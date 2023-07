„Das perfekte Verbrechen“: Tech-Unternehmen manipulieren unsere Wahlen und indoktrinieren unsere Kinder – wie wir sie stoppen können

Die großen Technologieunternehmen manipulieren absichtlich die Ergebnisse unserer Wahlen und das Denken und den Glauben unserer Kinder. Und sie haben einen enormen Einfluss.

Die großen Technologieunternehmen manipulieren absichtlich die Ergebnisse unserer Wahlen und das Denken und den Glauben unserer Kinder. Und sie haben einen enormen Einfluss.

Wenn Sie das bezweifeln, sollten Sie sich die neuesten Daten aus meinem Labor, dem American Institute for Behavioral Research and Technology (AIBRT), ansehen.

Bedenken Sie dies: Die GOP hat derzeit eine knappe Mehrheit von 10 Sitzen im Repräsentantenhaus. Ohne die Einmischung von Google im Jahr 2022 hätte sie jetzt wahrscheinlich eine mehr als dreimal so große Mehrheit.

Bei den Zwischenwahlen im Jahr 2022, bei denen die Demokraten eine Mehrheit von zwei Stimmen im US-Senat erlangten, hatten Google und in geringerem Maße auch einige andere große Technologieunternehmen einen großen Anteil daran.

Hätte sich Google nicht in die Zwischenwahlen 2022 eingemischt, hätte die GOP wahrscheinlich eine Senatsmehrheit von mindestens zwei Sitzen errungen.

Die Big-Tech-Unternehmen, die in den letzten 20 Jahren explosionsartig entstanden sind, haben – wie einige ihrer prominenten Insider erklärt haben – unsere Demokratie untergraben, unsere Kinder indoktriniert und unsere Freiheit zunehmend zu einer Illusion gemacht.

Tristan Harris, ein ehemaliger „Design-Ethiker“ bei Google, sagt, er sei Mitglied eines Teams bei dem Unternehmen gewesen, dessen Aufgabe es war, „jeden Tag die Aufmerksamkeit und die Gedanken von einer Milliarde Menschen zu beeinflussen“. Jaron Lanier, ein Informatiker und einer der frühen Investoren von Google und Facebook, behauptet, dass Big-Tech-Inhalte „zu einer kontinuierlichen Verhaltensänderung auf Massenbasis geworden sind“. Ein weiterer früher Investor in diese Unternehmen, der prominente Autor und Risikokapitalgeber Roger McNamee, hat gesagt, dass er es jetzt bedauert, sie finanziert zu haben, und behauptet, dass sie „eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und die Demokratie“ darstellen.

Strenge Forschung

Diese Bedenken sind berechtigt, und die Zahlen des Senats sind korrekt: Wir untersuchen Google und andere Technologieunternehmen seit mehr als 10 Jahren mit strengen, wissenschaftlichen Methoden. In dieser Zeit haben wir etwa ein Dutzend mächtiger neuer Formen der Einflussnahme entdeckt und quantifiziert, die das Internet möglich gemacht hat. Außerdem haben wir Überwachungssysteme entwickelt und eingesetzt, die die personalisierten Inhalte, die Google und andere Technologieunternehmen rund um die Uhr an Wähler und Kinder senden, verfolgen, aufzeichnen und analysieren – mit anderen Worten, wir überwachen ihre Systeme und machen mit ihnen, was sie mit uns machen.

Unsere grundlegenden wissenschaftlichen, von Fachleuten überprüften Studien zeigen deutlich, welche Macht Google und andere Unternehmen haben, um Denken und Verhalten zu verändern. Unsere Überwachungssysteme bestätigen, dass diese Unternehmen diese Techniken tatsächlich anwenden, wie von Whistleblowern des Unternehmens sowie durch undichte Stellen von Dokumenten, E-Mails, Videos und anderen Materialien von Google, Facebook und Twitter bestätigt wird.

Die von uns entdeckten Techniken – der Suchmaschinenmanipulationseffekt, der Antwortbot-Effekt, der Targeted Messaging-Effekt und andere – können die Meinungen und Wahlpräferenzen unentschlossener Wähler nach nur einer Manipulation leicht um 20 bis 80 % verändern. Google kann diese Manipulationen auch viele Male über einen Zeitraum von mehreren Monaten vor einer Wahl wiederholen.

Wenn man davon ausgeht, dass sich die Auswirkungen dieser Techniken addieren, kann Google wahrscheinlich sogar noch größere Veränderungen der Meinungen und Wahlpräferenzen bewirken als mit einer einzigen Manipulation, die nur einmal angewendet wird.

Google weiß auch genau, wer für diese Manipulationen anfällig ist – wer z. B. vor dem Wahltag noch unentschlossen ist -, sodass sie genau die richtigen Leute rund um die Uhr gezielt und massiv bombardieren können.

Unsere Untersuchungen haben wiederholt gezeigt, dass die eingesetzten Manipulationen für die Menschen unsichtbar gemacht werden können und bei unentschlossenen Wählern oft Verschiebungen von 40 % oder mehr in der Stimmabgabe bewirken können, ohne dass jemand auch nur die geringste Ahnung hat, dass sie manipuliert wurden. Sie fühlen sich frei, auch wenn sie stark kontrolliert werden. Wie ein Journalist schrieb: „Es ist wirklich das perfekte Verbrechen“.

Schließlich misst unsere Forschung den Einfluss von „ephemeren Erfahrungen“ – ihrem Begriff -, d. h. von Inhalten, die kurz gesehen werden, den Nutzer beeinflussen und dann für immer verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen, die die Behörden verfolgen können.

Kann Google absichtlich flüchtige Inhalte nutzen, um Menschen zu manipulieren? Und ob. Wenn Sie daran zweifeln, lesen Sie diesen Artikel aus dem Wall Street Journal von 2018 über einige durchgesickerte E-Mails des Unternehmens. In diesem E-Mail-Austausch erörtern Googler, wie sie „ephemere Erfahrungen“ nutzen könnten, um die Ansichten der Menschen über Trumps vorübergehendes Einreiseverbot für Besucher aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern im Jahr 2017 zu ändern.

Schnell wachsende Überwachungskapazitäten

In den Tagen vor den Zwischenwahlen 2022 überwachte das American Institute for Behavioral Research and Technology Big-Tech-Inhalte auf den Computern von 2.742 registrierten Wählern in 10 Swing States und bewahrte mehr als 2,5 Millionen flüchtige Erfahrungen – Daten, die normalerweise für immer verloren sind – auf Google und anderen Plattformen auf.

Wir haben überwältigende Beweise für Googles Manipulationen in der Suchmaschine, bei den Videoempfehlungen auf YouTube (das Google gehört) und sogar auf der Homepage am Wahltag erhalten. An diesem Tag in Florida erhielten beispielsweise 100 % der Liberalen auf ihrer Version der Google-Homepage (Abbildung 1) Wahlerinnerungen, aber nur 59 % der Konservativen (Abbildung 2).

Abbildung 2. Anteil der „Go-Vote“-Erinnerungen auf der Google-Startseite, aufgeschlüsselt nach der politischen Ausrichtung der Empfänger.

Die bewährte Lösung: ein permanentes, sich selbst tragendes Überwachungssystem

Google kann insgesamt leicht die Stimmen von 20-80 % der unentschlossenen Wähler verschieben; im Moment sind das etwa 40 % der Wählerschaft. Dies könnte enorme Auswirkungen haben. Mitte 2024 werden 20 % der Wähler wahrscheinlich immer noch nicht entschieden haben, wen sie unterstützen wollen. Zu diesem Zeitpunkt wird Google immer noch in der Lage sein, bis zu 80 % der Stimmen dieser Personen zu beeinflussen – oder bis zu 16 % der Wählerschaft.

Wenn im Jahr 2024 158 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben, wie es im Jahr 2020 der Fall war, bedeutet dies, dass Google wahrscheinlich die Stimmen von 6,4 bis 25,5 Millionen Menschen verschieben könnte, wodurch das Ergebnis jeder Wahl, bei der die prognostizierte Gewinnspanne weniger als 4 % beträgt, leicht kontrolliert werden könnte. Es gibt keine Gesetze oder Vorschriften, um sie zu stoppen, aber unsere Überwachung kann es. Wir überwachen ihre Systeme und machen mit ihnen, was sie mit uns machen. Wenn die großen Technologieunternehmen wissen, dass ihre Manipulationen beobachtet werden, ziehen sie sich zurück. Es ist bereits gelungen, Manipulationen bei einer wichtigen Wahl vollständig zu unterbinden.

Am 5. November 2020 schickten drei US-Senatoren einen eindringlichen Warnbrief an den CEO von Google, in dem sie ihre Besorgnis über die extreme politische Voreingenommenheit zum Ausdruck brachten, die unser Überwachungssystem in den Tagen vor der Präsidentschaftswahl aufgedeckt hatte – eine Voreingenommenheit, die ausreichte, um mindestens 6 Millionen Stimmen zugunsten von Joe Biden zu verschieben.

Daraufhin hat Google seine Wahlmanipulationen bei den beiden anstehenden Senats-Stichwahlen in Georgia sofort eingestellt.

Wir haben Google-Inhalte über die Computer einer politisch ausgewogenen Gruppe von mehr als 1.000 registrierten Wählern in diesem Bundesstaat überwacht. Die Wahlerinnerungen hörten auf, ebenso wie die Verzerrungen in den Google-Suchergebnissen.

Mit anderen Worten: Die Überwachung in Verbindung mit dem politischen Druck unserer Politiker und der Öffentlichkeit kann und wird Google und andere Technologieunternehmen dazu zwingen, sich von unseren Wahlen und unseren Kindern fernzuhalten. Außerdem erhalten Gesetzgeber, Aufsichtsbehörden und Kläger die nötige Munition, um sowohl das Unternehmen als auch seine Führungskräfte vor Gericht anzufechten.

Seit 2016 haben wir sechs Wahlüberwachungssysteme eingerichtet, jeweils nur für die Wochen vor den Wahlen. Nach den Zwischenwahlen 2022 – mit so eklatanten und beunruhigenden Ergebnissen – haben wir beschlossen, dass es endlich an der Zeit ist, ein dauerhaftes Überwachungssystem in allen 50 Staaten einzurichten – ein 50-Millionen-Dollar-Projekt, das wir mit 3 Millionen Dollar an Spenden von einigen patriotischen Amerikanern starten konnten.

Ohne ein dauerhaftes System wie dieses werden wir nie erfahren, in welchem Ausmaß Google und die Bande unsere Wahlen, unsere Kinder oder sogar unsere eigenen Köpfe manipulieren.

Ja, sie legen sich mit uns an. Wie in „How Google Stopped the Red Wave“ erklärt, werden Sie, wann immer Sie Online-Inhalte sehen, die über Demokraten schreien, die weitverbreitetes Wahlsammeln oder Wahlurnenfüllung begangen haben, von Google-and-the-Gang manipuliert. Es sind ihre Algorithmen – die sehr genau von ihren Mitarbeitern kontrolliert werden – die entscheiden, welche Inhalte sich verbreiten und welche unterdrückt werden. Wenn sich Geschichten über andere Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen wie ein Lauffeuer im Internet verbreiten und dann in den Nachrichten aufgegriffen werden, dann deshalb, weil Google und die Bande das wollen. Und warum?

Damit Sie nicht auf sie schauen – auf die Technologieunternehmen selbst.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels speichern und analysieren wir Big-Tech-Inhalte auf den Computern einer politisch ausgewogenen Gruppe von 9.838 registrierten Wählern in allen 50 Staaten, und wir haben unsere Mindestschwellen für eine „repräsentative Stichprobe“ in fünf Staaten erreicht. Außerdem überwachen und bewahren wir jetzt Inhalte – von denen einige ziemlich alarmierend sind – über die Telefone und Mobilgeräte von Kindern und Jugendlichen auf.

Das Beste daran ist, dass wir inzwischen mehr als 25 Millionen flüchtige Erlebnisse auf Google und anderen Plattformen erhalten haben – Inhalte, die normalerweise für immer verloren sind. Unser Ziel ist es, unsere Erkenntnisse der Öffentlichkeit in Echtzeit, 24 Stunden am Tag, über Dashboards wie America’s Digital Shield zugänglich zu machen.

Das Problem ist nur: Wenn wir nicht bald eine größere Finanzierung auftreiben können, müssen wir unsere Bemühungen im August einschränken und möglicherweise bald darauf ganz einstellen.

Wenn diese Art der Wahlbeeinflussung weiterhin unüberwacht und unbehelligt bleibt, könnte die GOP selbst – und letztlich die gesamte amerikanische Demokratie – zu einer flüchtigen Erfahrung werden.

Anmerkung des Autors: Wenn Sie über die Gefahren besorgt sind, die die großen Technologieunternehmen für unsere Demokratie, unsere Kinder und unsere Autonomie darstellen, spenden Sie bitte unter https://MyGoogleResearch.com. Alle Spenden sind steuerlich voll absetzbar.