Das Massensterben von Rindern erschüttert die Lebensmittelversorgung und sorgt für Spekulationen: Werden sie absichtlich vergiftet?

Nach über 100 Bränden, bei denen es sich offenbar um Sabotageakte gegen Lebensmittelbetriebe in den Vereinigten Staaten handelt, wird nun über Tausende von Rindern spekuliert, die am Wochenende in Kansas plötzlich verendet sind. Laut den Konzernmedien, die auch behaupten, alle Covidimpfstoffe seien „sicher und wirksam“, sind diesem plötzlichen Massensterben auf die Hitze zurückzuführen. Doch Kühe sind unglaublich widerstandsfähig und halten häufig die gleichen Temperaturen aus, die der Mittlere Westen derzeit erlebt. Warum sterben Tausende von Rindern offenbar so plötzlich?

AgDaily.com, wie auch der Rest der konventionellen Medien, sagt, dass die Todesfälle durch eine Kombination aus Hitze, Feuchtigkeit und fehlendem Wind verursacht wurden. CNBC berichtet auch, dass die Gesundheits- und Umweltbehörde von Kansas dieser Einschätzung zustimmt.

Ich persönlich befinde mich jedoch in der Nähe von Hunderten von Rindern in Zentraltexas, in der die gleichen Temperaturen herrschen (und die Tage zu dieser Jahreszeit aufgrund des südlicheren Breitengrades sogar noch länger sind). Ich sehe Longhorn-Rinder, Angus-Rinder, Blanco-Rinder und andere Rassen im Überfluss in Zentraltexas, aber ich sehe nirgendwo Tausende von Rindern, die tot umfallen.

Als ich mich eingehender mit diesem Thema beschäftigte, rief ich einen meiner Freunde an, der mehrere hundert Rinder besitzt. Er war bereits über das „Massensterben“ in Kansas informiert und hatte mit anderen Viehbesitzern darüber gesprochen. Ich fragte ihn, ob er den Medienberichten Glauben schenke, dass all diese Rinder plötzlich an der Hitze gestorben seien. Seine Antwort…

„Ich bezweifle ernsthaft, dass so viele Rinder auf einmal tot umfallen“, sagte er. „Bei einem hitzebedingten Vorfall würden sie nicht alle gleichzeitig tot umfallen. Man würde ein paar Tote auf einmal sehen, verstreut über die ganze Herde, aber nicht so viele Tote auf einmal.“

Als ich ihn fragte, ob es sich seiner Meinung nach um natürliche Todesfälle oder eher um Sabotage handelt, sagte er: „Ich denke, es handelt sich um etwas Ruchloses“.

Auch Rinderseuchen können zu einem gleichzeitigen Massensterben führen, aber niemand behauptet, dass es sich hier um ein seuchenartiges Sterben von Rindern handelt. Es bleiben also nur ein paar Möglichkeiten im Bereich der Sabotage: 1) Vergiftung des Wassers, 2) gerichtete Energiewaffen (DEW).

Hinzu kommen über 100 dokumentierte Fälle von Brandstiftung in Lebensmittelbetrieben in den USA. Unser Forschungsteam hat die vollständigen Details zu jedem dieser Fälle zusammengestellt (Datum, Ort, Name der Einrichtung, Beschreibung des Brandvorfalls) und wir werden diese neue, aktualisierte Liste bald veröffentlichen.

Der vorsätzliche Angriff auf die Wirtschaft und die Lebensmittelversorgung

Viele Amerikaner wachen jetzt auf und erkennen, dass sich unsere eigene Regierung im Krieg mit uns, dem Volk, befindet. Sie zerstören absichtlich die Energieinfrastruktur und legen die Wirtschaft lahm. Sie lassen die Vermögensmärkte zusammenbrechen und zerstören die Renten und Altersvorsorgen vollständig. Und jetzt ist es klar, dass sie die Lebensmittelversorgungskette absichtlich unterbrechen, um das amerikanische Volk in Lebensmittelknappheit, Lebensmittelinflation und echte Hungersnot zu stürzen.

Es scheint, als wolle das illegitime Biden-Regime – das nie wirklich an die Macht gewählt wurde – vor den Zwischenwahlen landesweite Unruhen auslösen, um die Ausrufung des Kriegsrechts oder eines anderen nationalen Notstands zu rechtfertigen. Sie brauchen etwas Großes, damit sie versuchen können, die Wahlen zu annullieren oder eine landesweite Briefwahl zu erzwingen, damit sie die Wahlergebnisse noch einmal stehlen können (wie sie es 2020 getan haben).

Mit jedem Tag, der verstreicht, reißen sie etwas anderes ein, das die Wirtschaft am Laufen hält: Pipelines, internationaler Handel, Eisenbahnen, die Herstellung von Säuglingsnahrung, usw. Woche für Woche verschärft sich der Lebensmittelkollaps, während die Lebensmittelpreise in die Höhe schießen. Das Endergebnis liegt auf der Hand: weit verbreitete Lebensmittelknappheit in Kombination mit himmelhohen Preisen, die sich nur wenige leisten können.

Und obendrein stellt sich nun die Frage: Wird auch das Vieh absichtlich ausgerottet und massenhaft ermordet? Wir wissen, dass das Biden-Regime von geisteskranken, kriminellen Verrückten geführt wird, die Rindfleisch und Viehzucht verachten, aber sind sie wirklich bereit, so weit zu gehen, um eine Lebensmittelkrise zu verursachen und zu versuchen, die Wahlen auszusetzen?

Natürlich sind sie so verrückt. Sie sind Demokraten, die Partei, die den Mord an ihren eigenen Kindern nach deren Geburt feiert. Der Massenmord an Kühen ist nichts für sie. Tatsächlich zeigt eine aktuelle Umfrage, dass fast die Hälfte der jungen männlichen Demokraten die Ermordung eines Politikers für völlig in Ordnung hält. Erstaunlicherweise wurde diese Umfrage von der linksgerichteten SPLC durchgeführt. Wie der Daily Caller berichtet:

Vierundvierzig Prozent der „jüngeren demokratischen Männer“, die in der Umfrage des Southern Poverty Law Center (SPLC) befragt wurden, befürworten die „Ermordung eines Politikers, der dem Land oder unserer Demokratie schadet.“ Das war die höchste Rate aller Kombinationen aus Geschlecht, Partei und Alter.

Denken Sie daran, dass dieselben Linksfaschisten glauben, dass Kohlendioxid den Planeten tötet. Daher haben sie kein Problem damit, Massenmord an Tieren oder Menschen zu rechtfertigen, solange sie glauben, dass dies „den Planeten rettet“.

Kalifornien, das von denselben Todeskult-Demokraten regiert wird, hat gerade ein Gesetz über Kindermord verabschiedet, das die Ermordung eines völlig gesunden Kindes bis zu sieben Tage nach der Geburt legalisiert, berichtet Charisma News.

Ja, dieselben Leute, die gerne ihre eigenen Kinder ermorden und die Ermordung politischer Gegner rechtfertigen, würden keine Sekunde zögern, Rinder in Massen zu ermorden, wenn dies bedeutet, eine Nahrungsmittelkrise zu verursachen, die zu dem von ihnen gewünschten Chaos führt.

Niemand ist mehr überrascht über die Bösartigkeit der Demokraten.

Sie werden absolut alles tun, um an der Macht zu bleiben, und genau deshalb müssen wir Überstunden machen, um sie von der Macht zu entfernen.

