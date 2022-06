Vorbereitung auf eine Pandemie: Es ist das wonach sich die Bankenkartelle sehnen!

Die Weltbank wird dich nicht in Ruhe lassen, bis du arm, geimpft und mit einem Hundehalsband versehen bist

Mit Unterstützung der WHO, der Bill & Melinda Gates Foundation und der Weltbank startete das Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) im Jahr 2018 mit einer einfachen Botschaft: Eine massive Pandemie steht bevor und alle werden sterben, wenn wir nicht alle nicht-korporativen wirtschaftlichen Aktivitäten verbieten und uns experimentellen Injektionen unterziehen.

Aber halt: Ist die Weltbank nicht eine gemeinnützige Organisation, die sich der Beseitigung der Armut und der Schaffung einer besseren Zukunft verschrieben hat? Warum sollte eine so gutherzige und gemütliche Institution ein internationales Komitee von lüsternen Technokraten unterstützen, die von unbewiesenen Gerinnungsspritzen und „nicht-pharmazeutischen Interventionen“ besessen sind? (Und warum hat sich das GPMB nicht die Finanzierung durch andere angesehene Bankinstitute, wie z. B. Herman Grefs Haus des Schreckens, gesichert?)

WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus und der Präsident der Weltbankgruppe, Dr. Jim Yong Kim, leiteten gemeinsam die Gründung des Global Preparedness Monitoring Board…Quelle

Die kurze Antwort lautet: „Weil die Weltbank Sie hasst und sich seit ihrer Gründung in Bretton Woods im Jahr 1944 auf einem globalen Kreuzzug der wirtschaftlichen Ausbeutung befindet.“

Aber die lange Antwort ist viel nebulöser und erschütternder, und deshalb werden wir uns in diesem Blog-Beitrag darauf konzentrieren.

Klumpenbildung: Genesis

Unsere Geschichte beginnt im Jahr 2015 im von Ebola heimgesuchten Westafrika.

GAVI – das von Bill Gates finanzierte Impfimperium – hatte bereits 300 Millionen Dollar für Massenimpfungen bereitgestellt, nachdem die WHO eine „sichere und wirksame“ Ebola-Impfung zugelassen hatte. Die Weltbank folgte mit der Zusage von mehr als 1,6 Milliarden Dollar an Finanzmitteln für die am stärksten betroffenen Länder, die an keinerlei Bedingungen geknüpft sind.

Das Rennen war eröffnet. Wer würde den Westafrikanern als Erster eine Spritze geben?

Peking erklärte Ebola zum „gemeinsamen Feind“ und entsandte 200 medizinische Mitarbeiter und Berater nach Sierra Leone, Liberia und Guinea. Im Oktober 2015 begann das chinesische Unternehmen CanSino Biologics in Sierra Leone mit der Erprobung eines Ebola-Impfstoffs auf der Basis des Adenovirus Typ 5 Vektors.

zugelassene Impfstoffe gegen die Ebola-Viruserkrankung (Ad5-EBOV), COVID-19 (Ad5-nCoV, Handelsname: Convidecia),…Quelle

Zur gleichen Zeit – fast auf den Tag genau – startete das amerikanische Pharmaunternehmen Johnson & Johnson in Sierra Leone eigene klinische Versuche, um die Sicherheit und Wirksamkeit seines Ebola-Impfstoffs auf der Basis des Adenovirus Typ 26 zu testen.

In der Zwischenzeit brachte das russische Gamaleya Center (das später für seine bahnbrechende genetische COVID-Impfung, Ad26 + Ad5, auch bekannt als „Sputnik V“, weltberühmt wurde) seinen eigenen Ebola-Impfstoff auf Adenovirus-Typ-5-Vektorbasis auf den Markt.

Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten hatte es Russland nicht eilig, seinen experimentellen Impfstoff in Westafrika zu testen. Stattdessen erklärte Moskau einfach den Sieg.

Im Februar 2016 behauptete die russische Gesundheitsministerin Veronika Skvortsova – die später Gründungsmitglied des Global Preparedness Monitoring Board wurde – kühn, Gamaleyas genetische Injektion sei der einzige bewährte Ebola-Impfstoff.

Ein Jahr später trafen die Gamaleya-Wissenschaftler endlich in Guinea ein, um mit Tests ihres Impfstoffs in kleinem Maßstab zu beginnen. Zu diesem Zeitpunkt war der „gemeinsame Feind“ bereits besiegt: Guinea wurde im Juni 2016 für Ebola-frei erklärt. (Russland versäumte es sogar, die internationale Anerkennung seiner Ebola-Impfung zu beantragen; es überrascht daher nicht, dass „der einzige bewährte Ebola-Impfstoff“ nicht zum Einsatz kam, als Ebola 2021 in Guinea wieder auftrat. Eine sehr passende Ouvertüre zu Sputnik V, das ein erwiesener Betrug ist.)

Die WHO gab schließlich ihren Segen zu zwei Ebola-Impfungen: Den genetischen Brei von Johnson & Johnson und irgendeinen von Merck entwickelten Glibber. Beides offensichtlich Betrug.

Wie die Financial Times im Mai 2018 berichtete, hat die Weltbank aus dieser Episode eine wichtige Lektion gelernt: Es dürfen keine Kosten gescheut werden, wenn lebensrettende experimentelle Injektionen verabreicht werden.

Jim Yong Kim, der Präsident der Weltbank, sagte, die Fazilität zeigt, dass wir einige der drastischen Lehren aus dem tödlichen Ebola-Ausbruch von 2014 gezogen haben und auf dem besten Weg sind, den Kreislauf von Panik und Vernachlässigung zu durchbrechen. Sie ist ein wichtiger Teil unserer Bemühungen, sicherzustellen, dass Geld eine wirksame Pandemiebekämpfung nicht behindert“, sagte er.

Eine weitere Neuerung bei der Reaktion auf den Ebola-Ausbruch ist der Einsatz eines experimentellen Impfstoffs, der von dem US-amerikanischen Arzneimittelhersteller Merck bereitgestellt wurde. Etwa 7 500 Dosen wurden in die Demokratische Republik Kongo geschickt, und das Gesundheitspersonal begann am Dienstag damit, sie zu verabreichen.

Doch die Ebola-Krise in Westafrika hat uns mehr gebracht als nur den ersten genetischen Impfstoffwettbewerb der Welt. Die Weltbank reagierte auf den Ausbruch mit der Einrichtung der Pandemic Emergency Financing Facility (die Finanzierungen im Zusammenhang mit biologischen Bedrohungen bereitstellte und im April 2021 eingestellt wurde) und auch (Trommelwirbel): dem Global Preparedness Monitoring Board.

Eine von Bill Gates finanzierte Kristallkugel

Die Eröffnungssitzung des GPMB fand im September 2018 statt. Abgesehen von Veronika Skvortsova, Russlands Guru für Blutgerinnungsspritzen, sollte das Gremium als Clubhaus für die beliebtesten Gesundheitsexperten der Welt dienen, darunter Dr. Chris Elias, Präsident des Global Development Program von Bill & Melinda Gates, und der amerikanische Trauerkloß Anthony Fauci.

3 Millionen Dollar für die von der WHO koordinierte Entwicklung von Impfstoffen und die Unterstützung von Skvortsovas und Faucis Global Clot-Shot Club. Quelle

Der neu gegründete Ausschuss wurde von den schillerndsten Intellektuellen unserer Zeit bejubelt.

Im März 2019 veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum einen Artikel mit der provokanten Überschrift „Clickbait“: „Die Weltwirtschaft ist auf biologische Bedrohungen nur unzureichend vorbereitet. This is what we need to do.“

Die Lösung ist wahnsinnig einfach, so das WEF. Alles, was wir tun müssen, ist das zu tun, was die WHO und die Weltbank uns sagen. Wahrscheinlich wird das bedeuten, dass wir uns einen „experimentellen Impfstoff“ spritzen lassen:

Während die Welt selbst auf bescheidene biologische Bedrohungen nur unzureichend vorbereitet ist, unternehmen die WHO und andere, bedeutende Schritte, um die Kapazitäten zur Minderung des Risikos und der Auswirkungen von Ausbrüchen zu verbessern. In den letzten Jahren wurden ein Global Preparedness Monitoring Board, der Contingency Fund for Emergencies der WHO, die Pandemic Emergency Financing Facility der Weltbank und die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations eingerichtet. Außerdem wird zum ersten Mal ein experimenteller Ebola-Impfstoff [!!!!!!!!!!!!!!!! – Edward] eingesetzt, um die Ausbreitung der Krankheit in der Demokratischen Republik Kongo einzudämmen und unzählige Menschenleben zu retten.

Spiel. Satz. Gerinnungsschuss.

Die meisten Experten sind sich einig, dass der Jahresbericht 2019 des GPMB mit dem Titel „A World At Risk“ (Eine Welt in Gefahr) die Krönung der Arbeit ist.

Neben anderen klugen Ratschlägen befürwortet das Dokument die Schließung von Schulen und Geschäften sowie die rasche Entwicklung von Impfstoffen in Zeiten einer erklärten Gesundheitskrise.

Er war im Grunde eine Blaupause für die COVID-Tyrannei. Die russische Zeitung „Kommersant“ staunte im Dezember 2020 über die kristalline Weitsicht des Berichts:

Im September 2019 veröffentlichte [das GPMB] einen Bericht mit dem Titel „The World at Risk“ (Die Welt in Gefahr), in dem es zu dem Schluss kam, dass die Wahrscheinlichkeit einer globalen Pandemie einer Atemwegserkrankung mit hoher Sterblichkeit wächst und die Menschheit darauf nicht vorbereitet ist. […] Der Rat forderte die Regierungen auf, so bald wie möglich mit den Vorbereitungen für ein solches Ereignis zu beginnen, um die wahrscheinlichen Schäden für die Gesundheit und das Leben der Bürger sowie für die Wirtschaft und die Gesundheitssysteme zu verringern.

Die Vorhersage einer massiven „Pandemie“, die nur durch die Zerstörung der Weltwirtschaft und die Injektion der Plebs gelöst werden könnte, wurde in weniger als einem Jahr wahr – irgendwie.

Gerinnungsschnellkredite

Wie bei einem seltsamen Pandemievorhersage-Staffellauf übernahm die Weltbank bei der Ankunft von COVID den Staffelstab vom GPMB.

Am 2. April 2020 stellte die Weltbank ihr COVID-19 Strategic Preparedness and Response Program (Strategisches Programm zur Vorbereitung und Reaktion auf COVID) vor, das darauf abzielte, die Kundenländer im Kampf gegen den Ansturm der positiven PCR-Tests finanziell zu unterstützen.

Offensichtlich war sich die Weltbank bewusst, dass Sperrungen und andere wirtschaftsfeindliche Maßnahmen uns noch lange Zeit begleiten würden, und plante daher fünf Jahre lang Finanzprogramme im Zusammenhang mit COVID. Ja, der Weltbank zufolge werden virusbedingte wirtschaftliche Interventionen bis zum 31. März 2025 notwendig sein.

Aber um welche Art von „Finanzierung“ geht es hier? Wir haben einige interessante Fakten von der Website der Weltbank kopiert:

Am 19. Mai 2020 gab die Weltbank bekannt, dass ihre Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 100 Entwicklungsländer erreicht haben – in denen 70 % der Weltbevölkerung leben. Am 13. Oktober 2020 wurden 12 Milliarden Dollar für Entwicklungsländer bewilligt, um den Kauf und die Verteilung von COVID-19-Impfstoffen, Tests und Behandlungen für ihre Bürger zu finanzieren. Am 30. Juni 2021 kündigte Präsident Malpass an, dass die für die Finanzierung von COVID-19-Impfstoffen zur Verfügung stehenden Mittel in den nächsten 18 Monaten auf 20 Mrd. USD aufgestockt werden, d. h. 8 Mrd. USD zusätzlich zu den zuvor angekündigten 12 Mrd. USD.

Klotzkredite. Sofortkredite überall. Und nicht nur in Afrika und Asien. Auch in Moldawien.

Das ist eine Menge an Finanzierung. (Quelle)

Im Grunde genommen plant die Weltbank also, armen Menschen bis mindestens 2025 COVID-Gerinnungsspritzen zu verkaufen.

Aber rechnet die WHO mit weiteren drei Jahren, in denen sie das griechische Alphabet durchgeht oder vielleicht mehrere Buchstaben kombiniert, um prätentiöse Schwesternschaftsmutationen zu schaffen? Nach dem Ende März veröffentlichten „Strategic Preparedness, Readiness and Response Plan to End the Global COVID-19 Emergency in 2022“ zu urteilen, scheint Dr. Tedros auf Nummer sicher zu gehen:

Auch wenn es nicht möglich ist, SARS-CoV-2 zu eliminieren, können wir den weltweiten COVID-19-Notstand im Jahr 2022 beenden, indem wir die Ursachen für die Übertragung und die Auswirkungen der Krankheit in jedem Land angehen. […] Ein weiteres mögliches Szenario, das im Auge behalten werden sollte, ist das Auftreten eines grundsätzlich neuen SARS-CoV-2-Virus. Dies könnte durch ein neues Auftauchen aus einem bereits existierenden oder neu eingerichteten Tierreservoir geschehen oder durch ein Rekombinationsereignis, bei dem ein Patient, der mit zwei verschiedenen Varianten von SARS-CoV-2 koinfiziert ist, neue infektiöse Viruspartikel produziert, die gemeinsame genetische Merkmale mit beiden Elternlinien aufweisen.

Dieses Szenario wäre praktisch ein Reset mit einer vollständig anfälligen Weltbevölkerung.

Szenario 1: COVID kann niemals vollständig ausgerottet werden, aber vielleicht, möglicherweise und bei ausreichender Auffrischungsimpfung, wird das gefürchtete Virus nicht mehr als globaler Gesundheitsnotfall eingestuft werden. Aber auch hier gibt es keine Garantien.

Szenario 2: Vielleicht wird ein furchterregender Virus, der von einem Affen stammt – nur als Beispiel – die Erde verwüsten, einen „Impfstoff-Reset“ auslösen und jeden dazu zwingen, sich mit einem neuen Sammelsurium an genetischem Glibber impfen zu lassen.

Das sind offenbar die einzigen beiden Möglichkeiten.

Die WHO fordert die Länder auf, Systeme zur Bekämpfung der Virustyrannei einzurichten, die „schnell aufgestockt“ und dann „gelockert“ werden können, wenn dies für angebracht gehalten wird. Sehr beruhigend. (Quelle)

Wie auch immer. Es gäbe noch viel mehr zu schreiben, aber den Rest müssen wir uns für einen anderen Tag aufheben. Vielleicht schreiben wir das nächste Mal über ein anderes visionäres Klumpenkartell, den IWF.

Keine Sorge, die QR-Codes gibt es nicht mehr. Und auch einige der obligatorischen Injektionen. Wir sind jetzt sicher. (Quelle)

Es ist ein großer Klub, und du bekommst einen Schuss ab.