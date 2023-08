Andrew Korybko

Die Behauptung, Niger sei mittlerweile ein globales Epizentrum des Terrorismus, ist eine echte Fake-News. Von den MSM wird jedoch erwartet, dass sie diese falsche Darstellung maximal verstärken, um die Öffentlichkeit einzuschüchtern und sie dazu zu bewegen, die geplante, von der NATO unterstützte, von Nigeria geführte ECOWAS-Invasion zu unterstützen Land.

Dieser Ansatz läuft jedoch Gefahr, sich selbst zu diskreditieren, wenn er falsche Erinnerungen an den sogenannten „Globalen Krieg gegen den Terror“ weckt, indem er die Öffentlichkeit daran erinnert, wie skeptisch sie ihm gegenüber nach dem Ende der Herrschaft von Bush Jr. geworden sind.

Nur wenige Menschen auf der ganzen Welt haben vor dem patriotischen Militärputsch in diesem westafrikanischen Binnenstaat letzte Woche jemals von Niger gehört und noch weniger hätten es auf einer Karte einzeichnen können, doch jetzt wollen die Mainstream-Medien (MSM), dass jeder denkt, dass es sich plötzlich in einen Staat verwandelt hat globales Epizentrum des Terrorismus. Dieses Narrativ ist nichts anderes als ein Informationskrieg, der darauf abzielt, die Öffentlichkeit einzuschüchtern und sie dazu zu bewegen, die geplante, von der NATO unterstützte, von Nigeria geführte ECOWAS-Invasion in diesem Land zu unterstützen, die voraussichtlich noch in diesem Monat beginnen wird.

Die folgenden Analysen werden diejenigen Leser auf den neuesten Stand bringen, die diese Krise nicht genau verfolgt haben:

Es hat sich im Grunde zum jüngsten Stellvertreterkonflikt zwischen der NATO und Russland im Neuen Kalten Krieg entwickelt.

Die westliche Öffentlichkeit versteht die geostrategischen Gründe nicht, warum sich der Militärblock ihrer Seite in diesem Teil Afrikas einmischt und das bevölkerungsreichste Land des Kontinents zur Invasion seines nördlichen Nachbarn drängt. Deswegen verbreiten die MSM die Lügenmärchen, dass sich Niger plötzlich in ein globales Epizentrum des Terrorismus verwandelt habe, weil sie hoffen, dass ihre Zielgruppe so viel Angst bekommt, dass sie blindlings die Vorgehensweise unterstützt, die ihre Regierungen letztlich zur Bewältigung dieses Problems beschließen.

Hier sind drei prominente Beispiele dafür, wie die MSM diese neu erfundene Propagandaerzählung verbreiten:

Sie behaupten gemeinsam, dass ein abgelenkter militärischer und öffentlicher Dissens zu einer Welle des Terrorismus führen wird.

Um es kurz zu erläutern: In der ersten Hälfte dieses künstlich hergestellten Infowar-Produkts wird behauptet, dass die Streitkräfte der Post-Putsch-Regionalstaaten zu sehr auf den Machterhalt und die Auslöschung von Rivalen konzentriert seien, als dass sie unbeabsichtigt Raum für die Expansion von Terroristen schaffen würden. Was das Zweite betrifft, so bedeutet es unglaublicherweise, dass vermeintlich friedliche Pro-Demokratie-Demonstranten durch die Militärherrschaft bald so radikalisiert werden, dass sie sich massenhaft in gewalttätige Extremisten verwandeln und somit eine unmittelbare Bedrohung für die ganze Welt darstellen.

Ironischerweise glaubt die US-Regierung (USG) trotz der Leitung von Voice of America nicht einmal an die Propaganda dieses Mediums oder die damit verbundenen Behauptungen ihrer Kollegen, wie die Entscheidung vom Dienstag, das Anti-Terror-Training mit Niger auszusetzen, beweist.

Wenn auch nur die geringste Chance bestünde, dass einer der oben genannten Faktoren Niger zu einem globalen Epizentrum des Terrorismus machen könnte, dann würden die USA auf keinen Fall ihre eigene Sicherheit und die ihrer regionalen Vasallen gefährden, indem sie diese Bedrohung schwelen lassen.

Dementsprechend hat die US-Regierung entweder versehentlich signalisiert, dass all diese Panikmache völlig unbegründete Propaganda ist, oder sie zeigt der Welt, dass sie es zynischerweise vorzieht, dass Niger angeblich ein globales Epizentrum des Terrorismus wird/bleibt, als gemeinsam mit seinem Militär nach dem Putsch dagegen anzukämpfen.

Da das zweite Szenario, das von den MSM verbreitet wird, nicht wahr ist, ist die erste Erklärung die einzig glaubwürdige, die wiederum bestätigt, dass es sich bei solchen Behauptungen lediglich um Lügen handelt, die geopolitische Motive verschleiern sollen.

Fairerweise muss man sagen, dass an ihrer Behauptung, dass die Kombination aus militärischem Versagen und systemischer Armut eine Rolle bei der Beschleunigung der Ausbreitung des Terrorismus in Entwicklungsländern spielt, etwas Wahres ist, aber dies ist auf eine schlechte/unaufrichtige westliche Ausbildung bzw. den französischen Neokolonialismus zurückzuführen. Aufgrund dieser miteinander verbundenen Faktoren und der regionalen Folgen des Nato-Kriegs gegen Libyen im Jahr 2011 explodierte der Terrorismus in der Sahelzone und bereitete anschließend die Bühne für die jüngsten patriotischen Militärputsche.

Diese Regimewechsel zielen darauf ab, die Prioritäten ihrer Streitkräfte neu auszurichten und die Beziehungen ihrer Länder zum Westen/Frankreich neu auszubalancieren, um die entsprechenden Probleme zu lösen, die dazu geführt haben, dass sich ihre Sicherheits- und Wirtschaftslage im letzten Jahrzehnt so drastisch verschlechtert hat. Hätten in Mali, Burkina Faso und jetzt Niger keine ernsthaften Anstrengungen unternommen, diese Trends zu vereiteln, wäre die Existenz dieser Staaten mit der Zeit unweigerlich gefährdet gewesen.

Ihre Militärführer verfolgen aufrichtig ihr erklärtes Ziel, den Terrorismus zu bekämpfen, nicht nur, weil es mit ihrer patriotischen Hingabe an die nationalen Interessen ihres Landes übereinstimmt, sondern auch, weil es im Eigeninteresse ihrer Institution liegt, da sie diejenigen sind, die an vorderster Front gegen diese Geißel kämpfen . Ohne die Verbesserung ihrer damit verbundenen Fähigkeiten, mit denen Wagner ihnen hier und hier hilft , werden ihre Kameraden weiterhin vergeblich sterben und die Bedrohung ihrer Familien wird weiter wachsen.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Behauptung, Niger sei mittlerweile ein globales Epizentrum des Terrorismus, eine echte Fake-News seien, aber von den MSM wird erwartet, dass sie diese falsche Darstellung maximal verstärken, um die Öffentlichkeit einzuschüchtern und dazu zu bewegen, die geplante, von der NATO unterstützte, von Nigeria geführte ECOWAS zu unterstützen Invasion dieses Landes. Dieser Ansatz läuft jedoch Gefahr, sich selbst zu diskreditieren, wenn er falsche Erinnerungen an den sogenannten „Globalen Krieg gegen den Terror“ weckt, indem er die Öffentlichkeit daran erinnert, wie skeptisch sie ihm gegenüber nach dem Ende der Herrschaft von Bush Jr. geworden sind.