Das mit den Rothschilds verbundene Magazin „The Economist“ sagt für 2026 mehr Kriege und einen Kollaps des Anleihemarkts voraus, während Teslas KI-Chef warnt: „2026 wird das härteste Jahr deines Lebens sein“

Der Economist sagt berüchtigterweise zukünftige Ereignisse subtil über seine Titelbilder voraus, und das neueste ist keine Ausnahme – Krieg (viel davon), eine Anleihekrise, ein zerbrochenes Amerika, eine KI-Säuberung und Brot und Spiele.

The WinePress

Am 13. November veröffentlichte das in Großbritannien ansässige Magazin The Economist, dessen einige Anteilseigner und frühere Eigentümer die umstrittene Rothschild-Familie umfasst, sein jährliches „The World Ahead“ für 2026, das einige allgemeine Prognosen für das kommende Jahr enthält.

Der Economist, den es seit rund 180 Jahren gibt, hat sich den Ruf erworben, Titelbilder zu veröffentlichen, die oft subtil auf zukünftige Ereignisse hinweisen und diese scheinbar vorhersagen, und das neueste Cover scheint nicht anders zu sein.

Der Economist schrieb in einem kurzen Klappentext, der ihren neuesten Artikel beschreibt:

JEDEN NOVEMBER veröffentlichen wir unseren jährlichen Prognoseführer für das kommende Jahr, The World Ahead. In der diesjährigen Ausgabe betrachten unsere Korrespondenten und geladenen Experten die unsicheren globalen Aussichten in Geopolitik, Wirtschaft, Technologie und Kultur; analysieren, wie Donald Trumps Umgestaltung globaler Normen Probleme für Europa und Chancen für China bedeutet; und blicken auf Weltraummissionen, Videospiele und verbesserte Medikamente zur Gewichtsreduktion.

Genauer gesagt hob Tom Standage, Herausgeber der Reihe The World Ahead, zehn Dinge hervor, die er und die anderen Autoren für das nächste Jahr vorhersagen, während er in einer Pressemitteilung, die einige Tage vor der Veröffentlichung der neuesten Ausgabe erschien, eine breite Einführung in die Prognosen des Magazins gab.

„2026 wird ein Jahr der Ungewissheit sein, da Donald Trumps Umgestaltung langjähriger Normen in Geopolitik, Diplomatie und Handel weiterhin weltweite Auswirkungen hat – und den Präsidenten im globalen Rampenlicht hält. Aber es verspricht auch ein Jahr zu werden, das uns zeigt, wohin sich die Welt bewegt. Wird der Handelskrieg eine wirtschaftliche Abkühlung verursachen? Wird die künstliche Intelligenz einen Boom, eine Pleite oder eine Gegenreaktion hervorrufen? Wird Trumps unkonventioneller diplomatischer Ansatz dauerhafte Veränderungen im Nahen Osten bringen? Werden die Anleihemärkte den reichen Ländern, die über ihre Verhältnisse leben, die Zeit ansagen? Die Antworten auf diese Fragen werden bestimmen, wie sich das Weltgeschehen in den nächsten Jahren entwickelt.

„The World Ahead 2026 bietet unsere Analyse dieser und anderer Trends sowie der Herausforderungen und Chancen, die sie für Länder, Unternehmen und Bürger im kommenden Jahr darstellen.

„Dies ist Donald Trumps Welt – wir leben alle nur in ihr. Der ‚Disruptor-in-Chief‘ war der größte Faktor, der das Weltgeschehen im Jahr 2025 geprägt hat, und das wird so bleiben, solange er im Weißen Haus ist. Sein normerschütternder Ansatz hat in einigen Bereichen Turbulenzen verursacht (z. B. im Handel), aber auch diplomatische Ergebnisse geliefert (z. B. in Gaza) und notwendige Veränderungen erzwungen (z. B. bei den europäischen Verteidigungsausgaben). Während sich der Trumpnado im Jahr 2026 weiterdreht, finden Sie hier zehn Trends und Themen, die Sie im kommenden Jahr beobachten sollten.“

Diese zehn Dinge umfassen (klicken Sie auf die Links, um die einzelnen Artikel für mehr Details zu lesen):

Amerikas 250. Geburtstag.

Erwarten Sie stark divergierende Darstellungen von Amerikas Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, da Republikaner und Demokraten dasselbe Land zum 250. Jahrestag seiner Gründung in unvereinbar unterschiedlichen Begriffen beschreiben. Geopolitisches Abdriften.

Außenpolitik-Analysten sind gespalten: Befindet sich die Welt in einem neuen Kalten Krieg zwischen Blöcken, die von Amerika und China geführt werden? Oder wird ein trump’scher Deal den Planeten in amerikanische, russische und chinesische „Einflusssphären“ aufteilen, in denen jeder tun kann, was er will? Zählen Sie auf keines von beiden. Krieg oder Frieden? – Ja.

Wenn alles gut geht, wird der fragile Frieden in Gaza halten. Aber die Konflikte in der Ukraine, im Sudan und in Myanmar werden weiter schwelen. Russland und China werden Amerikas Engagement für seine Verbündeten mit „Grauzonen“-Provokationen in Nordeuropa und im Südchinesischen Meer testen. Während die Grenze zwischen Krieg und Frieden immer mehr verschwimmt, werden die Spannungen in der Arktis, im Orbit, am Meeresboden und im Cyberspace steigen. Probleme für Europa.

All dies stellt Europa vor eine besondere Prüfung. Es muss die Verteidigungsausgaben erhöhen, Amerika auf seiner Seite halten, das Wirtschaftswachstum ankurbeln und mit riesigen Defiziten umgehen, obwohl Sparmaßnahmen die Unterstützung für rechtsextreme Parteien anheizen könnten. Außerdem will es weiterhin ein führender Verfechter des Freihandels und der ökologischen Politik bleiben. Es kann nicht alles gleichzeitig tun. Chinas Chance.

China hat seine eigenen Probleme – Deflation, verlangsamtes Wachstum und eine industrielle Überproduktion –, aber Trumps „America First“-Politik eröffnet dem Land neue Möglichkeiten, seinen globalen Einfluss auszubauen. Wirtschaftliche Sorgen.

Bisher erweist sich Amerikas Wirtschaft als widerstandsfähiger gegenüber Trumps Zöllen, als viele erwartet hatten, aber sie werden das globale Wachstum dämpfen. Und da reiche Länder über ihre Verhältnisse leben, wächst das Risiko einer Krise am Anleihemarkt. Besorgnis über KI.

Exzessive Ausgaben für Infrastruktur der künstlichen Intelligenz könnten ebenfalls wirtschaftliche Schwächen in Amerika verdecken. Wird die Blase platzen? Ein gemischtes Klimabild.

Eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 °C ist vom Tisch, und Trump hasst erneuerbare Energien. Aber die globalen Emissionen haben wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht, saubere Technologien boomen im globalen Süden, und Unternehmen werden ihre Klimaziele erreichen oder übertreffen – werden aber darüber schweigen, um Trumps Zorn zu vermeiden. Geothermie lohnt sich zu beobachten. Sportliche Werte.

Normalerweise kann man sich auf Sport verlassen, um eine Pause von der Politik zu bekommen – vielleicht aber nicht 2026. Die Fußballweltmeisterschaft wird gemeinsam von Amerika, Kanada und Mexiko ausgerichtet, deren Beziehungen angespannt sind. Fans könnten fernbleiben. Die „Enhanced Games“ in Las Vegas könnten noch umstrittener sein: Athleten dürfen leistungssteigernde Mittel nutzen. Ist das Betrug – oder einfach nur anders? Ozempic, aber besser.

Bessere und günstigere GLP-1-Medikamente zur Gewichtsabnahme kommen – diesmal auch in Pillenform. Das wird den Zugang erweitern. Aber ist ihre Einnahme ebenfalls Betrug?

Interessanterweise warnte Ashok Elluswamy, Teslas Vizepräsident für KI-Software, letzte Woche, etwa zur gleichen Zeit, als The Economist sein neuestes Magazin veröffentlichte, dass 2026 gelinde gesagt ein steiniger Weg sein wird. Bei einem Vortrag vor Tesla-Mitarbeitern sagte der Vizepräsident: „2026 wird das härteste Jahr eures Lebens sein“, und eine anwesende Person meinte, seine Äußerungen seien als „Kampfruf“ gemeint, wie er Business Insider sagte.

*

KOMMENTAR DER AUTORS

Der Economist muss uns nicht erzählen, was wir ohnehin schon wissen, dass kommen wird, denn es steht geschrieben:

Lukas 21,9–11:

„Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, erschreckt nicht; denn dies muss zuerst geschehen, aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sprach er zu ihnen: Volk wird sich gegen Volk erheben und Königreich gegen Königreich; und große Erdbeben werden an verschiedenen Orten geschehen, und Hungersnöte und Seuchen; und furchtbare Erscheinungen und große Zeichen wird es vom Himmel her geben.“

2. Timotheus 3,1 und 13:

„Dies aber wisse: In den letzten Tagen werden schwere Zeiten kommen. […] Böse Menschen aber und Betrüger werden schlimmer und schlimmer werden, indem sie verführen und sich verführen lassen.“

Wir wussten bereits, dass die Dinge weiterhin abstürzen und in die Seite der Schlucht krachen würden; wir haben seit 2020 längst den Punkt ohne Wiederkehr überschritten; alles, was wir sehen und erleben, ist nur eine Formalität.

Nachdem das gesagt ist: Nachdem ich jeden der zehn Abschnitte gelesen habe, die der Economist bereitgestellt hat, gibt es einige zentrale Erkenntnisse. Man sollte im Hinterkopf behalten, dass der Economist hauptsächlich in London ansässig ist und eine weltfremde, progressive und neoliberale Denkweise westlicher Überlegenheit besitzt; die Autoren propagieren weiterhin, dass die Ukraine gegen den „bösen“ Putin standhalte, dass Russland zusammenbreche, und all dieses Zeug. Und obwohl es stimmt, dass die russische Wirtschaft sich verlangsamt, Russland Hunderttausende von Leben verloren hat und Putin & Co. genauso Teil dieses Great Reset sind wie alle anderen, hat die Ukraine überall Massengräber, Desertion, und man sieht, wie ältere und behinderte Männer von der Straße entführt werden, um an die Front geschickt zu werden. Die Ukraine „gewinnt“ nichts. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man den Economist analysiert.

Wie auch immer: Wie die Autoren hervorheben und wie das Titelbild klar zeigt, können wir Krieg, Krieg und noch mehr Krieg erwarten – sowohl im Ausland als auch im Inland –, und mehr wirtschaftliche Handelskriege und Handelszusammenbrüche. Das ist eine feste Sache; darauf kann man wetten.

Die Autoren sagen, dass der Krieg in der Ukraine weiter andauern wird und Europa „dem Gespenst eines direkten Konflikts mit Russland“ gegenübersteht.

In der Tat stimme ich zu, dass dieser „Krieg“ weitergehen wird, bis er es nicht mehr tut. Es ergibt keinen Sinn, was dort passiert; die Mainstream-Medien lügen, und die alternativen Medienexperten – Scott Ritter, Douglas MacGregor, Redacted, Larry Johnson, Jeffrey Sachs, Andrew Napolitano usw. – haben nun seit fast vier Jahren dasselbe Narrativ von sich gegeben: „Die Ukraine wird in einer Woche zusammenbrechen, Russland ist stark.“ Das ganze Ding ist eine Täuschung.

Ich habe bereits erklärt, dass dieser Krieg weitergehen wird, bis er es nicht mehr tut; ich sagte, dass Trump ihn niemals stoppen oder sich zurückziehen würde, und das hat er nicht. Vizepräsident JD Vance hat dies bestätigt, da BlackRock bereits Verträge zur Finanzierung des Wiederaufbaus unterschreibt.

Was mich betrifft, dient dieser Krieg mit sich ständig ändernden Zielen auf beiden Seiten dazu, „Zeit totzuschlagen“, damit die neue globale multipolare Weltordnung geformt werden kann, damit mehr einfaches Geld geschaffen werden kann, während Geld an die obersten 1 % und 2 % fließt – und während die neue tokenisierte Wirtschaft sowie die KI-, IoT- und IoB-Ökonomie aufgebaut wird. Das ist meine Sicht der Dinge.

Etwas Ähnliches gilt für Israel und den Nahen Osten, da Israel seine Grenzen erweitern will und die Globalisten versuchen, Gaza und andere Länder in ein neues technokratisches Paradies zu verwandeln, das auf den Aschen der Zerstörung aufgebaut ist.

Auf dem Titelbild sieht man Trump genau in der Mitte, zusammen mit Chinas Xi Jinping, Russlands Wladimir Putin, Israels Benjamin Netanjahu, Indiens Narendra Modi, der Ukraine’s Wolodymyr Selenskyj und – ich nehme an – Italiens Giorgia Meloni. Sie werden nächstes Jahr große Rollen spielen, wie erwartet.

Erwartet, dass BRICS weiter wächst und gedeiht.

Was Medikamente betrifft, so macht euch bereit für eine Flut von Medikamenten unter Trump und RFK mit der „Make America Healthy Again“-Bewegung, die – wie wir bereits gesehen haben – nur ein Vorwand ist, um mehr Medikamente und Impfstoffe sowie Wearables und andere Technologien zu verkaufen. Wir sagten bereits zu Beginn dieses Jahres, dass dies passieren würde, und es hat sich als wahr erwiesen; insbesondere da die Trump-Regierung Vereinbarungen trifft, um die Kosten dieser GLP-1-Medikamente für Amerikaner zu senken. Die Autoren bemerkten: „Mit einer täglichen Pille statt einer wöchentlichen Spritze könnten Patienten eher dazu neigen, Dosen zu vergessen oder absichtlich auszulassen, um Nebenwirkungen zu vermeiden.“

Die Klimarhetorik war schon immer ein Schwindel – jahrzehntelanger falscher Alarmismus –, und die Fassade fällt jetzt. COP30 kam und ging ohne große Erwähnung. Andere Länder spielen immer noch mit, aber die Hülle bricht, da Rechenzentren enorme Mengen an natürlichen Ressourcen und „schmutziger Energie“ benötigen, und die westlichen Bevölkerungen immer mehr über Dinge wie Cloud-Seeding und Frankenfoods erfahren.

Der Economist legt jedoch nun den Schwerpunkt auf Geothermie als den neuesten Schwindel. Sie schrieben: „Hier zeigt Fervo Energy, ein viel beachtetes Startup, das von Bill Gates, Google und anderen mächtigen Investoren unterstützt wird, dass Techniken aus der Ölindustrie die stagnierende Geothermiebranche in eine Energiequelle verwandeln könnten, die größer ist als Kernkraft.“ Elon Musk enthüllte kürzlich Konzepte zur Nutzung von Satelliten, um Sonnenstrahlen zu blockieren und abzufangen, um Energie zu erzeugen und gleichzeitig den Klimawandel zu bekämpfen.

Das große Thema, das mir auffiel – und der Economist wiederholt betonte –, war die Angst vor einer Anleihekatastrophe: „Da reiche Länder über ihre Verhältnisse leben, steigt das Risiko einer Krise am Anleihemarkt“, sagten sie.

In einem eigenen Artikel schrieben die Autoren: „Die Bedrohungen für das Wachstum sind fast zu zahlreich, um sie zu zählen. Die Lehre der letzten Jahre ist, dass sie weniger wahrscheinlich einen Crash verursachen, als manche befürchten. Dennoch könnten sie noch viel Sand in die Zahnräder der Weltwirtschaft werfen.“

Ich habe zuletzt nicht viel darüber gesprochen (und ich sollte es vielleicht wieder tun), aber der Anleihe-/Schulden-/Kreditmarkt ist eine tickende Zeitbombe, die – wenn sie explodiert, zu einem Zeitpunkt, den die Kontrolleure bestimmen – das ganze Land und die Wirtschaft zusammenbrechen lassen wird. Alle Blasen werden platzen, es wird einen Kreditstillstand geben, Transaktionen werden stoppen, und das wird zu einem Zusammenbruch der Bevölkerung führen. Wir haben das in der Geschichte gesehen, als Volkswirtschaften komplett einfroren und kollabierten und die Sterblichkeit explodierte, und ein Jeder-gegen-Jeden begann.

Die Tatsache, dass der Economist dies mehrfach hervorhebt, sollte nicht ignoriert werden. Die Eliteklasse versteht es: die Massen nicht. Im Moment ist die 10-Jahres-Rendite stabil, aber wenn wir schnelle, unkontrollierte Ausschläge und massive Verkäufe sehen, dann wissen wir, dass das Spiel vorbei ist. Und dann beginnt Mad Max.

Wird nächstes Jahr das Jahr sein, in dem alles zusammenbricht? Wir werden sehen. Ich denke persönlich, dass mehr Schaden, mehr Schmerz, mehr Schuldenknechtschaft notwendig ist, bevor das passiert – aber die Zeit wird es zeigen.

Und schließlich gibt es das 250-jährige Jubiläum der Vereinigten Staaten; aber wer feiert eigentlich? Wir wissen es alle, wir spüren es alle: Das amerikanische Imperium ist vorbei. Der Economist sagte es offen:

„Donald Trump mag nicht der literarischste Mensch sein, aber er traf die perfekte Metapher, als er verkündete, dass er den 250. Geburtstag Amerikas mit einer Schlägerei auf dem Rasen des Weißen Hauses feiern würde. […] Die einjährige Feier formt sich nicht als bloße Metapher, sondern als direkte Darstellung des zersplitterten Zustands Amerikas. Zwei rivalisierende nationale Kommissionen planen Veranstaltungen.“

Zusammen mit den großen Sportereignissen im nächsten Jahr, die in den USA stattfinden, können wir eine endlose Flut von Brot-und-Spiele-Ablenkungen erwarten, die wirtschaftlichen Zusammenbruch, Kriege, Korruption und Betrug überschatten sollen.

Dieses Feiern, dieses Gelage, dieses Glücksspiel, diese Brot-und-Spiele sind alles Symbole, die anzeigen, dass das Imperium vorbei ist. Warum, denkst du, speist Trump offen mit all diesen Eliten, die seinen neuen „Ballsaal“ finanzieren, während er zugleich einen Cagefight auf dem Rasen des Weißen Hauses veranstaltet?

Es ist vorbei, vorbei wie jedes andere Imperium vor uns. Die sprichwörtliche Schrift an der Wand ist da:

Daniel 5,26–28:

„Mene: Gott hat dein Königreich gezählt und beendet. Tekel: Du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Peres: Dein Königreich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben worden.“

Hesekiel 16,47–50:

„Und doch bist du nicht auf ihren Wegen gegangen […] sondern du hast es in all deinen Wegen schlimmer getrieben. […] Dies war die Schuld deiner Schwester Sodom: Hochmut, Überfluss an Brot und sorglose Ruhe […] Darum habe ich sie hinweggenommen.“

Aber fürchtet euch nicht, denn Trump sagte, die FIFA-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr werde „inklusiv“ sein und schnelle Visa ermöglichen, um in die USA einzureisen (und nie wieder zu gehen). Großartig!

Das Weltwirtschaftsforum sagte bereits 2015 – als der Satz „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ eingeführt wurde –, dass die USA bis 2030 keine Weltmacht mehr sein würden.

Also: Habt keine Angst. Wir wussten, dass diese Dinge geschehen würden; man muss kein Genie sein, um das zu erkennen. Doch seid zugleich achtsam, wachsam, klug; trefft die Vorbereitungen, die ihr treffen könnt; lebt in der Furcht des Herrn; sucht ihn, betet, fastet, verbannt Sünde aus eurem Leben. Und wenn ihr euch eurer Errettung nicht sicher seid: Jetzt ist immer ein guter Zeitpunkt, das in Ordnung zu bringen.

Verse 19,23:

„Die Furcht des HERRN führt zum Leben; und wer sie hat, wird satt werden und nicht von Unglück heimgesucht werden.“

Verse 3,21–26:

„Mein Sohn, lass sie nicht aus deinen Augen weichen: Bewahre Umsicht und Besonnenheit. […] Dann wirst du sicher deinen Weg gehen und deinen Fuß nicht stoßen. Wenn du dich niederlegst, wirst du dich nicht fürchten; wenn du dich hinlegst, wird dein Schlaf süß sein. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken […] denn der HERR wird deine Zuversicht sein.“