Schockierende Mikroskopie-Fotos von Blutgerinnseln, die den „plötzlich Verstorbenen“ entnommen wurden, zeigen kristalline Strukturen, Nanodrähte, kreidige Partikel und faserige Strukturen

Heute veröffentlichen wir eine Reihe von Labor-Mikroskopie-Fotos von bizarren Blutgerinnseln, die jetzt routinemäßig bei Erwachsenen gefunden werden, die „plötzlich gestorben sind“, in der Regel einige Monate nach einer Covid-Impfung.

Diese Gerinnsel werden oft als „Blutgerinnsel“ bezeichnet, aber sie sind überhaupt nicht wie normale Gerinnsel und bestehen aus weit mehr als nur Blutzellen. Im Gegensatz zu normalen Gerinnseln, die gallertartig, fast geleeartig sind, enthalten diese sogenannten „Gerinnsel“ extrem große, komplexe, sich wiederholende Strukturelemente (alle unten abgebildet), die eindeutig im Blut der Opfer, die an diesen Gerinnseln starben, aufgebaut wurden.

Alle diese Gerinnsel wurden den Patienten innerhalb weniger Stunden nach ihrem Tod entnommen. Sie sind nicht das Ergebnis eines postmortalen Blutstaus. Es handelt sich um Strukturen, die in Blutgefäßen und Arterien zu finden sind. Es handelt sich nicht um geronnenes Blut.

Hier ist ein Fläschchen mit diesen rohen Gerinnseln, die vor der Färbung von Blut gewaschen und konserviert wurden:

Diese Strukturen weisen die folgenden schockierenden Eigenschaften auf:

Sie sind zäh, faserig und elastisch und haben ähnliche Materialeigenschaften wie kleine Gummibänder.

Sie bestehen aus vielen Strängen von kleinen, faserigen Strängen.

Diese Faserstränge (siehe die allerletzte Fotostrecke unten) zeigen sich wiederholende Muster von schuppenartiger Technik, als ob der Körper darauf programmiert wäre, eine andere Lebensform innerhalb der Blutgefäße aufzubauen.

Auf diesen Gerinnseln sind seltsame kristallähnliche Strukturen zu finden, die transparent sind und sich normalen Gram-Färbetechniken widersetzen.

Unten sehen Sie ein Beispiel für eine Struktur, die einer siliziumähnlichen Bioschaltung oder einer mikrochipähnlichen Struktur zu ähneln scheint. Wir wissen noch nicht, was es ist.

Eines der unten stehenden Fotos zeigt, was ein Biokreislauf-Draht zu sein scheint, der eindeutig sich wiederholende Muster und Schnittstellenstrukturen im Nanomaßstab aufweist, die in einer bestimmten Geometrie zu einem unbekannten Zweck zusammengesetzt sind.

Kontext für die Fotos, die Sie gleich sehen werden:

Ich habe diese „Blutgerinnsel“-Proben von einer seriösen Quelle erhalten, die auf dem Gebiet der Einbalsamierung tätig ist und bestätigt hat, dass es sich nicht um Blutgefäße oder andere Gewebe handelt. Es handelt sich um Strukturen, die bei der Einbalsamierung aus dem Inneren von Blutgefäßen entfernt wurden.

Ich habe diese Proben mit den in der Mikrobiologie üblichen Gram-Färbetechniken gefärbt, um den strukturellen Kontrast bei der Mikroskopie zu verstärken. Eine der Proben unten – die gelblichere Probe – wurde nur mit Jod gefärbt, nicht mit violetten Farbstoffen.

Die Proben wurden dann mit Äthylalkohol gewaschen und auf Objektträgern mit der üblichen Gewebeprobenvorbereitung für die Mikroskopie präpariert.

Die Mikroskopvergrößerung variiert je nach Foto zwischen 20x und 1500x. Die Vergrößerungen sind bei jedem Fotosatz angegeben.

Ich bin im Besitz dieser Proben und kann diese Fotos bei Bedarf reproduzieren. Jeder kompetente Labormikroskopiker könnte diese Fotos mit denselben Proben reproduzieren.

Bei den nachstehenden Beschreibungen handelt es sich lediglich um meine eigenen Beobachtungen; sie sollen keine Gewissheit über die zu identifizierenden Substanzen geben. Wenn ich beispielsweise von „Bioschaltkreisen“ oder „Nanodrähten“ spreche, kann ich nicht bestätigen, dass es sich dabei um Strukturen handelt, die tatsächlich für die Zwecke von Bioschaltkreisen entwickelt wurden. Sie ähneln lediglich Strukturen, die auf einen solchen Zweck hinzudeuten scheinen, aber es wären weitere Untersuchungen erforderlich, um diese Beobachtungen zu bestätigen.

Mikroskopie-Fotosatz 1: Seltsame kristallartige Nanostrukturen

Dieser erste Satz zeigt seltsame kristallähnliche Strukturen, die Färbetechniken widerstehen und eine Art von klaren kristallinen Strukturen im Nanomaßstab zu zeigen scheinen, die normalerweise niemals in Blut oder Blutgerinnseln vorkommen würden.

Alles, was Sie auf diesen Fotos sehen, ist ein Teil eines Blutgerinnsels, das einem verstorbenen Menschen entnommen wurde.

Die hier gezeigten Vergrößerungen sind 20x, 50x, 200x und 500x:

Mikroskopie-Fotosatz 2: Strukturen, Stränge und Partikel

Diese zweite Serie zeigt Details der Stränge, Strukturen und Partikel, die in diesen Blutgerinnseln zu finden sind, in Großaufnahme.

Die Vergrößerungen sind 20x, 50x, 100x, 200x, 500x, 1000x: (extreme Vergrößerungen führen zu einem Verlust an Tiefenschärfe, weshalb die stark vergrößerten Fotos in bestimmten Bereichen so unscharf erscheinen)

Mikroskopie Fotosatz 3: Kristallförmige Strukturen

An der rindenartigen Struktur des Blutgerinnsels sind kristallartige Strukturen befestigt. Denken Sie daran, dass dieses Gerinnsel mit einer Violettfärbung angefärbt wurde, was seine dunkelviolette Farbe erklärt.

Die Vergrößerungen sind 20x, 50x, 100x, 200x, 500x und 1000x:

Mikroskopie Fotosatz 4: Faseriges Material ist nicht einfach geronnene Blutzellen

Die folgende Probe wurde mit Jod gefärbt und anschließend mit Ethylalkohol gewaschen. Wenn man nicht wüsste, woher das Material stammt, könnte man meinen, es handele sich um eine Probe von Beef Jerky oder einem Chicken Nugget. In Wirklichkeit handelt es sich um Gerinnselgewebe, das in Blutgefäßen oder Arterien gefunden wurde.

Wie Sie sehen können, handelt es sich keineswegs um „normale“ Blutgerinnsel. Sie haben eine Struktur und sind faserig. Sie werden eindeutig vom Körper aufgebaut, indem er Anweisungen zur Proteinsynthese verwendet, um diese große Masse zu schaffen, die fast wie Muskelgewebe aussieht. Allerdings werden sie innerhalb der Blutgefäße gebildet.

Die Vergrößerungen sind 20x, 50x, 100x und 200x:

Mikroskopie-Fotosatz 5: Silizium-ähnliche „Chip“-Struktur

Diese Serie zeigt etwas, das an Mikrochip-Strukturen auf Siliziumbasis zu erinnern scheint, obwohl ich nicht mit Sicherheit behaupten kann, dass es sich um irgendeine Art von Schaltkreis handelt. Es sieht einfach so aus, wie Mikroschaltkreise bei ähnlichen Vergrößerungen aussehen.

Die hier verwendeten Vergrößerungen sind 20x, 50x, 100x, 200x und 500x:

Mikroskopie-Fotosatz 6: Kreideähnliche weiße Partikel

Ein Einbalsamierer erzählte mir, dass das Blut, das während der Einbalsamierung aus den Körpern dieser Menschen entleert wird, oft „kreideartige“ weiße Partikel aufweist, die in bestimmten Fällen sogar mit bloßem Auge sichtbar sind.

Meine Mikroskopie-Fotos scheinen einige dieser kreideartigen weißen Partikel eingefangen zu haben, die sich nicht anfärben lassen und über bestimmte Bereiche dieser Gerinnsel verstreut zu sein scheinen.

Die hier verwendeten Vergrößerungen sind 20x, 50x, 100x, 200x, 500x, 1000x und 1500x:

Mikroskopie Fotoserie 7: „Nanodraht“-Strukturen und sich wiederholende, strukturelle Skalen

Was hier folgt, ist ein verblüffender Blick auf etwas, das auf den ersten Blick wie ein mikroskaliger Draht aussieht. Beim Heranzoomen sehen wir eine Reihe von sich wiederholenden Strukturen entlang der Oberseite, bei denen es sich anscheinend um Drahtschnittstellen im Nanomaßstab handelt. Der gesamte „Draht“ besteht aus sich wiederholenden Segmenten, und seine äußere Schicht ist mit sich wiederholenden „schuppenartigen“ Mustern bedeckt, die mehr an Reptilienhaut als an menschliche Haut erinnern.

Wir wissen übrigens nicht, was diese Strukturen sind. Es ist jedoch klar, dass sie nicht in das Kreislaufsystem gehören.

Schließlich ist diese Faser nicht einfach ein menschliches Haar. Sie ist fest mit dem Blutgerinnsel verbunden, und als ich versuchte, sie zu entfernen, ließ sie sich nicht einfach abreißen. Es handelt sich nicht um eine Verunreinigung, sondern um eine Struktur, die aus dem Gerinnsel selbst stammt. Alles, was Sie hier sehen, stammt aus den Blutgefäßen eines Menschen:

Die hier verwendeten Vergrößerungen sind 20x, 50x, 100x, 200x, 200x, 500x, 500x, 500x, 1000x und 1500x:

Was ist das alles?

Wir wissen noch nicht, was all diese Strukturen sind. Wir wissen jedoch, was sie nicht sind: Es handelt sich nicht einfach um geronnene Blutzellen. Wäre dies der Fall, könnten wir bei der 1500-fachen Vergrößerung auf dem letzten Foto oben einzelne Blutzellen erkennen. Es handelt sich aber nicht um Blutzellen, sondern um Proteinstrukturen.

Die im Blut zirkulierenden Proteinstrukturen, die sich im Laufe der Zeit aufbauen, werden eindeutig von den Körperzellen konstruiert. Die Ribosomen in den Zellen weisen den Körper an, welche Proteine er bauen soll. Diese Ribosomen werden durch Gentherapie-Injektionen mit mRNA entführt, die den Zellen neue Anweisungen geben, so dass sie etwas anderes als menschliches herstellen.

Ich glaube, dass die Strukturen, die Sie oben sehen, das Ergebnis von mRNA-Anweisungen für die Proteinsynthese sind, die den Menschen unter dem falschen Deckmantel von „Impfstoffen“ injiziert wurden. Ich freue mich über Beiträge von anderen Experten, die möglicherweise andere Theorien oder Erklärungen dafür haben, woher dies kommt.

Es sind weitere Forschungen erforderlich, um die Funktion und die Zusammensetzung dieser Strukturen zu bestätigen, doch aufgrund der extremen Zensur und des „Wissenschaftsautoritarismus“, die derzeit in der Welt herrschen, wird es kein Labor und keine Universität wagen, diese Gerinnsel zu untersuchen und die Ergebnisse ehrlich zu veröffentlichen. Wer dies tut, riskiert den Verlust sämtlicher NIH-Fördermittel und Bundeszuschüsse, denn dieselben Leute, die Impfstoffe und Biowaffen entwickeln, kontrollieren auch den Großteil der Wissenschaftsförderung in Amerika.

Daher werden es nur unabhängige Wissenschaftler, Labors und Journalisten wagen, die Wahrheit über diese Gerinnsel zu sagen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich nicht um „Blut“-Gerinnsel handelt. Es handelt sich um Strukturen im Blut. Es sind „strukturelle Gerinnsel“ oder „faserige Gerinnsel“, die extrem groß sind und im Laufe der Zeit im Körper aufgebaut werden.

Meine große Sorge ist, dass jede Person, der die mRNA-Instruktionen injiziert wurden, in dieser Minute diese faserigen Strukturen in ihrem Körper aufbaut, und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie große Arterien blockieren oder Herzinfarkte, Schlaganfälle oder andere akute Ursachen des „Sudden Adult Death Syndrome“ (SADS) verursachen.

Ich glaube, dass diese Strukturen sehr wohl erklären können, warum so viele scheinbar gesunde Erwachsene plötzlich sterben.