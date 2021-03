Das Netz der Elite – Die Extremisten die hinter der Zensur von Mercola und anderen Webseite stehen

mercola.com

Das Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) wird von Bill Gates, Google, George Soros‘ Open Society Foundation und Wellcome finanziert, die alle leicht als Teile des technokratischen Globalistennetzwerks zu identifizieren sind

Im November 2019 erhielt TBIJ einen Zuschuss in Höhe von 1.068.169 Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation für ein Programm zur „Sensibilisierung und Analyse der Öffentlichkeit für globale Gesundheit und Entwicklung“

George Soros‘ Open Society Foundation finanziert TBIJ-Projekte zu „Schattenkriegen und Entscheidungsmaschinen“

TBIJ schreibt einen „Hit Piece“ über mich und behauptet, dass die Artikel, die ich auf meiner Website und meinen Social-Media-Kanälen poste, „oft Fehlinformationen über die Pandemie, das Coronavirus oder Impfstoffe sowie Fehlinformationen über andere Themen enthalten“

mRNA-Gentherapie-„Impfstoffe“ sind schnell hergestellte Produkte, die unter einer Notfallgenehmigung freigegeben wurden – Tierversuche wurden übersprungen und Studien am Menschen sind noch nicht einmal abgeschlossen – und basierend auf historischen und vorläufigen Beweisen sind erhebliche kurz- und langfristige Nebenwirkungen unvermeidlich

Wie in „Das Netz der Spieler, die versuchen, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen“ beschrieben, scheint die Publicis Groupe, eine globale PR-Firma, im Zentrum eines großen Netzwerks zu stehen, an dem Big Tech, Big Pharma, die US-Regierung und globale Nichtregierungsorganisationen (NGOs) beteiligt sind. diese arbeiten zusammen, um die globalistische Great Reset-Agenda voranzutreiben.

Wie Sie vielleicht erwarten, wenn Sie versuchen, einen globalen Regimewechsel zu implementieren, müssen Sie sehr ernsthaft Kontrolle über die Medien und den öffentlichen Diskurs ausüben. Wenn Sie das nicht tun, könnten Sie eine Rebellion auslösen, wenn die Menschen erkennen, dass das, was Sie tun, nicht in ihrem besten Interesse ist.

Und dafür brauchen Sie eine Art zentrale Propaganda-Organisation. Natürlich wollen Sie nicht, dass die Manipulationen offensichtlich sind, also gründen Sie eine Vielzahl von NGOs, Stiftungen, „Public Interest“-Organisationen und „Grassroots“-Gruppen, um den Anschein eines Konsenses zwischen Unabhängigen zu erwecken.

Das Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) ist nur eines von vielen, vielen Beispielen für Gruppen, die als Frontgruppen für eine bestimmte Agenda zu dienen scheinen. Sie können fest davon ausgehen, dass, wenn eine Organisation über eine Million Dollar von Bill Gates nimmt, ihre Fähigkeit, qualitativ hochwertigen investigativen Journalismus zu produzieren, beeinträchtigt und finanziell beeinflusst wird.

TBIJ produziert ein weiteres Gates‘ Hit Piece

Ich habe im Laufe der Jahre viele Artikel über die Versuche verschiedener Gruppen und Organisationen geschrieben, die meine Glaubwürdigkeit beschmutzen und diese Seite als Fake News Hub bezeichnen. Der jüngste Versuch kommt von TBIJ, die mich kürzlich um eine Gegendarstellung zu einer Reihe von Aussagen gebeten haben, die sie im Begriff waren, über mich zu veröffentlichen, in Bezug auf meine Haltung zu Impfstoffen und COVID-19.

„Fehlinformationen über diese Themen können die Bemühungen des öffentlichen Gesundheitswesens zur Kontrolle der Coronavirus-Pandemie behindern und die Fähigkeit von Einzelpersonen untergraben, genau informierte Entscheidungen über Impfstoffe zu treffen“, schrieb Jasper Jackson von TBIJ in seiner E-Mail.

Erst im November 2019 erhielt das TBIJ einen Zuschuss in Höhe von 1.068.169 US-Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation für ein Advocacy-Programm zum Thema „Global health and development public awareness and analysis“.

Eine der Aussagen, die zur Veröffentlichung vorgesehen sind und auf die ich antworten sollte, ist, dass die Artikel, die auf meiner Website und meinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden, „oft Fehlinformationen über die Pandemie, das Coronavirus oder Impfstoffe sowie Fehlinformationen zu anderen Themen enthalten“.

Ein solcher Artikel, der herausgegriffen wurde, ist „How COVID-19 ‚Vaccines‘ May Destroy the Lives of Millions“ (Wie COVID-19 ‚Impfstoffe‘ das Leben von Millionen zerstören können), der laut Jackson „die falsche Behauptung enthält, dass die Impfstoffe, die in den USA und anderswo verteilt werden, ‚eine experimentelle Gentherapie sind, die große Teile der Bevölkerung vorzeitig töten und exponentiell mehr behindern könnte.'“

Laut Jackson gab es auch „zahlreiche Faktencheck-Artikel“ über meine „Veröffentlichung von Fehlinformationen, die bis in die frühen 2000er Jahre zurückreichen.“ In seinem Artikel wird weiter behauptet, dass „der Hauptzweck von Mercolas Artikeln und Social-Media-Aktivitäten darin besteht, die Umsätze seiner verschiedenen Gesundheitsunternehmen zu steigern.“

Dies ist eine klassische und altehrwürdige Strategie, die häufig verwendet wird, um jede Quelle zu diskreditieren, die nicht mit ihrer Agenda übereinstimmt. Viele erinnern sich vielleicht nicht daran, dass ich in den ersten drei Jahren, nachdem ich diese Seite gestartet hatte, nichts verkauft habe und die halbe Million Dollar, die es mich kostete, die Seite zu betreiben, aus meiner Arztpraxis heraus subventioniert habe.

Jede Inhaltsseite ist auf eine Einnahmequelle angewiesen, entweder durch Abonnementgebühren oder Werbung. Oder, im Fall von TBIJ, durch die Einnahme von schmutzigem Geld von der Gates Foundation, die eine Agenda hat, wenn es um ihre Investitionen in die pharmazeutische und GMO/chemische Agrarindustrie geht.

Damals wie heute haben Werbetreibende die Möglichkeit, den Inhalt zu beeinflussen, und ich bin frei, die Wahrheit zu berichten, ohne auf die Gewinne der Werbetreibenden Rücksicht zu nehmen. Mein Inhalt hat sich im Laufe der Jahre erweitert und bleibt 100 % frei für die Öffentlichkeit.

Raten Sie mal, wer das TBIJ finanziert?

Das TBIJ wird von Bill Gates finanziert, einer führenden Kraft innerhalb der technokratischen Übernahmebewegung, die Geld an alles und jeden verteilt, der hilft, die globalistische Agenda voranzutreiben, einschließlich der Medien. Erst im November 2019 erhielt das TBIJ einen Zuschuss in Höhe von 1.068.169 Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation für ein Lobbyprogramm im Zusammenhang mit „Global health and development public awareness and analysis“. Andere Sponsoren des TBIJ sind:

Die Google News Initiative, die Stipendien am TBIJ sponsert.

George Soros‘ Open Society Foundation, die, wenig überraschend, Projekte mit „Schattenkriegen und Entscheidungsmaschinen“ finanziert.

Der Wellcome Trust, die größte Wohltätigkeitsorganisation Großbritanniens, die „innovative biomedizinische Forschung“ finanziert. Sie wurde 1936 nach dem Tod von Sir Henry Wellcome, einem pharmazeutischen Pionier und progressiven Industriellen, gegründet. Ihr Vorstand besteht aus aktuellen oder ehemaligen Bankern, Versicherungsmanagern und Investmentvorständen.

Wellcome finanziert auch das Science Media Centre (SMC), eine PR-Firma, die sich darauf spezialisiert hat, die öffentliche Realität umzugestalten, Zustimmung zu produzieren und Überzeugungen und Verhaltensweisen zu manipulieren. Wellcome und SMC haben auch das gemeinsame Ziel, andere Medien auszubilden und zu schulen.

Alle diese – Gates, Google, Soros und Wellcome – sind leicht als Teile des technokratischen globalistischen Netzwerks zu identifizieren. So ist es nicht überraschend, dass das TBIJ versucht, diejenigen zu diskreditieren und zu zensieren, die der globalistischen Agenda kritisch gegenüberstehen, was natürlich auch den Schutz und die Förderung des COVID-19-Impfprogramms beinhaltet.

Schließlich ist das COVID-19-Impfprogramm das profitabelste Impfprogramm in der Geschichte der Medizin, denn es ist geplant, mehr als 7 Milliarden Menschen zu impfen, und das nicht nur ein- oder zweimal, sondern wahrscheinlich jedes Jahr in der Zukunft.

Und, wie die Columbia Journalism Review berichtet, während Faktenprüfer die Behauptung, die Gates-Stiftung habe finanzielle Beteiligungen an Unternehmen, die COVID-19-Impfstoffe und -Therapien herstellen, mit dem Etikett „falsch“ versehen haben, „zeigen die Website der Stiftung und die jüngsten Steuerformulare eindeutig Investitionen in solche Unternehmen, einschließlich Gilead und CureVac.“

In seiner E-Mail bat Jackson mich auch um einen Kommentar zu geplanten Aussagen über Warnbriefe, die von der U.S. Food and Drug Administration an mein Unternehmen geschickt wurden, und die Bestätigung der FDA, dass es 2016 einen Rückruf meiner Bio-Kakao-Kassava-Riegel gegeben hatte.

Warum sollte sich das TBIJ auf den im Grunde irrelevanten freiwilligen Rückruf von Bio-Kokosnuss-Riegeln als Anliegen konzentrieren, wenn das wirkliche Problem, das sie aufdecken sollten, ihre Annahme von über 1 Million Dollar von Gates ist? Und warum? Weil Gates wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Vorschriften zu Geldstrafen von weit über 1 Milliarde Dollar verurteilt wurde – 800.000 Dollar im Jahr 2004; 32 Millionen Dollar im Jahr 2005; und 1,3 Milliarden Dollar im Jahr 2008.

Impfstoffe oder Gentherapie?

Was meine Beschreibung von mRNA-„Impfstoffen“ als Gentherapie betrifft, so würde jede ernsthafte rationale und objektive Bewertung dies niemals als falsche Behauptung qualifizieren.

Betrachten Sie es in den einfachsten Begriffen. mRNA sind Schnipsel des genetischen Codes, die Anweisungen für Zellen zur Produktion von Proteinen tragen. Die Definition von genetisch ist „sich auf Gene beziehend“ und Gene enthalten den Befehlscode, der dem Körper sagt, welche Proteine er herstellen soll.

Therapie ist die medizinische Behandlung von Krankheiten, also sind mRNA-Impfstoffe ganz klar Gentherapie.

Wie von David Martin, Ph.D., angemerkt (siehe Video auf der Webseite), wird in den SEC-Einreichungen von Moderna spezifiziert und betont, dass seine Technologie eine „Gentherapie-Technologie“ ist, die ursprünglich für die Krebsbehandlung gedacht war. Der Wirkmechanismus bestätigt ebenfalls, dass es sich um eine Gentherapie handelt. Es ist also eine Gentherapie.

Außerdem entsprechen diese Produkte nicht der medizinischen Definition dessen, was ein Impfstoff eigentlich ist und tut, also wo ist das Gegenargument? Laut den U.S. Centers for Disease Control and Prevention ist ein Impfstoff „ein Produkt, das das Immunsystem einer Person dazu anregt, eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen und die Person vor dieser Krankheit zu schützen.“

Immunität wiederum ist definiert als „Schutz vor einer Infektionskrankheit“, was bedeutet: „Wenn man gegen eine Krankheit immun ist, kann man ihr ausgesetzt werden, ohne sich zu infizieren.“ Weder Moderna noch Pfizer behaupten, dass dies bei ihren COVID-19-„Impfstoffen“ der Fall ist.

Tatsächlich geben sie in ihren klinischen Studien an, dass sie nicht einmal auf Immunität testen werden. Der einzige Zweck dieser Produkte ist es, die klinischen Symptome zu lindern, die mit dem S-1-Spike-Protein verbunden sind, nicht das eigentliche Virus.

Ich fordere das TBIJ auf, Beweise dafür vorzulegen, dass diese mRNA-Injektionen auf die gleiche Weise funktionieren wie herkömmliche Impfstoffe, sodass sie der medizinischen Definition entsprechen, und dass sie in Wirklichkeit keine Gentherapien sind. Behaupten Sie nicht nur, dass ich falsch liege. Beweisen Sie mir das Gegenteil.

Fakt: mRNA-Technologie hat unbewiesene Sicherheitsbilanz

Die mRNA-Gentherapien, die derzeit irreführenderweise als „Impfstoffe“ vermarktet werden, verwandeln Ihre Zellen zwar in Bioreaktoren, die virale Proteine ausstoßen, um eine Immunreaktion hervorzurufen, und es gibt keinen Aus-Schalter.

Es handelt sich um schnell herbeigeführte Produkte, die unter einer Notfallgenehmigung freigegeben wurden – Tierversuche wurden übersprungen und Studien am Menschen sind noch nicht einmal abgeschlossen – und basierend auf historischen und vorläufigen Beweisen sind signifikante kurz- und langfristige Nebenwirkungen, ganz offen gesagt, unvermeidlich. Diese neuartige, noch nie zuvor verwendete Therapie hat eine lange Liste potenzieller Probleme, darunter die folgenden:

Die in vielen COVID-19-Impfstoffen verwendete Boten-RNA (mRNA) ist synthetisch. Ihr Körper sieht diese synthetischen Partikel als Nicht-Selbst, was dazu führen kann, dass Auto-Antikörper Ihr eigenes Gewebe angreifen. Judy Mikovits, Ph.D., erklärte dies in ihrem Interview, das in „How COVID-19 ‚Vaccines‘ May Destroy the Lives of Millions“ zu finden ist.

Ihr Körper betrachtet freie mRNA auch als ein Warnsignal für Ihr Immunsystem, da sie entzündliche Erkrankungen vorantreiben. Deshalb ist es wahrscheinlich problematisch, synthetische mRNA thermostabil zu machen, was bedeutet, dass sie nicht so leicht zerfällt, wie es normalerweise der Fall wäre, indem die mRNA in Lipid-Nanopartikel eingeschlossen wird.

Die COVID-19-Impfstoffe verwenden PEGylierte Lipid-Nanopartikel, und PEG ist dafür bekannt, allergische Reaktionen und Anaphylaxie zu verursachen.

Frühere Versuche, ein mRNA-basiertes Medikament mit Lipid-Nanopartikeln zu entwickeln, scheiterten, weil das Medikament bei zu niedriger Dosierung keine Wirkung zeigte und bei zu hoher Dosierung zu toxisch wurde. Was hat sich geändert, das diese Technologie nun sicher genug für den Masseneinsatz über alle Altersgruppen und Vorerkrankungen hinweg macht?

Die synthetische RNA beeinflusst zum Teil das Gen Syncytin. Wenn Syncytin im Gehirn abnormal exprimiert wird, kann man laut Mikovits Multiple Sklerose entwickeln. Die Expression des Syncytin-Gens entzündet und dysreguliert auch die Kommunikation zwischen den Mikroglia im Gehirn, die für die Beseitigung von Giftstoffen und Krankheitserregern im Gehirn entscheidend sind. Es dysreguliert auch das Immunsystem und das Endocannabinoid-System, das die Entzündung beruhigt.

Die Empfehlung, Personen zu impfen, die zuvor mit SARS-CoV-2 infiziert waren oder eine aktive SARS-CoV-2-Infektion haben, könnte sehr gefährlich sein, so Dr. Hooman Noorchashm, der in einem öffentlichen Brief an den FDA-Kommissar auf diese Risiken hinwies.

Berichte in der medizinischen Literatur haben auch das Risiko des pathogenen Primings und des Antikörper-abhängigen Enhancements (ADE) hervorgehoben. Zum Beispiel in „Out of the Frying Pan and Into the Fire? Due Diligence Warranted for ADE in COVID-19“, erklären die Autoren:

„ADE ist ein immunologisches Phänomen, bei dem eine frühere Immunantwort auf ein Virus ein Individuum anfälliger für eine nachfolgende analoge Infektion machen kann.

Anstelle der viralen Erkennung und Clearance kann die vorherige Entwicklung von virus-spezifischen Antikörpern auf einem nicht-neutralisierenden Niveau die virale Aufnahme erleichtern und die Replikation fördern; eine mögliche Immun-Evasionsstrategie, die intrazelluläre angeborene Immun-Sensoren oder Mustererkennungsrezeptoren umgeht …

ADE von SARS-CoV wurde auch durch einen neuartigen FcγRII-abhängigen und ACE2-unabhängigen Zelleintrittsmechanismus beschrieben. Die Autoren stellen fest, dass dies bei der Sicherheitsbewertung von Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV Anlass zur Besorgnis gibt, … dies zeigt auch, dass ADE nicht immer auf eine Krankheitspathologie hinweist, aber bei immungeschwächten Personen Anlass zur Sorge gibt.“

Ähnlich warnt „Pathogenic Priming Likely Contributes to Serious and Critical Illness and Mortality in COVID-19 Via Autoimmunity“, veröffentlicht im Journal of Translational Autoimmunity, dass:

„Das Versagen von SARS- und MERS-Impfstoffen in Tierversuchen beinhaltete eine Pathogenese, die mit einem immunologischen Priming übereinstimmt, das eine Autoimmunität im Lungengewebe aufgrund einer vorherigen Exposition gegenüber dem SARS- und MERS-Spike-Protein beinhalten könnte. Die Pathogenese der Exposition gegenüber SARS-CoV-2 in COVID-19 wird wahrscheinlich zu ähnlichen Ergebnissen führen.“

Wir wissen anscheinend nicht einmal, ob die Antikörperproduktion bei Coronavirus-Infektionen wirklich schützend oder pathogen ist, so ein Artikel vom 11. Dezember 202022 in der Zeitschrift Vaccine: X, in der es heißt:

„Der erste SARS-CoV-2-Impfstoff bzw. die ersten SARS-CoV-2-Impfstoffe werden wahrscheinlich auf der Grundlage neutralisierender Antikörper in Phase-2-Studien zugelassen, aber es bestehen erhebliche Bedenken, die Antikörperreaktion bei Coronavirus-Infektionen als alleinige Messgröße für die schützende Immunität zu verwenden.

Die Antikörper-Antwort ist oft ein schlechter Marker für eine frühere Coronavirus-Infektion, insbesondere bei leichten Infektionen, und sie ist kürzerlebig als virusreaktive T-Zellen … Eine starke Antikörper-Antwort korreliert mit einer schwereren klinischen Erkrankung, während die T-Zell-Antwort mit einer weniger schweren Erkrankung korreliert; und es wurde eine Antikörper-abhängige Verstärkung der Pathologie und des klinischen Schweregrads beschrieben.

In der Tat ist unklar, ob die Antikörperproduktion bei Coronavirus-Infektionen protektiv oder pathogen ist. Frühe Daten mit SARS-CoV-2 unterstützen diese Erkenntnisse. Daten von Coronavirus-Infektionen bei Tieren und Menschen unterstreichen die Erzeugung einer hochwertigen T-Zell-Antwort in der schützenden Immunität.“

Traurigerweise gibt es, genau wie ich es vorausgesagt habe, keinen Mangel an Medienberichten, die über Nebenwirkungen bei denjenigen berichten, die den COVID-19-Impfstoff erhalten haben, einschließlich plötzlicher Todesfälle von gesunden Personen. Und seien Sie versichert, die Verluste werden weiter steigen.

Eine sehr ernste Nebenwirkung ist die Thrombozytopenie, eine seltene Blutkrankheit, die bei mindestens 36 Amerikanern kurz nach der COVID-19-Impfung aufgetreten ist. Dies führte zum plötzlichen Tod eines 56-jährigen Arztes aus Miami Beach. Die Symptome traten innerhalb von drei Tagen nach Erhalt des Impfstoffs von Pfizer auf. Er starb zwei Wochen später.

Sicher, die Mainstream-Medien versichern uns, dass ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dieser tödlichen Erkrankung nicht bewiesen ist, aber tödliche Auswirkungen, die innerhalb von Tagen bei ansonsten gesunden Menschen auftreten, abzutun, erfordert eine ernsthafte Aussetzung des Unglaubens.

Es gab keine Probleme zu akzeptieren, dass Menschen, die einen positiven SARS-CoV-2-Test hatten und dann starben – nachdem sie jahrelang mit Herzkrankheiten oder Krebs gekämpft hatten – tatsächlich an der Infektion starben. Es musste etwas unternommen werden.

Jetzt sterben gesunde Menschen innerhalb von Stunden oder Tagen nach der Impfung, und wir sollen das einfach als zufälligen Zufall abtun. Wir sollen glauben, dass sie auch ohne die Gentherapie an demselben Problem gestorben wären.

In einem Artikel mit dem Titel „COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease“ (COVID-19 RNA-basierte Impfstoffe und das Risiko von Prionenkrankheiten), der in der Zeitschrift Microbiology & Infectious Diseases veröffentlicht wurde, warnt Dr. Bart Classen ebenfalls, dass es beunruhigende Hinweise darauf gibt, dass die mRNA-Impfungen Prionenkrankheiten wie Alzheimer verursachen können.

Basierend auf diesen leicht verfügbaren Daten glaube ich, dass meine Prognosen, dass diese Gentherapien „große Mengen der Bevölkerung vorzeitig töten und exponentiell mehr deaktivieren könnten“, vor unseren Augen eintreten. Daher fordere ich TBIJ erneut auf, alle diese Berichte mit tatsächlichen Daten zu widerlegen, bevor sie behaupten, dass ich Fehlinformationen weitergebe.

Politische Machtmakler rufen zu massiver Zensur auf

Dass hinter den aktuellen Bemühungen, Wahrheitsverkünder auszulöschen, ein mächtiges Netzwerk steht, ist nicht zu übersehen. Allein die Koordination – zwischen Politikern, Big Pharma, Mainstream-Medien, Big Tech, „philanthropischen“ Stiftungen, NGOs und Geheimdiensten – ist ein Beweis dafür, dass es sich um kein unbedeutendes Nebenprojekt handelt.

Sogar der Kongress und die Biden-Administration haben sich Berichten zufolge an Social-Media-Unternehmen gewandt und sie aufgefordert, gegen „COVID-19-Fehlinformationen“ vorzugehen, bevor sie viral gehen.

Wie Glenn Greenwald in einem Substack-Artikel vom 20. Februar 2021 feststellte, „In ihrem Eifer für die Kontrolle der Online-Rede kommen die Demokraten des Repräsentantenhauses der Verfassungsgrenze immer näher, wenn sie sie nicht schon überschritten haben.“

Ich würde behaupten, dass sie die Linie in der Tat überschritten haben, wenn man sieht, wie die Demokraten des US-Repräsentantenhauses aus Kalifornien – Anna Eshoo und Jerry McNerney – so weit gegangen sind, ein Dutzend Kabel-, Satelliten- und Streaming-TV-Unternehmen aufzufordern, Fox News, Newsmax und OANN zu zensieren oder zu entfernen, angeblich für das Verbrechen der Ablehnung von „Best Practices der öffentlichen Gesundheit.“

In seinem Artikel über diese rasche Eskalation der Forderungen der Regierung nach Zensur stellt Greenwald fest, dass „die Rechtfertigung der Demokraten, ihre Gegner online und in den Medien zum Schweigen zu bringen -“ Sie verbreiten falsche Nachrichten und stiften Extremismus an „- das ist, was Despoten überall sagen.“

„Seit wann ist es die Aufgabe der US-Regierung, zu schlichten und die Regeln der ‚journalistischen Integrität‘ durchzusetzen?“ fragt Greenwald.

„Wenn Sie nicht an das Recht der Regierung glauben, zu regulieren und zu kontrollieren, was die Presse sagt – eine Macht, die der Erste Verfassungszusatz ausdrücklich verbietet – wie kann sich jemand wohl fühlen, wenn Mitglieder des Kongresses sich die Macht anmaßen, zu diktieren, was Medienunternehmen berichten dürfen und zu kontrollieren, wie sie die Nachrichten des Tages diskutieren und analysieren?“

FCC-Kommissar Brendan Carr hat das Vorgehen der Demokraten scharf verurteilt und nannte es eine „deutliche Abweichung von den Normen des ersten Verfassungszusatzes“ und fügte hinzu, dass die Forderungen „eine abschreckende Übertretung der Rechte auf freie Meinungsäußerung sind, die jedes Medienunternehmen in diesem Land genießt, … kein Regierungsbeamter hat das Recht, sich nach den ‚moralischen Prinzipien‘ zu erkundigen, die ein privates Unternehmen bei der Entscheidung darüber leiten, welche Nachrichten es bringen soll“.

Von Fachleuten überprüfte veröffentlichte Wissenschaft ist keine Fehlinformation

Es gibt zwar wahrscheinlich mehrere miteinander verflochtene und sich überschneidende Anreize für den unermüdlichen Drang, diese Gentherapien auf alle Menschen auf dem Planeten zu übertragen – auch wenn dazu die Schließung von Nachrichtennetzwerken gehört, die einmal in einem den Mut haben, über offene Fragen rund um diese Produkte und andere Pandemiemaßnahmen zu berichten – ist der Schutz der Gewinne zweifellos einer von ihnen.

Wie The Defender berichtet, gaben Lobbyisten der Pharmaindustrie allein im Jahr 2020 fast $306,23 Millionen aus, um Bundesgesetzgeber zu beeinflussen. Arzneimittelhersteller geben außerdem jedes Jahr etwa 30 Milliarden Dollar für Marketing aus (nach Daten von 2016), davon 6 Milliarden Dollar für die Propaganda von Verbrauchern mit 5 Millionen allgemein irreführenden Anzeigen. Das sind fast 13.700 Anzeigen an jedem Tag des Jahres, oder 571 Anzeigen pro Stunde, rund um die Uhr.

Doch trotz dieser massiven Gehirnwäsche hat die Wahrheit ihren ganz eigenen Reiz. Sie ist direkt. Sie ist logisch. Sie erfordert keine komplizierte kognitive Gymnastik und kein Doppeldenken im Stil von 1984, um sie zu „verstehen“. Am wichtigsten ist, dass sie gegen Angriffe ohne substanzielle, datengestützte Gegenargumente bestehen kann – weshalb ich keine schlaflosen Nächte über unbegründete Hit-Pieces von TBIJ und anderen Schakalen mit ähnlichen Streifen verliere.

