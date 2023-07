Wie Biden plant, die Sonne zu blockieren, um den Planeten zu retten

Die Geschichte auf einen Blick

Die Veränderung der Sonneneinstrahlung (Solar Radiation Modification, SRM) ist eine Form des Geo-Engineering, die darauf abzielt, die Erde abzukühlen, indem das Sonnenlicht in den Weltraum zurückreflektiert wird. Die umstrittene Strategie birgt erhebliche Risiken, aber das hat das Weiße Haus nicht davon abgehalten, einen Forschungsplan für „solare und andere schnelle Eingriffe in das Klima“ vorzulegen.

Der vom Kongress in Auftrag gegebene Forschungsplan konzentriert sich auf atmosphärische Ansätze, wie die Injektion von Aerosolen in die Stratosphäre (SAI) und die Aufhellung von Meereswolken (MCB), im Gegensatz zu weltraumgestützten Ansätzen, die Spiegel im Weltraum oder weiße Dächer und andere lokale Maßnahmen zur Erhöhung der Oberflächenreflexion umfassen.

Die Forschung „würde dazu beitragen, die Vereinigten Staaten auf einen möglichen Einsatz von SRM durch andere öffentliche und private Akteure vorzubereiten“, heißt es in dem Bericht, was darauf hindeutet, dass die Regierung den Einsatz dieser äußerst riskanten Technologie ernsthaft in Erwägung zieht – wenn sie sich nicht bereits dazu entschlossen hat, voranzuschreiten.

Was ist stratosphärische Aerosolinjektion?

Bei der stratosphärischen Aerosolinjektion werden reflektierende Aerosolpartikel in die Stratosphäre eingeblasen, wo sie das Sonnenlicht von der Erde weg reflektieren. Vulkanausbrüche sind eine natürliche Variante der stratosphärischen Aerosolinjektion, aber die technologischen Beschränkungen für die vom Menschen verursachte stratosphärische Aerosolinjektion sind laut einem Bericht von Climate Analytics „eine Herausforderung“. Die Union of Concerned Scientists (UCS) erklärt: „Es ist schwierig, Aerosole in ausreichend großen Höhen zu verteilen:

„SAI simuliert das, was bei großen Vulkanausbrüchen passiert, wenn Vulkane kleine Partikel in die obere Atmosphäre (die Stratosphäre) ausstoßen. Diese Partikel reflektieren das Sonnenlicht und führen zu einer Abkühlung, solange sie in der Stratosphäre verbleiben, was bis zu einigen Jahren nach der Injektion der Fall sein kann. Durch die Injektion von Sulfat- oder anderen Aerosolpartikeln in die Stratosphäre würde SAI die kühlende Wirkung eines großen Vulkanausbruchs nachahmen, der die globalen Temperaturen senkt. Sollte SAI jemals zum Einsatz kommen, hätte es globale Auswirkungen, da es die Temperaturen senken und die Niederschlagsmuster auf dem gesamten Planeten verändern würde.“

Indem die Aerosole mehr Sonnenstrahlung zurück ins Weltall reflektieren, senken sie die globalen Temperaturen, haben aber auch einen schwerwiegenden „Nebeneffekt“ – sie verringern den durchschnittlichen Niederschlag. Infolgedessen wären zusätzliche Geoengineering-Techniken – wie das Ausdünnen von Zirruswolken in der oberen Atmosphäre – notwendig, um dem Niederschlagsrückgang entgegenzuwirken. Der Bericht des Weißen Hauses wies auch auf mögliche Probleme mit SAI hin und stellte fest:

„SAI-Ansätze könnten den Säuregehalt des Bodens verschlechtern, was sich auf die Nahrungsmittelproduktion auswirken könnte, verglichen mit einer Erwärmung auf dem repräsentativen Konzentrationspfad 8.5 (RCP8.5) ohne SAI in einigen Regionen aufgrund von Säureablagerungen (z. B. im pazifischen Nordwesten, in Südgrönland, im Himalaya und in den Polarregionen). Die Auswirkungen der Streuung des Sonnenlichts könnten sich negativ auf das Pflanzenwachstum auswirken, die Ernährung beeinträchtigen und die Vorteile der Begrenzung des Temperaturanstiegs durch SAI zunichte machen. SRM würde die Versauerung der Ozeane und ihre Auswirkungen auf die Ökosysteme der Ozeane nicht berücksichtigen.“

Zu den weiteren Problemen gehört die Möglichkeit, dass SAI zu einer erhöhten Belastung durch Feinstaub aus den eingebrachten Aerosolen und zu „Veränderungen des Strahlungsantriebs“ führen könnte, was mögliche gesundheitliche Vorteile von SAI, wie etwa eine geringere Ozonbildung, zunichte machen könnte. Es wird auch befürchtet, dass SAI in einigen Gebieten die Belastung durch Waldbrände und Rauch erhöhen und in anderen Gebieten die gesundheitlichen Auswirkungen von durch Wasser übertragenen Krankheiten verstärken könnte.

Was ist Marine Cloud Brightening?

Bei MCB werden Salz oder andere Chemikalien in Meereswolken gesprüht, um deren Reflexionsvermögen zu erhöhen. „Schiffsspuren über dem Ozean demonstrieren den Mechanismus, der MCB zugrunde liegt“, heißt es im Bericht des Weißen Hauses. UCS erklärt: „Bei MCB wird Meersalz in tief liegende Meereswolken gesprüht, um deren Helligkeit und Reflexionsvermögen zu erhöhen und so die Kühlung auf regionaler Ebene zu verstärken.“

MCB wurde bisher nur wenig erforscht, aber im australischen Great Barrier Reef haben bereits Feldversuche begonnen. Mit einem an einem Lastkahn befestigten Meerwassersprühgerät wird Meerwasser in die Luft gesprüht, wodurch Meersalzkristalle entstehen. „Diese Kristalle schweben in den Himmel und bilden einen Nebel, der das Reflexionsvermögen der vorhandenen Wolken verstärkt“, so die Great Barrier Reef Foundation.

Die „aufgehellten“ Wolken können auch länger über dem Riff verbleiben als gewöhnliche Wolken und noch mehr Sonnenlicht reflektieren. Das Problem ist jedoch, dass diese unerprobte Strategie unbeabsichtigte Folgen haben könnte.

„Zu den potenziellen negativen Auswirkungen könnte die Beeinflussung lokaler Wettermuster gehören, die möglicherweise die Niederschläge über dem Riff und dem angrenzenden Land leicht unterdrücken“, erklärte das Reef Restoration and Adaptation Program.16 David Keith, Gordon McKay Professor für Angewandte Physik an der Harvard University, fügte hinzu, dass mehrere „Hauptrisiken“ für die marine Wolkenaufhellung bestehen, weshalb sich sein Forschungsteam nicht darauf konzentriert:

„Selbst wenn die Aufhellung von Meereswolken funktionieren würde, könnte sie das Klima und die Wettermuster in großem Maßstab beeinflussen, wenn sie in einem ausreichend großen Maßstab eingesetzt würde, etwa um einen „Strahlungsantrieb“ zu erreichen, der groß genug wäre, um einige der größten Auswirkungen des Klimawandels auszugleichen. (Dies liegt daran, dass die marine Wolkenaufhellung nur in begrenzten Gebieten eingesetzt werden könnte, in denen die richtigen Arten von Wolken vorhanden sind, was vielleicht nur 10 % der Planetenoberfläche ausmacht). Es gibt mehrere Hauptrisiken, die besser verstanden werden müssen.“

Zunehmende geopolitische Spannungen

Zusätzlich zu den Kontroversen birgt der Einsatz von SRM „erhebliche geopolitische Risiken“, so der Bericht des Weißen Hauses. Ein Beispiel hierfür ereignete sich im Jahr 2023, als ein Startup-Team – Make Sunsets – nach eigenen Angaben Wetterballons mit Helium und Schwefeldioxid (SO2) in den mexikanischen Himmel steigen ließ, um die Stratosphäre zu verändern.

Das Unternehmen verkaufte über seine Website „Abkühlungsgutschriften“ für 10 Dollar im Austausch gegen die Freisetzung von 1 Gramm SO2. Die mexikanische Regierung wehrte sich jedoch und kündigte Pläne an, „Experimente mit solarem Geoengineering zu verbieten und gegebenenfalls zu stoppen“, woraufhin das Team seine Tätigkeit einstellte. Berichten zufolge plant Make Sunsets jedoch immer noch, weitere Experimente zur Wetterveränderung in den USA durchzuführen.

Tatsache ist jedoch, dass SRM, falls und sobald es in großem Umfang eingesetzt wird, globale Auswirkungen haben wird, die über die Grenzen hinausgehen. Mit Hilfe von Supercomputern wurden Modelle erstellt, die vorhersagen, wie sich die Steuerung der Sonneneinstrahlung auf verschiedene Teile der Erde auswirken könnte, und zwar nicht nur in Bezug auf die Temperatur, sondern auch auf Niederschläge und Schneefall. Govindasamy Bala vom Indian Institute of Science und Autor eines UN-Klimaberichts sagte: „Die Wissenschaft ist da“ , aber sie ist weit davon entfernt, exakt zu sein.

„Ich denke, die nächste große Frage ist“, so Bala gegenüber Reuters, „ob man es tun will? … Das beinhaltet Ungewissheit, moralische Fragen, ethische Fragen und Governance“. Reuters berichtete: „Das liegt daran, dass jede Region anders betroffen wäre. Während einige Regionen von einer künstlich kühleren Welt profitieren könnten, könnten andere darunter leiden, weil sie zum Beispiel keine Bedingungen mehr für den Anbau von Nutzpflanzen hätten.“ Paulo Artaxo, Umweltphysiker an der Universität von Sao Paulo und ein weiterer Autor des Berichts, fügte hinzu:

„Im Grunde genommen ist die Botschaft mehr oder weniger dieselbe wie im vorherigen Bericht: Die Wissenschaft ist nicht ausgereift genug. Die Nebenwirkungen der bekannten Geo-Engineering-Techniken können sehr groß sein … Die Gesellschaft muss abwägen, ob diese Nebenwirkungen zu groß sind, um irgendeine Strategie auszuprobieren.“

Wird die biologische Vielfalt darunter leiden?

Zu den vom Weißen Haus genannten Risiken gehören auch solche, die mit der Artenvielfalt zusammenhängen. Auch hier ist es unmöglich zu wissen, welche Auswirkungen die Veränderungen der Stratosphäre, der Wolken und des Sonnenlichts, das die Erde erreicht, haben könnten.

„SRM würde wahrscheinlich auch das Funktionieren von Ökosystemen wie die Nettoprimärproduktivität und integrativere Aspekte von Ökosystemen wie die biologische Vielfalt beeinträchtigen, da SRM den Anteil der diffusen statt der direkten Sonneneinstrahlung erhöhen könnte“, so das Weiße Haus

„Es wird erwartet, dass die Umsetzung von SRM die mit höheren Temperaturen verbundenen Risiken für die biologische Vielfalt begrenzt, aber auch die Eigenschaften der Sonneneinstrahlung und möglicherweise die Wolkenbedeckung (in Verbindung mit veränderten Niederschlagsmustern) beeinflusst, ohne dass dies Auswirkungen auf höhere CO2-Werte hat. Diese Veränderungen könnten erhebliche Auswirkungen auf die Vegetation und die Gesundheit der Ökosysteme im Allgemeinen haben, was zu unbekannten Auswirkungen auf die biologische Vielfalt führt, insbesondere wenn sie mit anderen anthropogenen Stressfaktoren (Entwaldung, Urbanisierung, Einsatz von Chemikalien usw.) kombiniert werden.“

Wenn das Geoengineering gestartet und dann abrupt gestoppt würde, würde es zudem „die Bedrohung der biologischen Vielfalt durch den Klimawandel erheblich verstärken“, so die Forscher in Nature Ecology & Evolution.

Das bedeutet, dass Geoengineering erheblichen Schaden anrichten könnte. In einer Pressemitteilung von Springer Nature wird erklärt, dass Geoengineering, wenn es einmal begonnen hat, zu gefährlich ist, um es wieder zu stoppen – aber angesichts der politisierten Natur der Technologie sind solche schnellen Starts und Stopps wahrscheinlich:

„Ein abrupter Abbruch führt zu Veränderungen des lokalen Klimas, die 2 bis 4 Mal schneller sind als die durch den Klimawandel selbst verursachten Veränderungen … in vielen Fällen bedroht ein schnelles Geo-Engineering die Ökosysteme, indem es die Arten zwingt, sich in eine Richtung zu bewegen, um ähnliche Temperaturbedingungen aufrechtzuerhalten, und in eine andere Richtung, um ähnliche Niederschlagsbedingungen zu erhalten. Gebiete mit großer biologischer Vielfalt, wie die tropischen Ozeane und das Amazonasbecken, werden wahrscheinlich besonders negativ betroffen sein. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Geoengineering und insbesondere seine rasche Beendigung zu einem unumkehrbaren Verlust der biologischen Vielfalt führen könnte.“

Könnte Geoengineering nach hinten losgehen und zur Kontrolle der Landwirtschaft führen?

Es gibt noch weitere Bedenken hinsichtlich der ruchlosen Seite des Geoengineering, insbesondere da Bill Gates nach wie vor stark in Technologien zur Veränderung des Klimas investiert, die nicht nur das Klimasystem der Erde weiter destabilisieren, sondern auch als Waffe gegen die Weltbevölkerung eingesetzt werden können, indem sie Niederschläge und Dürren kontrollieren. In einem früheren Interview, das ich mit Vandana Shiva, Ph.D., führte, erklärte sie:

„Das Unternehmen, das Patente auf gentechnisch veränderte Organismen, sowohl im Gesundheitsbereich als auch in der Landwirtschaft, sammelt, ist Editas, das von einem der Hauptfinanziers der Gates-Stiftung gegründet wurde. Gates ist auch ein großer Investor in Editas. Hier ist also ein Unternehmen namens Editas, das die Welt wie ein Word-Programm bearbeitet. Die beiden Wissenschaftler, die dieses Jahr den Nobelpreis erhalten haben, wurden beide von Gates in ihrer Forschung unterstützt. Ich musste daran denken, wie Rockefeller die Forschung finanzierte, den Nobelpreis erhielt und dann das Geld verdiente. Sie finanzieren also die Forschung. Dann finanziert man die öffentlichen Einrichtungen, ob sie nun national oder international sind. Sie investieren und zwingen sie dazu, nur das zu nutzen, was Ihr patentiertes geistiges Eigentum ist. Und wie er in einem Interview sagte, war seine klügste Investition Impfstoffe, weil sie eine Rendite von 1 zu 20 bringt. Wer 1 Dollar investiert, macht 20 Dollar. Wie viele Milliarden Dollar wurden bereits investiert? Sie können sich vorstellen, wie viele Billionen dabei herauskommen werden. Und woher kommen die Lebensmittel letztendlich? Sie kommt aus dem Saatgut. Er will es kontrollieren. Sie kommt vom Land. Er kontrolliert es. Er ist der größte Ackerlandbesitzer [in den USA] geworden. Aber man braucht Wetter [Kontrolle]. Man braucht ein stabiles Klima. Was könnte also eine Waffe zur Kontrolle der Landwirtschaft sein? Wetterveränderung. Er nennt es Geoengineering. Das ist die Beeinflussung des Klimas. Wiederum lässt er es so aussehen, als würde er die globale Erwärmung durch eine globale Abkühlung lösen.“

Sie können die rasante Ausbreitung der Geoengineering-Forschung und -Experimente auf einer interaktiven Online-Karte verfolgen, die von der ETC Group und der Heinrich-Böll-Stiftung erstellt wurde. Mehr als 1.700 solcher Projekte sind bereits identifiziert worden.

