Die Klima-Panikmacher: Höllischer Blödsinn

Es ist Sommer, und wie jedes Jahr nutzen die Medien ein paar Hitzewellen, um ihre globalistische Klima-Agenda voranzutreiben, und gehen dabei in die Vollen. Sie haben sogar angefangen, den Hitzewellen alberne Namen wie Cerberus zu geben. Jeden Tag gibt es neue erschreckende Schlagzeilen, und es ist klar, dass sie alle Teil einer gut koordinierten Propagandakampagne sind.

In einem besonders betrügerischen Artikel auf Sky News wurde diese Woche behauptet, dass die Erde bald zu einem Inferno werden würde, wenn wir nicht alle tun, was man uns sagt. In dem Artikel wurde auch fälschlicherweise behauptet, dass extreme Wetterbedingungen zu Ernteeinbußen führen, obwohl die weltweite Nahrungsmittelproduktion jedes Jahr auf ein neues Rekordniveau ansteigt.

Nach Angaben der BBC werden die Temperaturen in Europa nicht annähernd die Rekordwerte erreichen. Auch in Kalifornien, das sich ebenfalls unter einer Hitzekuppel befindet und wo 1913 mit 56 Grad Celsius ein neuer Rekord aufgestellt wurde, werden sie nicht erreicht.

Glücklicherweise haben viele Menschen, die in heißeren Gegenden leben, jetzt eine Klimaanlage; aber sie werden sie in den kommenden Jahren vielleicht nicht mehr benutzen können, wenn wir alle auf die intermittierende erneuerbare Energie angewiesen sind!

Weit davon entfernt, die Erde zu verbrennen, sehen wir die übliche Mischung aus Hitze und Kälte. Erst vor ein paar Wochen wurde uns gesagt, dass die Hitzewelle des letzten Monats ein Vorzeichen für die Zukunft sei. Seitdem ist es wieder normal – feucht und kühl!

Es ist einfach eine Tatsache, dass es im Sommer immer irgendwo auf der Welt Hitzewellen gibt. Wie ein Kommentator in Rom anmerkte, mag eine Hitzewelle zwar lästig sein, aber sie ist nicht das Ende der Welt.

Es ist die Kälte, um die man sich sorgen muss

Eine aktuelle Studie besagt, dass die letztjährige Hitzewelle in Europa 61.672 Menschen das Leben gekostet hat. Zweifellos werden wir im Laufe dieses Sommers von ähnlichen Behauptungen hören.

Eine Lancet-Studie vom März hat jedoch ergeben, dass kaltes Wetter neunmal so viele Menschen tötet wie heißes Wetter.

Und eine frühere Lancet-Studie aus dem Jahr 2021 kam zu dem Schluss, dass die Zahl der hitzebedingten Todesfälle in Europa zwischen 2000 und 2019 im Durchschnitt 178.000 pro Jahr betrug, was beweist, dass die Zahl der Todesfälle im vergangenen Jahr nicht besonders ungewöhnlich war. Dieselbe Studie beziffert die Zahl der kältebedingten Todesfälle auf 657.000.

Aber das werden Sie bei der BBC nicht hören.

Die Net-Zero-Katastrophe starrt uns ins Gesicht

JEDES Jahr veröffentlicht das National Grid „Future Energy Scenarios“ (FES), die uns angeblich eine Vorstellung davon vermitteln, wie unser Energiesystem auf dem Weg zu Net Zero aussehen wird. Das eigentliche Ziel besteht jedoch darin, alle davon zu überzeugen, nicht zuletzt das National Grid selbst, dass das Vereinigte Königreich bis zum Jahr 2050 den Netto-Nullpunkt erreichen kann, ohne dass die Räder stillstehen. Die in diesem Jahr neu veröffentlichte FES versagt in dieser Hinsicht erneut und geht nicht auf die sehr realen Probleme ein, die sich am Horizont abzeichnen.

Wie üblich gibt es vier Szenarien. Das optimistischste heißt „Leading The Way“, das so wahrscheinlich ist wie das Fliegen von Schweinen. Das realistischste ist Falling Short, bei dem die Emissionen bis 2050 um etwa die Hälfte reduziert werden.

Ich werde mich auf die beiden anderen konzentrieren:

Consumer Transformation (CT) – dieses Ergebnis erscheint höchst unwahrscheinlich. Sie geht beispielsweise davon aus, dass bis 2035 12 Millionen Wärmepumpen installiert werden. Das ist einfach nicht zu erwarten, es sei denn, das Verbot von Gaskesseln tritt ein Jahrzehnt früher in Kraft. Es ist auch unwahrscheinlich, dass die Verbraucher ihre Gewohnheiten in Bezug auf das Ausschalten von Geräten bei Strommangel drastisch ändern werden oder bereit sind, Tausende von Euro für die Isolierung auszugeben, auf die sich das Szenario stützt.

Die Systemumstellung (ST) ist etwas realistischer, aber nicht viel! Dieses Szenario geht von 3 Millionen Wärmepumpen bis 2035 aus, mit einer jährlichen Einführung von etwa 160.000 bereits ab 2025 – auch dies ist äußerst unrealistisch. Aufgrund dieser langsamen Verbreitung von Wärmepumpen geht das Szenario davon aus, dass der größte Teil der Heizung auf Wasserstoffkesseln basieren wird, was wiederum eine andere Frage aufwirft: Woher soll der Wasserstoff kommen? Die Antwort der FES lautet: hauptsächlich durch Dampfreformierung von Erdgas, theoretisch unter Verwendung von Kohlenstoffspeichern (CCUS).

Dies wirft wiederum zwei weitere Fragen auf:

a) Bei der Dampfreformierung wird viel mehr Erdgas verbraucht, als wenn man es einfach verbrennt, etwa 50 % mehr. Sie ist daher kostspielig und energieineffizient.

b) Selbst mit CCUS entstehen noch Emissionen, da nur etwa zwei Drittel des CO2 abgeschieden werden. Und durch die Abscheidung des Kohlenstoffs wird noch mehr Energie verschwendet.

Bei der Systemtransformation werden wir im Jahr 2035 immer noch 581 TWh Erdgas verbrauchen, verglichen mit 986 TWh heute. Damit wird der Plan der Labour-Partei, die Erschließung neuer Vorkommen in der Nordsee zu stoppen, eindeutig ad absurdum geführt.

Nun kommen wir zu der entscheidenden Frage, wie unser Stromsystem im Jahr 2035 aussehen wird, wenn es angeblich vollständig dekarbonisiert sein wird. Im Folgenden werden die Kapazitätsannahmen der FES dargestellt:

In beiden Szenarien ist die einsatzfähige Kapazität (ohne Verbindungsleitungen) bedauerlicherweise geringer als der Bedarf. Selbst mit Verbindungsleitungen bleibt ein großes Defizit bestehen, trotz der Beibehaltung des größten Teils unserer bestehenden Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Flotte. Die Nachfrage ist wegen der Elektrifizierung von Heizung und Verkehr viel höher als jetzt, im KV-Szenario doppelt so hoch.

Nach Angaben der FES werden die Speicherkapazitäten im Durchschnitt nur etwa zwei Stunden betragen, was ausreicht, um nur kurzfristige Nachfragespitzen zu bewältigen. Die Solarenergie wird, wie wir wissen, im Winter so gut wie nichts produzieren.

Im günstigsten Fall kann man damit rechnen, dass man selbst an relativ windstillen Tagen mindestens 5 Prozent der Windkapazität, also etwa 5 GW, nutzen kann. Aber damit sind wir in beiden Szenarien immer noch weit davon entfernt.

Sicher, wir könnten die Spitzennachfrage um vielleicht 10 GW reduzieren, indem wir die tägliche Nachfrage glätten. Andererseits müsste man zusätzlich zu den FES-Szenarien eine Reserve von mindestens 20 GW einplanen, um Kraftwerksausfälle usw. abdecken zu können.

Die einzige Möglichkeit, die Versorgungssicherheit bei diesen verstärkten Elektrifizierungsszenarien zu gewährleisten, wäre die Verdreifachung unserer bestehenden GuD-Flotte, die erforderlichenfalls für die Verbrennung von Wasserstoff umgerüstet werden müsste. Längerfristig könnte eine Tranche neuer Kernkraftwerke dazu beitragen, die Lücke zu schließen, aber das würde wahrscheinlich noch viele Jahre dauern, bis es soweit ist.

Jedes Jahr spreche ich dieses Problem an. Und jedes Jahr ignoriert eine neue FES die Katastrophe, die uns ins Gesicht starrt, völlig. Es scheint ein naiver Glaube zu herrschen, dass all die Wind- und Solarkapazitäten irgendwie immer den Strom liefern werden, den wir brauchen.

Das ist wirklich ein Fall von „der Kaiser hat keine Kleider“!