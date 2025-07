„Das Netzwerk“ in den Welten der Eliten

Von Dr Naomi Wolf

Verwirrt über die Reaktion von Präsident Trump auf die „Kundenliste“ von Epstein? Ich glaube, ich verstehe es.

Gibt es etwas, das Sie über liberale Elitenetzwerke wissen sollten?

Die Hälfte des Landes ist empört über die unerklärliche Entscheidung von Präsident Donald Trump, seine Anhänger zu verspotten, weil viele entsetzt sind, dass Generalstaatsanwältin Pam Bondi offenbar eine Vertuschung eines Serienvergewaltigers von Kindern orchestriert. Bondis Justizministerium veröffentlichte letzte Woche ein Memo: „Das zweiseitige Dokument besagt, dass das Ministerium keine Beweise für eine Kundenliste von Epstein gefunden habe und dass keine weiteren Akten aus den Ermittlungen veröffentlicht würden.“

Die Reaktion von Präsident Trump auf all dies war erschreckend: Er erklärte, dass „nur wirklich schlechte Menschen […] so etwas aufrechterhalten wollen“. Laut NBC bezeichnete er seine MAGA-Anhänger, die über Generalstaatsanwältin Bondi verärgert sind, als „Schwächlinge“, die „auf diesen Schwachsinn hereingefallen sind“.

Die Anhänger von Präsident Trump, darunter die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-GA) und sogar Alex Jones, sind wütend und fordern die vollständige Veröffentlichung der „Epstein-Akten“. Umfragen zeigen, dass dies seiner Unterstützung schadet: Zahlen, die die Republikaner bei den Zwischenwahlen gefährden könnten.

Die Demokraten versuchen laut Politico, aus den Rissen in den Reihen der Republikaner Kapital zu schlagen. Präsident Trump appelliert an seine Basis, dass er „einer von uns“ ist und Transparenz verspricht. Eine Situation, in der er als reicher Mann mit undurchsichtigen Motiven dargestellt wird, der die Freunde eines anderen reichen Mannes schützt – eines toten Mannes, der schlimmste der Schlimmsten –, könnte ihm seine Basis kosten und MAHA-Wähler – Millionen von Müttern und Vätern von Mädchen wie denen, die Epstein missbraucht hat – in die Flucht treiben.

Konservative sind verwirrt. Mein Mann, ein wirklich objektiver Mann (und außerdem ein begeisterter Anhänger von Präsident Trump, der fast drei Jahrzehnte lang für zahlreiche Geheimdienste gearbeitet hat), ist so verwirrt, dass er sich fragt, ob der Präsident aufgrund einer oder mehrerer schwerwiegender, unbekannter Bedrohungen – ob real oder eingebildet – untypisch handelt.

Da ich Jahrzehnte in denselben elitären liberalen Kreisen verbracht habe, die Epstein Schutz gewährten, bin ich nicht verwirrt. Ich glaube, ich verstehe die Matrix dieser Situation.

Meiner Meinung nach hat es mit „dem Netzwerk“ zu tun.

Ich halte es für wahrscheinlich, dass mehrere Personen, die für den Erfolg dieser Regierung entscheidend sind – meiner Vermutung nach handelt es sich dabei hauptsächlich um Leute aus der Silicon-Valley-Community, die mit ihren Milliarden und ihrer technischen und medialen Unterstützung die Kampagne von Präsident Trump und die Maschinerie seiner Regierung angetrieben haben –, unabhängig davon, ob sie unschuldig oder schuldig sind, in den Epstein-Akten stehen. (Erinnern Sie sich, warum Frau Gates sich von Herrn Gates getrennt hat?) Und ich glaube, dass die wichtigsten Wissenschaftler dieses Landes, ob unschuldig oder schuldig, in den Akten stehen. Und ich vermute, dass die Geldgeber Präsident Trump konfrontiert haben.

Warum glaube ich das? Es gibt mehrere Hinweise.

Einer davon ist das Interview des verstorbenen ehemaligen Anwalts von Epstein, Alan Dershowitz, mit Chris Cuomo. Denken Sie daran, dass Dershowitz auch Präsident Trump vertreten hat. Dershowitz bestätigte, dass es eine redigierte Liste von Personen gibt, denen unangemessenes Verhalten vorgeworfen wird, betonte, dass keine derzeit amtierende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens (Sie verstehen schon) auf dieser Liste steht, und forderte Generalstaatsanwältin Pam Bondi auf, die New Yorker Gerichte, die diese Liste verwahren, um deren Freigabe zu bitten.

Wenn Sie die Hieroglyphen hier richtig lesen, sollten Sie Folgendes erkennen (deshalb ist es nützlich, politischer Berater gewesen zu sein; man kann den Code lesen, der oft aus Dreiecksbeziehungen oder „Leugnungsmöglichkeiten” besteht): A/ Präsident Trump steht nicht auf dieser Liste. B/ Präsident Trump möchte nicht die schreckliche Last tragen, all die mächtigen Leute, die auf dieser Liste stehen, zu verärgern, indem er sie selbst über seine Generalstaatsanwältin veröffentlicht. C/ Sie – die Trump-Regierung – wollen, dass sie von anderen veröffentlicht wird, d. h. von den New Yorker Gerichten, damit sie selbst nicht den entsetzlichen Rückschlag erleiden.

Ich glaube auch, dass sich auf der Liste einige Tech-Bro-Trump-Anhänger befinden, die über sein Schicksal entscheiden könnten, aufgrund eines bewegenden Interviews, das Eric Weinstein am 14. Juli 2025 – interessanterweise mitten in der Bondi-Aufregung – Steven Bartlett im Podcast „Diary of a CEO“ gegeben hat.

Weinstein war bis 2022 Geschäftsführer der amerikanischen Risikokapitalgesellschaft Thiel Capital. Weinstein ist ein überzeugender Intellektueller und war zudem an der Spitze einer der wichtigsten Organisationen des Silicon Valley tätig. Er entwickelte eine physikalisch fundierte „Theorie von Allem“, die er an das Mathematical Institute in Oxford brachte, und studierte Mathematik an der Harvard University.

Im Podcast erklärte er, dass „der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ein Produkt eines oder mehrerer Elemente der Geheimdienstgemeinschaft war“. Weinstein, der angab, Epstein getroffen zu haben, beschrieb ihn als „sicherlich keinen Finanzier im herkömmlichen Sinne. Das war nur eine Tarngeschichte.“

„Der britische Unternehmer Bartlett fragt Weinstein, ob er Epstein getroffen habe, und dieser antwortet: „Als ich ihn traf, war er kein Finanzier.“ Weinstein beschreibt Epstein weiter als „seltsamen Typen“, der „nicht viel über Devisenhandel zu wissen schien“.

Weinstein beschreibt Epstein auch als „Konstrukt“.

Dieses Interview wurde von 2,4 Millionen Menschen gesehen. Es ist fesselnd. Als Weinstein sprach, hatte ich ein tiefes Gefühl der Wiedererkennung. Mein Eindruck ist, dass Weinstein sich äußerst vorsichtig ausdrückte; dass es unter anderem sein Ziel war, zu verdeutlichen, dass man in die Dokumentation rund um die Epstein-Gemeinschaft und die „Listen“ verwickelt sein kann, ohne ein Pädophiler zu sein – tatsächlich kann man allein aufgrund seiner Tätigkeit als Spitzenwissenschaftler in diese Dokumente verwickelt sein; und dass es eine seiner Absichten war, diese Situation öffentlich zu machen.

Ich weiß, dass Weinstein Recht hat: Auf „der/den Liste(n)“ werden Pädophile stehen, und es werden unschuldige Männer (und Frauen) stehen, die für immer in der Nähe von Epstein fotografiert wurden – sogar auf seiner Ranch in New Mexico und ja, sogar auf seiner Insel –, nur weil sie das Pech hatten, zu den wichtigsten Wissenschaftlern, Mathematikern und Technologen unserer Zeit zu gehören.

Weinstein argumentiert, dass das „Konstrukt“ Epstein das war, was das Militär als „doppelte Verwendung“ bezeichnet – das heißt, dass Epstein mehrere Missionen gleichzeitig verfolgte.

Eine Mission war natürlich die Führung eines grotesken sexuellen Honigtopfes, in dem Minderjährige zu Erpressungszwecken ausgebeutet wurden.

Eine weitere Aufgabe, so Weinstein, sei die Verwaltung und Steuerung der westlichen Wissenschaft selbst. Weinstein weist darauf hin, dass Ghislaine Maxwells Vater, der verstorbene Verlagsmagnat und angebliche Geheimdienstmitarbeiter Robert Maxwell, den wissenschaftlichen Verlag Pergamon Press gegründet hatte, der in Oxford ansässig war und medizinische Bücher und Zeitschriften veröffentlichte und von Elsevier aufgekauft wurde, dem größten wissenschaftlichen Verlag (und wissenschaftlichen Vorreiter der COVID-/Impfstoff-Propaganda; tatsächlich hat Elsevier einen „Ressourcen-Hub“ zu COVID für „Bibliothekare, Hochschulen und Angehörige der Gesundheitsberufe“ eingerichtet, ein seltsam aktivistisches Angebot von einer vermeintlich neutralen wissenschaftlichen Plattform).

Weinstein merkt an, dass Epstein eine Reihe wichtiger Wissenschaftler finanzierte und dass er ein Büro in Harvard hatte. Weinstein sagt im Podcast mit offenbar unterdrückter Wut, dass er wissen möchte, warum Epstein über seine Arbeit Bescheid wusste und warum Epstein in die Mathematikabteilung von Harvard eingebettet war.

Mathematikabteilung von Harvard:

Tatsächlich war Harvard ein eifriger Vermittler für Epstein in der Wissenschafts- und Mathematikgemeinschaft. Harvard nahm etwa 9 Millionen Dollar von Jeffery Epstein an und gab ihm ein Büro in dem Institut, das er mitfinanziert hatte. Epstein besuchte Harvard mehr als 40 Mal.

Wichtige Harvard-Wissenschaftler wurden ihm durch Kontakte innerhalb der Universität vorgestellt und dazu ermutigt, sich mit ihm zu verbrüdern. „Einige [Harvard]-Professoren, darunter auch [Mathematikprofessor Martin Nowak], scheinen enge Beziehungen zu Epstein unterhalten zu haben, wie die Untersuchung [der Harvard-Universität] ergab. Dem Bericht zufolge besuchten „eine Reihe” von Fakultätsmitgliedern Epstein in seinen Häusern in New York, Florida, New Mexico und auf den Jungferninseln. [Hervorhebung von mir]. Einige gaben an, ihn im Gefängnis besucht oder mit seinen Flugzeugen gereist zu sein. Die Besuche erfolgten laut dem Bericht in persönlicher Eigenschaft und scheinen nicht gegen die Regeln von Harvard zu verstoßen.“

Also: Systematisch und konsequent wurden bedeutende Intellektuelle, insbesondere aus den Bereichen Informatik, Genetik, Evolutionsbiologie und Bewusstseinsforschung, von Gatekeepern in die Nähe von Epstein getrieben, der physisch in ihrer Mitte platziert worden war; und diese Akademiker wurden gedrängt, seine Fördergelder anzunehmen, sich mit ihm zu treffen und sich damit implizit mit ihm anzufreunden oder seine Freundschaft anzunehmen und sogar seine Einladungen anzunehmen. Ich denke, das ist das „Warum?”, das Weinstein fragt. Wir werden später auf die Auswirkungen dieser systematischen Struktur der Einbindung zurückkommen.

Eric Weinstein hat Recht. Jeffrey Epstein hat tatsächlich Spitzenwissenschaftler und Mathematiker finanziert, insbesondere in den Bereichen Genetik und Evolutionsbiologie. Er hat sie sogar über eine andere Einrichtung zu einer Gemeinschaft unter seiner Finanzierungsstruktur zusammengeführt.

Weinsteins weitergehende Behauptung, dass die Verbindung oder das „Konstrukt“ zwischen Maxwell und Epstein nicht nur der Finanzierung diente, sondern auch der Steuerung, Verwaltung, Kontrolle und Rahmung der Wissenschaft und im Wesentlichen der Festlegung ihrer Richtung, ist nach meinem Kenntnisstand durchaus plausibel.

Ich weiß, dass Weinstein Recht hat, weil ich unwissentlich Teil eines Netzwerks war, das sich mit einem Teil dieses Netzwerks überschnitt. Mein Agent während fast meiner gesamten Karriere, seit er mich „entdeckt“ hatte und mir half, mein erstes Buch, The Beauty Myth, einen Bestseller, im Alter von 26 Jahren zu veröffentlichen, war der legendäre Literaturagent John Brockman. Brockman wurde vor allem in den 2000er und 2010er Jahren so berühmt wie seine berühmten Intellektuellen, weil er etwas förderte, das er „The Third Culture“ nannte, eine Schnittstelle zwischen Geisteswissenschaften, Technologie und Naturwissenschaften.

Brockmans Autorenliste enthielt keine Massenmarkt-Romanautoren, keine Thrillerautoren, keine Kochbuchautoren, keine populären Historiker. Rückblickend war es eine bemerkenswert kuratierte Liste. Ich fühlte mich geehrt, Teil davon zu sein. Brockman Inc. vertrat in erster Linie die Spitze der Wissenschaft und wissenschaftsnaher Autoren: den Evolutionsbiologen Richard Dawkins, den Kognitionswissenschaftler Daniel Dennet, den Psychologen Daniel Kahneman. „Nimble Deal-Maker for the Stars of Science” (Geschickter Verhandlungsführer für die Stars der Wissenschaft) lautet ein überschwängliches Profil von John Brockman in der New York Times.

Jeffrey Epstein finanzierte die Edge Foundation, Brockmans digitalen und realen Salon. Niemand wusste davon. Zumindest wusste niemand, den ich kannte, davon.

Diese Einrichtung veranstaltete Treffen dieser Intellektuellen und veröffentlichte eine Website und Bücher, in denen ihnen kritische Fragen gestellt wurden (die Website ist noch online). Auf der Website von Edge.org finden sich Kommentare der Besten der Besten – der Köpfe, die unsere Kultur und unsere Wissenschaft prägen: der theoretische Physiker Murray Gell-Mann, die Kulturanthropologin Mary Catherine Bateson, die Gnostische-Evangeliums-Forscherin Elaine Pagels, der theoretische Physiker Freeman Dyson und Google-Mitbegründer Larry Page.

Sein Motto lautet: „Um an die Grenzen des Weltwissens zu gelangen, muss man die komplexesten und anspruchsvollsten Köpfe suchen, sie in einem Raum zusammenbringen und sie sich gegenseitig die Fragen stellen lassen, die sie sich selbst stellen.“

Edge.org veranstaltete „Millionärsessen“, aus denen später „Milliardärsessen“ wurden; diese brachten die Elite der Wissenschaftswelt mit den Eliten des Silicon Valley zusammen. Edge.org veröffentlichte auch Kommentare einiger der einflussreichsten Intellektuellen der Welt – Männer (meist Männer) aus beiden Welten, die miteinander in Dialog traten. (Der Evolutionsbiologe Bret Weinstein und Eric Weinstein haben beide Beiträge für Edge.org verfasst, und 2018 dankte Eric Weinstein Brockman in einem Tweet für die Möglichkeit, „als ich selbst“ sprechen zu können.)

Ich werde nur die Abschnitte aus Wikipedia herausgreifen, die die Grundlagen der Verbindung zwischen Epstein und Brockman Inc. erklären, da ich mich nicht in die Schusslinie neuer Berichterstattungen über diese gefährliche Geschichte begeben möchte:

„In einem Interview mit Prinz Andrew vom 17. November 2019 erwähnte die BBC-Reporterin Emily Maitlis, dass sowohl Andrew als auch John Brockman an einem intimen Abendessen in der Villa des Kinderhändlers Jeffrey Epstein teilnahmen, um dessen Entlassung aus dem Gefängnis zu feiern, wo er wegen mindestens einem Jahrzehnt Kinderhandel verurteilt worden war.

Andrews Anwesenheit in Jeffrey Epsteins Villa in Manhattan wurde von Brockman selbst in E-Mails bestätigt, die in einem Bericht der New Republic vom Oktober 2019 veröffentlicht wurden. Der Bericht deutete darauf hin, dass Brockman der „intellektuelle Wegbereiter“ von Jeffrey Epstein war, dem Finanzier, der im August 2019 starb, während er erneut auf seinen Prozess wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Sexhandel wartete.

Brockmans berühmte literarische Dinner – die während der TED-Konferenz stattfanden – wurden nach Epsteins Verurteilung mehrere Jahre lang fast ausschließlich von Epstein finanziert, wie aus seinen jährlichen Steuererklärungen hervorgeht. Dies ermöglichte es Epstein, sich unter Wissenschaftler, Start-up-Ikonen und Tech-Milliardäre zu mischen [Hervorhebung von mir].

2009 wurde Jeffrey Epstein aus dem Gefängnis entlassen.

Bis 2010 reichte Brockmans Intellektuellenkreis weit über die zwar angesehenen, aber etwas schäbigen Harvard-Professoren der frühen 2000er Jahre hinaus. In diesem Jahr und dann während der gesamten 2010er Jahre versammelte Brockmans Edge Foundation über die „Billionaire’s Dinners“ irgendwie die Führer, ja sogar die Kaiser und Kaiserinnen der Tech-Welt.

Hier, in einem unwahrscheinlichen Raum, versammelten sich 2010 Amazon-Gründer Jeff Bezos, Huffington Post-Gründerin Arianna Huffington, Marissa Mayer, damals bei Google, Larry Page, Mitbegründer von Google; Craig Venter, der das menschliche Genom sequenzierte; der Biologe George Church, der sich später dafür entschuldigen musste, dass er Geld von Jeffrey Epstein angenommen hatte; seltsamerweise der Erfinder des PCR-Tests, Kari Mullis; seltsamerweise Matt Groening, Schöpfer der Simpsons; Nathan Myhrvold, ehemaliger CTO bei Microsoft und Gründer von Intellectual Ventures, der Ground Zero der Tech-Bruderschaft für Risikokapitalfinanzierung; Susan Wojcicki, spätere CEO von Youtube; Jason Calacanis, der Tech-Investor, der laut seinem Buch 100.000 Dollar in 100.000.000 Dollar verwandelte; und Michael Tshao, der schließlich Apples Vorstoß in die Elektronikbranche mit Produkten wie dem iPad leitete.

Und das ist nur ein einziges Jahr. Die Liste der namhaften Persönlichkeiten aus Technik und Wissenschaft setzt sich im folgenden Jahrzehnt fort: Sergey Brin, Mitbegründer von Google; Paul Allen, Mitbegründer von Microsoft; Tony Fadell, „Vater des iPod“.

2019 wurde bekannt, dass Epstein Edge.org finanziert hatte. Buzzfeed und andere Nachrichtenagenturen berichteten darüber.

Ich trennte mich sofort von meinem langjährigen Agenten und schrieb einen herzzerreißenden Brief an John Brockman und seine Frau und Kollegin Katinka Matson; herzzerreißend, weil ich sie wirklich geliebt hatte und weil ich ihnen meine Entwicklung als Schriftstellerin anvertraut hatte, eine Aufgabe, die sie jahrzehntelang brillant gemeistert hatten, und herzzerreißend auch, weil ich selbst Überlebende einer Vergewaltigung als Kind war.

Nachdem ich gegangen war, führte ich viele Gespräche mit anderen Kunden von Brockman. Sie riefen mich an – ich habe sie nicht angerufen.

Alle (und es waren ausschließlich Männer) erklärten mir, dass sie meine Ansichten verstehen und meine Empörung über Epsteins Vergehen teilen, aber dass sie Brockman Inc. nicht verlassen würden.

Ich versuche wohl zu erklären, wie mächtig und beständig und tatsächlich auch heilig „das Netzwerk“ in der Welt der Elite ist.

Selbst als bekannt wurde, dass die kulturellen Aktivitäten der Agentur von einem Pädophilen finanziert wurden, kamen Brockmans andere Kunden zu dem richtigen Schluss, dass es für sie vorteilhafter sei, im Schutz eines so mächtigen Netzwerks zu bleiben, als aus Prinzip zu gehen und damit die Unterstützung und den Zugang zu diesem einflussreichen Netzwerk zu verlieren.

Und sie hatten Recht.

Was Sie verstehen müssen, wenn Sie all dies auf das zurückführen, was meiner Meinung nach das Dilemma von Präsident Trump ist, ist, dass diese Einschätzung der Macht des „Netzwerks“ und die beängstigenden Verluste, die durch das Verlassen des „Netzwerks“ entstehen, ganz zu schweigen vom Verlust seines Schutzes und seiner Ressourcen, nicht auf die Edge Foundation beschränkt sind.

Die gesamte liberale Elite funktioniert auf genau dieselbe Weise.

Es ist alles ein bisschen wie bei der Mafia – man mag vielleicht nicht mit dem Capo oder einigen der Dons in seiner Umgebung einverstanden sein, aber man weiß sehr wohl, dass ein Verstoß gegen sie den sicheren Untergang bedeutet.

Also: Alle richten sich danach.

Ich denke, das ist es, was Präsident Trump auch zu erklären versucht, obwohl er das natürlich nicht offen sagen kann.

Verstehen Sie auch, was Weinstein und Dershowitz Ihnen getrennt voneinander zu sagen versuchen. Die Epstein-Akten enthalten wahrscheinlich viele unschuldige Menschen, aber auch viele Schuldige; aber auch hier ist es sehr wahrscheinlich, dass sie sowohl Unschuldige als auch Schuldige enthalten, darunter einige der mächtigsten aktuellen Unterstützer von Präsident Trump sowie einige der größten Wissenschaftler und einflussreichsten Technologen unserer Zeit.

Und selbst jemand so mächtig wie der amerikanische Präsident kann meiner Einschätzung nach dieses mächtigste aller mächtigen „Netzwerke“ nicht durchbrechen.

Sie sollten auch die Nuancen dessen berücksichtigen, was Weinstein, so wie ich ihn verstehe, uns zu sagen versucht.

Bei Epstein handelt es sich nicht nur um eine sexuelle Erpressungsoperation gegen politische Führer aus den USA und dem Ausland sowie Hedgefonds-Manager.

Wir haben es auch mit einem „Konstrukt“ zu tun, das Wissenschaftler verführt und angelockt hat, das institutionell eingerichtet wurde, um Wissenschaftler zu verführen und anzulocken, und das möglicherweise Bedingungen geschaffen hat, die auf dem Papier kompromittierend wirken, unabhängig davon, ob die Wissenschaftler etwas Unrechtes getan haben oder nicht. Wir haben es auch mit einer Maschine zu tun, die darauf ausgelegt ist, eine Generation der wichtigsten Wissenschaftler unserer Zeit in die Falle zu locken und möglicherweise unter Druck zu setzen, unabhängig davon, ob sie unschuldig oder schuldig sind.

Warum? Vielleicht, wie Weinstein andeutet, um die Wissenschaft selbst zu lenken.

Weinstein ist sich sicher, dass Epstein ein Geheimdienstagent war. Wenn er also Recht hat – und ich habe keine Ahnung, ob das der Fall ist –, dann sind diejenigen, die die Wissenschaft und in gewissem Maße auch die Technologie lenken, indem sie über Epstein „Kompromat“ aufbauen, mit dem sowohl unschuldige als auch schuldige Wissenschaftler und Technologen zerstört und unter Druck gesetzt werden können, entweder unsere Geheimdienste – oder nicht. Denken Sie über die Auswirkungen auf die nationale Sicherheit nach, egal welche Möglichkeit zutrifft.

Wer wurde da mit hineingezogen? Die Wissenschaftler, die ins Visier genommen wurden, waren die Vordenker unserer heutigen Welt in ihren eher dystopischen Aspekten.

Die Wissenschaftler in diesem gezielten „Stall” beschäftigen sich mit verschiedenen Dimensionen: mit Prä-KI, mit Bewusstseinsmanagement, mit dem Unterschied zwischen Gehirn und Bewusstsein, mit Genetik und der Veränderung von Genen, mit Evolution, mit Ritualen, mit dem, was den Menschen zum Menschen macht, und mit dem, was ihm ermöglicht, menschliche Grenzen zu überschreiten. „Transhumanismus“ ist in diesem Zusammenhang ein reduktiver Begriff, aber jemand Mächtiges, wie Weinstein uns meiner Meinung nach sagen will, ist sehr daran interessiert, dass die Wissenschaft denselben Weg einschlägt, den die Tech-Bros einschlagen, um die Menschheit zu lenken, und die Tech-Bros schlagen denselben Weg ein wie die Wissenschaftler, die ins Visier genommen wurden. Das ist keine zufällige kulturelle Entwicklung. Was steckt dahinter? Was ist die letztendliche Bedeutung? Was ist das gewünschte Ergebnis?

Ich habe keine Antworten, aber für mich scheinen dies die entscheidenden Fragen zu sein, und diese Fragen könnten den enormen internen Widerstand erklären, dem Präsident Trump möglicherweise gegenübersteht.

Die Abendessen von 2010 und danach wurden 2025 zu unserer Realität.

All dies verkompliziert die Epstein-Geschichte erheblich. Es macht sie zu einer Geschichte über die Korruption und vielleicht sogar die Erpressung und Steuerung von Wissenschaft und Technologie, vielleicht sogar von schuldigen und unschuldigen Wissenschaftlern und vielleicht sogar von schuldigen und unschuldigen Technologen, und gleichzeitig zu einer leichter zu beurteilenden Geschichte über Royals und Bekleidungsmagnaten und vor allem über den sexuellen Missbrauch von Kindern.

Es könnte bedeuten, dass sowohl unschuldige als auch schuldige Personen – vielleicht bedeutende Wissenschaftler und Technologen – in Umstände verwickelt wurden, die sie nun fürchten, dass sie ans Licht kommen, unabhängig davon, ob sie etwas Unrechtes getan haben oder nicht.

Es könnte bedeuten, dass wer auch immer Epstein gelenkt hat, auch unsere Wissenschaft gelenkt hat.

Das macht es zu einer ganz anderen, sehr bedeutenden – vielleicht sogar kulturverändernden, vielleicht sogar geschichtsverändernden – Geschichte.

Es würde es zu einer Geschichte machen, bei der wir beharrlich und konsequent in unseren Forderungen sein müssen, aber auch vorsichtig, methodisch und kritisch.

All dies könnte noch größer und noch beunruhigender sein, als wir glauben.

#####

Ich besuchte früher Veranstaltungen der Publizistin Peggy Siegel, die auch Jeffrey Epsteins Publizistin war. Dort waren Leute von der Wall Street und Starjournalisten und B-Promis aus dem Filmgeschäft und A-Promis aus dem Fernsehen; Politiker und Modeikonen und Prominente; alte und neue Reiche. Nach 2010 kamen dann noch Tech-Größen und Tech-Investoren hinzu.

Die Veranstaltungen machten Spaß: Filmpremieren und Galas zu Ehren dieser oder jener Wohltätigkeitsorganisation, stumme Kellner und Kellnerinnen, schreckliches Essen, brennende Kerzen, nackte Schultern, Magnolien in kunstvollen Tischdekorationen, hoch aufragende Säulen der Bibliothek oder des historischen Innenraums der 48 Wall Street, einer ehemaligen Bank mit prunkvoller Ausstattung.

Bei einer Veranstaltung – ich glaube, es war eine Filmpremiere, also muss es in einem Luxuskino gewesen sein – erinnere ich mich, dass jemand auf Jeffrey Epstein hingewiesen hat. Epstein suchte, soweit ich mich erinnere, seinen Platz, und er war so unglaublich groß; sein silbernes Haar glänzte in der Dunkelheit; und für ein Monster sah er sogar recht sympathisch aus.

Er trug sich stolz – ohne jede Scham in seiner Körperhaltung. Das muss etwa 2012 gewesen sein, als er sich in der PR-Phase seiner Rehabilitierung befand. Ich stand in einer kleinen Gruppe, und jemand sagte, er sei wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern im Gefängnis gewesen.

Ich erinnere mich an eine Art kollektives Achselzucken der Hedgefonds-Leute, die um mich herumstanden: eine Art „Hm“.

Epstein hatte offensichtlich immer noch „Einfluss“, so war die Stimmung, und er hatte seine Strafe verbüßt. F. Scott Fitzgerald wies darauf hin, dass es „in amerikanischen Leben keine zweiten Akte gibt“, aber viele in Peggy Siegels Umfeld liebten hingegen ein gutes Comeback nach einer Schande.

Soweit ich mich erinnere, gingen einige der Leute, mit denen ich zusammenstand, auf ihn zu, um ihn zu begrüßen. Er strahlte eine Aura der Berühmtheit aus, einen Nervenkitzel. Andere reagierten nicht mit der Abscheu, die ich empfand, zumindest nicht sichtbar.

Ich glaube, was ich Ihnen damit zeigen möchte, ist, dass niemand oder nur sehr wenige in wirklich elitären Kreisen das Risiko eingehen wollen, ihr wertvolles, kostbares, lebenswichtiges Netzwerk zu verlieren.

Also machen sie einfach alles mit, was die anderen in ihrem Netzwerk tun.

Das bedeutet nicht, dass sie damit einverstanden sind – aber sie machen mit.

Man darf sich nicht gegen das Netzwerk stellen.

Ist es das, womit Präsident Trump derzeit konfrontiert ist?

Ich frage mich.