„Das muss jeder sehen“: „Resident“ überträgt die Proteste in Kolumbien live und verspricht, die Gewalt bei der UNO anzuprangern (VIDEO)

Der puertoricanische Rapper rief dazu auf, die Proteste weiter aufzuzeichnen, weil es seiner Meinung nach „viel realer und ehrlicher“ für die Welt ist, zu wissen, was passiert.

Der Rapper René Pérez, bekannt als Residente, schaltete sich in eine Live-Übertragung auf Instagram ein, in der ein Fotograf aus der kolumbianischen Stadt Cali die Zusammenstöße zwischen Ordnungskräften und Demonstranten dokumentierte. Das Video hat auf Instagram nach 11 Stunden bereits mehr als 2 Millionen aufrufe.

Der puerto-ricanische Künstler verfolgte die Ereignisse und schloss sich der Übertragung an, mit dem Ziel, eine größere Verbreitung von audiovisuellem Material durch ihre Anhänger zu erreichen. „Das muss die ganze Welt sehen“, sagte er und fügte hinzu, dass internationale Organisationen wie die UNO in Kolumbien intervenieren müssten, damit es „Gerechtigkeit“ gebe.

In diesem Sinne versprach er, ein Video zu machen und sich dafür einzusetzen, dass das Material die UNO erreicht und dass Menschenrechtsaktivisten sehen können, „wie das Land behandelt wird“. Der Rapper betont, dass er, obwohl er kein Kolumbianer ist und sich bewusst ist, dass viele sich darüber aufregen, dass er über andere Nationen spricht, von der aktuellen Situation „verletzt“ ist.

René bedankte sich bei Jahfrann für seine Sendung und rief dazu auf, die Proteste weiterhin aufzuzeichnen, weil es seiner Meinung nach „ein viel realer und ehrlicherer Weg“ ist, damit die Welt erfährt, was passiert. Er weist darauf hin, dass im Gegensatz zu den üblichen Nachrichtenmedien „in diesem Fall kein anderes Interesse auf dem Spiel steht als das Wohl der Menschen und des Landes“.

„Sie bringen uns auf den Straßen um“

Während Jahfrann das Geschehen auf den Straßen aufzeichnete, nutzte er die Verbindung zu René, um Übergriffe der Polizei anzuprangern und versicherte, dass mindestens 14 Menschen bei den Zusammenstößen ums Leben gekommen wären und Dutzende vermisst würden. „Sie töten uns auf den Straßen“, sagte er.

Am 3. Mai wurden die Proteste in mehreren Städten Kolumbiens fortgesetzt, die am vergangenen Mittwoch als Reaktion auf die vom Präsidenten des Landes, Iván Duque, vorgeschlagene Steuerreform begonnen hatten. Obwohl die Demonstrationen bereits zum Rückzug der umstrittenen Reform und zum Rücktritt des Ministers für Finanzen und öffentliche Kredite, Alberto Carrasquilla, geführt haben, stellen die Demonstranten weiterhin mehr Forderungen.

Hunderte von Nachrichten im Internet prangern mit Videos die Übergriffe der Nationalen Polizei von Kolumbien inmitten der Proteste anlässlich des nationalen Streiks an, der in diesem Land seit dem 28. April stattfindet. Diese Übergriffe reichen vom Einsatz von abgelaufenem Tränengas, das zu Atemstillstand führen kann, über das Verschwindenlassen von Dutzenden von Demonstranten bis hin zur Erschießung und Tötung junger Menschen und der Vergewaltigung einer Frau.