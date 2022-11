Norwegen macht massive Kehrtwende bei Booster…

Peter Imanuelsen

Das scheint eine ziemlich große Kehrtwende zu sein.

Es schien, als wäre es erst gestern gewesen, dass jeder und überall den Leuten sagte, sie sollten sich boosten lassen, nicht nur einmal, sondern zweimal und mehr! 5 Spritzen, booster away baby!

Aber es scheint, als wäre Norwegen plötzlich nicht mehr ganz so scharf auf Auffrischungsimpfungen.

Obwohl die vierte Auffrischungsimpfung für alle 18- bis 64-Jährigen angeboten wird, wollen weder die Regierung noch das norwegische Gesundheitsinstitut eine allgemeine Empfehlung für die Auffrischungsimpfung aussprechen. Hm. Ich frage mich, warum?

Eine Reihe von Gesundheitsexperten und Ärzten in Norwegen sagen jetzt, dass sie nicht glauben, dass jüngere Erwachsene die Auffrischungsimpfungen nehmen sollten, ein Arzt sagte sogar, dass er sie selbst nicht nehmen würde!

Nein, ich werde es nicht tun. Ich hatte vor ein paar Tagen Covid-19, aber ich hätte diese Auffrischungsimpfung ohnehin nicht genommen“, sagte Einar Sagberg, leitender Arzt für Infektionskrankheiten in Drammen.

Andere leitende Ärzte in Norwegen warnen, dass vor allem junge Menschen es sich zweimal überlegen sollten, bevor sie die Auffrischungsimpfung nehmen.

„Vor allem die Jüngsten sollten die möglichen Nebenwirkungen gegen den Nutzen dieser Dosis abwägen“, sagt Ingrid Bjerring, leitende Ärztin der Gemeinde Lier. Sie selbst hat auch nicht vor, die Auffrischungsimpfung zu nehmen!

Auch Miert Lindboe, leitender Arzt der Stadtverwaltung Oslo, möchte die Auffrischungsimpfung nicht.

„Als gesunder 42-Jähriger werde ich die Auffrischungsimpfung nicht nehmen, aber ich verstehe, wenn Einzelne das Bedürfnis danach haben“, sagte er.

Das norwegische Gesundheitsinstitut gibt KEINE Empfehlung für die Einnahme der Booster ab.

Hier kommt etwas, das mich wirklich überrascht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass die führenden Gesundheitsexperten in Norwegen so etwas sagen würden. Beachten Sie, dass das unten stehende Zitat vom Abteilungsleiter des norwegischen Instituts für öffentliche Gesundheit stammt.

Wir haben keine ausreichenden Beweise gefunden, um zu empfehlen, dass dieser Teil der Bevölkerung jetzt eine neue Dosis nehmen sollte… Jeder Impfstoff birgt das Risiko von Nebenwirkungen. Ist es dann verantwortungsbewusst, dies anzubieten, wenn wir wissen, dass der individuelle gesundheitliche Nutzen einer Auffrischung wahrscheinlich gering ist? Dies ist einer der Gründe, warum wir gesagt haben, dass nicht jeder eine neue Dosis nehmen sollte, sondern dass dies dem Einzelnen überlassen bleibt. Wie zuvor erwähnt, jeder muss sich des Risikos von Nebenwirkungen bewusst sein. Bei einigen kann es zu lästigen und schwerwiegenden Nebenwirkungen kommen, aber die meisten Nebenwirkungen sind vorübergehend und verschwinden nach ein paar Tagen von selbst“, so Are Stuwitz Berg vom Norwegischen Institut für öffentliche Gesundheit. Quelle

WOW. Einfach WOW.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor einigen Monaten, als die Leute als verrückte Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurden, weil sie den Booster nicht nehmen wollten? Es hat sich herausgestellt, dass viele führende norwegische Ärzte jetzt „Verschwörungstheoretiker“ sind…

Ich selbst hatte vor kurzem einen Termin bei einem der absolut besten Kardiologen in Norwegen, um mein Herz untersuchen zu lassen, nachdem ich Herzklopfen hatte. Er sagte mir, dass sowohl Covid als auch „du weißt schon was“ Herzprobleme verursachen können. Das ist nicht meine Meinung. Ich erzähle Ihnen nur, was mir dieser Top-Herzarzt in Norwegen gesagt hat. Zum Glück war bei mir alles in Ordnung!

Im Grunde genommen sagen sie, dass jüngere Menschen es sich wirklich zweimal überlegen sollten, bevor sie den Booster nehmen. Warum ist das nicht überall in den Nachrichten zu lesen?

Ein Impfstoffforscher an der Universität Oslo sagt, dass es keinen Grund gibt, gesunde Menschen ein viertes Mal zu impfen.

Das ist eine große Neuigkeit. Eigentlich sollte es überall in den Nachrichten zu lesen sein, dass Norwegen und norwegische Ärzte dies sagen. Die Frage ist, warum ist es keine größere Nachricht?

Aber es geht nicht nur um Norwegen.

In Dänemark hat man beschlossen, Menschen unter 50 Jahren überhaupt keine Auffrischungsimpfungen zu verabreichen, es sei denn, sie haben gesundheitliche Probleme oder Erkrankungen, bei denen Covid ein Gesundheitsrisiko darstellt, zu denen auch Fettleibigkeit gehört.

Wir erleben also, wie Spitzenärzte zu Verschwörungstheoretikern werden, weil sie die absolut sichere und wirksame Auffrischungsimpfung nicht selbst vornehmen wollen!

Aus einem Grund scheinen norwegische Ärzte bereit zu sein, über Dinge zu sprechen, über die sonst niemand wirklich sprechen will. So waren es vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich norwegische Ärzte, die wegen einer mysteriösen Zunahme von Patienten und Todesfällen Alarm schlugen. Meine gesamte Untersuchung dazu können Sie hier nachlesen.

Ich bezweifle, dass dies außerhalb Norwegens zu einer großen Nachricht wird, also tun Sie bitte alles, was Sie können, um dies überall zu verbreiten!

Von Peter Imanuelsen | Schwedischer Journalist | Politischer Kommentator | Verfechter von Freiheit, Freundlichkeit und Freiheit |