithilfe von Plaque-Tests und leitete rasch eine orale Massenimpfung ein, die das Virus eliminierte, bevor auch nur ein einziges Kind an Lähmungssymptomen erkrankte.

Der beunruhigende Charakter eines solchen Systems wird sofort deutlich: Regierungen wären in der Lage, Impfprogramme einzuleiten und andere Pandemie-Maßnahmen zu ergreifen, ohne dass eine tatsächliche Bedrohung erforderlich wäre oder bewiesen werden müsste, sondern nur durch die angebliche „Entdeckung“ einer solchen. Dies wirft die alles entscheidende Frage auf: Wer würde entscheiden, wann eine „Bedrohung“ festgestellt wird, und auf welcher Grundlage?

Während Virologen über die Gefahren zoonotischer Coronaviren und Klimawissenschaftler über das Übel des Kohlendioxids schwadronieren, bleiben die wirklichen Umweltkrisen weitgehend unbemerkt. Und vielleicht ist genau das der Punkt. Wir werden diese anderen Krisen – Krisen, die unsere Existenz als Spezies bedrohen – in Teil 3 untersuchen.

Fortsetzung folgt …