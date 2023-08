Erinnern Sie sich an die Gräueltaten des Koreakrieges, nicht an die Propaganda

Jim Bovard

Heute ist der 70. Jahrestag des Waffenstillstands, der die Kämpfe zwischen Nord- und Südkorea beendete. Fast 40.000 amerikanische Soldaten starben in diesem Konflikt sinnlos. Wären Politiker und Entscheidungsträger ehrlich und umsichtig, hätte der Koreakrieg Amerika gegen die Torheit und das Übel einer Intervention im Ausland geimpft. Stattdessen wurde der Krieg rückwirkend neu definiert. Barack Obama erklärte 2013: „Dieser Krieg war kein Unentschieden. Korea war ein Sieg.“

Der Krieg begann mit einer, wie Harry Truman behauptete, überraschenden Invasion der nordkoreanischen Armee am 25. Juni 1950, bei der die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete Trennungslinie zu Südkorea überschritten wurde. Die US-Regierung war jedoch ausreichend vor der bevorstehenden Invasion gewarnt. Dem verstorbenen Justin Raimondo, Mitbegründer von Antiwar.com, zufolge begann der Konflikt tatsächlich mit einer Reihe von Angriffen der südkoreanischen Streitkräfte, die vom US-Militär unterstützt wurden:

„Von 1945 bis 1948 unterstützten die amerikanischen Streitkräfte [den südkoreanischen Präsidenten Syngman] Rhee bei einer Mordserie, die Zehntausende von Opfern forderte: die Aufstandsbekämpfung forderte einen hohen Tribut in Kwangju und auf der Insel Cheju-do, wo bis zu 60.000 Menschen von Rhees von den USA unterstützten Streitkräften ermordet wurden.“

Die nordkoreanische Armee schlug sowohl die südkoreanischen als auch die US-amerikanischen Streitkräfte schnell in die Flucht. Ein völliges Debakel wurde abgewendet, nachdem General Douglas MacArthur die Landung der US-Truppen in Inchon eingefädelt hatte. Nachdem er die nordkoreanischen Streitkräfte zurückgeschlagen hatte, war MacArthur entschlossen, weiter nach Norden vorzudringen, ungeachtet der Gefahr, einen viel größeren Krieg zu provozieren. Als die US-Streitkräfte die nordkoreanische Armee über die Grenze zurückdrängten, waren bereits rund 5.000 amerikanische Soldaten gefallen. Das Pentagon war hinreichend gewarnt, dass die Chinesen eingreifen würden, wenn die US-Armee zu nahe an die chinesische Grenze heranrücken würde. Doch die Euphorie, die nach Inchon ausbrach, ließ jeden gesunden Menschenverstand außer Acht und übertönte die Stimmen aus dem Militär, die vor einer Katastrophe warnten. Ein Oberst der US-Armee reagierte 1950 auf ein Briefing über die Lage in Korea in Tokio, indem er hinausstürmte und erklärte: „Sie leben in einem gottverdammten Traumland“.

Der chinesische Militärangriff führte zum längsten Rückzug in der Geschichte der amerikanischen Streitkräfte – ein Debakel, das 1986 in dem Clint Eastwood-Film Heartbreak Ridge gewürdigt wurde. 1951 war der Koreakrieg in den Vereinigten Staaten äußerst unpopulär geworden – unpopulärer als es der Vietnamkrieg je war. Truman bestand darauf, den Krieg als „Polizeiaktion“ zu bezeichnen, aber er zerstörte seine Präsidentschaft trotzdem. Als 1953 der Waffenstillstand unterzeichnet wurde, waren die Grenzen noch fast dieselben wie zu Beginn des Krieges.

Während die Freunde des Leviathans Truman als den Inbegriff eines ehrlichen Politikers darstellen, war er in Bezug auf Korea genauso demagogisch wie Lyndon Johnson in Bezug auf Vietnam. Als die Republikaner den Koreakrieg als nutzlos kritisierten, verurteilte Präsident Harry Truman „rücksichtslose und unverantwortliche republikanische Extremisten“ und „die falsche Version der Geschichte, die von den Extremisten in der Republikanischen Partei urheberrechtlich geschützt wurde.“

Die vielleicht größte Katastrophe des Koreakriegs bestand darin, dass es Intellektuellen und Außenpolitikexperten gelang, den Koreakonflikt als amerikanischen Sieg umzudefinieren. Wie Derek Leebaert, Professor an der Georgetown University, in seinem Buch Magic and Mayhem feststellte, „wandelte sich das, was als blutige Pattsituation betrachtet worden war, in den Augen Washingtons; zehn Jahre später war es ein Beispiel für einen erfolgreichen begrenzten Krieg geworden. Bereits Mitte der 1950er Jahre begann die Elite zu vermuten, dass es sich um einen Sieg gehandelt hatte“. Leebaert erklärte: „Die Bilder vom Sieg in Korea prägten die Entscheidung zur Eskalation 1964-65 und trugen dazu bei zu erklären, warum Amerika einen Zermürbungskrieg führte.“ Schlimmer noch, die Vorstellung, dass „Amerika noch nie einen Krieg verloren hat“, blieb Teil des nationalen Mythos, und die Vorstellung, in Korea „gesiegt“ zu haben, wurde zu einer Rechtfertigung für den großen Einsatz in Vietnam.“ Doch wie Leebaert feststellte, „hatte [die US-Armee] in Vietnam alles vergessen, was sie in Korea über Aufstandsbekämpfung gelernt hatte.“

Anlässlich des letztjährigen Jahrestages des Waffenstillstands verkündete Präsident Joe Biden: „Während des Koreakriegs folgten fast 1,8 Millionen Amerikaner dem Ruf, zu dienen und die Freiheiten und universellen Werte zu verteidigen, die das südkoreanische Volk heute genießt. Der „Ruf zu dienen“ kam zumeist von den Einberufungsbehörden für die Militärdienstpflicht. Die amerikanischen Medien haben bei ihren Gedenkfeiern zum Koreakrieg die vielleicht wichtigste Lektion des Krieges fast vollständig ignoriert: Die US-Regierung hat nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, ihre eigenen Kriegsverbrechen zu vertuschen.

Während des Krieges wurden die Amerikaner mit offiziellen Verlautbarungen überschwemmt, dass das US-Militär alle möglichen Maßnahmen zum Schutz der unschuldigen koreanischen Zivilbevölkerung ergreift. Da die Übel des Kommunismus offensichtlich waren, stellte sich kaum die Frage, wie die Vereinigten Staaten die rote Aggression vereiteln wollten. Als ein 1953 von Senator Joseph McCarthy (R-WI) eingesetzter Unterausschuss des US-Senats die Gräueltaten des Koreakriegs untersuchte, erklärte der Ausschuss ausdrücklich, dass „Kriegsverbrechen als solche Handlungen definiert wurden, die von feindlichen Nationen begangen wurden“. Derselbe Standard galt in Vietnam, Irak, Afghanistan und praktisch jedem anderen Ort, an dem die USA militärisch interveniert haben.

1999, sechsundvierzig Jahre nach dem Waffenstillstand in Korea, deckte die Associated Press ein Massaker an koreanischen Flüchtlingen in No Gun Ri aus dem Jahr 1950 auf. US-Truppen vertrieben die Koreaner aus ihrem Dorf und zwangen sie, auf einem Bahndamm zu bleiben. Ab dem 25. Juli 1950 wurden die Flüchtlinge in den folgenden drei Tagen von US-Flugzeugen und Maschinengewehren beschossen. Hunderte von Menschen, meist Frauen und Kinder, wurden getötet. Der AP-Bericht von 1999 wurde von amerikanischen Politikern und einigen Medien als Verleumdung der amerikanischen Truppen angeprangert.

Das Pentagon versprach eine gründliche Untersuchung. Im Januar 2001 veröffentlichte das Pentagon einen 300-seitigen Bericht, in dem es behauptete zu beweisen, dass die Morde in No Gun Ri lediglich eine „unglückliche Tragödie“ waren, die von schießwütigen Soldaten verursacht wurde, die durch herannahende Flüchtlinge erschreckt wurden.

Präsident Bill Clinton äußerte sein „Bedauern darüber, dass koreanische Zivilisten in No Gun Ri ihr Leben verloren haben“. In einem Interview wurde er gefragt, warum er „Bedauern“ anstelle von „Entschuldigung“ verwendet. Er erklärte: „Ich glaube, dass die Leute, die das untersucht haben, nicht zu dem Schluss kommen konnten, dass es einen bewussten Akt gab, der auf einer ausreichend hohen Ebene in der Militärhierarchie beschlossen wurde, um zuzugeben, dass die Regierung tatsächlich an etwas Schrecklichem beteiligt war.“ Clinton präzisierte, es gebe keine Beweise für ein „Fehlverhalten, das hoch genug in der Befehlskette der Armee angesiedelt ist, um sagen zu können, dass die Regierung tatsächlich verantwortlich war“.

Aber die Gräueltaten an Zivilisten waren 50 Jahre zuvor unter den US-Truppen allgemein bekannt. Wie Charles Hanley, Sang-Hun Choe und Martha Mendoza in ihrem 2001 erschienenen Buch The Bridge at No Gun Ri feststellten, entzog das Pentagon 1952 „RKO’s One Minute to Zero, einem Film über den Koreakrieg, in dem ein von dem Schauspieler Robert Mitchum gespielter Army-Colonel das Artilleriefeuer auf eine Flüchtlingskolonne befiehlt, die offizielle Billigung“. Das Pentagon befürchtete, dass „diese Sequenz für antiamerikanische Propaganda genutzt werden könnte“ und verbot die Vorführung des Films auf US-Militärbasen.

2005 entdeckte Sahr Conway-Lanz, ein Doktorand der Harvard University, in den Nationalarchiven einen Brief des US-Botschafters in Korea, John Muccio, der am Tag des Massakers von No Gun Ri an den stellvertretenden Außenminister Dean Rusk geschickt wurde. Muccio fasste eine neue Politik zusammen, die auf einem Treffen zwischen US-Militärs und südkoreanischen Beamten entwickelt worden war: „Wenn Flüchtlinge nördlich der US-Linien auftauchen, werden sie mit Warnschüssen belegt, und wenn sie dann weiter vorrücken, werden sie erschossen.“ Die neue Politik wurde am Morgen des Massakers von No Gun Ri per Funk an die Armeeeinheiten in ganz Korea übermittelt. Das US-Militär befürchtete, dass sich nordkoreanische Truppen unter den Flüchtlingen verstecken könnten. Das Pentagon behauptete zunächst, dass seine Ermittler den Brief von Muccio nie gesehen hätten. Louis Caldera, der 2001 Heeresminister war, erklärte: „Es wurden Millionen von Aktenseiten geprüft, und es ist durchaus möglich, dass sie ihn einfach übersehen haben.“ Muccios Brief befand sich jedoch in der speziellen Forschungsakte, die für den offiziellen Entlastungsbericht verwendet wurde.

Conway-Lanz‘ 2006 erschienenes Buch Collateral Damage: Americans, Noncombatant Immunity, and Atrocity after World War II (Amerikaner, Immunität von Nichtkombattanten und Gräueltaten nach dem Zweiten Weltkrieg) zitiert eine offizielle Geschichte der US-Marine über die ersten sechs Monate des Koreakriegs, in der es heißt, dass die Politik des Beschusses von Zivilisten „völlig vertretbar“ war. In einem offiziellen Bericht der Armee heißt es: „Schließlich wurde beschlossen, jeden zu erschießen, der sich nachts bewegte. Ein Bericht für den Flugzeugträger USS Valley Forge rechtfertigte Angriffe auf Zivilisten, weil die Armee darauf bestand, dass „Gruppen von mehr als acht bis zehn Personen als Soldaten zu betrachten und anzugreifen waren“.

Im Jahr 2007 wiederholte die Armee ihr ursprüngliches Dementi: „Es wurde nie eine Richtlinie an die Soldaten im Feld verkündet, die angeblich das Erschießen von Flüchtlingen erlaubte.“ Aber die Associated Press enthüllte mehr Schmutz aus den US-Archiven: „Mehr als ein Dutzend Dokumente, in denen hochrangige US-Offiziere den Truppen sagen, dass Flüchtlinge ‚Freiwild‘ sind, und ihnen befehlen, ‚alle Flüchtlinge zu erschießen, die über den Fluss kommen‘, wurden von der AP in den eigenen archivierten Akten der Ermittler nach der Untersuchung 2001 gefunden. Keines dieser Dokumente wurde in dem 300-seitigen öffentlichen Bericht der Armee veröffentlicht.“ Ein ehemaliger Air Force-Pilot erzählte den Ermittlern, dass sein Flugzeug und drei andere zur gleichen Zeit des No Gun Ri-Massakers Flüchtlinge beschossen; der offizielle Bericht behauptete, dass „alle befragten Piloten … nichts von solchen Befehlen wussten“. Es tauchten auch Beweise für Massaker wie No Gun Ri auf. Am 1. September 1950 beschoss der Zerstörer USS DeHaven auf Drängen der Armee „ein Flüchtlingslager am Meer in Pohang, Südkorea“. Überlebende berichten, dass 100 bis 200 Menschen getötet wurden.

Das massenhafte Abschlachten von Zivilisten wurde zur Routine, nachdem die chinesische Armee Ende 1950 in den Koreakrieg eingegriffen hatte. MacArthur sprach davon, das von Nordkorea gehaltene Gebiet in eine „Wüste“ zu verwandeln. Das US-Militär erweiterte schließlich „seine Definition eines militärischen Ziels auf jede Struktur, die feindliche Truppen oder Nachschub beherbergen könnte“. General Curtis LeMay fasste die Erfolge zusammen: „Wir haben jede Stadt in Nordkorea niedergebrannt … und auch einige in Südkorea.“ Doch trotz der Politik der Bombardierungen, die alles treffen, was noch steht, waren die meisten Amerikaner der Meinung, dass das US-Militär in Korea menschlich handelte. Der Historiker Conway-Lanz stellte fest: „Die Frage der Absicht und nicht die Frage, wessen Waffen buchstäblich Zivilisten töteten oder ihre Häuser zerstörten, wurde für viele Amerikaner zur moralisch bedeutsamen Frage.“

Während des Krieges könnten eine Million Zivilisten getötet worden sein. Eine Wahrheits- und Versöhnungskommission der südkoreanischen Regierung deckte viele bisher nicht berichtete Gräueltaten auf und kam zu dem Schluss, dass „amerikanische Truppen während des Koreakriegs bei 138 verschiedenen Gelegenheiten Gruppen südkoreanischer Zivilisten getötet haben“, berichtete die New York Times.

Aufgeschobene Wahrheit ist entschärfte Wahrheit. Die Strategie des Pentagons in Bezug auf die Gräueltaten im Koreakrieg war erfolgreich, weil sie die Fakten den Historikern und nicht den politischen Entscheidungsträgern überließ. Die Wahrheit über No Gun Ri ist schließlich herausgerutscht – zehn Präsidentschaften später. Noch schlimmer ist, dass die Einsatzregeln für die Tötung koreanischer Zivilisten in vier weiteren US-Kriegen vertuscht wurden. Wäre die US-Politik zur Tötung koreanischer Flüchtlinge (oder aller, die sich „nachts bewegten“) während dieses Krieges aufgedeckt worden, hätte dies vielleicht ähnliche Tötungen in Vietnam eingedämmt (von denen viele erst Jahrzehnte nach dem Krieg aufgedeckt wurden).

Der ehemalige Kongressabgeordnete und dekorierte Koreakriegsveteran Pete McCloskey (R-CA) warnte: „Die Regierung wird immer über peinliche Angelegenheiten lügen.“ Dieselbe Masche zieht sich auch durch andere Kriege der USA. Die Geheimniskrämerei und der Betrug im Zusammenhang mit der US-Kriegsführung haben in diesem Jahrhundert katastrophale Folgen gehabt. Die Regierung von George W. Bush nutzte die Anschläge vom 11. September aus, um den Einmarsch in den Irak im Jahr 2003 zu rechtfertigen, und erst 2016 legte die US-Regierung Dokumente offen, die die Rolle der saudischen Regierung bei der Finanzierung der Flugzeugentführer vom 11. September (15 von 19 waren saudische Staatsbürger) aufdeckten. Das Pentagon vertuschte die überwiegende Mehrheit der US-amerikanischen Tötungen irakischer Zivilisten, bis Bradley Manning und WikiLeaks sie 2010 aufdeckten.

Wenn es Politikern oder Generälen in den Fingern juckt, die Vereinigten Staaten in einen weiteren ausländischen Krieg zu ziehen, sollten Sie daran denken, dass die Wahrheit regelmäßig das erste Opfer ist. Regierungen, die rücksichtslos Massen von Zivilisten töten, werden keine ehrliche Untersuchung durchführen und der Welt ihre Schuld mitteilen. Die Selbstverwaltung ist eine Fata Morgana, wenn die Amerikaner nicht genügend Informationen erhalten, um die in ihrem Namen begangenen Morde zu beurteilen.