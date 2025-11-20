Was passiert wirklich mit Ihrem Körper, wenn Sie Fieber mit Tylenol (Paracetamol) unterdrücken?

Von The Vigilant Fox

Es ist das Gegenteil von dem, was die meisten Menschen denken.

Hinweis: Tylenol heißt im deutschsprachigen Raum in der Regel einfach Paracetamol.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Vor 11 Jahren platzte CNN die Wahrheit über Tylenol heraus:

„Zu viel Paracetamol über einen längeren Zeitraum kann IHRE LEBER ZERSTÖREN. Es kann Ihre Leber so stark schädigen, dass Sie eine Transplantation benötigen oder sogar daran STERBEN.“

Die häufigste Ursache für Leberversagen in Amerika ist nicht Alkohol, sondern Tylenol.

Jedes Jahr führt die Einnahme von Tylenol zu 56.000 Notaufnahmen, 2.600 Krankenhausaufenthalten und 500 Todesfällen. Seltsamerweise hört man in den Nachrichten jedoch nie mehr etwas über die Gefahren von Tylenol.

Haben Sie Fieber? Vielleicht greifen Sie aus Gewohnheit jedes Mal zu Tylenol, aber genau hier wird es wirklich unangenehm…

Denn die Unterdrückung von Fieber birgt Risiken, von denen Ihnen wahrscheinlich kein Arzt jemals erzählt hat – und die Folgen gehen weit über die Leber hinaus.

Fast augenblicklich beeilten sich schwangere Influencerinnen, ihr „Vertrauen in die Wissenschaft“ zu demonstrieren, indem sie sich dabei filmten, wie sie Tylenol einnahmen.

Einige von ihnen nahmen enorme Dosen ein. Eine davon erlitt sogar eine Überdosis. Sie haben wahrscheinlich dieselben Videos gesehen wie ich. Sie waren alle sehr beunruhigend.

Diese Reaktion offenbarte etwas Erschreckendes: Die Menschen glauben immer noch, dass Tylenol eines der sichersten Medikamente in Amerika ist. Trotz überwältigender Forschungsergebnisse.

Die Daten über Autismus sind nicht marginal. Sie sind konsistent und ziemlich alarmierend.

Wenn auch nur die Hälfte der Beweise stimmt, dann hat Amerika eine massive Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die sich vor aller Augen abspielt.

Bevor wir jedoch über Fiebersenkung sprechen, müssen wir zunächst bei den Schmerzmitteln ansetzen.

Rezeptfreie Schmerzmittel wie Tylenol, Ibuprofen und Naproxen sind in den USA die erste Wahl für die Behandlung von praktisch allen Beschwerden.

Sie sind jedoch bei starken Schmerzen unglaublich schwach und auf lange Sicht unglaublich gefährlich.

Allein NSAIDs führen jedes Jahr dazu, dass 107.000 Amerikaner wegen Magen-Darm-Blutungen, Nierenversagen, Herzinfarkten und Schlaganfällen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Über 16.000 Menschen sterben jährlich an diesen Komplikationen.

Und das aufgrund eines „sicheren” Produkts, das jeder bei Walmart kaufen kann.

NSAIDs erhöhen auch das Herzinfarktrisiko erheblich: je nach Medikament um 24 % bis 326 %.

Vioxx tötete schätzungsweise 120.000 Amerikaner, bevor Merck es schließlich vom Markt nahm. Das geschah, nachdem sie die Daten versteckt hatten.

Celebrex ist weiterhin auf dem Markt, obwohl es mit 75.000 Todesfällen in Verbindung gebracht wird.

Diese Medikamente schädigen bei über der Hälfte der chronischen Anwender den Dünndarm und verursachen „stille” Dünndarmerkrankungen und chronische Entzündungen.

Dies ist die „sichere” Kategorie der Alltagsmedikamente. Tabletten, die fast überall gekauft werden können. Tabletten, die Menschen in ihren Medikamentenschränken haben, in ihren Handtaschen mit sich führen, im Auto aufbewahren und ohne zu zögern an jeden mit leichten Schmerzen ausgeben.

Tylenol ist nicht sicherer. Selbst bei leicht erhöhten Dosen überlastet es die Glutathionvorräte der Leber.

Aus diesem Grund ist Tylenol die häufigste Ursache für akutes Leberversagen in Amerika.

Jedes Jahr führt es zu 56.000 Notaufnahmen, 2.600 Krankenhausaufenthalten und 500 Todesfällen. Aber das wird nicht überall in den Nachrichten berichtet.

Tylenol erhöht auch das Risiko für Blutkrebs, Bluthochdruck, Asthma, Herzprobleme und Nierenschäden.

Und während der Schwangerschaft wurde Tylenol in 46 Studien mit ADHS, Autismus, Lernstörungen und Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung gebracht.

Aber schwangere Frauen lachen nur und nehmen noch mehr Tylenol ein. Das macht keinen Sinn.

Nun zum Kern des Problems: Fiebersenkung.

Eltern behandeln Fieber reflexartig. Ärzte behandeln es automatisch. Krankenschwestern melden es sofort. Krankenhäuser stoppen es umgehend.

Aber Fieber ist nicht nur schlecht. Es ist sogar eine der stärksten Waffen des Immunsystems.

Hier ist eine kurze Liste der erstaunlichen Kräfte des Fiebers:

• Aktivierung von T-Zellen, Neutrophilen und Monozyten

• Verstärkung der Interferonreaktion

• Auslösung von Hitzeschockproteinen

• Verlangsamung der Virusvermehrung

• Entzug von Eisen aus den Krankheitserregern

Fieber ist kein Feind. Es ist eine Strategie Ihres Körpers.

Es sollte also keine Überraschung sein, dass seine Unterdrückung Konsequenzen hat. Leider werden diese in der modernen Medizin selten anerkannt.

Ärzte rechtfertigen die Fiebersenkung mit mehreren Argumenten: Verringerung der Stoffwechselbelastung, Vermeidung extrem hoher Temperaturen, Vorbeugung von Fieberkrämpfen und Wohlbefinden des Patienten.

Aber keines dieser Argumente hält einer Überprüfung stand. Keines.

Fieber verursacht erst ab einer Temperatur von etwa 41,5 °C Hirnschäden – eine Temperatur, die bei typischen Virusinfektionen niemals erreicht wird. Zwischen 38,3 °C und 41,5 °C liegt ein großer Unterschied.

Fiebersenkende Mittel verhindern Fieberkrämpfe nicht wirklich. Die American Academy of Pediatrics warnt davor, sie zu diesem Zweck einzusetzen.

Warum behandeln wir Fieber dann weiterhin mit Tabletten?

Aus Gewohnheit. Aus Unbehagen. Aus Angst.

Die Geschichte gibt uns einen entscheidenden Hinweis.

Während der Grippepandemie von 1918 – dem tödlichsten Virusausbruch der modernen Geschichte – stellten Ärzte wiederholt fest, dass Patienten, die Aspirin einnahmen, sich verschlechterten und häufiger starben.

Viele kamen zu dem Schluss, dass es die fiebersenkende Wirkung von Aspirin war, die die Infektion gefährlicher machte.

Dies war keine Randspekulation. Es wurde auf mehreren Kontinenten beobachtet.

Und es spiegelt wider, was viele integrative Ärzte während COVID beobachtet haben. Patienten, die ihr Fieber mit Tylenol unterdrückten, verschlechterten sich oft rapide.

Der Körper versuchte zu kämpfen, aber die Medikamente standen ihm dabei im Weg.

Wenn wir nicht aus dem lernen, was direkt vor unseren Augen geschieht, werden wir es weiterhin wiederholen.

Hier ist eine interessante Anekdote. Die äußere Erwärmung von Patienten – insbesondere mit Infrarotmatten – lindert oft die Symptome.

Wenn wir Fieber haben, fühlen wir uns nicht schlecht, weil uns heiß ist. Wir fühlen uns schlecht, weil unser Körper versucht, sich selbst zu erwärmen.

Wenn externe Wärme diese Aufgabe übernimmt, verschwindet die Belastung für den Körper. Die Krankheit fühlt sich leichter an.

Und der Drang, eine Tablette einzunehmen, lässt nach.

Diese einfache Beobachtung stellt alles, was wir über Fieber zu wissen glaubten, auf den Kopf!

Entgegen der weit verbreiteten Meinung begann die Anti-Impfstoff-Bewegung nicht erst, als die Autismusraten zu steigen begannen oder als der COVID-Impfstoff auf den Markt kam.

Sie begann vor mehr als 150 Jahren mit dem Pockenimpfstoff.

Die Ärzte stellten sofort fest, dass viele geimpfte Menschen dennoch an Pocken erkrankten – und das oft in schwerer Form.

Dann bemerkten sie etwas wirklich Seltsames. Menschen, die nicht auf den Impfstoff reagierten (indem sie eine Hautreaktion entwickelten), waren diejenigen, die später am schwersten erkrankten.

Einige Ärzte dachten, dies bedeute, dass der Impfstoff „nicht wirkte”, also impften sie weiter und warteten auf die Reaktion.

Andersdenkende Ärzte kamen zu dem Schluss, dass die Reaktion ein funktionierendes Immunsystem bedeutete. Diejenigen, die schwer erkrankten, taten dies, weil ihr Immunsystem von vornherein nicht ausreichend funktionierte. Nicht, weil der Impfstoff versagt hatte.

Wenn man die Zusammenhänge versteht, wird klar, dass die Pockenimpfung sinnlos war.

Dieselben dissidenten Ärzte glaubten, dass die Unterdrückung der Symptome die Krankheit nach innen treibt und zu gefährlicheren Folgen führt.

Und dieselben Patienten hatten auch die schlimmsten neurologischen Komplikationen durch Pockenimpfstoffe.

Moderne integrative Ärzte sehen ein ähnliches Muster bei der Fiebersenkung. Und das ist etwas, das wir nicht länger ignorieren können.

Wenn man die natürliche Reaktion des Körpers unterdrückt, verschwindet die Pathologie nicht – sie dringt tiefer ein. Genau dorthin, wo man sie nicht haben will.

Die chinesische Medizin bekräftigt dieses gesamte Konzept.

Sie besagt, dass Krankheiten je nach Ihrer Reaktion von der Oberfläche in tiefere Schichten wandern.

Mikrogerinnsel – die mittlerweile bei Long COVID und Impfschäden anerkannt sind – entsprechen dem Konzept der „Blutstauung” in der chinesischen Medizin.

Wenn der Körper die Krankheit nicht nach außen hin zum Ausdruck bringen kann, entwickelt sich eine chronische Erkrankung.

Um zu heilen, muss sie wieder an die Oberfläche gebracht werden.

Dieses alte Modell stimmt mit unseren westlichen Beobachtungen überein. Die Unterdrückung von Fieber verschlechtert die langfristigen Ergebnisse. Die Unterdrückung der Immunität erhöht das Risiko für chronische Erkrankungen.

Zwei Systeme, die Tausende von Jahren auseinander liegen … und doch zu denselben Schlussfolgerungen kommen.

Die anthroposophische Medizin fügt noch eine weitere Ebene hinzu. Rudolf Steiner, der Begründer dieser Medizin, glaubte, dass Krebserkrankungen aus einem „kalten“ biologischen Zustand entstehen, in dem der Körper seine energetische Wärme verliert.

Fieber galt als wesentlich für die Entwicklung des Immunsystems im Kindesalter.

Heute wird dies durch die moderne Epidemiologie bestätigt. Kinder, die nie Masern, Mumps, Windpocken oder Grippe hatten, haben später im Leben ein höheres Risiko für Melanome, Eierstockkrebs und sogar Herzerkrankungen.

Fieber im Kindesalter ist nicht bedeutungslos. Es ist ein Training für das Immunsystem.

Im Jahr 1891 beobachtete ein amerikanischer Chirurg etwas Bemerkenswertes. Der aggressive Krebs seines Patienten schrumpfte nach einer schweren Streptokokkeninfektion und hohem Fieber.

Er entwickelte „Coley’s Toxins“, die therapeutisches Fieber auslösten. Damit behandelte er erfolgreich viele Krebserkrankungen.

Aber seine Arbeit geriet in Vergessenheit, als Chemotherapie und Bestrahlung die Oberhand gewannen.

Heute ist die Ganzkörperhyperthermie – eine kontrollierte Fiebertherapie – in Deutschland eine anerkannte Krebsbehandlung.

Fieber bekämpft nicht nur Infektionen. Es kann auch bei der Bekämpfung von Krebs helfen! Das ist enorm!

Stellen Sie sich vor, wie anders die Medizin aussehen könnte, wenn der Westen diesen Weg eingeschlagen hätte.

Homöopathen klangen damals verrückt, aber sie sagten zu Recht voraus, dass die Unterdrückung akuter Krankheiten die Gesellschaft in Richtung mehr davon verschieben würde:

• Krebs

• Autoimmunerkrankungen

• Angstzustände

• Depressionen

• Psychopathie

• Spirituelle Entfremdung

Ihre Vorhersage war unheimlich zutreffend.

Die Unterdrückung von Symptomen verändert nicht nur den Körper. Sie kann sogar den Geist verändern. Und unsere Kultur.

Das können wir nicht ignorieren.

Leider zeigen unterdrückende Antibiotika das gleiche Muster.

Wenn Bakterien angegriffen werden, sterben nicht alle ab. Einige von ihnen verwandeln sich in Formen ohne Zellwand, die sich tief in unserem Körper verstecken.

Sie können später aktiv werden und Autoimmunerkrankungen oder wiederkehrende Infektionen auslösen.

Dies erklärt, warum manche Krankheiten scheinbar verschwinden und dann Jahre später wieder auftreten.

Antibiotika haben die unmittelbaren Symptome gelöst… Aber sie haben wahrscheinlich den Grundstein für chronische Krankheiten gelegt.

Unterdrückung hat langfristige Kosten.

Zurück zum Autismus.

Impfstoffe lösen sofortige Reaktionen aus. Dinge, die die meisten Menschen mittlerweile als völlig normal und in Ordnung akzeptieren. Manche sagen sogar, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass der Impfstoff wirkt.

Eine häufige Reaktion bei Babys ist Fieber und Weinen. Eltern wurden darauf konditioniert, Fieber zu fürchten, und sie hassen es, ihre Kinder vor Schmerzen weinen zu sehen.

Was tun sie also? Sie geben ihnen Tylenol.

Das Fieber verschwindet. Das Kind beruhigt sich.

Aber dann treten schwere Reaktionen auf. Hautausschläge, neurologische Veränderungen und in einigen Fällen lebenslange Behinderungen.

Nach Dutzenden ähnlicher Berichte kristallisierten sich drei Mechanismen heraus:

1 – Die Unterdrückung der Symptome treibt die Pathologie nach innen.

2 – Fieber verbessert die Durchblutung und reduziert Mikrogerinnsel.

3 – Tylenol verbraucht das Glutathion, das zur Entgiftung nach Impfungen benötigt wird.

Drei plausible Wege führen zu derselben beunruhigenden Schlussfolgerung.

Die Erkenntnis, die wir daraus ziehen können, ist größer als Tylenol, größer als Fieber und sogar größer als Impfstoffe.

Die Besessenheit der modernen Medizin, Symptome zu beseitigen, heilt uns nicht.

Sie macht uns kränker.

Sie verwandelt kurze, behandelbare Krankheiten in lebenslange chronische Erkrankungen.

Sie macht gesunde Menschen zu lebenslangen Kunden der Pharmaindustrie.

Gleichzeitig werden die immunstärkenden Systeme, die unsere Großeltern noch kannten, auf Schritt und Tritt unterdrückt.

Die Kosten dafür sind nicht mehr zu übersehen.

Werden wir diese Warnung beachten oder weiterhin die Warnsignale ignorieren?

Die Beweise, die Tylenol in der Schwangerschaft mit Autismus in Verbindung bringen, können nicht länger ignoriert werden.

Die wichtigere Botschaft hierbei ist jedoch, dass Fieber kein Konstruktionsfehler ist. Es ist ein Überlebensmechanismus. Und es existiert aus einem bestimmten Grund.

Es aus Bequemlichkeit zu unterdrücken, könnte einer der größten medizinischen Fehler des letzten Jahrhunderts sein.

Der menschliche Körper ist nicht kaputt. Er versucht, uns zu helfen. Genau so, wie er dafür geschaffen wurde.

Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir aufhören, ihm dabei im Weg zu stehen.