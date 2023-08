Der ungewollte Coup: War die Reaktion auf COVID tatsächlich ein Putsch der westlichen Geheimdienstgemeinschaft?

Michael P. Senger

Die Welt hat darauf gezählt, dass die Geheimdienste etwas Ungewöhnliches an der Reaktion auf COVID aufdecken würden. Das wird natürlich nicht geschehen, denn sie haben es doch geplant.

Schon früh haben Kommentatoren darauf hingewiesen, dass die Reaktion auf COVID wie ein Putschversuch aussah und aussieht. Die Masken, die Slogans, die Symbole, die Lügen, die plötzliche Umkehrung langgehegter Normen und Werte, die geistlose Akzeptanz von Informationen aus unlauteren Quellen wie der Weltgesundheitsorganisation und China. Etwas stimmte nicht, und alles schien so offensichtlich.

Deshalb blieb eine übergreifende Frage bei der Reaktion auf COVID immer im Raum stehen. Wie konnten Beamte eine derart destruktive, totalitäre Politik in der gesamten westlichen Welt umsetzen, ohne dass die Geheimdienste eingriffen, um sie zu stoppen?

Eine nüchterne Betrachtung der Beweise führt zu einer erschreckenden Antwort – wenn auch im Nachhinein vielleicht die einzig mögliche. Der Grund dafür, dass die westlichen Geheimdienste nie eingegriffen haben, um diesem Illiberalismus Einhalt zu gebieten, liegt ganz einfach darin, dass praktisch alle besonders illiberalen Aspekte der Reaktion auf COVID direkt auf die westlichen Geheimdienste selbst zurückgehen.

Die Beweise im Rückblick

Die westlichen Geheimdienste haben durch Richard Hatchett und Carter Mecher – die enge Verbindungen zu den höchsten Ebenen der Geheimdienste und der Biosicherheitsbehörden haben – im Rahmen ihrer Arbeit an der Bioabwehrpolitik während der Bush-Regierung die „soziale Distanzierung“ als Politik der öffentlichen Gesundheit eingeführt. Die Geschichte von Hatchett und Mecher, dass die „soziale Distanzierung“ auf dem wissenschaftlichen Projekt eines 14-jährigen Jungen basierte, wie sie von der New York Times und dem prominenten Autor Michael Lewis verbreitet wurde, scheint nichts weiter als eine ausgeklügelte Geschichte zu sein, um die Tatsache zu verschleiern, dass das Konzept direkt von Chinas langjähriger Politik der „Abschottung“ während SARS 2003 übernommen wurde.

Die Geheimdienste haben fast alle Pandemie-Simulationen, die seit dem Schwarzen Winter 2001 alle sechs Monate stattfinden, entweder geplant oder waren bei ihnen anwesend. Die derzeitige Direktorin des National Intelligence Service, Avril Haines, war persönlich anwesend und saß direkt neben dem chinesischen CDC-Direktor bei der Simulation einer Coronavirus-Pandemie bei Event 201, die nur wenige Wochen vor der Enthüllung von COVID stattfand.

Michael Callahan, der leitende Virusexperte der Bundesregierung, erklärte gegenüber National Geographic, dass er im November 2019 mit der Verfolgung des neuen Coronavirus begann und der einzige bestätigte Kontakt der US-Regierung in Wuhan während der ersten Abriegelung im Januar 2020 war. Nach seiner Rückkehr aus Wuhan war Callahans Zeugenaussage ausschlaggebend dafür, dass die Bundesregierung den Notstand ausrief und die flächendeckende Einführung mechanischer Beatmungsgeräte anordnete, die sich als tödlich erwiesen. Der erste Eindruck, den die Bundesregierung von COVID erhielt, stammte also über Callahan von westlichen Geheimdiensten.

Der Stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Matt Pottinger, einer der höchsten Geheimdienstler der USA im Jahr 2020, spielte in den ersten Monaten der Reaktion auf COVID wahrscheinlich die wichtigste Rolle von allen, da er ab Januar 2020 im Weißen Haus einseitig die Alarmbereitschaft in Bezug auf COVID erhöhte und Maskierungs-, Quarantäne- und Abschaltbefehle befürwortete, die sich alle auf seine eigenen Quellen in China stützten und wiederholt gegen das Protokoll verstießen. Pottinger stand auch hinter der Ernennung der Coronavirus Response Coordinator des Weißen Hauses, Deborah Birx, und er wählte Birx für diese Rolle als „Public Health Security Advisor“ im November 2019 aus, zur gleichen Zeit, als Callahan begann, das neue Coronavirus zu verfolgen. Nach ihrer Einsetzung im Weißen Haus war Birx die Hauptverantwortliche für die Abriegelung der Vereinigten Staaten.

Die Herkunft der Online-Videos von Einwohnern von Wuhan, die Anfang 2020 weltweit zu Tode stürzten, ist umstritten. Die Videos wurden sorgfältig bearbeitet, was auf eine ausgeklügelte, staatlich geförderte Desinformationskampagne hindeutet, und stehen in direktem Widerspruch zu den tatsächlichen Ereignissen, von denen wir heute wissen, dass sie sich damals in China abgespielt haben, was darauf hindeutet, dass die Kommunistische Partei Chinas sie entweder produziert oder zumindest gebilligt hat. Die Videos wurden jedoch in der Regel von chinesischen Dissidentengruppen veröffentlicht, die behaupteten, der KPCh feindlich gesinnt zu sein, und die daher auch die Zustimmung westlicher Geheimdienste hatten. Obwohl es sich bei einigen dieser Gruppen höchstwahrscheinlich um von der KPCh kontrollierte Oppositionsgruppen handelte, gaben westliche Geheimdienste grünes Licht für die Verbreitung dieser Videos.

Die Propagandageschichte über Li Wenliang, den Augenarzt, der angeblich bestraft wurde, weil er seine Freunde vor einer Lungenentzündung in Wuhan im Dezember 2019 gewarnt hatte, scheint in Wirklichkeit von der ehrwürdigen KPCh-Propagandazeitung Beijing Youth Daily Wochen nach den angeblichen Ereignissen erfunden worden zu sein. Doch nur wenige Tage nach ihrer Erfindung durch die Propagandamaschinerie der KPCh wurde diese absurde Geschichte über Li Wenliang in vielen der elitärsten Medien der westlichen Welt veröffentlicht, darunter die New York Times, die BBC, Foreign Policy, die Financial Times und unzählige andere, und sie wird bis heute in elitären politischen Kreisen als wahr dargestellt. Auch diese Geschichte wurde also von westlichen Geheimdiensten abgesegnet.

Vor der Abriegelung der Lombardei in Italien im Februar 2020 hat praktisch niemand in der Welt öffentlich befürwortet oder gehofft, dass Chinas Abriegelung als globale Politik übernommen werden würde. Dennoch erinnert sich der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza in seinem Buch, dass er sehr wohl wusste, dass das Konzept der Abriegelung aus China stammte, und die Entscheidung, diese Politik in der Lombardei zu übernehmen, auf der Grundlage von Informationen von Stefano Merler getroffen wurde. Ein Blick auf Merlers Arbeit zeigt, dass er 2020 damit verbrachte, Informationen aus China als „Wissenschaft“ zu etikettieren und damit praktisch eine Propaganda-Waschaktion im Auftrag der KPCh durchführte. Merler wurde jedoch auch von Bill Gates gelobt und war Teil des westlichen Bioabwehr-Netzwerks. Im Jahr 2013 hatte Merler ein Buch mit dem Titel „Containing the accidental laboratory escape of potential pandemic influenza viruses“ verfasst; es scheint, dass die westliche Biosicherheitsgemeinschaft Merler 2020 für genau diesen Zweck abgestellt hat. Die Entscheidung Italiens, Chinas Abriegelungspolitik zu kopieren, scheint also auch von der westlichen Biosicherheitsgemeinschaft gebilligt worden zu sein.

Wenige Tage nach der Abriegelung der Lombardei veröffentlichte die WHO einen Bericht, in dem sie Chinas Abriegelungspolitik lobte und der Welt mitteilte, dass „Chinas kompromissloser und rigoroser Einsatz nicht-pharmazeutischer Maßnahmen zur Eindämmung der Übertragung des COVID-19-Virus in verschiedenen Gebieten wichtige Lehren für die globale Reaktion liefert“. Der stellvertretende Generaldirektor Bruce Aylward sagte: „China hat gezeigt, dass man es tun muss. Offensichtlich hat die westliche Geheimdienstgemeinschaft diesen bizarren Akt der Kriecherei vor der KPCh entweder nicht bemerkt oder stillschweigend gebilligt und Chinas Abschottung in die globale Politik übernommen.

Im März 2020 begannen Hunderttausende von Bots in den sozialen Medien, Chinas Abschottungspolitik auf Twitter in fast identischer Sprache zu propagieren. Da diese Bots China lobten und gleichzeitig alle anderen Länder der Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, verunglimpften, war längst klar, dass es sich um eine Desinformationskampagne der KPCh handelte. Dennoch durften diese Bots ihre Funktion ausüben und unglaublicherweise wurden ihre Pro-Lockdown-Posts erst weit nach 2021 von Twitter gelöscht. Bereits 2014 gab es Millionen von Bot-Posts, die als Reaktion auf die Ebola-Epidemie in Sierra Leone für „Lockdown“ warben – wobei der chinesische Begriff anstelle des westlichen Begriffs „soziale Distanzierung“ verwendet wurde – und diese Bot-Posts sind bis heute intakt. Diese massiven Desinformationskampagnen wurden zugelassen und die Beiträge konnten jahrelang aufrechterhalten werden, obwohl die sozialen Medien in dieser Zeit von westlichen Geheimdiensten streng überwacht wurden.

Sobald die Blockaden begannen, wurden abweichende Meinungen zensiert. Ein prominentes Beispiel ist die Zensur von Aaron Ginns erstem Artikel gegen die Sperren im März 2020. Schlimmer noch: Unter seiner früheren Führung stellte Twitter lächerlichen Nutzern wie dem Ernährungswissenschaftler Eric Feigl-Ding, der von Anfang an fast täglich COVID-Hysterie verbreitete, prestigeträchtige „Blue Cheques“ aus. Sogar prominente Wissenschaftler der politischen Linken, die normalerweise Sperren befürworten, waren von Ding so beunruhigt, dass sie ihn gemeinsam als Scharlatan bezeichneten. Erstaunlicherweise ignorierte Twitter diese parteiübergreifenden Aufrufe, Ding zu zügeln, und stellte ihn stattdessen prominent in seiner exklusiven Rubrik „COVID-19-Experten“ vor. Durch die Enthüllungen der Twitter Files und Missouri v. Biden wissen wir nun, dass westliche Geheimdienste diese Entscheidungen über COVID über die großen Social Media Plattformen gesteuert haben.

Als die Reaktion auf COVID begann, empfahl die Gesundheitsbehörde zunächst keine Masken in Übereinstimmung mit ihren langjährigen Richtlinien. Einige Wochen später änderte sich diese Empfehlung schlagartig und Masken wurden in der gesamten westlichen Welt vorgeschrieben. Sowohl Pottinger als auch Birx setzten sich aufgrund ihrer eigenen Informationen und Erfahrungen aus China beim Weißen Haus für Masken ein. Zur gleichen Zeit starteten Zeynep Tufekci und Jeremy Howard eine erstaunlich erfolgreiche Kampagne, um die seit Langem bestehenden Maskenrichtlinien der CDC umzukehren und Masken in ganz Amerika vorzuschreiben – ebenfalls auf der Grundlage von Informationen aus China. Es waren also die westlichen Geheimdienste, die durch Pottinger und Birx und vielleicht auch durch Tufekci und Howard diese Änderung der Maskierungsrichtlinien herbeiführten.

Geheimdienste spielten auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und dem Vorantreiben der COVID-Impfstoffe, wobei Michael Callahan und andere eine führende Rolle bei der „Operation Warp Speed“ spielten.

Westliche Geheimdienste könnten auch hinter einigen der prominentesten kontrollierten Widerstände gegen die offizielle Reaktion auf COVID stehen. Nahezu jeder führende Geheimdienstmitarbeiter im Jahr 2020 unterstützte die Theorie, dass COVID vom Wuhan Institute of Virology stamme, und Matt Pottinger spielte eine wichtige Rolle bei der ursprünglichen Verbreitung dieser Theorie. Einer der prominentesten öffentlichen Befürworter der „Laborleck-Theorie“, Jamie Metzl, ist ein ehemaliges Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses. Einige der anderen prominenten Befürworter der „Lab Leak“-Theorie sind oder waren direkt bei den Sandia National Laboratories angestellt, die eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der „sozialen Distanzierung“ als öffentliche Gesundheitspolitik unter der Bush-Regierung spielten.

Am wichtigsten ist, dass die westlichen Geheimdienste den Schlüssel zu jeder ernsthaften Untersuchung dieser Ereignisse in der Hand halten. Überall auf der Welt, quer durch alle Berufsgruppen, haben sich die Menschen auf die Idee verlassen, dass die westlichen Geheimdienste einschreiten würden, wenn es etwas Korruptes oder Verwerfliches an der Reaktion auf COVID gäbe. Das wird natürlich nicht passieren, denn wie die obige Aufzeichnung zeigt, sind sie es, die alles geplant haben.

Das fehlende Glied

Die Annahme, dass die Reaktion auf COVID in erster Linie von westlichen Geheimdiensten ausging, erklärt einige wichtige Rätsel.

Es gibt der Katastrophe von 2010 bis 2012 eine neue Bedeutung, bei der das gesamte Spionagenetzwerk der USA in China aufgrund von Informationslecks der CIA systematisch hingerichtet wurde – was als eine der schlimmsten Fehlleistungen der CIA in ihrer Geschichte gilt. Um den Schrecken dieser Katastrophe zu verdeutlichen, hatten Dutzende KPCh-Funktionäre selbstlos den USA ihr Vertrauen geschenkt, in der Hoffnung, dass dies zu einem positiven Wandel in ihrem Land beitragen könnte. Im Gegenzug gab eine Gruppe der CIA diese Informationen an die KPCh weiter und ließ jeden einzelnen dieser mutigen Menschen ermorden; das Schicksal ihrer Familien ist unbekannt. Offensichtlich haben einige Elemente innerhalb der CIA die Befehle der KPCh zu einem so frühen Zeitpunkt und in einem so abscheulichen Ausmaß ausgeführt und sind damit davongekommen.

Das erklärt, warum offen kommunistische Aktivisten wie der Chefredakteur des Lancet, Richard Horton, das 40-jährige britische KP-Mitglied Susan Michie, Bruce Aylward von der WHO und andere so offen agieren und sogar ihre Karrieren vorantreiben konnten, trotz all des Schadens, den ihre Politik angerichtet hat.

Dies könnte erklären, warum die Geheimdienste nach und nach immer mehr ehemals unabhängige Medien kultivierten und wie ein ganzer Apparat zur Zensur legaler Meinungsäußerungen westlicher Bürger unbemerkt von der Öffentlichkeit aufgebaut und betrieben werden konnte.

Es erklärt, warum die Propaganda und der Illiberalismus der offiziellen Reaktion auf COVID immer so durchschaubar erschienen, als Medien auf der ganzen Welt plötzlich ihre eigenen Bevölkerungen mit koordinierten Terrorbotschaften bombardierten, die Sätze wie „die Kurve abflachen“, „wir sitzen alle im selben Boot“, „einfach zu Hause bleiben“, „wir sitzen alle im selben Boot“ enthielten, „Bleiben Sie einfach zu Hause“, „Folgen Sie der Wissenschaft“ und „Zwei Wochen, um die Ausbreitung zu verlangsamen“ enthielten, ohne dass jemand eingriff, um sie zu stoppen, und warum das Narrativ der Eliteinstitutionen im Allgemeinen so weit von der öffentlichen Meinung entfernt ist.

Es erklärt, warum einige führende Politiker wie Donald Trump und Boris Johnson, die ursprünglich nicht für eine Abschottung waren, immer so verwirrt schienen; es scheint, dass die Informationen, die sie von den Geheimdiensten über COVID erhielten, möglicherweise absichtlich irreführend waren.

Es erklärt, warum sich die Fakten, die von den westlichen Geheimdiensten kamen, ständig änderten, wobei mehrere Beamte Reportern zunächst sagten, sie hätten zum ersten Mal im November 2019 von dem Virus gehört – was mit Callahans Aussage übereinstimmt -, dann aber ihre Geschichte änderten und darauf bestanden, dass niemand vor dem 30. Dezember 2019 von dem Virus wusste.

Dies erklärt, warum der „Widerstand“ gegen die offizielle Reaktion auf COVID immer wie ein Sammelsurium aussah, mit einem losen Netzwerk von eher gewöhnlichen Individuen, die in der Lage waren, einen so ungewöhnlich großen Einfluss auf die öffentliche Debatte auszuüben, indem sie belastende Fakten aufdeckten, über die die großen Medien nicht berichteten, und warum sogar einige sehr hochrangige Beamte, wie Richter des Obersten Gerichtshofs, sich an Basisquellen wie das Brownstone Institute wenden mussten, um zu erfahren, was wirklich vor sich ging.

Ein unbeabsichtigter Coup

Bei der Durchsicht der Beweise wird erschreckend deutlich, dass die illiberale Reaktion auf COVID größtenteils von westlichen Geheimdiensten ausging. Zum Teil aufgrund der Geheimhaltung der beteiligten Behörden ist es jedoch schwierig zu bestimmen, wer genau innerhalb der Geheimdienstgemeinschaft all dies orchestriert haben könnte und warum.

Eine wichtige Spur ist Richard Hatchett, der Vater der „sozialen Distanzierung“, der eine buchfüllende Titelgeschichte darüber geschrieben hat, wie das Konzept aus dem wissenschaftlichen Projekt eines 14-jährigen Mädchens entstand. Ein anderer ist Michael Callahan, dessen Aussage aus Wuhan die Bundesregierung in einen Ausnahmezustand versetzte. Callahan war Robert Kadlec unterstellt, einem weiteren Beamten mit langjährigen Verbindungen zur Biosicherheitsgemeinde. Eine weitere klare Spur führt zum ehemaligen stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater Matt Pottinger. Angesichts der Tatsache, dass Pottinger in praktisch jeder offiziellen Darstellung der ersten Monate der Reaktion auf COVID eine zentrale Rolle spielt, ist es unentschuldbar, dass er noch immer nicht aufgefordert wurde, zu seiner Rolle Stellung zu nehmen.

Bis jetzt endet die Spur an dieser Stelle. Pottinger war dem Nationalen Sicherheitsberater Robert O’Brien und Außenminister Mike Pompeo unterstellt, und es gibt nichts Verdächtiges über diese beiden Männer. Eine weitere mögliche Spur ist Avril Haines, die derzeitige Direktorin der National Intelligence, die bei der Veranstaltung 201 neben dem chinesischen CDC-Direktor George Gao saß – aber Haines hatte keine Machtposition inne, als COVID während der Trump-Administration 2020 zum ersten Mal auftauchte. Ein wahrscheinlicheres Szenario ist, dass die Chefs unserer Nachrichtendienste ihren Untergebenen zu sehr vertraut haben und deshalb von einigen korrupten Agenten der mittleren Ebene über den Tisch gezogen worden sein könnten.

Ferner ist etwas dran an dem kritischen Gedanken, dass westliche Nachrichtendienste aufgrund ihrer Geheimhaltung und ihres langjährigen realpolitischen Ethos trotz des Einflusses der KPCh eine eigene, etwas totalitäre Kultur haben könnten. Diese lange Kultur der Rechtfertigung von Gewaltanwendung und Propaganda im Ausland könnte die westlichen Geheimdienstchefs blind gemacht haben für den Illiberalismus der Politik, die ihre Agenturen als Reaktion auf COVID verfolgten.

Dennoch ist das Ausmaß der Planung und des Rückgriffs auf Informationen aus China während der Reaktion auf COVID zu beunruhigend, als dass nicht ein erheblicher Einfluss der KPCh im Spiel gewesen sein könnte. Obwohl es im Gesundheitswesen, in den Medien und in anderen Bereichen der Regierung sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene viel Korruption gibt, ist eine wirkliche Untersuchung der Vorgänge nicht möglich, ohne direkt in den Spiegel der Geheimdienste zu schauen.

Die Reaktion auf COVID war eine der größten friedenspolitischen Katastrophen in der Geschichte, die Amerikas internationale Glaubwürdigkeit zerstörte, Kindern Jahre ihrer Jugend und Ausbildung raubte, Millionen von Menschen tötete, Hunderte Millionen in Armut stürzte, Milliarden von Lebensjahren kostete und Billionen an Reichtum von Arbeitern zu Milliardären transferierte – alles umsonst. Die Tatsache, dass dieser Illiberalismus direkt von den westlichen Geheimdiensten ausging, erklärt, wie es zu einer Katastrophe dieses Ausmaßes kommen konnte.

Vor allem aber erklärt die Tatsache, dass die westlichen Geheimdienste den Illiberalismus der Reaktion auf COVID vorangetrieben haben, warum die Korruption und die Unmenschlichkeit dieser Reaktion immer so offensichtlich erschienen, wobei die wertvollsten Informationen über die fraglichen Ereignisse oft aus ihren eigenen Büchern und Interviews mit führenden Beamten stammen, obwohl sie so viel Schaden angerichtet haben. Sie können so ungestraft handeln, weil sie wissen, dass die einzigen Behörden, die sie zur Rechenschaft ziehen können, diejenigen sind, die hinter dem ganzen Spektakel stehen. Die Propaganda ist offensichtlich und beabsichtigt.

Angesichts des Ausmaßes der Tragödie und der Schwere der möglichen Verbrechen ist die Meinung weitverbreitet, dass jede Untersuchung der Reaktion auf COVID von den zuständigen Behörden durchgeführt werden sollte. In diesem Punkt kann Xi Jinping, der fest an die Bedeutung von Recht und Ordnung glaubt, nur zustimmen.

Michael P. Senger ist Rechtsanwalt und Autor von Snake Oil: How Xi Jinping Shut Down the World. Möchten Sie meine Arbeit unterstützen? Kaufen Sie das Buch. Haben Sie das Buch bereits? Hinterlassen Sie eine kurze Rezension.