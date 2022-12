Das menschliche Schaf Massenpsychologie 9 – Rolle der Massenmedien bei der Beeinflussung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seid ihr fit für die nächste Runde Massenpsychologie? Die ersten zwei Beiträge beschäftigten sich mit Ursachen und Wirkungen der Massenpsychologie bzw. Massenbildung, in den Beiträgen drei bis fünf wurden die zehn Manipulationsstrategien nach Sylvain Timsit, und in den Beiträgen sechs bis acht gängige, konkrete Manipulationstechniken mit aktuellen Beispielen erläutert.

In diesem Beitrag geht es um die Rolle der Massenmedien bei der Massenbildung, die durch die Art ihrer Berichterstattung nicht nur der „objektiven“ und „neutralen“ Meinungsbildung der Bevölkerung, sondern auch der Propaganda dienen.

Wie in vielen meiner Beiträge, ist der erste Teil für „Wenig-Leser“ gedacht, der zweite geht für Leser, die mehr Zeit mitbringen, in die Tiefe.

Für den eiligen Leser

Wer die Medien kontrolliert, regiert die Welt

Laut deutschem Rundfunkstaatsvertrag besteht der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten darin, als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu