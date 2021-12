Das magische Denken und die Gefahren von Masken

Mercola.com

Die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention haben über die Wirksamkeit von Masken gelogen, als die CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky twitterte: „Masken können das Risiko einer COVID19-Infektion um mehr als 80 % senken“.

Walensky gab keine Referenz für ihre Behauptung an, aber eine große Studie von Forschern aus Yale, Stanford und der University of California Berkeley fand weit weniger beeindruckende Ergebnisse durch Masken

Das Tragen einer Gesichtsmaske birgt inhärente Risiken, darunter das Wachstum antibiotikaresistenter Bakterien, Sauerstoffmangel, psychologische Auswirkungen und mehr

Experten argumentieren, dass die Maskenpflicht nicht nur wenig zum Schutz der Gesundheit beiträgt, sondern ihr sogar schadet, indem sie die Bürger zu Sklaven macht und als Symbol der Versklavung dient.

Trotz einer Fülle von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die zeigen, dass Masken nicht funktionieren, hält sich das magische Denken – der Glaube, dass man Ergebnisse beeinflussen kann, indem man etwas tut, das in keinem kausalen Zusammenhang damit steht – hartnäckig zu ihren Gunsten.

Sind Sie bereit, für immer Masken zu tragen? Einige sind es, aber ihre positive Einstellung gegenüber Masken ist wahrscheinlich das Ergebnis irreführender und falscher Informationen. Das daraus resultierende magische Denken in Bezug auf Masken hat eine der am stärksten polarisierten Debatten in der Geschichte der USA ausgelöst und dazu geführt, dass Maskengegner als „Oma-Killer“ bezeichnet werden.

Um es klar zu sagen: Die US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) haben in Bezug auf die Wirksamkeit von Masken eklatant gelogen. Am 5. November 2021 twitterte die CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky: „Masken können das Risiko einer COVID19-Infektion um mehr als 80 % senken.

Aber wie Dr. Vinay Rasad, MPH, Hämatologe und Onkologe und außerordentlicher Professor in der Abteilung für Epidemiologie und Biostatistik an der Universität von Kalifornien in San Francisco, es im Brownstone Institute ausdrückte: „Ich weiß nicht, wie ich es höflich ausdrücken soll, aber es ist eine Lüge, und zwar eine wirklich unglaubliche … Die Idee, dass Masken die Wahrscheinlichkeit einer Infektion um 80 % verringern könnten, ist einfach unwahr, unplausibel und kann durch keine zuverlässigen Daten gestützt werden.

Masken haben, wenn überhaupt, nur eine geringe Wirksamkeit

Walensky hat keine Quellenangabe für ihre Behauptung gemacht, dass Masken die COVID-19-Infektionen um 80 % reduzieren, aber eine große Studie4 von Forschern aus Yale, Stanford und der University of California Berkeley hat weit weniger beeindruckende Ergebnisse mit Masken festgestellt.

An der Studie nahmen von November 2020 bis April 2021 342.183 Menschen aus 600 Dörfern im ländlichen Bangladesch teil. In Dörfern, die Masken erhielten, war die Zahl der symptomatischen COVID-19-Infektionen im Vergleich zu Dörfern ohne Masken um 9,3 % niedriger, in Dörfern, die chirurgische Masken anstelle von Stoffmasken erhielten, sogar um 11 % niedriger.

Warum wurde Walenskys Tweet dann nicht als Fehlinformation gekennzeichnet und von „Faktenprüfern“ ins Visier genommen, die die eklatante Lüge aufdeckten? Rasad hat einen Tweet des Mathematikers Wesley Pegden von der Carnegie Mellon University veröffentlicht, in dem es heißt:

Der Leiter der Behörde, die dafür verantwortlich ist, die Amerikaner mit genauen und vertrauenswürdigen Informationen über Maßnahmen (wie Impfstoffe) zu versorgen, von denen wir wissen, dass sie wirklich wirksam sind, sollte nicht auch noch gefälschte quantitative Aussagen machen, um schlecht bewiesene Maßnahmen zu unterstützen.

Antibiotikaresistente Krankheitserreger leben auf Gesichtsmasken

Obwohl Gesichtsmasken immer wieder empfohlen oder vorgeschrieben werden, wird wenig über die Risiken gesprochen, die mit dem Bedecken von Mund und Nase mit Stoff oder anderen Materialien verbunden sind. Sowohl in Baumwollmasken als auch in chirurgischen Masken sammeln sich Krankheitserreger, die das Risiko von Infektionskrankheiten erhöhen können – ein Faktor, der bei der Diskussion über ihre Vorzüge selten berücksichtigt wird.

Als Forscher der Universität Antwerpen, Belgien, die mikrobielle Gemeinschaft auf chirurgischen und Baumwoll-Gesichtsmasken von 13 gesunden Freiwilligen analysierten, nachdem diese vier Stunden lang getragen worden waren, wurden Bakterien wie Bacillus, Staphylococcus und Acinetobacter gefunden – 43 % davon waren antibiotikaresistent.

Um die Masken am besten von den Bakterien zu befreien, wurden sie der Studie zufolge bei 100 Grad Celsius ausgekocht, bei 60 Grad Celsius mit Waschmittel gewaschen oder mit einem Dampfbügeleisen gebügelt. Allerdings gaben nur 21 % der Befragten an, ihre Baumwollmasken täglich zu reinigen. Die Forscher erklärten: „Zusammengenommen deutet diese Studie darauf hin, dass die Bakterien in den Masken am besten zu entfernen sind:

Insgesamt deutet diese Studie darauf hin, dass sich eine beträchtliche Anzahl von Bakterien, einschließlich pathologischer und antibiotikaresistenter Bakterien, auf chirurgischen und noch mehr auf Baumwollgesichtsmasken nach dem Gebrauch ansammeln. Aufgrund unserer Ergebnisse sollten Gesichtsmasken nach intensivem Gebrauch ordnungsgemäß entsorgt oder sterilisiert werden. Klare Richtlinien für die allgemeine Bevölkerung sind von entscheidender Bedeutung, um das bakterienbedingte Biosicherheitsrisiko von Gesichtsmasken zu verringern …

Forscher aus Deutschland stellten in ähnlicher Weise infrage, ob eine Maske, die Nase und Mund bedeckt, „frei von unerwünschten Nebenwirkungen“ und potenziellen Gefahren im täglichen Gebrauch ist. Es stellte sich heraus, dass dies nicht der Fall ist und stattdessen erhebliche unerwünschte Wirkungen und pathophysiologische Veränderungen auftreten, darunter die folgenden, die häufig in Kombination auftreten:

Zunahme des Totraumvolumens

Zunahme des Atemwiderstands

Anstieg des Kohlendioxidgehalts im Blut

Verringerung der Sauerstoffsättigung im Blut

Erhöhung der Herzfrequenz

Verringerung der kardiopulmonalen Kapazität

Gefühl der Erschöpfung

Anstieg der Atemfrequenz

Atembeschwerden und Kurzatmigkeit

Kopfschmerzen

Schwindelgefühl

Gefühl von Feuchte und Hitze

Schläfrigkeit

Vermindertes Einfühlungsvermögen

Beeinträchtigung der Hautbarrierefunktion mit Akne, Juckreiz und Hautläsionen

Masken-induziertes Erschöpfungssyndrom ist weit verbreitet

Die Studie bezeichnete dieses Symptomenkomplex als maskeninduziertes Erschöpfungssyndrom (MIES) und warnte davor, dass Kinder, Schwangere und Menschen, die krank sind oder an bestimmten chronischen Erkrankungen leiden, durch eine längere Maskierung besonders gefährdet sein könnten. Zu den kurzfristigen Auswirkungen gehören mikrobiologische Verunreinigungen, Kopfschmerzen, Erschöpfung, Kohlendioxid-Rückhaltung und Hautreizungen, während die langfristigen Auswirkungen zu chronischen Problemen führen können:

Nach den Fakten und Zusammenhängen, die wir gefunden haben, könnte längeres Maskentragen eine chronische sympathische Stressreaktion hervorrufen, die durch Blutgasveränderungen ausgelöst und von Gehirnzentren gesteuert wird. Dies wiederum induziert und löst eine Immunsuppression und ein metabolisches Syndrom mit kardiovaskulären und neurologischen Erkrankungen aus.

Weiter heißt es: „Es ist davon auszugehen“, schreiben sie, „dass die für Erwachsene beschriebenen möglichen schädlichen Maskenwirkungen umso mehr für Kinder gelten: … physiologische innere, neurologische, psychologische, psychiatrische, dermatologische, HNO-, zahnärztliche, soziologische, berufs- und sozialmedizinische, mikrobiologische und epidemiologische Beeinträchtigungen …

Bei den derzeit für Kinder verwendeten Masken handelt es sich ausschließlich um Masken für Erwachsene, die in kleineren geometrischen Abmessungen hergestellt werden und weder speziell für diesen Zweck getestet noch zugelassen wurden.

Auch hier gilt: Wenn man diese unbekannten Risiken – sowohl kurz- als auch langfristig – auf sich nimmt, um Masken zu tragen, ist der Nutzen höchst fragwürdig und soll einen Erreger abwehren, der für die meisten Bevölkerungsgruppen eine niedrige Todesrate hat:

Jüngste Studien zu SARS-CoV-2 zeigen sowohl eine deutlich geringere Infektiosität als auch eine deutlich geringere Fallsterblichkeit als bisher angenommen, da berechnet werden konnte, dass die mittlere korrigierte Infektionssterblichkeitsrate (IFR) 0,10 % an Orten mit einer unterdurchschnittlichen globalen COVID-19-Sterblichkeitsrate der Bevölkerung betrug. Anfang Oktober 2020 gab die WHO außerdem öffentlich bekannt, dass die Prognosen zeigen, dass COVID-19 bei etwa 0,14 % der Erkrankten tödlich verläuft – im Vergleich zu 0,10 % bei der endemischen Influenza – auch dies ist ein weitaus niedrigerer Wert als erwartet. Andererseits sind die Nebenwirkungen von Masken klinisch relevant.

Die Maske Ihrer Versklavung

Es ist klar, dass die Beweise für den physischen Schutz vor Krankheiten durch Masken fehlen, während ihr Potenzial für psychologischen Schaden immens ist. Das Brownstone Institute hob die Geschichte der Volksheiligen Escrava Anastácia hervor, einer Sklavin afrikanischer Abstammung, die im 19. Jahrhundert in Brasilien lebte.

Sie wurde gezwungen, zu Lebzeiten eine metallene Maske zu tragen, die wie ein Maulkorb aussah, um sie daran zu hindern, über die Unterdrückung und Ungerechtigkeit, der sie ausgesetzt war, zu sprechen. Roberto Strongman, außerordentlicher Professor für Schwarze Studien an der University of California, Santa Barbara, schreibt:

Das Auftauchen von Anastásia auf den Anti-Einschluss-Kundgebungen stellt eine Gelegenheit dar, die gegenwärtige medizinische Tyrannei als eine Form der Versklavung zu verstehen und Solidaritätsbande zwischen Gemeinschaften zu knüpfen, deren Freiheit quer durch alle Rassengruppen bedroht ist. Die Behauptung der Kooptation verdient es, ausgepackt zu werden, denn eine berechtigte Behauptung der kulturellen Usurpation könnte leicht dazu führen, dass wichtige Allianzen in einem Modell des Teilens und Eroberns zerschlagen werden. Auch wenn es eindeutige Besonderheiten zwischen dem Leiden der Afrikaner unter dem System der Sklaverei und dem Entzug der bürgerlichen Freiheiten gibt, den die meisten Bürger auf der ganzen Welt während der aktuellen Pandemie erdulden müssen, erinnert uns Anastásia an bestimmte transhistorische Konstanten im Prozess der Entmenschlichung und Unterwerfung von Bevölkerungsgruppen durch das Knebeln und Maulkorberzeugung ihrer Körper, um ihre Proteste zu unterdrücken.

Strongman wies auf mehrere unbestreitbare Gründe hin, warum Gesichtsmaskenmandate „die Bürger zu Sklaven machen“ und als Symbole der Versklavung wirken. Dazu gehören:

führen zu Sauerstoffmangel und fördern einen Zustand der körperlichen und geistigen Schwäche

sind Symbole der Unterwerfung und werden als Teil der Herr-Sklaven-Dynamik eingesetzt

Erzwingen die Schaffung einer kasernierten Kultur

Sie löschen die Persönlichkeit aus und homogenisieren die Massen – „Das kollektivierte Tragen von Masken führt zu einer erzwungenen Uniformität, in der das Individuum als Neo-Metabürger der namenlosen Kollektivität Platz macht“.

Sie sind theatralisch und verbergen Identitäten, machen uns anderen und uns selbst fremd

löschen die Mimik und hemmen die nonverbale Kommunikation, einschließlich derjenigen, die für eine soziale Organisation notwendig ist, die zu einer Revolution führen kann

Reduzieren die verbale Leistung

sind sichtbare Zeichen der Treue gegenüber dem „System der medizinisch-technokratischen Kontrolle“.

sind Teil der Vorbereitung des Einzelnen auf neue gesellschaftliche Rollen – „Wie vorübergehend das gegenwärtige Regime der Gesichtsverdeckung auch sein mag, die Bevölkerung muss sich damit abfinden, dass wir gezwungen werden, einen Übergangsritus zu durchlaufen, einen Prozess der Resozialisierung in die neue Normalität“.

Förderung einer Kultur der Angst

Abschreckung von Solidarität, indem man den Nachbarn zum „namenlosen Krankheitserreger statt zum Verbündeten“ macht

Magisches Denken über Masken

Die CDC lügt nicht nur, sondern macht auch unsinnige Aussagen, wie diese: „Stoffmasken schützen Sie nicht vor dem Rauch von Waldbränden … Sie können kleine, schädliche Partikel im Rauch nicht auffangen, die Ihrer Gesundheit schaden können.

Aber wir sollen glauben, dass sie uns vor einem aerosolierten Virus schützen? „Das Virus ist 25-mal kleiner als ein Rauchpartikel“, schreibt Steve Kirsch, Geschäftsführer der Vaccine Safety Research Foundation. „Es ist also so, als würde man versuchen, eine Mücke mit einem Maschendrahtzaun aufzuhalten.

Dennoch hält sich das magische Denken – der Glaube, dass man Ergebnisse beeinflussen kann, indem man etwas tut, das in keinem kausalen Zusammenhang zu ihnen steht – hartnäckig. Robert Dingwall, ein beratender Soziologe, stellte infrage, warum das Expertengremium der britischen Gesundheitsbehörde nur eine zweitklassige Evidenzbasis verwendete, die keine eindeutigen Vorteile aufzeigte, auf die es seine Schlussfolgerung stützen konnte, dass Gesichtsmasken in der Gemeinschaft zur Verringerung der Übertragung beitragen. Er schrieb:

Der Stand der Gesichtsmasken-Debatte ist in etwa so, als hätte Galileo seinen Bericht über das heliozentrische Universum veröffentlicht und dann am Ende einen Absatz eingefügt, in dem er den Leser auffordert, alle Beweise zu ignorieren, weil die Kirche erklärt habe, dass sich alles um die Erde drehe. In Ermangelung einer qualitativ besseren Arbeit – und wir müssen uns fragen, warum diese Forschung nicht durchgeführt wurde – sehen einige der Behauptungen über Gesichtsmasken viel mehr nach magischem Denken aus als nach etwas, das die Art von beiläufigem Zusammenhang aufzeigt, der als Wissenschaft erkennbar sein könnte.

Während sich die Pandemie weiter ausbreitet, wird die Wissenschaft weiterhin ignoriert, und die Empfehlungen werden in erster Linie auf der Grundlage emotionaler Begründungen und Auslöser ausgesprochen. Würde die Wissenschaft tatsächlich befolgt, würde das allgemeine Tragen von Masken für gesunde Menschen nicht empfohlen werden – und könnte es auch nicht.

Anfangs rieten die Gesundheitsbehörden tatsächlich von Masken für gesunde Menschen ab, aber irgendwann – schon früh – schwenkten sie um. Und warum? Laut Strongman:

So wie Masken als Grenzartefakte in Übergangsriten und als Teil des Tiertrainings fungieren, sind diese Covid-Masken Vorboten eines weiteren Eingriffs in unsere Integrität. Das Tragen der Masken ist nur ein Schritt davon entfernt, die Impfungen zu erhalten, dann die Impfpässe und die implantierbaren neuronalen Verbindungen zu akzeptieren, bis die ursprüngliche Persönlichkeit durch einen Cyborg begraben wird. Die Masken fungieren als empirischer Test für die Akzeptanz künftiger körperlicher Kontrolltechnologien. Wo werden Sie die Grenze ziehen?

