Verfasst von Children’s Health Defense

Anthropic nahm letzte Woche rekordverdächtige 81 Milliarden Dollar ein bei seinem Börsengang (IPO). Im Kleingedruckten der IPO-Unterlagen des KI-Riesen findet sich ein weiteres unternehmerisches Ziel: eine Partnerschaft mit der Gates Foundation einzugehen, um KI für die globale öffentliche Gesundheit, die Impfstoffentwicklung und die Pandemievorsorge zu entwickeln und einzusetzen.

Anthropics Unterlagen bei Bundesbehörden zeigen, dass das Unternehmen 5 % seiner Unternehmensanteile einem gemeinnützigen Fonds widmet, der sich der Medizin, der Biosicherheit und der globalen Gesundheit verschrieben hat.

Im Zentrum dieser Bemühungen steht Anthropics vierjährige, 200-Millionen-Dollar-Partnerschaft mit der Gates Foundation, die im Mai unterzeichnet wurde.

Über diese Vereinbarung hinaus erstreckt sich ein breiteres Geflecht von Pharma- und Impfstoffinitiativen, Investitionen in die Technologie für Impfpässe sowie ein Netzwerk gemeinsamer Investoren und Führungskräfte mit Verbindungen zu Bill Gates.

Die Enthüllungen lösten Bedenken aus, dass die Welten der KI, der grossen Pharmakonzerne und der gemeinnützigen Organisationen zusammenwachsen könnten. Dies könnte zu einer zunehmenden wissenschaftlichen Abhängigkeit von KI, zum Verlust der Privatsphäre und zur Zensur medizinischer «Fehlinformationen» führen.

2024 sagte OpenAI-CEO Sam Altman beim Weltwirtschaftsforum, dass KI darauf trainiert werden kann, Inhalte aus bevorzugten Quellen zu finden und bereitzustellen.

Jeffrey Tucker, Gründer und Präsident des Brownstone Institute, sagte, diese Enthüllungen «helfen zu verstehen, warum KI-Modelle in allen Fragen zu Arzneimitteln und insbesondere Impfstoffen so unglaublich unzuverlässig sind».

«Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Wachstum der KI die Desinformation festigen wird, die in den Mainstream-Medien vorherrscht», sagte Tucker.

Die Gates Foundation hat bedeutende Investitionen im KI-Bereich getätigt, obwohl Gates kürzlich einige der eindringlichsten Warnungen vor dieser Technologie ausgesprochen hat. Gates, der KI als «gefährlicher als Atomwaffen» bezeichnete, sagte, die Technologie könne möglicherweise «eine Milliarde Todesfälle verursachen» und viele Arbeitsplätze «für immer verschwinden lassen».

Dennoch treibt seine Stiftung ihre Pläne voran, KI zum zentralen Bestandteil des Gesundheitswesens, der Forschung zu Infektionskrankheiten und der Entscheidungsfindung im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu machen.

Im August schrieb Gates, dass «die guten Dinge, die wir mit KI tun, sehr, sehr gut sein könnten». Im Januar schrieb Gates, er sei optimistisch, was « durch künstliche Intelligenz beschleunigte Innovationen bringen werden».

Für Sayer Ji, Vorsitzender des Global Wellness Forum und Gründer von GreenMedInfo, hängen diese scheinbar widersprüchlichen Positionen zusammen. «Die zentrale Frage ist nicht einfach, ob KI gefährlich oder nützlich ist. Es geht darum, wer die Gefahr definieren, die Regeln festlegen und den Zugang zur Technologie kontrollieren darf», sagte er.

Mehrere ehemalige Mitarbeiter der Gates Foundation bekleiden wichtige Positionen bei Anthropic

Die Gesundheit steht im Mittelpunkt der Partnerschaft zwischen Anthropic und der Gates Foundation, die Zusagen für die Zusammenarbeit in den Bereichen globale Gesundheit, Biowissenschaften, Landwirtschaft, Bildung und wirtschaftliche Mobilität umfasst.

Reuters berichtete, dass Anthropics Beitrag hauptsächlich aus technischem Personal und KI-Guthaben bestehen werde. Die Gates Foundation werde Finanzmittel und Fachwissen zu Programmen beisteuern.

Die Partner erklärten, sie würden Claude, die KI-Plattform von Anthropic, nutzen, um grosse Datensätze auszuwerten, Arzneimittel- und Impfstoffkandidaten vor Tests zu prüfen und die Forschung zu «Krankheiten mit hoher Krankheitslast und vernachlässigten Krankheiten» wie HPV und Polio zu beschleunigen.

Zu den Prioritäten gehört, KI zu nutzen, um «potenzielle Impfstoffkandidaten zu prüfen» und Regierungen dabei zu helfen, «Gesundheitsdaten zur Unterstützung der Entscheidungsfindung» einzusetzen.

Anthropic erklärt, mit der Gates Foundation zusammenzuarbeiten, um Gesundheitsministerien bei der Krankheitsüberwachung zu unterstützen und mit dem Institute for Disease Modeling der Stiftung zusammenzuarbeiten, um Prognosen zu verbessern, die dazu dienen, zu bestimmen, wann und wo Behandlungen gegen Malaria und Tuberkulose eingesetzt werden.

Anthropic erklärt zudem, Ärzte in Ländern mit niedrigem Einkommen zu unterstützen und mit dem International Rescue Committee zusammenzuarbeiten, um Gesundheitsakten von Kindern zu digitalisieren und zu analysieren.

Personelle Verbindungen stärken die Beziehung zwischen Anthropic und Gates. In den Börsengangunterlagen von Anthropic wird der Long-Term Benefit Trustgenannt, der die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens wählt. Mehrere dieser Verwaltungsratsmitglieder – und weitere wichtige Vertreter von Anthropics Gesundheitsbereich – sind mit Gates verbunden:

Anne Stake, die Anthropics Arbeit im Bereich globale Gesundheit innerhalb des Teams für nutzbringende Anwendungen leitet, verantwortete zuvor KI-Produkt- und Portfolioarbeit bei der Gates Foundation. Zuvor arbeitete sie bei der Clinton Health Access Initiative.

Vas Narasimhan, der im April in den Verwaltungsrat von Anthropic berufen wurde, ist CEO von Novartis und war Co-Vorsitzender eines 2020 gemeinsam mit der Gates Foundation gegründeten Industriekonsortiums, das die Forschung zu COVID-19- Impfstoffen, Diagnostik und Behandlungen beschleunigen sollte.

Reed Hastings, seit 2025 Mitglied des Verwaltungsrats von Anthropic, gehörte dem Verwaltungsrat von Microsoft an, als Gates Vorsitzender des Unternehmens war.

Chris Liddell, der im Februar in den Verwaltungsrat von Anthropic eintrat, war zuvor Finanzchef von Microsoft.

1 Milliarde US-Dollar für KI-Initiativen, darunter Gesundheitsversorgung und Impfstoffentwicklung vorgesehen

In den SEC-Unterlagen beschreibt Anthropic die Biowissenschaften als einen wichtigen Wachstumsmarkt und geht davon aus, dass die weltweiten Ausgaben für Arzneimittel 2026 mehr als 2 Billionen US-Dollar betragen werden. Die Unterlagen beschreiben KI-gestützte Malariamodellierung in Afrika sowie den Einsatz von Claude durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) während des diesjährigen Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo.

Das Unternehmen erklärte zudem, mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen an Forschung und Arzneimittelentwicklung zu arbeiten und eigene Programme zur Arzneimittelentwicklung zu verfolgen. Dazu gehöre die Identifizierung eines bislang nicht charakterisierten biologischen Systems, das CRISPR ähnelt – einer Technologie, mit der gezielte Veränderungen an der DNA vorgenommen werden. Anthropic erklärte, die Entdeckung könne zu einem künftigen Werkzeug zur Genbearbeitungführen.

Basecamp Research hat KI-Werkzeuge für die biologische Forschung integriert, und zwar in Zusammenarbeit mit Claude Science, darunter eine Technologie, die dabei hilft, Proteine in Krankheitserregern zu identifizieren, die sich als Impfstoffziele eignen könnten.

Die Gates Foundation hat ihrerseits ebenfalls weitere KI-Investitionen verfolgt. Im September kündigte die Stiftung an, über zwei Jahre mindestens 1 Milliarde US-Dollar für KI-Initiativen im Gesundheitswesen, die Impfstoffentwicklung, die Landwirtschaft und die Bildung auszugeben.

Im Januar kündigte die Stiftung einen Vertrag über 50 Millionen US-Dollar mit OpenAI an, um «KI-Fähigkeiten für die Gesundheit voranzubringen» in Afrika.

Ein zweites Netzwerk verbindet KI-Unternehmen mit Impfstoffinvestoren

Die formelle Vereinbarung zwischen Anthropic und Gates ist nur ein Beispiel dafür, wie die Arbeit des Unternehmens mit den Initiativen der Stiftung zusammenhängt.

Im Juni gehörten Anthropic und Gates zu den Unterstützern des Intercept Fund, einer Initiative im Umfang von 500 Millionen US-Dollar zur Prävention von Atemwegsinfektionen. Intercept erklärt, Produkte zur Vorbeugung und Technologien zur Luftreinigung entwickeln zu wollen, die die Auswirkungen künftiger Ausbrüche verringern könnten.

Zu den Unternehmen im Kundenbeirat von Intercept gehören Anthropic, JPMorgan Chase, Meta, Mastercard und Stripe, während zu den weiteren Investoren von Intercept die OpenAI Foundation und Flu Labgehören.

Gegründet von Lucy Page Southworth, der Ehefrau des Google-Mitbegründers Larry Page, hat Flu Lab die Forschung zu Grippeimpfstoffen, die Krankheitsüberwachung und Technologien zur Infektionsprävention unterstützt.

Flu Lab unterhält weitreichende Verbindungen zu Gates. 2018 arbeitete es mit der Gates Foundation an einer 12 Millionen Dollar teuren Initiative für einen universellen Grippeimpfstoff. Zudem beteiligt es sich an einem Konsortium von Geldgebern für universelle Grippeimpfstoffe, dem neben der Stiftung auch die WHO, das von Gates finanzierte Program for Appropriate Technology in Health (PATH) und die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) der US-Regierung angehören, die die Entwicklung von Modernas mRNA-Impfstofffinanziert hat.

2020 steuerte Flu Lab ausserdem 10 Millionen Dollar zum COVID-19-Reaktionsfonds der WHObei. Zur Führung gehören CEO Casey Wright, der zuvor ein philanthropisches Programm entwickelte, um die Grippeimpfquote unter Kindern zu erhöhen, sowie Chief Technology Officer Julie Schafer, zuvor Stabschefin bei BARDA.

Anthropic und die Gates Foundation haben gemeinsame Interessen an digitalen IDs

Anthropic und die Gates Foundation haben gemeinsame Interessen an digitalen IDs. Die Gates Foundation hat MOSIP, eine Open-Source-Plattform, unterstützt, die Regierungen nutzen, um nationale digitale ID-Systeme aufzubauen.

MOSIP, nach dem Vorbild von Aadhaar – Indiens landesweiter digitaler ID-Plattform und dem grössten System dieser Art weltweit – integriert Claude in seine Softwareentwicklungs- und Sicherheitsprozesse.

Unabhängig davon gewährte die Gates Foundation Anfang dieses Jahres dem Asian Institute of Technology einen Zuschuss von 3 Millionen Dollar für ein dreijähriges Projekt zur Entwicklung von KI-Tools für MOSIP.

Unternehmen nutzen Claude auch zur Verarbeitung von Impfdaten. So bietet Vaccio Dienstleistungen zur Digitalisierung und Überprüfung von Impfverläufen an, darunter Nachweise für schulische Anforderungen, den Arbeitsplatz und Reisen.

Die Datenschutzerklärung des Unternehmens nennt Anthropic als Drittanbieter, der mithilfe der Claude-Technologie Bilder von Impfnachweisen verarbeitet.

Auch VaxSuisse nutzt Claude, um Fotos von Impfnachweisen auf Papier in digitale Datensätze umzuwandeln.

Ji sagte, Bedenken angesichts der zunehmenden Verflechtung von KI, Gesundheit und gemeinnützigen Organisationen bedeuteten nicht, dass KI keine «legitimen medizinischen Anwendungen» habe oder dass ihre Risiken ignoriert werden sollten.

Vielmehr gehe es darum: «Weder das Versprechen bahnbrechender Entwicklungen noch die Sprache der Sicherheit sollte mächtige Institutionen der kritischen Prüfung entziehen. Im Bereich der öffentlichen Gesundheit können private Unternehmen eine Rolle spielen. Was man sich jedoch nicht leisten kann, ist, den kommerziellen Erfolg eines Anbieters mit einem Ergebnis für die öffentliche Gesundheit zu verwechseln», sagte Ji.