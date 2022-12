Das Neueste über Kanadas digitale ID

Da die Kanadier zunehmend nach Sicherheit in der digitalen Landschaft suchen, sind zwei wichtige Akteure bei der Konzeption, dem Design und der Entwicklung von Kanadas Digitaler ID aufgetaucht – darunter einer mit engen Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum (WEF).

Da ist zum einen das private kanadische Unternehmen Trulioo, ein Technologieunternehmen mit wichtigen Partnern wie Equifax und TransUnion, zwei der größten kanadischen Kreditauskunfteien. Trulioo bietet verschiedene Überprüfungsdienste für Regierungen und Unternehmen an, z. B. Altersüberprüfung und Know Your Customer.

Es ist auch mit dem WEF verbunden, einer globalistischen Denkfabrik, die viele mit Argwohn und Verachtung betrachten. Laut seiner Website wurde Trulioo als „Technologiepionier“ ausgewählt, was bedeutet, dass das Unternehmen zu Veranstaltungen, Aktivitäten und Initiativen des WEF eingeladen wird. In den nächsten zwei Jahren wird Trulioo „mit politischen Entscheidungsträgern und Führungskräften des Privatsektors zusammenarbeiten, um die globale Agenda zu wichtigen Themen mitzugestalten“.

Außerdem gibt es den Digital Identification and Authentication Council of Canada (DIACC), einen gemeinnützigen Zusammenschluss von Teilnehmern aus dem privaten und öffentlichen Sektor.

Die beiden Organisationen arbeiten gemeinsam am Pan-Canadian Trust Framework, um das Vertrauen der Kanadier zu stärken.

Der kanadische Datenschutzbeauftragte Philippe Dufresne sagte: „Die Entwicklung und Umsetzung eines digitalen ID-Ökosystems ist eine großartige Gelegenheit, um zu zeigen, wie Innovation und Schutz der Privatsphäre nebeneinander bestehen können.“

„Die Regierung sollte offen und transparent genug sein, was die definierten Zwecke der digitalen Identitätssysteme angeht, welche persönlichen Daten wie und von wem verwendet werden“, so der Datenschutzbeauftragte weiter.

Natürlich möchte die kanadische Regierung auch die Art und Weise, wie sie Personen authentifiziert, um einen sicheren Zugang zu ihren Diensten zu erhalten, rationalisieren.

Es ist unvermeidlich, dass viele Partner aus der Privatwirtschaft bereits mit der Beratung und Entwicklung einer digitalen ID beauftragt sind. Es ist jedoch noch unklar, ob es eine nationale digitale ID oder ob es verschiedene IDs für verschiedene Zwecke geben wird.

Es ist auch möglich, dass die digitalen IDs mit den individuellen CBDC-Geldbörsen verknüpft werden, die in den nächsten Jahren unweigerlich eingeführt werden. CBDCs sind digitale Währungen, die Länder als Ersatz für ihre derzeitigen Bargeld-, Münz- und digitalen Eingabesysteme vorschlagen.

Derzeit gibt es noch keine klaren Standards und Merkmale, die digitale IDs umfassen. Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, wie digitale IDs in Kanada zum Nutzen der Kanadier entwickelt und eingesetzt werden können.

Die Covid-19-Pandemie hat viele Aktivitäten ins Internet verlagert, und damit geht die Notwendigkeit erhöhter Wachsamkeit und Sicherheit gegen Risiken wie Betrug, Scams, Identitätsdiebstahl und dergleichen daher.

Eine nationale digitale ID könnte Vorteile bringen, wie den Wegfall der Notwendigkeit, mehrere Passwörter zu verwalten, und das Vertrauen in Online-Dienste erhöhen, wenn sie angemessen konzipiert und umgesetzt wird.

Derzeit variiert die Authentifizierung, bei der es um die korrekte Identifizierung von Personen geht, bei den verschiedenen Diensten für Bankgeschäfte, die Inanspruchnahme von Hilfe durch staatliche Einrichtungen, die Inanspruchnahme von Kundensupport usw. erheblich. Einige sind unproblematisch, während andere zeitaufwendig und frustrierend sein können.

Die Biometrie, d. h. die Identifizierung von Personen anhand ihrer einzigartigen physischen Merkmale wie Fingerabdrücke, Gesichts- oder Stimmerkennung, ist auf dem Vormarsch. Manche empfinden diese Praxis jedoch als aufdringlich und möchten nicht, dass ihre persönlichen biometrischen Daten erfasst, gespeichert oder an verschiedene Parteien weitergegeben werden.

Datenschutz, Sicherheit und Wahlmöglichkeiten gehören zu den wichtigsten Anliegen der Kanadier, ein Thema, mit dem sich der DIACC derzeit befasst.

Die Kanadier sind misstrauisch gegenüber vielen privaten Unternehmen, aber auch gegenüber staatlichen Einrichtungen. Laut dem Edelman 2022 Canadian Trust Barometer vertrauen nur 53 % der Kanadier staatlichen Organisationen.

Eine weitere Hauptsorge ist, dass eine nationale digitale ID ein Hindernis für internationale Reisen darstellen könnte. So befürchten manche, dass ihr Impfstatus oder andere persönliche Faktoren ihr Recht auf Mobilität einschränken könnten, wie es während der Pandemie der Fall war.

Eine digitale Identität könnte auch Gesundheitsdokumente enthalten, was für Kanadier, die nicht in den Mainstream des Gesundheitswesens fallen, ein Problem darstellen könnte.

Ein Pilotprogramm zur digitalen Identität für bekannte Reisende (KDTI) wurde 2018 vom WEF ins Leben gerufen. Die kanadische Regierung und der Trudeau Montreal Airport sind als Partner dabei.

Es gibt immer noch Potenzial für die sichere Nutzung digitaler Identitäten, aber die Kanadier müssen wachsam bleiben.

Dan Fournier ist ein freiberuflicher investigativer Journalist in Quebec, Kanada.