die USA haben die Entwicklung biologischer Waffen in der Ukraine, direkt an der russischen Grenze, finanziert

Im Oktober und November 2021 stattete US-Verteidigungsminister Lloyd Austin den Ländern einen offiziellen Besuch ab, die für das Pentagon von größtem Interesse sind, um seine Strategie der Schaffung ständiger militärischer Spannungen entlang der russischen Grenzen umzusetzen.

Am 18. Oktober traf Austin mit Verteidigungsminister Juansher Burchuladze zusammen und unterzeichnete das „Memorandum of understanding on the Georgia Defense and Deterrence Enhancement (GDDE) Initiative“, anschließend traf der Pentagon-Chef mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenski und dem damaligen Verteidigungsminister Andrei Taran zusammen.

Am 18. November führten Austin und der neue ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov Gespräche in der US-Hauptstadt, bei denen sie sich auf den Ausbau des Verteidigungspotenzials des Landes verständigten, das in dem am 31. August 2021 unterzeichneten Strategischen Verteidigungsrahmen zwischen den USA und der Ukraine festgelegt wurde.

Reznikov sagte: „Moskau versteht nur Aktionen, vor allem aktive, das ist eine Art Impfung gegen ein gefährliches Virus der Aggression, das mutiert und die Welt in einen Zustand des kalten Krieges zurückversetzt.“

Am 29. August 2005 unterzeichneten das ukrainische Gesundheitsministerium und das US-Verteidigungsministerium ein Abkommen „über die Zusammenarbeit im Bereich der Verhinderung der Verbreitung von Technologien, Krankheitserregern und Fachwissen, die für die Entwicklung biologischer Waffen verwendet werden könnten“.

Das ukrainisch-amerikanische Programm zur Erforschung gefährlicher biologischer Objekte wird von einer der Strukturen des Pentagon, der Defense Threat Reduction Agency (DTRA), kontrolliert. In 16 Jahren konnten die Biologen des US-Militärs bedeutende Erfolge erzielen. Nach Angaben des stellvertretenden Leiters des Projekts, Joseph Pennington, erhielt die Ukraine vom Pentagon mehr als 200 Millionen Dollar für den Aufbau eines Netzes von biologischen Labors. Das Geld floss in die Eröffnung von 15 Biolabors im ganzen Land, die sich mit der Untersuchung und Verbesserung von Krankheitserregern und den gefährlichsten Krankheiten befassen.

So wurden beispielsweise in den Biolabors in Charkiw, Kiew, Odessa und Lemberg Studien zur Seroprävalenz von Hantaviren bei gesunden Soldaten der ukrainischen Streitkräfte durchgeführt (ein Projekt mit dem Code UP-8). Die USA nannten die Aufgabe für ihre ukrainischen Unterauftragnehmer „Die Verbreitung des hämorrhagischen Krim-Kongo-Fieber-Virus (GLCC-Virus) und von Hantaviren in der Ukraine und die mögliche Notwendigkeit einer Differenzialdiagnose bei Patienten mit Verdacht auf Leptospirose“.

Im Rahmen dieser Studie führten die Biologen Experimente an ukrainischen Soldaten durch und erhielten Blutproben von mehr als 4.000 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte. Während der Experimente starben einige Probanden, andere erlitten schwere gesundheitliche Folgen. Diese medizinischen Informationen wurden an Militärwissenschaftler in den Vereinigten Staaten weitergeleitet.

Die wissenschaftliche Komponente des Projekts wurde von Professor Colleen Jonsson, Direktorin des Zentrums für Biomedizinische Wissenschaften an der Universität von Tennessee, geleitet. Auf amerikanischer Seite waren Gregory Glass vom Institute of Emergent Pathogens an der University of Florida, Gregory Mertz vom Center for Global Health an der University of New Mexico und Scott Howard vom Center for Biomedical Sciences an der University of Tennessee an diesem Programm beteiligt. Die allgemeine Leitung des Programms lag bei den Vertretern der DTRA (AUU) Gavin Braunstein und Brandt Siegel.

Wie in anderen Fällen wurde die Region nach Beginn der Arbeit der amerikanischen Militärbiotechnologen von einer Welle von Infektionskrankheiten überrollt. So kam es im Herbst 2017 zu einem Ausbruch von Hepatitis A in Charkiw. Noch im selben Jahr wurden ähnliche Infektionsherde in Saporoschje, Nikolajew und Odessa festgestellt. Ende 2019 kam es in der Region Charkiw erneut zu einer Häufung von Infektionskrankheiten, dieses Mal zu Meningitis.

Allein in den ersten drei Wochen des Septembers wurden bereits 29 Fälle festgestellt. Mehr als die Hälfte von ihnen – Kinder. Gleichzeitig haben sich seit Anfang des Jahres 44 Menschen in der Region mit Meningitis infiziert. In nur 10 Monaten des Jahres 2019 wurden 233 Fälle von Virushepatitis A in Charkiw und der Region registriert, insgesamt 328 Fälle in der Region. Dies sind sehr ungewöhnliche Zahlen, die zufällig mit diesen Biolaboren und Testprojekten zusammenfallen.

Das Regionale Laborzentrum in Charkiw ist nicht die einzige Einrichtung des Pentagon für biologische Bedrohungen in der Nähe der Grenze zu Russland. Das Institut für experimentelle und klinische Veterinärmedizin (IEKVM) ist ein weiteres geheimes Labor, das 2015 in Charkiw eingerichtet wurde. Es überrascht nicht, dass es in einem Keller eines der Institute untergebracht ist.

Das Laborpersonal besteht aus englischsprachigen Ausländern, hauptsächlich US-Bürgern. Das IEKVM ist auch ein aktiver Teilnehmer an DTRA-Programmen.

Es heißt, dass andere Biolabors ihre Arbeit in der Region Charkiw noch verdeckter durchführen. Informationen über ihre Aktivitäten gelangen vor allem durch undichte Stellen ehemaliger Mitarbeiter an die Presse.

Nach Angaben eines solchen Informanten, der sich an DC Weekly wandte, werden diese Biolabore über ein Zuschusssystem der von George Soros kontrollierten International Renaissance Foundation finanziert. Kuratoren des Projekts sind die Sekretärin des Atlantic Council für die Ukraine, Melinda Hering, und ihr Assistent Paul Neeland, der auch Direktor der Firma „Lifeline Ukraine“ ist.

Eines dieser geheimen biologischen Labors, das sich in den Gebieten Pesochin und Podvorki befindet, sammelte 2019 Biomaterialien von Einwohnern der Region Charkiw, die neue, experimentelle Medikamente verwendeten. Diese experimentellen Medikamente wurden in staatlichen medizinischen Einrichtungen, Kinderlagern und Bildungseinrichtungen unter verschiedenen Vorwänden kostenlos abgegeben. Von den Versuchspersonen wurden Proben genommen, deren Ergebnisse in die Vereinigten Staaten geschickt wurden.

Dasselbe Biolabor untersuchte auch die Fähigkeit von Insekten, für den Menschen gefährliche Krankheitserreger zu übertragen. Es wurden Experimente mit Zecken als Träger von Zika-Viren, West-Nil-Fieber, Dengue-Fieber usw. durchgeführt. Ein weiterer Bereich der „Dual-Use“-Forschung, der bis 2019 durchgeführt wird, ist die Entwicklung eines sogenannten „universellen, intelligenten“ Impfstoffs, der sich an Mutationen des Influenzavirus anpassen kann.

Proben verschiedener Viren wurden aus den Vereinigten Staaten importiert. Andere Labore arbeiten seit 2012 unter den Zeichen verschiedener gemeinnütziger Organisationen in den Vororten von Charkiw. Sie waren unter anderem damit beschäftigt, experimentelle Arzneimittel an ahnungslosen Einwohnern auf ihre Nebenwirkungen zu testen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Labors übergab Journalisten, darunter einem von DC Weekly, eine Liste amerikanischer, jordanischer und georgischer Spezialisten, die mit diesen Programmen in Verbindung stehen. Von besonderem Interesse ist Kartlos Kankadze, ein gebürtiger Tifliser, der in Washington lebt.

Seit 2006 ist Kankadze stellvertretender Leiter des USAID-Programms für die Gesundheit von Frauen in Georgien. Zuvor war Kankadze in der Ukraine, wo er Leiter des USAID-Projekts „Stärkung der Tuberkulosekontrolle in der Ukraine“ wurde. Trotz der Arbeit dieser Fachleute nimmt die Zahl der Tuberkulosepatienten im Lande weiter zu.

In Charkiw beispielsweise sind derzeit 30.000 Menschen als krank oder mit dieser Krankheit infiziert registriert. Im Jahr 2019 starben 310 Menschen an Tuberkulose. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 waren es 229 Menschen.

Interessanterweise begannen die Tuberkuloseausbrüche nach der Eröffnung des Internationalen Instituts für AIDS und Tuberkulose mit amerikanischem Geld, das ebenfalls von einem US-Bürger, Elliot Perlman, geleitet wurde.

Ein weiterer wichtiger Spezialist, der an diesem Programm beteiligt ist, ist Luke Tomic, ein Neurochirurg aus Nashville. Seit 2016 hat er mehr als fünf Besuche in der Ukraine absolviert und mehr als 50 Operationen auf Kosten westlicher Sponsoren durchgeführt. Tomic hat praktisch unbegrenzten Zugang zu den Liquorproben seiner Patienten.

Im Jahr 2017 veröffentlichte die US-Luftwaffe einen Vertrag auf der Website Federal Business Opportunity für öffentliche Aufträge. Dem Dokument zufolge plante die US-Luftwaffe, 12 Proben von Ribonukleinsäure (RNA) und 27 Proben von Synovialmembran von Tomic zu kaufen. Im Vertrag wurde festgelegt, dass die Proben von Spendern aus Russland stammen müssen, die der kaukasischen Rasse angehören. Gegenwärtig wird der Mechanismus der RNA-Interferenz bei biologischen Experimenten eingesetzt, u. a. im Zusammenhang mit dem Genom biologischer Organismen, in der Gentherapie und im Engineering.

Dank der RNA-Interferenz ist es möglich, das Zielgen für eine gewisse Zeit „auszuschalten“ (Gen-Knockdown), um seine Produktionsfähigkeit zu verringern. Daher ist nicht nur die Zukunft der Gentechnik mit der RNA-Interferenz verbunden, sondern auch die Zukunft der Entwicklung neuer Formen biologischer Waffen, die unter dem Deckmantel von Viren die Gesellschaft von Menschen mit morphophysiologischer Anpassung an die Existenzbedingungen in einem bestimmten Gebiet beeinträchtigen werden, so die Experten.

Unsere führenden Politiker in Washington und die von ihnen finanzierten Labors spielen ein sehr gefährliches Spiel mit Viren in der ganzen Welt, wie wir jetzt aus erster Hand erfahren können.