Verschwörungstheoretiker – Beleidigung oder Kompliment?

Von Uwe Froschauer

Wenn ich in Corona-Angelegenheiten insistierte, und mich nicht der solidaritätsbekundenden Gemeinschaftsseele beugte, bezeichneten mich Gesprächspartner gelegentlich als Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, Aluhutträger oder Ähnliches, um sich einer intellektuellen Diskussion zu entziehen. Standen mehrere gleichgesinnte „Schafe“ in Corona-Zeiten beieinander, stimmten sie – ihre Solidarität bezeugend – in den Verschwörungstheoretiker-Kanon ein. Anfangs nervte mich diese Verhaltensweise ein wenig, jetzt amüsiert sie mich eher.



Sobald Gedanken zu einer Verschwörungstheorie abgestempelt werden, sind keine intellektuellen Anstrengungen der Verkünder dieser