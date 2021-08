Das Pentagon experimentiert mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz, um „einige Tage in die Zukunft zu sehen“

thedrive.com: Das Pentagon will modernste Cloud-Netzwerke und Systeme der künstlichen Intelligenz nutzen, um die Schritte des Gegners zu antizipieren, bevor er sie unternimmt.

Das U.S. Northern Command (NORTHCOM) führte kürzlich eine Reihe von Tests durch, die als „Global Information Dominance Experiments“ (GIDE) bekannt sind. Dabei wurden globale Sensornetzwerke, Systeme der künstlichen Intelligenz (KI) und Cloud-Computing-Ressourcen kombiniert, um „Informationsdominanz“ und „Entscheidungsüberlegenheit“ zu erreichen. Nach Angaben der NORTHCOM-Führung könnten die in den Experimenten getesteten KI- und maschinellen Lernwerkzeuge dem Pentagon eines Tages eine robuste „Fähigkeit bieten, Tage im Voraus zu sehen“, d. h. sie könnten die Zukunft auf der Grundlage der Auswertung von Mustern, Anomalien und Trends in massiven Datensätzen mit einer gewissen Zuverlässigkeit vorhersagen. Das Konzept klingt wie aus „Minority Report“, doch der Befehlshaber des NORTHCOM sagt, dass diese Fähigkeit durch die dem Pentagon zur Verfügung stehenden Instrumente bereits ermöglicht wird.

General Glen VanHerck, Befehlshaber des NORTHCOM und des Nordamerikanischen Luft- und Raumfahrtverteidigungskommandos (NORAD), erklärte diese Woche gegenüber Reportern im Pentagon, dass dies der dritte Test von GIDE war, der in Verbindung mit allen 11 Kampfkommandos durchgeführt wurde, die „im gleichen Informationsraum zusammenarbeiten und dabei genau die gleichen Fähigkeiten nutzen“. Das Experiment konzentrierte sich im Wesentlichen auf die umkämpfte Logistik und den Informationsvorsprung, zwei Eckpfeiler des neuen Paradigmas für die Kriegsführung, das kürzlich vom stellvertretenden Vorsitzenden der Generalstabschefs vorgeschlagen wurde. Eine vollständige Abschrift der Pressekonferenz von VanHerck ist online verfügbar.

Eine Starlink-Antenne im Einsatz während des „Global Information Dominance Experiment 3“ im „Alpena Combat Readiness Training Center“, Alpena, Michigan, 15. Juli 2021. Bild: USAF/TSGT, Peter Tomson

VanHerck erklärte gegenüber Reportern, dass diese KI-gestützte Entscheidungsfindung tatsächlich eine Art von proaktiver Vorhersage ermöglichen könnte, die wirklich wie Science-Fiction klingt:

Das maschinelle Lernen und die künstliche Intelligenz können Veränderungen erkennen [und] wir können Parameter festlegen, bei denen ein Alarm ausgelöst wird, damit man sich bewusst wird, dass man einen anderen Sensor, wie z. B. GEOINT-Satellitenfähigkeiten, einsetzen muss, um einen genaueren Blick auf das zu werfen, was an einem bestimmten Ort vor sich gehen könnte. […] Was wir gesehen haben, ist die Fähigkeit, weit über das hinauszugehen, was ich als Überbleibsel bezeichne, nämlich als Überbleibsel bloßer Reaktivität hin zur Proaktivität. Und ich spreche hier nicht von Minuten und Stunden, sondern von Tagen. Die Fähigkeit, Tage im Voraus zu sehen, schafft Entscheidungsspielraum. Ich als operativer Befehlshaber kann meine Streitkräfte so aufstellen, dass sie Abschreckungsoptionen bieten, die ich dem Minister oder sogar dem Präsidenten vorlegen kann. Ich kann den Informationsraum nutzen, um Abschreckungsoptionen zu schaffen und Nachrichten zu übermitteln, und, falls erforderlich, weiter voranzukommen und uns für einen Sieg aufzustellen.

Laut General VanHerck war dieses jüngste Experiment, GIDE 3, eine Möglichkeit, „einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise zu testen, wie wir Informationen und Daten nutzen, um den Entscheidungsspielraum für Führungskräfte von der taktischen bis zur strategischen Ebene zu vergrößern – nicht nur für militärische Führungskräfte, sondern auch für unsere zivilen Führungskräfte.“ Der NORTHCOM- und NORAD-Befehlshaber behauptet, dass GIDE den Schwerpunkt des Verteidigungsministeriums (DOD) „weg von reinen Besiegungsmechanismen für die Heimatverteidigung hin zu früheren, abschreckenden Maßnahmen weit außerhalb eines Konflikts“ verlagert und eine schnellere, proaktivere Entscheidungsfindung ermöglichen wird.

Zu diesem Zweck wurden im Rahmen des Experiments Werkzeuge der künstlichen Intelligenz eingesetzt, um Daten in Echtzeit zu analysieren, die von einem Netzwerk von Sensoren auf der ganzen Welt gesammelt wurden, einschließlich „kommerziell verfügbarer Informationen“ von ungenannten Partnern. Diese Informationen, so VanHerck, könnten über Cloud-basierte Systeme in Echtzeit an Verbündete und andere Partner weitergegeben werden, sollte das NORTHCOM dies beschließen. Zu den Tests gehörte auch die Unterstützung durch das „Joint Artificial Intelligence Center“ und das „Project Maven„, ein Projekt des Verteidigungsministeriums, das KI einsetzt, um riesige Mengen von Überwachungsbildern zu sichten und schnell nützliche Informationen zu identifizieren.

Die US-Luftwaffe und die US-Armee haben bereits ähnliche Konzepte getestet, die die Konvergenz von Echtzeit-Datenerfassung und künstlicher Intelligenz erforschen, um eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Laut VanHerck unterscheiden sich die GIDE 3-Experimente jedoch insofern, als dass NORTHCOM nicht versucht, neue Instrumente oder Konzepte zu entwickeln, sondern stattdessen das bereits Vorhandene zu nutzen, um den höchsten militärischen Führungsebenen ein neues Maß an Bewusstsein zu vermitteln:

Der wichtigste [Unterschied] zwischen dem, was ich tue, und dem, was die Dienststellen tun, ist, dass ich mich auf die operative bis strategische Ebene konzentriere. Ich nutze Daten und Informationen, die heute verfügbar sind. Das ist der Schlüssel.

Wir schaffen keine neuen Fähigkeiten, um an Daten und Informationen zu gelangen. Diese Informationen sind durch die heutigen Satelliten, das heutige Radar, die heutigen Unterwasserfähigkeiten, den heutigen Cyberspace und die heutigen Geheimdienstfähigkeiten vorhanden. Die Daten sind vorhanden. Wir machen diese Daten verfügbar … und teilen sie in einer Cloud, wo maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz sie sich ansehen, sie sehr schnell verarbeiten und den Entscheidungsträgern zur Verfügung stellen, was ich Entscheidungsüberlegenheit nenne.

Dies gibt uns tagelange Vorwarnzeiten und die Möglichkeit zu reagieren. Wo wir in der Vergangenheit ein GEOINT-Satellitenbild vielleicht nicht mit einem Analysten in Augenschein nehmen konnten, tun wir das jetzt innerhalb von Minuten oder fast in Echtzeit. Das ist der Hauptunterschied, von dem ich spreche.

Der Befehlshaber des US-Nordkommandos, US-Luftwaffengeneral Glen D. VanHerck, spricht während eines Pressebriefings über das abgeschlossene „Global Information Dominance Experiment 3“ (GIDE 3) im Pentagon in Washington, D.C., 28. Juli 2021. Bild: DOD/SSGT BRITTANYA CHASE

Die Arten von globalen Cloud-Diensten, Datenfusion und anderen Konzepten, die in den Experimenten verwendet werden, sind an sich nichts Neues, und VanHerck sagt, dass das NORTHCOM einfach „alles zusammengefügt hat, um dies auf militärischer Ebene zu ermöglichen“. „Ich würde dies nicht als eine Sache oder ein Gerät betrachten, das wir kaufen und dann einsetzen“, sagte der General gegenüber Reportern. „Es handelt sich um eine softwarebasierte Fähigkeit [sic], die auf einer Technologie beruht, die heute ohne weiteres verfügbar ist. Während die in GIDE 3 verwendeten Systeme noch getestet und entwickelt werden, verwendete VanHerck die Metapher vom „Bau des Fahrrads, während wir es fahren“, die er Anfang dieses Monats in einem Kommentar für „War on the Rocks“ ausführte.

USAF-Personal richtet ein Tampa-Mikrowellen-Satellitenterminal aus, um Signale zu empfangen, während es ein Kampf-Kamerateam während des „Global Information Dominance Experiment 3“ unterstützt. Bild: USAF/SSGT SEAN CARNES

VanHerck fügte hinzu, dass das United States Space Command (SPACECOM) eng in die Experimente involviert war und erklärte, dass die Experimente Optionen untersuchten, um die weltraumgestützten und landgestützten Fähigkeiten von Konkurrenten zu destabilisieren, wobei auch die Tatsache berücksichtigt wurde, dass potenzielle Gegner unsere eigenen Weltraumressourcen in jedem Konflikt gefährden würden.

In seinen Ausführungen bezog sich der NORAD-Befehlshaber indirekt auf Russland und China und behauptete, dass die Vereinigten Staaten derzeit „zwei gleichrangige Konkurrenten haben, die beide nuklear bewaffnet sind und täglich gegen uns antreten“. Als ein Reporter den General daraufhin aufforderte, die GIDE-3-Übung näher zu erläutern, wollte das Pentagon keinen konkreten simulierten Gegner nennen, stellte aber fest, dass man sich „auf einen gleichrangigen Konkurrenten konzentriere“.

Mitarbeiter der Air National Guard überwachen Flugzeuge auf der Tyndall Air Force Base während des „Global Information Dominance Experiment 3“ am 14. Juli 2021. Bild: USAF/ SSGT NICOLAY BYERS

Das dritte „Global Information Dominance Experiment“ des Pentagon ist nur ein weiteres Signal dafür, dass künftige Konflikte weitgehend davon bestimmt werden könnten, welche Streitkräfte die besten Systeme der künstlichen Intelligenz einsetzen und Informationen am schnellsten nutzen können. Angesichts der Geschwindigkeit und des Umfangs, in dem Daten dank moderner Kommunikationsnetze, Satelliten und anderer Technologien um die Welt fließen, könnte es in sehr naher Zukunft sein, dass Entscheidungen auf dem Schlachtfeld von Vorschlägen von KI-Tools dominiert werden und schließlich der KI selbst überlassen werden, da sie Entscheidungen viel schneller treffen kann, als ein Mensch es könnte. Doch im Moment ist die Fähigkeit, die Zukunft besser vorhersagen zu können, für Amerikas oberste Militärführung von größtem Interesse.