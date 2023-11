Das perfekte Problem

Von Hans-Jürgen Geese

Stellen wir heute einmal ein paar wirklich wichtige Fragen: Warum gibt es Krieg? Warum gab es den Ersten Weltkrieg? Warum gab es den Zweiten Weltkrieg? Die Antwort von Carl von Clausewitz lautet: „Der Krieg ist die bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.“ Das hilft doch schon mal weiter.

Der Krieg hängt also mit der Politik zusammen, hängt von der Politik ab. Jetzt brauchen wir nur noch zu wissen was Politik ist, dann haben wir die Antwort auf die Frage, warum es denn Krieg gibt. Der wohl berühmteste Experte auf dem Gebiet der Politik, Niccolo Machiavelli, definierte Politik folgendermaßen: „Politik ist die Summe der Mittel, die nötig sind, um zur Macht zu kommen und sich an der Macht zu halten und um von der Macht den nützlichsten Gebrauch zu machen.“

Sollte der gute Niccolo recht haben, dann geht es also in der Politik um Macht. Vom Wohl des Volkes oder gar von Ihrem Wohl, von Freiheit oder Demokratie keine Rede, keine Spur. Und wegen dieses Strebens nach Macht all diese Kriege? Haben Sie das gewusst? Haben Sie das so letztes Jahr in der Zeitung gelesen, als der Krieg in der Ukraine ausbrach, den Deutschland so eifrig unterstützte und weiterhin unterstützt? Warum führt Deutschland Krieg? Warum töten deutsche Waffen? Denn Deutschland ist doch nun wirklich nicht an Macht interessiert. Oder? Wir „kämpfen“ bekanntlich für Freiheit und Demokratie. Und für die Glückseligkeit von Annalena Baerbock. Dafür wird sogar eine ganze Generation von Ukrainern geopfert.