Das Massaker in den Zelten von Rafah

Der „Präzisions“-Luftangriff setzte das Zeltlager in Brand und verbrannte Dutzende Mensch

Dutzende palästinensische Zivilisten wurden am Sonntag bei einem Brand getötet und Hunderte weitere verletzt, der durch einen israelischen Luftangriff auf ein Zeltlager voller Vertriebener in Rafah verursacht wurde. Das Massaker wurde allgemein verurteilt:

Mehrere Länder und internationale Organisationen haben den israelischen Luftangriff auf Zelte von Vertriebenen in der südlichsten Stadt des Gazastreifens, Rafah, verurteilt, bei dem mindestens 40 Palästinenser, darunter viele Kinder, getötet wurden.

Der Angriff auf ein Lager voller vertriebener Zivilisten war unbestreitbar ein Kriegsverbrechen. Als Reaktion auf den Bericht über den Angriff sagte Jeremy Konyndyk von Refugees International: Die Bombardierung eines Zeltlagers voller Vertriebener ist ein eindeutiges, umfassendes Kriegsverbrechen. Selbst wenn Hamas-Truppen anwesend gewesen wären, entbindet das die IDF nicht von der Verpflichtung, Zivilisten zu schützen. Es macht ein Zeltlager nicht zu einer freien Schusszone.“ Die israelische Regierung hat diese Menschen in diese überfüllten und gefährlichen Verhältnisse getrieben und sie dann bombardiert. Der „Präzisions“-Luftangriff setzte das Zeltlager in Brand und verbrannte Dutzende von Menschen zu Tode. Die israelischen Militäroperationen waren dafür verantwortlich, diese Menschen in diese Lage zu bringen, und sie waren für ihren Tod verantwortlich.

Dies ist eine der vielen Gräueltaten, die das israelische Militär in diesem Krieg begangen hat, und es geschah nur wenige Tage, nachdem der Internationale Gerichtshof einen Stopp der israelischen Operationen in Rafah angeordnet hatte. Die Biden-Administration leistet seit fast acht Monaten mit einem ständigen Strom von Waffentransfers Beihilfe zu Verbrechen wie diesem, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie damit aufhören wird. Heute gab es einen weiteren Luftangriff auf ein Zeltlager in demselben Gebiet, das als humanitäre Zuflucht gedacht war, bei dem 21 Menschen, darunter zwölf Frauen, getötet wurden. Diese Angriffe zeigen einmal mehr, dass es in Gaza keinen sicheren Ort gibt. Es muss ein sofortiger und dauerhafter Waffenstillstand her, um weitere Massaker an Zivilisten zu verhindern.

Laut Axios „prüft“ die Regierung Biden, ob das erste Zeltmassaker bedeutet, dass Israel Bidens so genannte rote Linie überschritten hat, aber wir wissen bereits, wie ihre Antwort lauten wird. Die rote Linie hat nie wirklich existiert, und sie wäre auch nicht durchgesetzt worden, wenn sie existiert hätte. Da die US-Regierung eine „große“ Operation in Rafah ablehnt, haben US-Politiker den Angriff auf Rafah als „begrenzt“ dargestellt, um den Eindruck zu erwecken, Netanjahu habe auf sie gehört. Letzte Woche erklärte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, Israel habe seine Pläne für Rafah „verfeinert“. Wir sehen jetzt die Ergebnisse dieser „Verfeinerungen“.

Die Situation in diesen Zeltlagern war schon vor den Luftangriffen schrecklich genug. Die Massenvertreibung von Hunderttausenden aus Rafah hat eine albtraumhafte Situation geschaffen. Die Regierung hat monatelang so getan, als gäbe es eine Möglichkeit, Rafah anzugreifen, ohne eine noch größere humanitäre Katastrophe zu verursachen. Jetzt tut sie so, als ob die derzeitige Operation diese Katastrophe nicht auslösen würde. Die Hungersnot, die sich im Gazastreifen bereits ausbreitet, wird sich noch erheblich verschlimmern, weil es nicht gelungen ist, den Angriff auf Rafah zu verhindern. Hunger und Krankheiten drohen in den kommenden Monaten Zehntausende von Menschenleben zu fordern, wenn nichts getan wird, um den durch den Krieg vertriebenen Menschen zu helfen.

Den Menschen, die aus Rafah vertrieben wurden, fehlt es an allem, was sie zum Überleben brauchen:

Die meisten Menschen, die aus Rafah geflohen sind, sind in eine von Israel ausgerufene humanitäre Zone geströmt, die sich auf Muwasi, einen weitgehend unfruchtbaren Küstenstreifen, konzentriert. Die Zone wurde nach Norden und Osten ausgeweitet, um die Ränder von Khan Younis und die zentrale Stadt Deir al-Balah zu erreichen, die sich beide ebenfalls mit Menschen gefüllt haben.

„Wie wir sehen können, haben diese Gebiete nichts ‚Humanitäres‘ an sich“, sagte Suze van Meegen, Leiterin der Operationen in Gaza für den Norwegischen Flüchtlingsrat, der Mitarbeiter in Muwasi hat.

In weiten Teilen der humanitären Zone gibt es keine Wohltätigkeitsküchen oder Lebensmittelmärkte, keine Krankenhäuser, die in Betrieb sind, nur einige wenige Feldkrankenhäuser und noch kleinere medizinische Zelte, die keine Notfälle behandeln können und nur Schmerzmittel und Antibiotika verteilen, wenn sie welche haben, so die Aussage von Mercy Corps. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Menschen stark unter der unsicheren Ernährungslage zu leiden beginnen“, so die Gruppe.

Die UNO berichtet, dass seit dem Beginn des Angriffs auf Rafah vor drei Wochen durchschnittlich nur 53 Hilfsgütertransporte pro Tag in den Gazastreifen gelangt sind. Um eine weitere Hungersnot zu verhindern, werden laut USAID 600 Lastwagen pro Tag benötigt. Die Treibstoffvorräte, die für den Betrieb von Krankenhäusern, Bäckereien und Wasserpumpen benötigt werden, sind auf ein Drittel des Stands vor Beginn des Angriffs gesunken. Der Mangel an Treibstoff behindert auch die Verteilung der wenigen Hilfsgüter, die es bis dorthin geschafft haben.

So schlimm die Lage für die Zivilbevölkerung während des gesamten Krieges auch war, sie ist jetzt noch schlimmer und verschlechtert sich rapide. Dies ist das Ergebnis des grausamen Krieges, den die USA weiterhin unterstützen. Es ist das Ergebnis einer Politik der kollektiven Bestrafung, die die israelische Regierung seit fast acht Monaten vorsätzlich betreibt. Die USA könnten diesen Gräueln jederzeit Einhalt gebieten, aber die Regierung weigert sich, einen Finger zu rühren.