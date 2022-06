Das Überangebot von mRNA-Impfstoffen in Europa wird zum Problem und veranlasst die EU, Änderungen vorzunehmen: Pfizer besteht auf die Zahlungen

Im April versuchte Polen, aus dem Vertrag mit Pfizer über die Lieferung des mRNA-Impfstoffs Covid-19 des Unternehmens auszusteigen. Das Land berief sich auf eine vertragliche Klausel über höhere Gewalt und behauptete, dass der Krieg in der Ukraine, der Zustrom von Flüchtlingen und die verbesserte Pandemiesituation im Land dazu führten, dass weniger Bedarf an dem Impfstoff bestehe. Aus diesen Gründen versucht Polen, von seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Pharmaunternehmen zurückzutreten. Die einzige Erklärung von Pfizer zu dieser Situation war, dass man eine Vereinbarung mit der Europäischen Kommission über die Lieferung des Impfstoffs COVID-19 an die EU-Mitgliedstaaten getroffen habe. Die EU stellte sich im Grunde auf die Seite von Pfizer und versprach, „die Dinge zu regeln“. Nun scheint es, dass sich die Zeiten geändert haben. Wie es scheint, wird das überschüssige Impfstoffprodukt zu einem weltweiten Problem.

Die Europäische Union drängt Pfizer zu weiteren Lieferverzögerungen

Letzten Monat haben Pfizer und sein europäischer Partner BioNTech dem Ersuchen der EU zugestimmt, die Lieferung ihrer Covid-19-Impfstoffe aufgrund eines Nachfragerückgangs zu verschieben. Jetzt drängt die Europäische Union Pfizer, die Lieferung des Serums erneut zu verschieben.

Dies geschieht zwei Wochen, nachdem sich die EU mit Moderna auf eine Verschiebung der Lieferung ihres Impfstoffs geeinigt hat. In einem ähnlichen Argument, das Polen gegenüber dem Pharmariesen vorgebracht hat, behauptet die EU, dass der Impfstoff im Überfluss vorhanden sei und verschwendet werden würde. Außerdem wird behauptet, dass sich die Covid-19-Situation in Europa verbessert.

60 % Polens sind geimpft, aber obwohl das Land über 30 Millionen Covid-Impfstoffe auf Lager hat, ist es verpflichtet, im Rahmen der bestehenden Vereinbarung mit Pfizer weitere 70 Millionen Dosen zu kaufen.

Polen ist bemüht, Verschwendung zu vermeiden. Letzten Monat stimmte das Unternehmen zu, die Lieferungen nach Europa zu verschieben, und als Antwort auf die Bitte des Kontinents um eine weitere Verschiebung erklärte Pfizer: „Diese Änderung verschiebt die geplanten Lieferungen, um die laufenden Immunisierungsprogramme der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten zu unterstützen, und steht im Einklang mit der Verpflichtung der Unternehmen, gemeinsam pragmatische Lösungen zu finden, um den sich entwickelnden Pandemiebedarf zu decken.“ Dies war dieselbe Erklärung, die abgegeben wurde, nachdem die EU im vergangenen Monat um eine Verzögerung gebeten hatte. Die Europäische Union hat sich bereit erklärt, in den Jahren 2022 und 2023 1,8 Milliarden Dosen des Impfstoffs von Pfizer zu kaufen. Es sieht so aus, als würde Pfizer die EU an ihren Vertrag binden, so wie es das mit Polen getan hat.

Pfizer rechnet mit einem Umsatz von etwa 32 Milliarden Dollar mit Impfstoffen, und der Partner des Unternehmens, BioNTech, erwartet zwischen 13 und 17 Milliarden Dollar. In der neuen Vereinbarung von Moderna mit der EU hat das Unternehmen die Lieferung seines Serums auf später im Jahr 2022 oder Anfang 2023 verschoben. Moderna hat seine Gewinne aufgrund der verzögerten Lieferung des Impfstoffs nicht angepasst.

EU erhöht den Druck

Die EU versucht, Pfizer zu einer Neuverhandlung des Vertrags zu drängen, da sich die Lage in Europa geändert habe und die Verträge zu einem Zeitpunkt unterzeichnet wurden, als die Entwicklung der Pandemie noch nicht absehbar war. Wie im Falle Polens ist Pfizer der Ansicht, dass die Verträge eingehalten werden müssen und die Klausel über höhere Gewalt nicht anwendbar ist. Wie TrialSite News bereits berichtet hat, verfügt Pfizer über viel Macht und ist dafür bekannt, Regierungen zu „schikanieren“. Wie üblich scheint der Pharmariese den Profit über die Praktikabilität und vielleicht sogar über die Zivilgesellschaft zu stellen.