Dieser Artikel ist von 2020 von Breitbard: Der Generaldirektor der von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) beeinflussten Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ist kein Arzt und Mitglied einer marxistisch-leninistischen äthiopischen politischen Partei, die von Analysten als terroristisch eingestuft wird.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass sie die vom amerikanischen Steuerzahler finanzierte Unterstützung für die WHO, ein Organ der Vereinten Nationen, wegen ihrer unzureichenden Reaktion auf die grassierende neue Coronavirus-Pandemie und ihrer Beziehungen zu China „neu bewertet“. Das Coronavirus hat seinen Ursprung in der chinesischen Region Wuhan.

Am Mittwoch verteidigte der WHO-Direktor die Reaktion der internationalen Organisation auf den Virusausbruch als Reaktion auf die Kritik von Trump, der behauptete, dass die Nation Taiwan eine Kampagne rassistischer Verleumdungen gegen ihn angestiftet habe, ohne Beweise zu liefern.

Obwohl die Finanzierung der WHO durch die USA Berichten zufolge die finanziellen Beiträge Chinas um mehr als das Zehnfache übersteigt, scheint Peking mehr Einfluss auf die UN-Einrichtung zu haben.

Im Folgenden finden Sie fünf besorgniserregende Fakten über den Mann, der die WHO inmitten der Coronavirus-Pandemie leitet, die bis Donnerstagnachmittag weltweit mehr als 1,5 Millionen Menschen infiziert und über 90.000 Todesopfer gefordert hat:

Tedros hat Peking geholfen, die Schwere des chinesischen Coronavirus-Ausbruchs zu verbergen

Am 14. Januar, Monate nachdem die Gesundheitsbehörden am 17. November letzten Jahres den ersten Fall des Virus in China entdeckt hatten, verbreitete die WHO über Twitter die chinesische Behauptung, es gebe „keine eindeutigen Hinweise auf eine Übertragung von Mensch zu Mensch“. In der Zwischenzeit geriet die Seuche immer mehr außer Kontrolle. Der WHO-Tweet kam einen Tag, bevor der erste Fall, der die Vereinigten Staaten erreichte, Berichten zufolge von Wuhan in den Bundesstaat Washington flog.

Tedros ist kein Mediziner

Der WHO-Direktor hat einen Doktortitel in Philosophie in Community Health von der Universität Nottingham im Vereinigten Königreich und einen Master of Science (MSc) in Immunologie von Infektionskrankheiten von der Universität London. China hat Berichten zufolge Tedros‘ Aufstieg an die Spitze der WHO im Jahr 2017 unterstützt, obwohl er nicht als Mediziner ausgebildet ist.

Der WHO-Direktor ist Mitglied der linksgerichteten Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF)

Als Mitglied der gewalttätigen und mächtigen kommunistischen äthiopischen politischen Partei Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) stieg Tedros in Äthiopiens autokratischem Regime als Gesundheits- (2005-2012) und Außenminister (2012-2016) auf. Analysten, darunter Berichten zufolge auch amerikanische Regierungsvertreter, haben die TPLF in die Global Terrorism Database aufgenommen.

Als die TPLF 1991 an die Macht kam, stand sie an der Spitze des in jenem Jahr erfolgten Sturzes des äthiopischen Militärregimes unter Diktator Oberst Mengistu Haile Mariam. Die TPLF spielte eine Rolle bei der Hungersnot in Äthiopien in den 1980er Jahren, nur wenige Jahre nachdem sie 1975 ihren langwierigen Aufstand gegen die Militärregierung begonnen hatte. Die Partei wird auch mit anderen schweren Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht.

Tedros hat geholfen, Äthiopien bei China zu verschulden

Äthiopien hat Milliarden von China geliehen, darunter Berichten zufolge mehr als 13 Milliarden Dollar während Tedros‘ Amtszeit als Außenminister zwischen 2012 und 2016.

In einem Mitte März von The Hill veröffentlichten Leitartikel wurde darauf hingewiesen:

Wir stellen fest, dass China Verbindungen zu Tedros‘ Heimatland Äthiopien unterhält, das heute als „Klein-China“ Ostafrikas bezeichnet wird, weil es Chinas Brückenkopf zur Beeinflussung Afrikas und ein Schlüssel zu Chinas „Belt and Road“-Initiative geworden ist. In der Tat hat China massiv in Äthiopien investiert.

Unter Hinweis auf die Bedrohung durch das Coronavirus hat der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed im vergangenen Monat die internationale Gemeinschaft um einen sofortigen Schuldenerlass gebeten. China ist zum größten Handelspartner Äthiopiens geworden, unter anderem dank der Investitionen Pekings in dem afrikanischen Land, als Tedros Außenminister war.

Tedros ernannte Robert Mugabe zum WHO-Botschafter des guten Willens.

Im Oktober 2017 ernannte Tedros Mugabe zum „Botschafter des guten Willens“, um bei der Bekämpfung nicht übertragbarer Krankheiten in Afrika zu helfen, was bei Medizinern und Menschenrechtsgruppen Empörung auslöste. Damals schrieb die New York Times:

Die Rolle des Botschafters des guten Willens ist weitgehend symbolisch, aber Menschenrechtsgruppen reagierten vernichtend auf die Symbolik der Ernennung eines Mannes, dessen Führung ihrer Meinung nach zum Zusammenbruch des Gesundheitswesens und zu schweren Rechtsverletzungen in Simbabwe geführt hat.

Schließlich zog Tedros seine Entscheidung, Mugabe zum „Botschafter des guten Willens“ zu ernennen, aufgrund der Kritik wieder zurück.