Das NATO-Programm „Irakisches Öl für Lebensmittel“ zielt auf Russland

Wenn Zelensky, wie es scheint, einen Krieg ohne Gnade will, sollte General Armageddon ihm auf die wirksamste Art und Weise entgegenkommen, die er kann.

Die Generäle Armageddon und Schoigu sowie der russische Präsident Putin und Außenminister Lawrow erwägen zweifellos ihre verschiedenen Reaktionen auf die jüngste Provokation der NATO. Sollten sie zustimmen, dass die NATO einen Irakkrieg gegen Russland führt, um den Preis für russisches Öl auf 60 Dollar pro Barrel zu begrenzen, dann sollten sie sich auch dringend damit befassen, was mit dem politischen Kader des Irak und, was noch wichtiger ist, mit den unschuldigen Kindern des Irak geschah, die zu Hunderttausenden von ihren NATO-„Befreiern“ massakriert wurden.

Wenn diese vier wollen, dass das Elend des Irak oder die Sklavenmärkte der NATO in Libyen und Syrien auf Russland übergreifen, dann sollten sie es tun. Sie sollten sich unterwerfen und zulassen, dass Russland erneut all seiner natürlichen und menschlichen Ressourcen beraubt wird. Wenn sie mit dem Vorstoß des ukrainischen Clownprinzen Zelenky einverstanden sind, die russisch-orthodoxe Kirche zu verbieten, dann sollten sie, wie bereits vorgeschlagen, nach New York auswandern und als Baristas arbeiten.

Wenn sie dagegen glauben, wie Präsident Putin wiederholt gesagt hat, dass Russland mehr ist als ein riesiger Steinbruch, den die NATO plündern kann, dann sollten sie entsprechend handeln, auch wenn das bedeutet, dass sie die Hölle auf Erden oder zumindest in dem Teil des Globus entfesseln müssen, den die Ukraine besetzt hält.

Mit anderen Worten: General Armageddon muss seinem Namen alle Ehre machen und dafür sorgen, dass Zelensky, seine Gefolgsleute und ihre Hintermänner für all das bezahlen. Wenn Zelensky, wie es scheint, einen Krieg ohne Gnade will, sollte General Armageddon ihm auf die wirksamste Weise entgegenkommen, die ihm möglich ist, mit der erforderlichen Menge an Truppen und Material, die nötig ist, um diesen Krieg zu Russlands Bedingungen zu beenden.

Da es sich um einen strategischen Krieg handelt, sollten sie in Erwägung ziehen, die russische Marine auch an anderen Orten als dem Schwarzen Meer einzusetzen und alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass es in Russland keine von der NATO gesponserten Terroranschläge mehr gibt, wie den, der Darya Dugina das Leben kostete und der im Nordiran mehr als genug unschuldige Opfer fordert. Sie sollten auch die Aktivitäten der BBC, von Pussy Riot und allen anderen NATO-Mitgliedern und fünften Kolumnisten sehr stark einschränken.

Die Aufgabe von General Armageddon ist zwar konzeptionell recht einfach, aber die von Lawrow ist es nicht. Sein Problem ist, dass er sich mit Idioten wie Liz Truss, Stripteasetänzerinnen wie Zelensky und kolumbianischen Nasenbonbons wie den lächelnden Hyänen, die das finnische Unterbüro der USA leiten, unterhalten muss. Ich kann diesem Polyglotten zwar keinen Rat geben, wie er sich mit solchen unverbesserlichen Narren unterhalten soll, aber ich würde ihm raten, sich an das Schicksal von Tariq Aziz zu erinnern, dem verstorbenen chaldäischen Christen, der Außenminister von Saddam Hussein war und der zu seinem eigenen Schaden erfahren musste, dass man am besten einen sehr langen Löffel benutzt, wenn man mit den völkermordenden Teufeln der NATO zu Abend isst. Oder, noch besser, gar nicht mit den Teufeln der NATO zu speisen.

Aber zurück zu dem verrückten Plan der NATO, den Irak mit russischem Öl zu überziehen. Da Rohöl der Sorte Brent derzeit für 85,42 Dollar pro Barrel verkauft wird, „gibt es für Russland keinen Grund, auf einem der Spot-, Termin- oder exotischeren Derivatemärkte, an denen es beteiligt ist, unter diesem Preis zu verkaufen. Allein der Gedanke, dass Russland sein Öl zu einem künstlich niedrig gehaltenen Preis in einer von der NATO kontrollierten Währung verkaufen könnte, mit der es nichts zu tun hat, widerspricht sowohl den wirtschaftlichen Grundlagen als auch dem gesunden Menschenverstand, der nicht gerade die Stärke der NATO ist. Es kann nur dann Sinn ergeben, wenn die OPEC Russland an den Rand drängt und die NATO die russischen Ressourcen als preisgünstige Aufstockung oder Überbrückung nutzen kann. Diesem Irrsinn kann Russland nicht zustimmen.

Alles Öl, auch das russische, muss an den Marktpreis gekoppelt werden. Ganz gleich, wie viele Nordstream-Pipelines die Terroristen der NATO zerstören, die NATO kann weder die Menge noch den Preis kontrollieren, zu dem Russland oder seine Verbündeten ihre Produkte verkaufen. Russland ist kein Vasall der NATO und kann es auch nie sein, denn das ist ihr Weg in den Ruin und in die ewige Leibeigenschaft.

Wenn China, Indien oder die Länder Südostasiens oder Afrikas russisches Öl zu einem vereinbarten Preis und in vereinbarten Mengen kaufen wollen, geht das niemanden etwas an, außer sie selbst oder, sollte jemand aus der Reihe tanzen, die russische und verbündete Marine.

In meinem früheren Beitrag über den Aufstieg des chinesisch-russischen Marktes für strategische Energie und Metalle habe ich erläutert, wie die Tage der NATO als Tyrann der internationalen Märkte enden, da sich das Zentrum der Weltwirtschaft immer weiter nach Osten verlagert. Der jüngste Wutanfall der NATO dürfte diesen Prozess beschleunigen, umso mehr, wenn Russland sich weigert, den Kopf einzuziehen, und wenn China beschließt, sein Jahrhundert der Demütigung nicht noch einmal zu erleben. Wenn China oder auch Indien ihre Reichweite in Südostasien, auf den Salomonen und in Afrika ausdehnen wollen, dann würde ein unbegrenzter Vorrat an russischem Öl zu wettbewerbsfähigen Preisen als Teil ihres Werbens eine Menge Türen öffnen. Es würde auch den Plänen der NATO einen Riegel vorschieben, Länder wie Sri Lanka im Rahmen ihrer eigenen Hegemonialpläne aufzupäppeln und dann in den Ruin zu treiben. Die niederländischen Landwirte müssten leider weiter schwitzen.

All dies sind gute Nachrichten für die BRICS- und BRI-Länder, aber keine Tränen für die westeuropäischen Lemminge, die gerne ihre Pipelines zerstören, ihre Unternehmen in den Bankrott treiben und ihre Industrien nach Amerika verlagern lassen, solange sie Onkel Sams Lieblingssklaven sein können. Aber das wird nicht mehr lange so bleiben, denn Europa ist im Rennen. Wie TS Eliot es in The Hollow Men ausdrückte.

So geht die Welt zu Ende

So geht die Welt zu Ende

Dies ist der Weg, wie die Welt endet

Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern.

Die EU, ein winselnder, Hund, versucht, Russland ein weiteres Embargo nach irakischem Vorbild aufzuerlegen, wieder aus den übelsten und niederträchtigsten Gründen. Obwohl wir jedem einzelnen dieser Curser den Fluch Cromwells und noch mehr wünschen können, haben wir die Genugtuung zu wissen, dass dieser jüngste Wutanfall der Ölkappung scheitern wird, da die NATO feststellen wird, dass die Störung der Weltenergiemärkte viel schwieriger zu bewerkstelligen ist als das Verprügeln russischer Priester, die Ermordung eines harmlosen Russen oder die Ausrottung einer Million irakischer Kinder, die zu jung waren, um überhaupt zu wissen, dass sie Iraker sind. Ich hoffe, dass sich die russischen Soldaten, alle russischen Soldaten von den Generälen Armageddon und Schoigu bis hinunter zum jüngsten Rekruten, daran erinnern werden, wer sie sind, woher sie kommen, was ihr Erbe ist, und dass sie den angemessenen Tribut für diesen weiteren Frevel an ganz Russland und an allen russischen und irakischen Kindern fordern werden.