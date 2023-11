Westen drängt Ukraine zu Verhandlungen – Ist Russland dazu überhaupt bereit?

Von Alexander Männer

Angesichts der katastrophalen Lage, in der sich die Ukraine und ihre Streitkräfte nach fast zwei Jahren Krieg mit Russland befinden, zeigt sich in den Vereinigten Staaten und in Europa inzwischen eine Trendwende, was ihre umfangreiche Unterstützung für das osteuropäische Krisenland betrifft. Die Bereitschaft des Westens, sowohl den ukrainischen Haushalt mitzufinanzieren als auch ihre Waffenlieferungen aufrechtzuerhalten, ist nicht zuletzt seit dem militärischen Fiasko Kiews, bei dem zig Tausende ukrainische Soldaten getötet wurden und kein einziges Ziel erreicht wurde, deutlich gesunken.

Trotzdem hegt die Führung der Ukraine weiterhin die Hoffnung, durch noch