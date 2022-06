Das Milgram-Experiment neu inszeniert, mit Millionen von echten Opfern

So gut wie jeder kennt das Milgram-Experiment, eine Studie, die 1961 an der Universität Yale unter der Leitung des Psychologieprofessors Stanley Milgram durchgeführt wurde. Mit diesem Experiment sollte getestet werden, inwieweit Menschen dazu bereit sind, ihre moralischen Skrupel oder empathischen Instinkte aufzugeben, wenn sie von einer Autoritätsperson aufgefordert werden, unschuldigen Menschen Schmerzen zuzufügen.

Zur Überraschung vieler taten weit mehr als die Hälfte der Personen (im Experiment als „Lehrer“ bezeichnet), die damit beauftragt waren, den quälenden Willen der Autoritätsperson (als „Versuchsleiter“ bezeichnet) an den Drittteilnehmern (als „Schüler“ bezeichnet) des Experiments durchzusetzen, dies mit Elan und wenig offensichtlicher Betroffenheit.

Alle Opfer („Schüler“) des Experiments waren Schauspieler. Trotzdem ist eine Vielzahl zeitgenössischer Wissenschaftler zu dem Schluss gekommen, dass die Inszenierung des Professors unethisch war, weil er gegen das Verbot der Täuschung bei Experimenten mit menschlichen Versuchspersonen verstieß, als er den „Lehrern“ vorgaukelte, sie würden den Studenten tatsächlich Schmerzen zufügen.

Man muss die ewig kleinkarierten akademischen Geister einfach lieben, nicht wahr?

Sie sind in der Lage, die möglichen schädlichen Auswirkungen von Experimenten an menschlichen Versuchspersonen endlos zu analysieren, wenn sie in den institutionellen Prüfungsausschüssen (IRBs) der Hochschulen sitzen, und sie können sich mehr als fünfzig Jahre nach der Durchführung eines der berühmtesten und aufschlussreichsten psychologischen Experimente der Welt an lebhaften Debatten über dessen Ethik beteiligen.

Aber wenn es darum geht, ihre exquisite Ausbildung zu nutzen, um das bei weitem größte Experiment an menschlichen Versuchspersonen in der Geschichte zu untersuchen (die Lockdowns und Impfstoffmandate) – ein Experiment, das eindeutig gegen die ethischen Grundprinzipien der informierten Zustimmung und der medizinischen Notwendigkeit verstößt, ganz zu schweigen von den US-Gesetzen, die die Verabreichung von EUA-Produkten regeln, und den EEOC-Richtlinien über den Einsatz von Zwangsanreizen, um die Akzeptanz von Impfstoffen zu erreichen – dann haben sie meist nichts zu sagen.

Noch beunruhigender ist jedoch ihr weit verbreitetes Versäumnis, das zu erkennen und scharf zu verurteilen, was in der Tat die Inszenierung einer massiven neuen Version des Milgram-Experiments in unserer Zeit war, in der Regierungsbeamte, die Medien und medizinische Experten aktiv und ziemlich unbekümmert die Zufügung von Schmerzen bei jenen Bürgern förderten, denen es einfach unangenehm war, zur Einnahme hoch experimenteller Medikamente ohne nachgewiesene Erfolgsbilanz oder Sicherheitsgeschichte gezwungen zu werden.

Haben Sie ein Familienmitglied, das sich tatsächlich über die Injektionen informiert hat und weiß, dass sie niemals vor einer Übertragung schützen können? Kein Problem, verbannen Sie ihn von Thanksgiving und allen anderen Familientreffen und unterstellen Sie anderen hinter seinem Rücken, dass er auf die schiefe Bahn geraten ist.

Haben Sie eine bereits infizierte Kollegin, die genug intellektuelles Selbstvertrauen hat, um sich selbst über das Konzept zu informieren und so die durchsichtigen Lügen zu durchschauen, die von den Regierungsbehörden über die Qualität und Dauer dieses Schutzes vor Infektionen und schweren Krankheiten verbreitet werden? Kein Problem, stempeln Sie sie als ignorante Impfgegnerin ab und jubeln Sie Ihren Chefs zu, wenn sie sie wegen Nichteinhaltung der Vorschriften vor die Tür setzen. Und das, obwohl sie, was Covid betrifft, wahrscheinlich die sicherste Person ist, die man am Arbeitsplatz haben kann.

Kennen Sie jemanden, der die zahlreichen Studien gelesen hat, die die völlige Unwirksamkeit von Masken als Schutzmaßnahme für die Allgemeinheit belegen, und der in der Hoffnung, eine produktive Diskussion anzuregen, Links zu vielen dieser Studien in die Kommunikationskanäle des Unternehmens gestellt hat? Kein Problem, schreien Sie ihn nieder und sagen Sie ihm ganz klar, dass er, wenn er weiß, was gut für ihn ist, so etwas nie wieder tun wird.

Ich könnte weitermachen.

Die Liste der Möglichkeiten, wie Milgram-ähnliche „Lehrer“ – die freiwillig das Bestreben unterstützten, denjenigen Schmerzen (sozialer, finanzieller und anderer Art) zuzufügen, die die Kühnheit besaßen, ihre intellektuelle und moralische Integrität angesichts einer eindeutig fabrizierten Krise aufrechtzuerhalten – ist nahezu unendlich.

Aber wenn man sich heute umschaut und den Menschen zuhört, ist es so, als ob nichts davon jemals passiert wäre. Keiner der Verantwortlichen hat sich in nennenswertem Umfang entschuldigt. Und was vielleicht noch schlimmer ist: Niemand in den Familien- und Freundeskreisen, die ich kenne, hat zugegeben, was er getan oder andere dabei unterstützt hat, Schmerz zuzufügen.

Niemand, der etwas auf sich hält, hat die Ungerechtigkeit anerkannt, geschweige denn sich für die Millionen von Menschen entschuldigt – ich sage es noch einmal: Millionen von Menschen -, die ihre Lebensgrundlage verloren haben, weil sie sich weigerten, ein experimentelles Medikament zu nehmen, dessen Wirkung alle Argumente des „Wir tun es, weil wir alle zusammen da drin sind“, die in tyrannischer Weise zu seinen Gunsten vorgebracht wurden, in den Schatten stellt.

Hat irgendjemand von denen, die dies ermöglicht haben, sei es als politische Entscheidungsträger oder als Schmerzverstärker in den Unternehmen, eine Initiative ergriffen, um den enormen Schaden zu beheben, den sie Einzelpersonen und Familien zugefügt haben, von denen sich viele in finanziellen und psychologischen Löchern befinden, aus denen sie niemals wieder herauskommen werden?

Diese Milgramschen „Experimentatoren“ und „Lehrer“ wussten genau, was sie taten. Viele von ihnen, wie auch unser Präsident, haben es offensichtlich genossen, eine Bewegung des „Sich-an-die-Familie-und-Freunde-halten“ unter uns zu initiieren und zu befeuern.

Aber das sollen wir jetzt alle vergessen, denn wie jeder in höflicher, anerkannter Gesellschaft weiß, ist der offene Ausdruck von Wut, wie du weißt, Liebling, einfach so déclassé und einfach so, ähm, ungehörig.

Das mag sein. Es stimmt, dass unsere gesellschaftlichen Eliten in den letzten vierzig Jahren ganze Arbeit geleistet haben, um den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie sich schämen, wesentliche menschliche Emotionen zu hegen.

Aber einige von uns, und zwar viel mehr, als ich glaube, dass sie sich dessen bewusst sind, haben uns weiterhin die Erlaubnis erteilt, auf diese proteische Kraft, dieses emotionale Superfood, zuzugreifen, das schon immer eine Schlüsselrolle im Streben nach Gerechtigkeit gespielt hat.

Und wir sind, wie die Dixie Chicks sangen, „nicht bereit, uns zu versöhnen“ und „nicht bereit, klein beizugeben“.