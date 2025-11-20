Peter Haisenko

Die Russlandsanktionen gehen Herrn oder Frau Mustermann nichts an, denken sie. Jetzt habe ich ein Dokument erhalten, das das Gegenteil belegt. Wer bei der Audi München GmbH ein Auto erwirbt, muss versichern, dass dieses Fahrzeug nicht nach Russland oder Weißrussland weiter gereicht wird.

Selbst die USA haben mittlerweile zugegeben, dass sie mit ihrem Sanktionsregime gegen Russland am Ende angekommen sind. Sie können keine neuen Sanktionen verhängen, ohne ihre eigene Wirtschaft massiv zu schädigen. Nicht nur die letzten Sanktionen der EU sind ebenfalls mehr symbolisch als alles andere. Da geht es schon lange vor allem um Einzelpersonen und neuerdings sogar um Kloschüsseln; um