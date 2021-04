Was ist in Indien los?

FRAGE: Marty; Ihr Modell hatte vorausgesagt, dass es im Jahr 2022 eine ernstere Epidemie geben würde, nicht 2020. Ist es das, was sich jetzt in Indien abspielt?

ANTWORT: Es scheint, dass es einen weiteren Corona-Typ-Virus gibt, den sie eine andere Variante nennen. Das ist insofern irreführend, als sie darstellen, dass COVID irgendwie das erste Coronavirus ist. Auch die gewöhnliche Erkältung ist typischerweise ein Coronavirus. Die steigende Zahl der behaupteten COVID-19-Fälle in Indien wird als eine viel infektiösere und wahrscheinlich viel tödlichere Variante dargestellt. Sie treibt die Krankenhäuser über einen Krisenpunkt hinaus. Die Grippe greift auch die Fähigkeit des atmen an, was oft ältere Menschen am schlimmsten trifft.

Es gibt keinen absoluten Beweis dafür, dass es sich um eine varianten bedingte Krise handelt, die viel infektiöser und wahrscheinlich viel tödlicher ist als die erste Welle. Möglicherweise handelt es sich einfach um einen völlig neuen Stamm. Es steht außer Frage, dass dieser Ausbruch in den Krankenhäusern zu Engpässen bei der Versorgung, einschließlich Sauerstoff, geführt hat.

Bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen gab es bisher 17,6 Millionen Infektionen, das sind 0,0125 %. Diese Zahl könnte höher sein, da Menschen mit COVID-19 oft keine anderen Symptome als eine laufende Nase haben. Die Gesamtzahl der Todesfälle hat oft fast 3.000 pro Tag erreicht, und die Gesamtzahl der Todesfälle hat 198.000 erreicht. Das klingt zwar nach viel, aber es sind immer noch 0,00014%.

Wir müssen uns Sorgen machen, dass die Medien dies ausnutzen, um den Great Reset voranzutreiben. Brennende tote Menschen macht für perfekte Bilder, um Panik zu verursachen.