1,3% der koreanischen Krankenhausmitarbeiter mussten nach der 3. Dosis von der Pfizer-Injektion in die Notaufnahme

Eine Studie, die Anfang des Jahres in der Fachzeitschrift Medicine veröffentlicht wurde, befasste sich mit koreanischem Gesundheitspersonal, das am Inha University Hospital in Incheon, einer Millionenstadt im Großraum Seoul, geimpft wurde. In Anbetracht des rasanten Wettlaufs bei der Reaktion auf den globalen Notfall mit Gegenmaßnahmen (mRNA-Impfstoff) betonen die Autoren dieser Studie unter der Leitung von Jae Hyoung Im von der Abteilung für Infektionskrankheiten des Inha University College of Medicine, dass diese Produkte im Eiltempo zugelassen wurden, „ohne dass eine ausreichende Bewertung der Nebenwirkungen erfolgte“. Daher versuchte das koreanische Studienteam, die Sicherheit des mRNA-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech (BNT162b2) besser zu verstehen. In dem untersuchten Tertiärkrankenhaus wurde die erste Dosis zwischen dem 9. und 12. März 2021 verabreicht, die zweite Dosis zwischen dem 30. März und dem 2. April, wobei der Abstand zwischen den beiden Dosen mindestens drei Wochen betragen musste, und die dritte Dosis schließlich zwischen dem 25. Oktober und dem 29. November. Diese letzte Dosis wurde in einem Abstand von 6 bis 7 Monaten zur vorherigen Dosis verabreicht. Die befragten Krankenhausmitarbeiter verwendeten eine Tagebuchkarte, um die Auswirkungen der Impfung festzuhalten. Neun der insgesamt 697 Personen, d. h. 1,3 %, erlitten Nebenwirkungen des Grades 4, was für die Zwecke dieser Studie bedeutet, dass sie in die Notaufnahme eingeliefert wurden.

An der Studie nahmen 1876 Beschäftigte im Gesundheitswesen teil, die die erste Dosis erhielten, 1840 Beschäftigte, die die zweite Dosis erhielten, und 1200 Personen, die die dritte Dosis erhielten. Von all diesen Beschäftigten des Gesundheitswesens am Inha-Universitätskrankenhaus wurden die Daten von 697 Personen analysiert, die an der gleichen Umfrage für alle drei Dosen teilgenommen hatten.

Das Erhebungsdesign der Studie konzentrierte sich auf die vorherrschenden unerwünschten Ereignisse wie A) lokale Ereignisse (Rötungen, Ödeme und Schmerzen an der Injektionsstelle) und B) systemische Ereignisse (Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Myalgie, Arthralgie, Erbrechen, Durchfall, Pruritus und Urtikaria) auf der Grundlage der beobachteten Nebenwirkungen, die alle in fünf (5) Stufen eingeteilt wurden. So entspricht etwa Grad 0 keiner Auswirkung, während Grad 4 als kritisch eingestuft wird.

Was waren die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen?

Nebenwirkung Häufigkeit

Schüttelfrost 62.6%

Kopfschmerzen 62.4%

Myalgie 55.3%

Arthralgie 53.4%

Müdigkeit 51.6%

Juckreiz 38.1%

Fieber 36.5%

Ähnlich wie bei einer nationalen koreanischen Stichprobenerhebung, über die heute berichtet wurde, traten bei Frauen (P?<?.05) mehr unerwünschte Ereignisse auf als bei Männern. Interessanterweise beobachtete das Studienteam, dass bei den Mitarbeitern des Gesundheitswesens Rötungen, Juckreiz, Urtikaria und die meisten unerwünschten Wirkungen nach der dritten Dosis häufiger bei Personen auftraten, die auch bei der zweiten Dosis Reaktionen zeigten.

Sie berichten: „Unerwünschte Ereignisse des Grades 4 traten bei der dritten Dosis bei einigen Patienten auf, auch wenn keine Nebenwirkungen mit den ersten beiden Dosen verbunden waren.“ In ihrer Zusammenfassung vermeiden die Autoren jegliche Entgleisungen bei unerwünschten Ereignissen des Grades 4, was eine interessante Beobachtung ist.

Im Hauptteil der in der Fachzeitschrift Medicine veröffentlichten, von Experten begutachteten Arbeit geben die Studienautoren die folgenden Raten schwerer unerwünschter Ereignisse an:

Schwere AEs* %

Erste Dosis 4.4%

Zweite Dosis 31.5%

Dritte Dosis 33.8%

*Grad 3 & 4

Die erste Dosis scheint eindeutig mit anderen Beobachtungen übereinzustimmen, aber die Häufigkeit schwerer Nebenwirkungen nach der zweiten und dritten Dosis ist astronomisch.

Die häufigsten unerwünschten Ereignisse des Grades 4 betrafen Müdigkeit, Myalgie, Kopfschmerzen und Schüttelfrost. TrialSite stellt fest, dass diese Klasse von Nebenwirkungen nur selten zu einer Impfstoffschädigung führen würde. In dieser Studie sind jedoch alle unerwünschten Ereignisse des Grades 4 mit einer Einlieferung in die Notaufnahme des Krankenhauses verbunden.

Die Autoren berichten von neun Patienten, die nach der dritten Dosis in die Kategorie der unerwünschten Ereignisse des Grades 4 fielen. Dies bedeutet, dass alle neun Patienten in der Notaufnahme vorstellig wurden, was insgesamt 1,3 % der Studienpopulation entspricht, die in der Notaufnahme vorstellig wurden.