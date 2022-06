C.J. Hopkins im Interview: „Der Totalitarismus von heute braucht den Anschein von Demokratie“.

Die Geschichte wird in der Regel von den Siegern geschrieben. Doch in seinem neuen Buch „The Rise of the New Normal Reich“ beschreibt C.J. Hopkins die Entwicklungen der letzten zwei Jahre aus der Sicht eines Menschen, der sich nicht von Massenwahn und Propaganda mitreißen lässt. Hopkins ist ein ehemaliger Theatermacher, der mit seinen satirischen politischen Kommentaren größere Bekanntheit erlangte. Das Buch gibt mit etwas schwarzem, aber dennoch lustigem Humor einen Realitätscheck über den radikalen Wandel in der Gesellschaft.

Das Interview gibt es in Englisch als Video hier.

In Ihrem Buch zeigen Sie, wie sehr sich die Gesellschaft in den letzten zwei Jahren verändert hat. Wie war das möglich?

C.J. Hopkins: Ich führe diese Entwicklung auf den Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1989 zurück, also auf die frühen 1990er Jahre. Die Sowjetunion war der letzte wirkliche ideologische Gegner des Kapitalismus, und als sie verschwand, blieb nur noch ein ideologisches System übrig: der globale Kapitalismus. Ich nenne es ‚GloboCap‘. Das Ausmaß der Folgen ist uns noch nicht bewusst. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein einziges ideologisches System den gesamten Planeten beherrscht und über die Mittel und die Macht verfügt, dies zu tun. Betrachtet man die Geschichte aus dieser Perspektive, so stellt man fest, dass dieses globale hegemoniale System eine klare Strategie verfolgt und durchhält. Das ist die Strategie einer Besatzungsarmee, wenn sie ein neues Gebiet einnimmt – alles, was für eine vollständige Besetzung erforderlich war, war das Aufspüren und Auslöschen von Widerstandsnestern.

So sehe ich die letzten 30 Jahre der Geschichte – der globale Kapitalismus als eine Art Besatzungsmacht, die den ganzen Planeten überzieht. Und was machen sie ab den 1990er Jahren? Sie destabilisieren, privatisieren und restrukturieren die ehemaligen Staaten der Sowjetunion und Osteuropas. Dann begann der „Krieg gegen den Terror“, der von 2001 bis 2016 dauerte. Globocap begann dann zu erkennen, dass ein großer populistischer Aufstand im Entstehen begriffen war, nicht im Nahen Osten, sondern im Herzen des Imperiums, in Westeuropa und den USA. Die Briten traten aus der EU aus, Trump wurde zum Präsidenten gewählt, und eine Welle populistischer Bewegungen kam auf. Zu diesem Zeitpunkt wurde innerhalb einer Woche aus dem „Krieg gegen den Terror“ der „Krieg gegen den Populismus“.

Was ich darin sehe, ist eine gerade Linie, in der eine globale Hegemonialmacht, ein ideologisches System, das Einzige tut, was es tun kann – sein Territorium kontrollieren und Widerstand ausschalten. Natürlich führt ein solcher Weg zum Totalitarismus, denn das ist die einzige Option, wenn man die totale Kontrolle über ein Gebiet erlangen will, das man bereits besetzt hält.

Warum war die Pandemie notwendig? Natürlich wurden die Menschen krank. Aber wozu diente der gesellschaftliche Wandel, den wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben?

C.J. Hopkins: Es ist eine natürliche Entwicklung für das System, das versucht, mehr Macht über die Gesellschaft zu erlangen. Ich glaube, sie hatten Angst vor dem Aufstand der Bevölkerung. Immer mehr Menschen auf der ganzen Welt begannen, gegen dieses kapitalistische System zu rebellieren: „Hey, ich will nicht in einer Welt ohne echte Werte leben, in der alles und jeder wie eine austauschbare Ware behandelt wird“. Menschen, die an traditionellen Werten, an religiösen Werten festhielten, rebellierten. Die Rebellion nahm solche Formen an, dass es notwendig wurde, das System stärker zu kontrollieren. Aber das System konnte nicht, wie im letzten Jahrhundert, mit Hakenkreuzfahnen aufmarschieren. Es braucht eine Simulation von Demokratie, mit einer oberflächlichen Schicht von Freiheit. Sie hängt vom Vertrauen der Bürger ab, die sich als freie Verbraucher auf einem Markt verstehen. Deshalb hat sie den Totalitarismus in ein pathologisches pseudo-medizinisches Narrativ gekleidet.

Dazu ist es notwendig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Das geht so weit, dass Sie ihn als „Covid-Kult“ bezeichnet haben. Können Sie das erklären?

C.J. Hopkins: Ja, es war eine bewusste Kampagne zur Erzwingung von Angst, Panik und Gehorsam. Die Propaganda erzeugt diese Einstellung, indem sie eine Massenhysterie erzeugt. Die Sektenanhänger schrien einen an, wenn man keine Maske trug, und man musste in ein Lager gehen, wenn man sich nicht impfen ließ. Der Aspekt des fanatischen Kults hat sich inzwischen verflüchtigt, aber was bleibt, ist die neue Normalität. Sie ist nun in die Gesellschaft integriert.

Dies ist ein wichtiger Punkt, vor dem man sich absichtlich gedrückt hat. Wir hören viel von „Massenpsychosen“, und das erweckt den Anschein, als ob die Menschen von sich aus verrückt geworden wären.

C.J. Hopkins: Die Theorie der Massenpsychose ist richtig. Es ist ein Beispiel wie aus dem Lehrbuch: Wenn eine Gesellschaft totalitär wird, muss diese Art von Massenpsychose ausgelöst werden. Es handelt sich nicht um ein spontanes Phänomen, sondern es wurde von allen gesellschaftlichen Institutionen, von den Regierungen, den Medien, dem Gesundheitssystem usw., bewusst angeheizt und umgesetzt. Die Massenpsychose ist kein Mysterium, sie ist das Ergebnis einer gezielten Kampagne. Es handelt sich um dieselbe Art von Psychose, die in einer Sekte ausgelöst wird. Wenn Sie sich also fragen, was in der Gesellschaft schief gelaufen ist? Nun, die Leute, die die Macht hatten, haben eine gigantische Angst- und Gaslighting-Maschine angeworfen, das ist passiert. Die Menschen werden seit zwei Jahren ununterbrochen mit Propaganda bombardiert.

Diejenigen, die dagegen waren, sind in der Minderheit. Es ist eigentlich vorhersehbar – wenn man auf Milgrams Experimente zur sozialen Konformität zurückgreift, sieht man, dass etwa zwei Drittel der Gruppe Befehle befolgen und ihr Gewissen beiseite schieben. Das sehen wir auch in totalitären Systemen – zwei Drittel folgen den Behörden. Es bleibt etwa ein Drittel, das den Kopf nicht hängen lässt, weiter denkt und kritische Fragen stellt. Sie werden als das leibhaftige Böse dargestellt, als eine Art Monster.

Ich hoffe, dass diese Fassade der simulierten Demokratie irgendwann fällt, dass diesen zwei Dritteln klar wird, mit welchem System wir es zu tun haben.

C.J. Hopkins: In der Tat ist gewaltloser Widerstand, wie er in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, aber auch bei den Truckern in Ottawa, Kanada, angewandt wurde, die einzige Waffe, die wir einsetzen können. Diese Art von Ungehorsam ist eine Bedrohung für das System. Es zeigt der Zweidrittelmehrheit, wie brutal, gewalttätig und totalitär das System ist. Sie sind dann gezwungen, eine Entscheidung zu treffen – unterstütze ich den Faschismus oder bin ich für die Freiheit?

Aus The Rise of the New Normal Reich, über den Krieg in der Ukraine:

C.J. Hopkins: Ich habe Ihnen gesagt, dass dieser Teil nicht schön wird. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommen würde, dass das Wall Street Journal einen auf Buck Turgidson macht und die Vereinigten Staaten auffordert, „zu zeigen, dass sie einen Atomkrieg gewinnen können“, aber ich lag auch nicht ganz daneben. Bereits im Januar (also vor einer Million Jahren) schrieb ich in The Last Days of the Covidian Cult: “ … wir kommen dem Punkt gefährlich nahe, an dem GloboCap vollends faschistisch werden muss, wenn sie beenden wollen, was sie begonnen haben. Wenn das passiert, werden die Dinge sehr hässlich werden. Ich weiß, die Dinge sind schon hässlich, aber ich spreche hier von einer ganz anderen Art von Hässlichkeit. Denken Sie an Jonestown, an Hitlers letzte Tage im Bunker oder an die letzten Monate der Manson Family“. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe das Gefühl, dass die Bedrohung durch einen globalen thermonuklearen Krieg als eine „andere Art von hässlich“ gilt. Und bevor Sie mir vorwerfen, dass ich die Gefahr des von GloboCap in der Ukraine angerichteten Schlamassels übertreibe, möchte ich darauf hinweisen, dass sogar Thomas Friedman langsam Alarm schlägt. Thomas fucking Friedman, Leute … ein Mann ohne jegliches moralisches Gewissen, der noch nie einen GloboCap-Angriffskrieg gesehen hat, den er nicht unterstützen könnte, und der das grundlose Grillen von Millionen von Männern, Frauen und Kindern gerechtfertigt hat, ohne auch nur einen zweiten Gedanken zu verschwenden, während seiner langen und lukrativen Karriere als Sprachrohr der herrschenden Klassen. Wenn The Stash nervös wird, werde ich auch nervös.

Von CJ Hopkins: Er ist ein preisgekrönter amerikanischer Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker, der in Berlin lebt. Seine Theaterstücke sind bei Bloomsbury Publishing und Broadway Play Publishing, Inc. erschienen. Sein dystopischer Roman, Zone 23, ist bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant erschienen. Die Bände I und II seiner Consent Factory Essays werden von Consent Factory Publishing veröffentlicht, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Amalgamated Content, Inc. Er kann unter cjhopkins.com oder consentfactory.org erreicht werden.