Bidens neuer Krieg in Afghanistan

Als US-Präsident Joe Biden beschloss, die US-Streitkräfte aus Afghanistan abzuziehen, und seine „Siegesrede“ hielt, klang er nicht wie ein siegreicher Oberbefehlshaber der angeblich mächtigsten Militärmacht der Welt, vor allem nicht derjenigen, die die (in Russland verbotenen) Taliban auch nach 20 Jahren Krieg nicht besiegen konnte. Das von den Amerikanern selbst empfundene und gepflegte Gefühl der Unbesiegbarkeit wurde durch die Fähigkeit der Taliban, schnell die Kontrolle über die Gebiete zu erlangen, die zuvor von Kabul und den US-Streitkräften kontrolliert wurden, weiter erschüttert. Das Gefühl des Verlustes wurde durch den Zusammenbruch der von den USA ausgebildeten, beratenen und finanzierten nationalen afghanischen Sicherheitskräfte noch verstärkt. Das vorherrschende militärische und politische Chaos in Afghanistan hat der Regierung von Joe Biden sicherlich keinen Anlass gegeben, das „Ende“ des längsten Krieges der USA zu feiern. Im Gegenteil, die Schnelligkeit des Zusammenbruchs hat Erinnerungen an das Chaos geweckt, das auf den (teilweisen) Rückzug der USA aus dem Irak im Jahr 2011 folgte, ein Chaos, das die Entstehung von Daesh in der Levante und die nachfolgenden Kriege im Irak und in Syrien, an denen die USA, Russland, der Iran, die Türkei sowie Syrien und der Irak selbst beteiligt waren, weitgehend begünstigte.

Politisch gesehen wird das vorherrschende Szenario nach dem Rückzug zwar kein Alleingang der Biden-Administration sein, aber dennoch schwerwiegende politische Folgen für Joe Biden selbst haben, denn er wird als der Präsident in die Geschichte eingehen, der dazu beigetragen hat, Afghanistan in dieses Chaos zu stürzen, weil seine Regierung es nicht geschafft hat, eine politische Lösung zu finden. Während drei von Bidens Vorgängern die Entscheidungen trafen, die den Krieg zwei Jahrzehnte lang am Laufen hielten, war bzw. ist es letztlich Joe Biden, der die Ratschläge seiner hochrangigen militärischen und politischen Berater ablehnte und beschloss, den Stecker zu schnell und zu rücksichtslos zu ziehen, um eine innerafghanische politische Lösung zu ermöglichen. Tatsächlich hat sich seine eigene Entscheidung, den Abzugstermin von Mai auf September zu verschieben, als absolut bedeutungslos erwiesen, wenn es darum geht, einen sinnvollen politischen Übergang in Afghanistan zu bewirken. Als Joe Biden im April ankündigte, den Abzug von Mai auf September zu verlängern, sagte er, er wolle „keinen überstürzten Abzug durchführen“ und fügte hinzu, dieser werde „verantwortungsvoll, überlegt und sicher“ erfolgen.

Das Chaos, das ausgebrochen ist, sobald die USA mit dem Rückzug begonnen haben, hat jedoch bewiesen, dass der Rückzug nicht „verantwortungsvoll“ war. Die Tatsache, dass sich die USA bereits im Juli und nicht erst im September zurückgezogen haben, zeigt, dass der Rückzug ebenso „übereilt“ war bzw. ist. Wie viele politische Beobachter in den USA glauben, hat Biden nicht damit gerechnet, dass das Chaos so schnell folgen würde, weshalb er nun überzeugt ist, einen Zermürbungskrieg in Afghanistan zu beginnen, indem er die schnell vorrückenden Taliban-Kräfte regelmäßig angreift.

In seinem jüngsten Telefongespräch mit Ashraf Ghani sagte Biden, dass „die derzeitige Offensive der Taliban in direktem Widerspruch zu der Behauptung der Bewegung steht, eine Verhandlungslösung des Konflikts zu unterstützen“, und fügte hinzu, dass die USA „die afghanischen Sicherheitskräfte weiterhin dabei unterstützen werden, sich zu verteidigen“.

Bidens Telefonat bestätigte vorerst, dass die USA hinter Ghani stehen und dass die afghanischen Sicherheitskräfte weiter kämpfen müssen. Präsident Biden versicherte Präsident Ghani, dass die Unterstützung für die ANDSF fortgesetzt wird“, heißt es in der von Ghani verfassten Zusammenfassung des Telefonats. Präsident Ghani drückte sein Vertrauen aus, dass die ANDSF Afghanistan schützen und verteidigen werden.

Bidens erneute Zusage, das Ghani-Regime zu unterstützen, zeigt, dass sich die USA direkt in den so genannten afghanischen „Bürgerkrieg“ einmischen und einen „Walkover“ der Taliban so lange wie möglich verhindern wollen. Die Entscheidung, die Luftangriffe von ihren Basen im Nahen Osten aus wieder aufzunehmen, zeigt einmal mehr Bidens große Enttäuschung. Am 11. Juli sagte Biden auf die Frage nach der Lage in Afghanistan: „…ich vertraue auf die Fähigkeiten des afghanischen Militärs, das besser ausgebildet, besser ausgerüstet und kompetenter in der Kriegsführung ist.“ Zwei Wochen später zeigt die Entscheidung der Biden-Administration, erneut Luftangriffe gegen die Taliban zu fliegen, ein gewisses Misstrauen in die Fähigkeit der von den USA ausgebildeten, beratenen und finanzierten afghanischen nationalen Sicherheitskräfte, gegen die Gebietsgewinne der Taliban vorzugehen.

Biden will diese Ungläubigkeit ausgleichen und vermeiden, als Drahtzieher des Chaos in Afghanistan abgestempelt zu werden, indem er stillschweigend zur berüchtigten US-Politik des „bewaffneten Überwachsens“ zurückkehrt. Dabei handelt es sich um eine Kombination von Strategien – einschließlich der CIA und der Sondereinsatzkräfte, der Luftwaffe und der Hilfe für die Sicherheitskräfte -, die die USA seit mindestens 2001 einsetzen, um militante Gruppen ins Visier zu nehmen und sie gegenüber den US-freundlichen Kräften und Gruppen zu schwächen.

Der bewusste Rückgriff auf „bewaffnete Überwacher“ ist auch angesichts des wachsenden russischen und chinesischen Engagements in Afghanistan, das Washington als weitgehend pro-talibanisch betrachtet, zu einer strategischen Notwendigkeit geworden. Während Russland und China in erster Linie daran interessiert sind, eine Ausbreitung des Chaos und der Dschihad-Netzwerke in Zentral- und Ostasien zu verhindern (was die Gürtel- und Straßeninitiative und die Eurasische Wirtschaftsunion wirklich destabilisieren könnte), wird ihr zunehmender Einfluss auf Afghanistan es der politischen Opposition im eigenen Land ermöglichen – so scheint es Biden geraten worden zu sein -, dies als eine weitere Niederlage der USA, ähnlich wie in Syrien, gegen Russland (und China) darzustellen. Dadurch wird Biden von jemandem, der den Krieg der USA „beendet“ hat, zu jemandem, der weder die Taliban davon abhalten konnte, einen vernünftigeren und weniger gewalttätigen Weg einzuschlagen, noch verhindern konnte, dass Afghanistan zu einer russisch-chinesischen Hochburg wird.

Die Rückkehr zur „bewaffneten Überwachung“, auch wenn die Fähigkeit der USA, solche Operationen durchzuführen, in Ermangelung von Militärstützpunkten in der Nähe Afghanistans begrenzt ist, wird es der Regierung Biden ermöglichen, das Emblem des „Widerstands“ gegen die Taliban und ihre so genannten Unterstützer, d.h. Russland, China und Iran, aufrechtzuerhalten. Dies wiederum wird ihm politisch gegen seine politischen Gegner helfen, die ihm bereits vorwerfen, vor den Taliban zu kapitulieren und die Präsenz von al-Qaida und IS-K in Afghanistan zu ignorieren.