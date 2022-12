Norwegen: Impfstoffforscher WARNEN vor dem Booster.

Peter Imanuelsen

Wir erleben jetzt eine Kehrtwende nach der anderen.

Es ist noch nicht lange her, dass uns gesagt wurde, wir sollten eine Auffrischung nach der anderen einnehmen, scheinbar bis ins Unendliche. Stärkt euer Immunsystem, hieß es.

In meinem letzten Substack-Artikel habe ich darüber geschrieben, wie führende norwegische Ärzte erklärt haben, dass sie die Auffrischungsimpfungen nicht einnehmen werden, weil ihrer Meinung nach bei jungen Menschen die Nebenwirkungen den Nutzen überwiegen könnten.

Jetzt hat ein Professor und Impfstoffforscher an der Universität Oslo, eine Warnung vor der Impfung, ausgesprochen und erklärt, dass Menschen unter 65 Jahren, die nicht zu einer Risikogruppe gehören, keine vierte Impfung benötigen.

Solange Sie nicht über 65 Jahre alt sind oder zu einer Risikogruppe gehören, ist eine vierte Dosis nicht erforderlich. Alle Daten, die wir haben, weisen eindeutig in eine Richtung: Wenn Sie keine Grunderkrankung haben, dann bringt Ihnen die vierte Dosis nichts… Es sollte auch gesagt werden, dass für die jüngere Bevölkerung, die ein geringes Risiko für eine schwere Covid-Erkrankung hat, eine hohe Schwelle für die Empfehlung von mehr Dosen gelten sollte“, sagt Gunnveig Grødeland

Sogar der Abteilungsleiter des Norwegischen Instituts für öffentliche Gesundheit (NIPH) warnt vor der Impfung junger Menschen.

Für die Jüngsten in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen ist der Nutzen einer weiteren Dosis am geringsten, und deshalb können negative Auswirkungen wie Menstruationsstörungen bedeuten, dass der Nachteil größer ist als der Nutzen“, sagt Are Stuwitz Berg vom NIPH.

Erinnern Sie sich an das letzte Jahr?

Frauen begannen sich über Menstruationsblutungen nach der Impfung zu beschweren? Erinnern Sie sich noch daran, wie sie von den Medien als Verschwörungstheoretikerinnen bezeichnet wurden?

Nun, es hat sich herausgestellt, dass es in Norwegen schockierende 15 000 Berichte über Frauen mit Menstruationsstörungen nach der Einnahme des Impfstoffs gab, und Norwegen hat Menstruationsblutungen offiziell als mögliche Nebenwirkung des Impfstoffs aufgeführt.

Wenn man bedenkt, dass Norwegen ein kleines Land mit nur 5,4 Millionen Einwohnern ist, ist die Gesamtzahl der Frauen im menstruierenden Alter nicht sehr hoch. 15 000 sind also eine Menge für ein so kleines Land.

Nun habe ich etwas sehr Besorgniserregendes gefunden. In der VAERS-Datenbank aus den USA gab es im Jahr 2021, nachdem die mRNA-Impfstoffe auf den Markt gekommen waren, einen astronomischen Anstieg der Meldungen über Menstruationsstörungen um 31 020 %. Hier stimmt eindeutig etwas nicht.

Die Gesundheitsbehörden haben zwar eingeräumt, dass Menstruationsstörungen eine Nebenwirkung des Impfstoffs sein können, aber sie sagen, dass dies nur vorübergehend ist. Es stellt sich jedoch heraus, dass viele Frauen sagen, dass sie diese Probleme schon seit über einem Jahr haben.

Die 26-jährige Camilla Røisgård berichtet, dass sie seit 13 Monaten unter starken Blutungen leidet, die ihr Müdigkeit und Schwindelgefühle bescheren. Es wird so schlimm, dass sie nicht einmal mehr das Bett verlassen kann.

„Ich weiß, dass es heißt, die Nebenwirkungen seien vorübergehend, aber so fühlt es sich nicht an“, sagte sie gegenüber TV2.

Es stellte sich heraus, dass diese „vorübergehenden“ Nebenwirkungen bei vielen Frauen schon seit Langem bestehen. Vor einem Jahr sprach der norwegische Fernsehsender TV2 mit 212 Frauen, die nach der Einnahme des Impfstoffs unter Menstruationsstörungen litten, einige hatten mehrere Monate hintereinander fast ununterbrochen Blutungen.

Jetzt, nach einem Jahr, haben sie mit 149 der 212 Frauen Kontakt aufgenommen, und es hat sich herausgestellt, dass 85 Frauen noch immer unter Menstruationsstörungen leiden, mehr als ein Jahr nach der Einnahme des Impfstoffs. Das scheint mir nicht sehr vorübergehend zu sein…

Was ich aber wirklich nicht verstehe, ist, dass fast die Hälfte der Frauen trotzdem die dritte Auffrischungsimpfung erhalten hat. Warum tun sie das?

Wenn Sie meine Berichterstattung verfolgt haben, wissen Sie, dass es in diesem Jahr weltweit zu einem mysteriösen Einbruch der Geburtenraten gekommen, und niemand scheint zu wissen, warum. Sicherlich kann es nichts mit Menstruationsstörungen zu tun haben, das würde die Fruchtbarkeit niemals beeinflussen, oder?

Die Geburtenrate ist um etwa 10 % gesunken, während gleichzeitig die Übersterblichkeit in die Höhe geschnellt ist.

Ich habe den Einbruch der Geburtenrate hier eingehend untersucht und einige schockierende Beweise dafür gefunden, dass ungeimpfte Mütter im Vergleich zu geimpften Frauen bei den Geburten stark überrepräsentiert sind. Lesen Sie meinen Artikel hier!

Und dann ist da noch das Problem der Myokarditis…

Vor kurzem war ich bei einem der führenden Herzärzte in Norwegen, um mich wegen Herzklopfen untersuchen zu lassen. Das Erste, was er mich fragte, war, ob ich geimpft worden sei. Dann sagte er mir, dass sowohl Covid als auch die Impfstoffe Herzprobleme verursachen können. Glücklicherweise waren die Herzklopfen in meinem Fall gutartig (ich habe den Impfstoff nicht genommen, und ich hatte sie auch vor dem Covid gelegentlich).

Es sieht also so aus, als würde Norwegen plötzlich seine Haltung zu den Impfungen ändern. Währenddessen machen andere Länder weiter und empfehlen allen, sich impfen zu lassen.

Norwegen hat bisher im Vergleich zu vielen anderen Ländern eine gute Bilanz vorzuweisen: Es gibt relativ wenige Sperrmaßnahmen und eine der niedrigsten Übersterblichkeitsraten.

Bitte verbreiten Sie diesen Artikel, wo immer Sie können, damit die Menschen wissen, was die norwegischen Gesundheitsexperten sagen!