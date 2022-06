Lesen Sie diesen Artikel nicht, wenn Sie geimpft sind

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Eine neue Studie in der Zeitschrift Science legt nahe, dass die Impfstoffe gegen Omikron nutzlos oder sogar schädlich sind.

mRNA-Covid-Impfstoffe bieten nur wenige Monate nach einer Auffrischungsimpfung im Wesentlichen keinen Schutz gegen Omikron, so eine wichtige neue Studie britischer Forscher.

Sowohl der Antikörper- als auch der T-Zellen-Schutz sind nahezu nicht vorhanden, so die Wissenschaftler.

Noch besorgniserregender ist die Tatsache, dass bei geimpften, aber zuvor nicht infizierten Personen die T-Zellen auf frühere Versionen von Sars-Cov-2 reagieren – und nicht auf die Omikron-Variante, mit der sie tatsächlich infiziert sind -, wenn es zu einem Durchbruch der Omikron-Infektion kommt.

Mit anderen Worten: Die mRNA-Spritzen scheinen das Immunsystem der Empfänger dauerhaft zu beeinträchtigen und es so zu beeinflussen, dass es T-Zellen produziert, die Varianten angreifen, die nicht mehr existieren – auch wenn sie nie mit diesen Varianten infiziert waren.

Die Probleme mit den T-Zellen sind besonders überraschend und besorgniserregend.

Während Antikörper die erste Verteidigungslinie gegen die Infektion darstellen und versuchen, das Virus aus dem Blutkreislauf zu entfernen, sind T-Zellen die entscheidende zweite Linie. Sie greifen infizierte Zellen an und zerstören sie und arbeiten auch mit anderen Teilen des Immunsystems zusammen, um später mehr und gezieltere Antikörper zu produzieren.

Impfstoffbefürworter haben immer wieder behauptet, dass mRNA-generierte T-Zellen dazu beitragen, dass Menschen auch dann nicht schwer an Covid erkranken, wenn der Schutz vor einer Infektion durch Antikörper an der Frontlinie verschwunden ist.

Diese Studie legt nahe, dass der vermeintliche Schutz ein Mythos sein könnte und dass die niedrigen Todesraten durch Omikron einfach darauf zurückzuführen sind, dass Omikron sowohl bei geimpften als auch bei ungeimpften Menschen generell nicht virulent ist.

–

Die Studie liefert auch zusätzliche Beweise dafür, dass die Wirkungsweise der mRNA-Impfungen geimpfte Menschen im Laufe der Zeit sogar noch anfälliger für Infektionen und Reinfektionen machen könnte.

Die Impfungen bewirken, dass die Menschen eine bestimmte Art von Antikörpern gegen das Coronavirus bilden. Die Studie legt jedoch nahe, dass die Fähigkeit des Immunsystems, das Virus zu bekämpfen, auch von anderen Antikörpern abhängt – und die Impfungen behindern die Produktion dieser Antikörper.

Wissenschaftler haben die potenziellen langfristigen Probleme, die die Unterdrückung der Produktion breiter Antikörper durch mRNA-Impfstoffe verursachen kann, bisher nur ungern zugegeben, geschweige denn diskutiert.

In diesem Fall waren die Autoren jedoch besorgt genug, um das Problem anzuerkennen. Sie schrieben, dass die allgemeine Immunität von Teilen des Coronavirus profitieren könnte, die „nur während der Infektion exponiert sind“. Dennoch verbargen sie diese Warnung in einer hochtechnischen Sprache tief im Papier, ein Zeichen für die politischen Empfindlichkeiten, die jede Kritik an den Impfstoffen umgeben.

–

Die renommierte Fachzeitschrift Science veröffentlichte die Arbeit, die auf der Analyse von Antikörpern und B- und T-Zellen in einer Gruppe britischer Mitarbeiter des Gesundheitswesens beruht, die die Forscher seit März 2020 beobachtet haben.

Die Forscher konzentrierten sich in erster Linie auf das Potenzial von Omikron, Reinfektionen bei geimpften Personen zu verursachen, die bereits mit früheren Varianten von Covid infiziert waren. Sie untersuchten aber auch sein Potenzial, Erstinfektionen bei zuvor nicht infizierten, aber geimpften Personen zu verursachen. Diese Ergebnisse sind für alle, die sich für das Versagen von Impfstoffen interessieren, am interessantesten.

Leider, aber nicht überraschend, untersuchten die Wissenschaftler nicht die Immunreaktionen von Personen, die nicht geimpft waren – mit oder ohne vorherige Infektion. Daher bietet die Studie keinen direkten Vergleich der Art und Weise, wie Omikron die Antikörper-, B- und T-Zell-Reaktionen von geimpften und ungeimpften Personen beeinflussen kann.

Warum haben die Forscher keine ungeimpften Personen einbezogen? Vielleicht, weil fast alle britischen Erwachsenen geimpft und die meisten geboostet sind, sodass sich die Autoren auf die Risiken konzentrieren wollten, die Omikron für geimpfte Menschen darstellt.

Oder vielleicht, weil sie sich Sorgen machten, was sie herausfinden würden, wenn sie die beiden Gruppen direkt miteinander vergleichen würden.

–

Nichtsdestotrotz zeigt die Studie deutlich, dass Impfungen und Auffrischungsdosen höchstens einige Wochen Schutz vor Omikron bieten.

Keiner der „dreifach geimpften, infektionsunerfahrenen“ Menschen, die die Forscher untersuchten, hatte innerhalb von 14 Wochen nach der dritten Dosis Antikörper, die Omikron neutralisieren konnten. Und die Forscher fanden eine T-Zell-Antwort auf Omikron bei nur 1 von 10 Personen, die dreifach geimpft, aber nicht zuvor infiziert worden waren.

Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass eine Gruppe von zuvor nicht infizierten, aber geimpften Personen, die sich dann mit Omikron infizierten, eine viel stärkere T-Zell-Reaktion auf frühere Varianten hatte.

Wie bei Arbeiten, die derart vernichtende Ergebnisse präsentieren, üblich, zogen die Forscher nicht ausdrücklich die besorgniserregendsten Schlussfolgerungen, die ihre Daten nahelegen.

Sie wiesen jedoch offen darauf hin, dass die Tatsache, dass die Immunreaktion bei geimpften Personen eher auf frühere Coronavirus-Varianten als auf Omikron ausgerichtet ist, selbst bei Personen, die nicht mit diesen früheren Varianten infiziert waren, dazu beitragen könnte, „häufige B.1.1.529 (Omikron)-Wiederinfektionen mit kurzen Zeitabständen zwischen den Infektionen als neues Merkmal in dieser Welle zu erklären.“

Weniger klar ist, was, wenn überhaupt, jemand gegen diese Prägung tun kann. Die Autoren stellten fest, dass die Bemühungen der Impfstoffhersteller, neuere mRNA-Impfungen zu produzieren, die den Körper veranlassen, den Omikron-Spike zu produzieren, weitgehend gescheitert sind, wahrscheinlich aus demselben Grund – die anfängliche Prägung ist zu stark.

In der Zwischenzeit bleibt Omikron jedoch relativ harmlos. Solange es nicht mutiert und gefährlicher wird, können die Impfstoffbefürworter weiterhin so tun, als würde die klinische Studie mit einer Milliarde Menschen im Jahr 2021 nicht katastrophal enden.