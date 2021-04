Das Löschen des Reset: Der bevorstehende Kampf – Dr. Reiner Fuellmich und die Interessen, die den Great Reset antreiben

off-guardian.org

Vor einer Weile habe ich einen Artikel geschrieben, in dem ich meine Lernreise in Richtung der Great Reset Agenda beschrieb. In diesem Stück sagte ich, dass ich dachte, dass diese Horrorshow für einige Zeit weitergehen würde, aber letztendlich würde sie scheitern, aber zu großen Kosten für unsere Gesellschaft und für uns alle.

In letzter Zeit habe ich Informationen über die neuen „Impfstoffe“ recherchiert und frage mich nun, wie andere auch, ernsthaft, ob dies Teil von etwas Unheilvollem ist und vielleicht sogar eine größere Bedrohung unserer Existenz darstellt.

Zur Erleichterung von dem Wahnsinn und der schweren Lektüre der wissenschaftlichen Studien schaue ich mir eine Menge der Online-Präsentationen von Ivor Cummins, Dr. Mike Yeadon und Dr. Sucharit Bhakdi an, die professionell, klar und kraftvoll sind. Das jüngste Interview von Dr. Bhakdi hier ist brillant und zugleich das erschreckendste, das ich in Bezug auf die Impfstoffe gesehen habe.

Es gibt da draußen einige Experten mit echter Leidenschaft, Intelligenz und einer erstaunlichen Fähigkeit, die Komplexität zu durchdringen. Wir sollten alle dankbar sein, solche mutigen Menschen zu haben, die die Fakten darlegen.

Natürlich haben viele dieser Experten und Kommentatoren nur begrenzten Zugang zum sogenannten Mainstream. Sie wurden unerbittlich zensiert. Es ist leicht, verzweifelt zu werden, dass die jetzt offensichtlichen Fakten über Covid-19, Lockdowns und Impfstoffe immer noch kein Gehör finden.

Für mich ist es die Frustration, dass die Öffentlichkeit immer noch größtenteils nichts von dem bevorstehenden Alptraum weiß, der über sie und ihre Familien hereinbricht. Und die Ohnmacht, ihn zu stoppen, wie einen Autounfall in Zeitlupe.

Dr. Reiner Fuellmich

Erst kürzlich wurde ich auf einige Vorträge und Interviews aufmerksam, an denen ein prominenter deutscher Rechtsanwalt, Reiner Fuellmich, beteiligt war. Etliche Leser hier haben vielleicht das gleiche Material gesehen.

Er ist dafür bekannt, dass er in der Vergangenheit erfolgreich gegen große Unternehmen vorgegangen ist, z.B. gegen Volkswagen wegen seiner betrügerischen Abgasdaten und auch gegen die Deutsche Bank wegen eines Finanzskandals.

Letztes Jahr wurde seine Aufmerksamkeit auf die Reaktion auf die sogenannte Coronavirus-Krise gelenkt und er gründete mit einigen anderen den deutschen Corona-Untersuchungsausschuss, um sich damit zu befassen. Inzwischen hat dieser Ausschuss einen Großteil seiner Untersuchungen abgeschlossen und führt weltweit rechtliche Schritte durch.

Ich denke, es lohnt sich, einiges davon hier zusammenzufassen.

Auch wenn viele von uns die Gründe, Motive und das Timing für den so genannten Great Reset kennen, denke ich, dass Reiners Einblicke und Gedanken interessant sind und insgesamt ein vollständigeres Verständnis dessen vermitteln, was hinter all dem steckt. Und vielleicht gibt es etwas Licht am Ende des Tunnels.

Im Folgenden finden Sie meine Rezension und einige Gedanken zu den oben genannten Clips, Reiners Ansatz, Beobachtungen und Erkenntnisse, mit einigen meiner Gedanken.

Hintergrund

Reiner setzte den Untersuchungsausschuss im Juli 2020 ein. Dies ist eine gute Zusammenfassung des Zeitplans, der Bedenken und Fragen, die aufgeworfen wurden, und der Schlussfolgerungen, die folgten.

Sie entschieden, dass die drei Hauptfragen, die im Rahmen einer juristischen Herangehensweise an die Coronavirus-Problematik beantwortet werden sollten, waren:

Gibt es eine Coronavirus-Pandemie oder gibt es nur eine PCR-Test-Pandemie? Konkret: Bedeutet ein positives PCR-Testergebnis, dass die getestete Person mit Covid-19 infiziert ist, oder bedeutet es überhaupt nichts im Zusammenhang mit der Covid-19-Infektion?

Dienen die so genannten Anti-Corona-Maßnahmen wie Abriegelung, Gesichtsmaskenpflicht, soziale Distanzierung und Quarantänebestimmungen dazu, die Weltbevölkerung vor Corona zu schützen, oder dienen diese Maßnahmen nur dazu, die Menschen in Panik zu versetzen, damit sie – ohne zu hinterfragen – glauben, dass ihr Leben in Gefahr ist, damit am Ende die Pharma- und Tech-Industrie riesige Gewinne aus dem Verkauf von PCR-Tests, Antigen- und Antikörpertests und Impfstoffen sowie dem Sammeln unserer genetischen Fingerabdrücke erzielen kann?

Stimmt es, dass die deutsche Regierung massiv lobbyiert wurde, mehr als jedes andere Land, von den Hauptprotagonisten dieser sogenannten Corona-Pandemie, Herrn Drosten, Virologe am Charity-Krankenhaus in Berlin; Herrn Wieler, Tierarzt und Leiter des deutschen Äquivalents der CDC, des RKI; und Herrn Tedros, Leiter der Weltgesundheitsorganisation oder WHO; denn Deutschland ist als besonders diszipliniertes Land bekannt und sollte deshalb für den Rest der Welt ein Vorbild für die strikte und natürlich erfolgreiche Einhaltung der Corona-Maßnahmen werden?

Um diese Punkte zu untersuchen und um das große Ganze besser zu verstehen, hat Reiner nach eigenen Angaben mit über hundert Experten gesprochen und Zeugenaussagen eingeholt. Von Wissenschaftlern, Ärzten, Psychologen und vielen anderen Experten auf ihrem Gebiet, darunter auch Whistleblower mit Wissen über den Großen Reset.

Reiner sagt in dem Interview selbstbewusst, dass er einen guten Fall hat, um zu zeigen, dass die kombinierte Entscheidungsfindung und die Abriegelungsmaßnahmen als Reaktion auf Covid-19 und PCR-Tests und andere Beweise, ein Skandal massiven Ausmaßes und das größte Verbrechen gegen die Menschheit ist.

Ohne alle Ereignisse der letzten 14 Monate zu wiederholen (die größtenteils in den obigen Links abgedeckt sind), ist es nun offensichtlich, dass praktisch jede offizielle westliche Regierung, wissenschaftliche Darstellung und Maßnahme das komplette Gegenteil davon war, wie man mit einer echten Krise der öffentlichen Gesundheit umgehen sollte. Es ist klar, dass Covid-19 benutzt wird, um ein Regime der vollständigen Kontrolle über uns einzurichten.

Rechtliche Möglichkeiten

Reiner erklärt in dem Interview, dass die rechtlichen Schritte geplant sind und vielschichtig und international über verschiedene Gerichtsbarkeiten hinweg durchgeführt werden sollen. Er glaubt, dass dies angesichts der positiven Urteile in Portugal und Österreich bezüglich der Unwirksamkeit des PCR-Tests ein guter Ansatz ist.

Er erklärt auch, dass die Reset-Agenda, da sie auch nicht auf eine Jurisdiktion beschränkt ist, aus dieser Perspektive sinnvoll ist.

Es scheint mir, dass er allein aufgrund der Fakten einen starken Fall in jedem fairen Gericht hätte. Aber ich denke, wir haben alle schon Beispiele gesehen, in denen europäische Gerichte unerklärliche Entscheidungen getroffen haben oder sich vor einem Urteil in enorm wichtigen Fragen zu einer Rechtsfrage oder Gerichtsbarkeit gedrückt haben.

Reiner sagt, dass die besten Chancen auf juristischen Erfolg vielleicht in den ihm bekannten Rechtssystemen der USA und Kanadas bestehen, die Sammelklagen zulassen. An Sammelklagen können sich Einzelpersonen beteiligen, die glauben, durch Entscheidungen des Staates oder eines großen Unternehmens benachteiligt worden zu sein, zum Beispiel durch Betrug, Fahrlässigkeit oder Diskriminierung.

Reiner erklärt während des Interviews, dass die nationalen staatlichen Systeme aufgrund des schieren Ausmaßes des Covid-19-Betrugs für diese Art von Fällen nicht geeignet sein könnten und stellt sich letztlich ein „Nürnberg 2“-Szenario vor.

Einige Leute könnten das Gefühl haben, dass der juristische Prozess, selbst wenn er nicht von den Globalisten, die für diese Verbrechen verantwortlich sind, gekauft und bezahlt wurde, zu lange dauern wird, um das Geschehen zu stoppen. Ich denke, das ist eine Gefahr, aber der deutsche Corona-Untersuchungsausschuss hat bereits viel Arbeit geleistet, und viele Beweise sind bereits in der öffentlichen Domäne, und es werden bald weitere Fälle hinzukommen.

Auf jeden Fall glaube ich, dass es interessant sein wird, diese Ereignisse zu beobachten, vielleicht im Zusammenhang mit dem anhaltenden Schrecken der fortschreitenden gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Zerstörung und der Great Reset Agenda. Ein solches zunehmendes öffentliches Bewusstsein könnte den Ausgang bestimmen, wie diese Fälle verlaufen oder beurteilt werden, oder sogar, ob sie überhaupt verlaufen.

Die Interessen, die den Great Reset antreiben: die Sicht eines Anwalts

Am interessantesten an dem Interview ist, was Reiner über die Personen, die in diese Agenda involviert sind, und die möglichen Motive dahinter sagte. Während ich und viele von uns eine ziemlich genaue Vorstellung davon haben, wer diese Leute sind, und das scheinen viele zu sein, glaube ich, dass wir uns schwer tun, die Struktur hinter all dem zu verstehen, wie es zusammenarbeitet und wie man die Verantwortung den einzelnen sich bewegenden Teilen zuordnen kann (Finanz- und Bankwesen, Big Pharma, Weltorganisationen, Klimawandel-Agenda, Ärzteschaft, Justiz usw.)

Reiners Beobachtungen dazu sind interessant und geben meiner Meinung nach Anlass zu Optimismus.

Er sagt, nach dem, was er gelernt hat, glaubt er, dass es etwa 3.000 Menschen auf der Welt gibt, die am direktesten mitschuldig sind und gegen eine Bevölkerung von etwa 8 Milliarden Menschen handeln. Er bezeichnet sie als die „Davoser Clique“. Er sagt jedoch, dass er schätzt, dass zwischen 10 und 20% der Menschen in der Welt dieser Agenda aufgewacht sind und möglicherweise noch viel mehr auf dem Weg zur Entdeckung sind.

Das sind also 3.000 Hardcore-Kriminelle gegen vielleicht 1,5 Milliarden, bis jetzt.

Reiner sagt auch, dass sich diese Kriminellen aus Leuten mit konkurrierenden Interessen zusammensetzen und dass es zu internen Kämpfen kommt. Dies, so glaubt er, könnte eine Gelegenheit sein, genau so zurückzuschlagen, wie sie uns gespalten haben. Es scheint, dass Whistleblower Informationen zur Verfügung gestellt haben, und während sich diese erschreckende Agenda entfaltet, sollte dies an Fahrt gewinnen.

Auch auf die Frage, wer diese Leute sind und welche gemeinsamen Motive sie haben, erklärt er, dass sie sich aus den „üblichen Verdächtigen“ der Weltorganisationen wie WHO, WEF, IWF, den milliardenschweren Technokraten, Pharmariesen, großen Medienplattformen, Banken und Investmentfonds zusammensetzen.

Er sagt, das Motiv sei nicht primär finanzieller Natur, da diese Leute bereits unverschämt reich seien. Er beschreibt, dass es mehr um die Kontrolle über die Menschheit geht. Dies geschieht unter dem Deckmantel verschiedener Motive und Agenden, Selbsterhaltung und Konsolidierung, Covid und Impfstoffe, Klimawandel-Ideologie, aber im Wesentlichen geht es um Macht. Aber ihr Geld ist das, was die Maschinerie unter ihnen antreibt.

Ich denke, die Struktur, die Reiner und andere beschrieben haben, ist vielleicht wie eine Pyramide. Er sagt, dass diese elitären Kulte Geld nach unten gefiltert haben, um die verschiedenen Befehlsketten unterhalb von ihnen zu schmieren, wie Regierungen, Oppositionsparteien, Medien, Wissenschaftler, Universitäten, Krankenhaus-Trusts und so weiter.

Reiner sagt, dass er auch glaubt, dass einige Personen in der Regierung bestochen, genötigt oder bedroht worden sein könnten, um zu kooperieren. Wir haben mögliche Anzeichen dafür in anderen Ländern wie Belarus, Tansania und Burundi gesehen.

Ich vermute, je tiefer man in der Pyramide nach unten geht, desto mehr „mittlere Manager“ und „Fußsoldaten“ gibt es. Einige, die mit Fördergeldern bestochen werden. Einige, die etwas vermuten, aber zu viel Angst haben, es auszusprechen. Einige, die nicht wissen, was vor sich geht.

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass all die oben genannten Kräfte an einem Strang ziehen, wissentlich oder unwissentlich, und so ein riesiges Unterfangen eines globalen Putsches beginnen können. Meine Analogie ist ähnlich wie in Nazi-Deutschland und die Kommandostruktur sieht sehr ähnlich aus.

Reiner erwähnte auch zwei interessante Szenarien, die ich nicht so sehr in Betracht gezogen hatte. Er sagt, dass er von einem Whistleblower erfahren hat, dass der ursprüngliche Plan war, den Reset im Jahr 2050 einzuführen. Dies wurde auf 2030 und dann auf jetzt vorverlegt, da einige Elemente innerhalb dieser Gruppe ungeduldig wurden. Er sagt, dass er glaubt, dass dies durch jetzt überstürzt ist, warum sie so viele offensichtliche Fehler machen, die ausgenutzt werden können.

Weiter sagt Reiner, dass ihm gesagt wurde, dass Europa das Schlachtfeld ist, auf dem sie am meisten versuchen, die Kontrolle zu bekommen. Das liegt daran, dass Europa und die Zentralbank im Grunde genommen bankrott sind und besonders die großen Pensionsfonds, die aus offensichtlichen Gründen nicht wollen, dass die Leute das wissen. Sie gehen davon aus, dass das Durchdrücken ihrer Agenda unter dem Deckmantel von Pandemien, Klimawandel, Konflikten und anderen Krisen die Öffentlichkeit ablenken wird und bis sie aufwachen, werden sie die volle Kontrolle haben.

Nachdem die gleichen Leute den letzten Finanzcrash verursacht hatten, versicherten sie uns, dass alles wieder in Ordnung sei, aber seitdem drucken sie Geld und plündern noch mehr.

Reiner glaubt, als das Finanzsystem 2019 wieder Anzeichen einer Implosion zeigte, war dies der Zeitpunkt, an dem sich die Globalisten trafen und sich darauf einigten, das Coronavirus-Narrativ und den Großen Reset voranzutreiben.

Wie groß sind die Chancen, ihre Machtergreifung zu stoppen?

Reiner ist recht hoffnungsvoll, dass dies geschehen könnte und eine bessere Welt entstehen könnte, weg von dem Globalismus, der die Probleme der Welt geschaffen hat. Er sagt, dass es das Ende der Menschheit sein könnte, wenn wir scheitern, also dürfen wir nicht scheitern. Ich teile diese Einschätzung und den vorsichtigen Optimismus.

Persönlich denke ich, dass die globalistischen Sekten möglicherweise viel mehr abgebissen haben, als sie auf einmal kauen können. Da die Gesamtagenda ein gemeinsames Ziel verschiedener Interessen ist, aber in Kombination mit vielen kleineren Agenden innerhalb dieser Gruppen (die manchmal miteinander in Konflikt stehen), denke ich, dass es schwer ist, das durchzuziehen.

Ich glaube, dass die Gerichte theoretisch Abhilfe schaffen können, solange sie unabhängig sind, oder es besteht zumindest die Chance, dass die Globalisten sich zurückziehen oder einen Vergleich schließen, wenn sie sehen, dass die Beweise gegen sie überwältigend sind und das Bewusstsein wächst.

Whistleblower könnten anfangen, sich vermehrt zu melden, vielleicht ausgelöst durch ein unerwartetes Ereignis oder einen Widerstand, den die Eliten nicht einkalkuliert haben, oder durch weitere Fehler, die sie machen. Es gibt also ein starkes psychologisches Element in diesem Kampf.

Ebenso könnten viel mehr Menschen, als uns jetzt bewusst ist, am Rande des Erwachens stehen und ein Funke irgendwo, vielleicht größere zivile Unruhen, könnte eine Ansteckung verursachen. Die Eliten könnten die Nerven verlieren, zu gierig werden, Spaltungen und Kämpfe könnten folgen und zur Selbstzerstörung führen.

Aber ich glaube, die Eliten könnten mit weiteren erzeugten Krisen nachlegen. Probleme in der Nahrungskette, Stromausfälle, neue Varianten und andere Ablenkungen. Es könnte Böses geben, das wir nicht einkalkuliert haben.

Die Tragödie für die Menschheit ist, dass, wenn die Menschen jetzt nicht aufwachen, sie es vielleicht erst merken, wenn sie sich in dem Alptraum befinden, in dem sie nichts besitzen und von ihnen erwartet wird, dass sie glücklich sind, oder noch viel schlimmer.

Was können wir tun?

Reiner sagt, es lohne sich nicht, aktiv zu versuchen, die Leute zu überzeugen, die scheinbar ihr Gehirn ausgeschaltet und die Ärmel hochgekrempelt haben. Konzentrieren Sie sich lieber darauf, die Botschaft zu verbreiten und mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten oder mit denen, die einfach nur Zweifel an der Sache haben.

Meiner Meinung nach gibt es zwei Dinge, die wir als Einzelne tun müssen. Zu gewinnen und zurechtzukommen, bis wir es tun.

Mein eigener Gedanke ist, einen Tag nach dem anderen zu nehmen, nicht zu viel über das Undenkbare nachzudenken. Meine Ansicht ist auch, die kraftvollen Botschaften zu verbreiten, die schwerwiegenden Zweifel an den Impfstoffen, den Pässen, den digitalen Währungen, das Hervorheben des Great Reset und was dies für das Leben von uns allen bedeuten wird, wenn wir die volle Kontrolle durch eine Bande von Kriminellen im Stile eines Bond-Schurken akzeptieren.

Verwenden Sie eine starke Sprache, nennen Sie diese Agenda als das, was sie ist. Kommunismus, Faschismus, Öko-Autoritarismus oder Analogien mit Nazi-Deutschland.

Nutzen Sie die Angst vor ihrer wirklichen, erschreckenden Agenda, so wie sie die Angst vor einem „Virus“, der keine Bedrohung ist, gegen uns eingesetzt haben. Wenn Sie diese Informationen verbreiten, verwenden Sie Bilder, Spott und Humor.

Schließlich war für mich ein sehr fesselnder Teil von Reiners Interview, der mit Spiritualität zu tun hatte, die er in Teilen seines Clips gegen Ende erwähnte und die es wert ist, gehört zu werden.

Er sagt, dass er nicht religiös ist, aber zu der Überzeugung gelangt ist, dass manche Menschen vielleicht eine Gabe oder Fähigkeit haben, Dinge zu sehen, die die Mehrheit nicht sehen kann oder will. Ich vermute, dass er damit etwas andeuten wollte, das über die Erforschung von Ereignissen hinausgeht. Möglicherweise eher eine überlegene Wahrnehmung von Ereignissen, eine Spiritualität oder ein natürlicher Instinkt, der weit über die allgemeine menschliche Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen oder zu rationalisieren, hinausgeht – was er als relevant für dieses Thema und die Verbindung zueinander empfindet.

Reiner gab das Beispiel eines Freundes, der sein Kind in der Gesellschaft anderer Kinder beschrieb, er sei anders als die anderen.

Das ist etwas, auf das ich mich beziehen kann, in der Richtung meines Lebens von einem, das weitgehend ziellos und unerfüllt war, bis hin zum heutigen Kampf gegen Ungerechtigkeit, wo immer ich sie sehe.

Ich fühle, dass es da eine spirituelle Dimension gibt, und ich spüre das bei anderen, die für diese und ähnliche Anliegen kämpfen. Ob es nun spirituell ist oder ob es eine andere Erklärung gibt, ich denke, die Essenz von dem, was Reiner sagt, ist sehr wahr und wird bei vielen Menschen auf Resonanz stoßen, ob es nun darum geht, sich fremden Kriegen zu widersetzen oder gegen den Krieg zu kämpfen, den die globalen Eliten und ihre Marionetten jetzt unter dem Deckmantel von Covid-19 auf die gesamte Menschheit losgelassen haben.

Am Ende des Interviews fragt der Interviewer Reiner, ob die Geschichte jetzt mit Wohlwollen auf ihn und andere zurückblicken würde, die sich an diesem Kampf beteiligt haben. Reiner antwortet „absolut, natürlich“.

Reiner ist eindeutig ein Mensch mit viel Integrität, Leidenschaft und Intelligenz. Einer von vielen exzellenten Menschen, die wir haben, die für uns kämpfen.