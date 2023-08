Macht Frieden, ihr Idioten! Amerikas Stellvertreterkrieg mit Russland hat die Ukraine in einen Friedhof verwandelt.

Douglas Macgregor

Inkrementalismus – die Tendenz, sich langsam vorwärts zu bewegen, anstatt mutige Schritte zu unternehmen – wird in der Regel von politischen und militärischen Führern in der Kriegsführung bevorzugt, da der Einsatz weniger Kräfte Personal gefährdet und theoretisch eine Reihe von Verbesserungen im Laufe der Zeit verspricht, oft durch Abnutzung.

Im Jahr 1950 empfahlen die Vereinigten Stabschefs unter der Leitung des damaligen Vorsitzenden General J. Lawton Collins kurze Einschließungen entlang der koreanischen Küste, um die als Pusan-Perimeter bekannte Enklave der USA und der Alliierten schrittweise zu erweitern. Damit sollte Zeit gewonnen werden, um genügend Kräfte für einen Durchbruch nach dem Vorbild der Normandie zu sammeln. Doch General Douglas MacArthur war anderer Meinung. Er plädierte für einen kühnen, tiefen Einschluss, der die nordkoreanischen Streitkräfte südlich des 38. Breitengrades, die Pusan umzingelt hatten, abzuschneiden versprach.

MacArthur hatte recht. Heute wissen wir, dass die kurze Einkesselung genau das war, was die nordkoreanische Führung zu besiegen bereit war. Rückblickend kann man mit Sicherheit sagen, dass die Nordkoreaner ebenso wie ihre chinesischen Verbündeten mit dem operativen Einsatz amerikanischer und alliierter Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg vertraut waren. Eisenhowers Beharren auf einer Breitfrontstrategie, die Millionen von Truppen in mehreren Armeen parallel über Frankreich und Deutschland nach Mitteleuropa verlegte, entsprach der Formel des geringen Risikos.

Angesichts dieser Geschichte war es für die Nordkoreaner vernünftig zu glauben, dass MacArthur niemals seine Streitkräfte aufteilen und einen amphibischen Angriff weit hinter den nordkoreanischen Linien starten würde. Das war einfach zu riskant. Außerdem entsprach das Einsatzkonzept für Inchon nicht der Art und Weise, wie die US-Streitkräfte im Bürgerkrieg und im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden waren – Kriege, die durch Abnutzung und nicht durch Manöver gewonnen wurden.

Im Februar 2022 entschied sich der russische Präsident Wladimir Putin für ein schrittweises Vorgehen bei der „besonderen militärischen Operation“ in der Ukraine. Putin schickte weniger als 100.000 russische Soldaten in ein Land von der Größe von Texas, um dort auf breiter Front anzugreifen. Nachdem es Putin fast 15 Jahre lang nicht gelungen war, Washington und den gesamten Westen von Moskaus Widerstand gegen das Vorrücken der NATO nach Osten zu überzeugen, schien er zu dem Schluss gekommen zu sein, dass Washington und seine NATO-Verbündeten sofortige Verhandlungen einem zerstörerischen regionalen Krieg mit ungeahntem Potenzial vorziehen würden.

Putin lag falsch. Er ging von einer falschen Annahme aus, die auf der Rational-Choice-Theorie beruhte. Die Rational-Choice-Theorie versucht, menschliches Verhalten vorherzusagen, indem sie davon ausgeht, dass Menschen in der Wirtschaft, in der Politik und im täglichen Leben gewohnheitsmäßig Entscheidungen treffen, die ihrem persönlichen Wohlergehen entsprechen.

Das Problem mit dieser Theorie ist, dass Menschen nicht rational sind. Tatsächlich ist der menschliche Verstand eine Art Blackbox. Man kann zwar beobachten, was in die Blackbox einfließt und welche Entscheidungen von dort aus getroffen werden, aber der eigentliche Entscheidungsprozess, der in der Blackbox abläuft, ist undurchsichtig.

In den internationalen Beziehungen und im Krieg müssen die bestimmenden Merkmale menschlicher Identität – Geschichte, Geografie, Kultur, Religion, Sprache, Rasse oder ethnische Zugehörigkeit – bei jeder strategischen Bewertung eine wichtige Rolle spielen. Aufgrund seiner Kultur, seiner Erfahrung und seines Charakters war MacArthur ein Risikoträger. Wie Peter Drucker seine Leser daran erinnert, ist Kultur die Grundlage des Humankapitals. Diese Realitäten widerlegen regelmäßig die unrealistischen Erwartungen, die die Theorie der rationalen Wahl weckt.

Statt sich dem Verhandlungstisch zu nähern, hat Washington angesichts des russischen Nukleararsenals die Vorsicht wieder aufgenommen, die die amerikanischen Geschäfte mit Moskau in der Vergangenheit bestimmt hatte. Die politische Klasse Washingtons, die weder Russland noch Osteuropa wirklich verstand, schloss sich der Vorstellung des verstorbenen Senators John McCain an, Russland sei eine „Tankstelle für Atomwaffen“.

Putin ist kein Mann der Risiken. Aber er hat den Inkrementalismus aufgegeben und die russischen Streitkräfte rasch auf strategische Verteidigung umgestellt, eine kräfteökonomische Maßnahme, die darauf abzielte, die Verluste Russlands zu minimieren und gleichzeitig die Verluste der Ukraine zu maximieren, bis die russischen Streitkräfte wieder offensiv operieren können. Der russische Strategiewechsel ging auf. Trotz der beispiellosen Versorgung der ukrainischen Streitkräfte mit modernen Waffen, Geld, ausländischen Kämpfern und wichtigen Geheimdienstinformationen ist Washingtons Stellvertreter am Ende. In den Krankenhäusern der Ukraine wimmelt es von gebrochenen Menschen, auf den Schlachtfeldern liegen tote Ukrainer. Kiew ist ein Herzpatient, der lebenserhaltende Maßnahmen benötigt.

Russlands Zermürbungsstrategie hat bemerkenswerte Erfolge erzielt, aber dieser Erfolg macht den Konflikt heute gefährlicher als je zuvor seit seinem Beginn im Februar 2022. Warum? Mit Verteidigungsoperationen gewinnt man keine Kriege, und Washington glaubt immer noch, dass die Ukraine gewinnen kann.

Washington vernachlässigt die Verluste der Ukraine und übertreibt die Verluste Russlands. Offiziere, die an Treffen im Pentagon teilgenommen haben, haben mir erzählt, dass kleine ukrainische Erfolge auf dem Schlachtfeld (die fast sofort wieder zunichte gemacht werden) eine große Rolle in den Diskussionen spielen, die im Vier-Sterne-Hauptquartier, im Weißen Haus und in Foggy Bottom geführt werden. Diese Berichte gelten als unwiderlegbarer Beweis für den unvermeidlichen Sieg der Ukraine. In diesem Klima zögern Generalstabsoffiziere, die effektive Leistung des russischen Militärs oder die Auswirkungen der wachsenden militärischen Macht Russlands hervorzuheben.

Westliche Medien verstärken diese Haltung mit der Behauptung, die russischen Generäle und ihre Streitkräfte seien dysfunktional, in Korruption und Trägheit versunken, und die Ukraine könne gewinnen, wenn sie mehr Unterstützung erhalte. Daher ist es wahrscheinlich, dass Washington und seine Verbündeten weiterhin Ausrüstung und Munition liefern werden, wenn auch wahrscheinlich nicht in der Menge und Qualität wie in der jüngeren Vergangenheit.

Warschau, dessen Führungsrolle im antirussischen Kreuzzug der NATO in Washington geschätzt wird, findet Trost im Glauben an die militärische Schwäche Russlands. So sehr, dass Warschau bereit scheint, eine direkte Konfrontation mit Moskau zu riskieren. Wenn die ukrainischen Streitkräfte zurückgedrängt würden, so französische Quellen in Warschau, „könnten die Polen noch in diesem Jahr die erste Division aufstellen, die aus Polen, Balten und einer gewissen Anzahl von Ukrainern besteht“.

Nun schätzt Washington Moskau falsch ein. Die nationalen russischen Kommandobehörden könnten davon ausgehen, dass Warschaus Vorgehen den Absichten Washingtons entspricht. Die Anordnung von Präsident Biden, die Gefahrenzulage auf die US-Soldaten auszudehnen, die derzeit in der Ukraine dienen (und eigentlich nicht dort sein sollten), bestärkt diese Ansicht zweifellos.

Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass der polnische Schwanz mit dem amerikanischen Hund wedeln will. Die Polen wissen, dass ihre militärische Intervention in der historischen galizischen Ukraine eine militärische Reaktion sowohl von Weißrussland als auch von Russland provozieren wird, aber Warschau argumentiert auch, dass Washingtons Luft- und Bodentruppen in Europa wahrscheinlich nicht ruhig in der Ukraine, Rumänien und an der Ostseeküste bleiben werden, während die polnischen Streitkräfte einen aussichtslosen Kampf führen.

Amerikas Stellvertreterkrieg mit Russland hat die Ukraine in einen Friedhof verwandelt. Der polnischen Leidenschaft für den Krieg mit Russland nachzugeben, ermutigt Polen, dem ukrainischen Beispiel zu folgen. Der bloße Gedanke muss Moskau keine andere Wahl lassen, als die gesamte militärische Macht Russlands gleichzeitig gegen die Ukraine einzusetzen, bevor der kollektive Westen in einen regionalen Krieg stolpert. Schließt Frieden, ihr Narren, bevor es zu spät ist.