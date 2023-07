Wenn der Blob platzt

„Hätten sie keine Doppelmoral, dann hätten die Demokraten gar keine Moral.“ – Jeff Childers,

Vielleicht habt Ihr es nicht so richtig mitbekommen, in diesen trägen, schwülen, feuchten und drückenden Mittsommertagen, aber in unserer Republik laufen die Dinge ziemlich wild aus dem Ruder.

Robert F. Kennedy Jr. hat gestern im Justizausschuss „Weaponization of the Federal Government“ die Demokratische Partei bloß gestellt, indem er sich wie ein normales menschliches Wesen verhielt, obwohl er von einem Schwarm Harpyien mit ihrem Geschrei „Russland, Russland, Russland“ angekreischt wurde. Als ob das noch etwas bedeuten würde. Er sagte, sie seien schlimmer als die McCarthy-Leute der 1950er, tadelte ihre wahnsinnigen Pöbeleien für eine Zensur und ließ sie in einem Zustand erschöpfter Schande zurück.

Und es ist so, dass er für eben jene Partei als Kandidat (für die Präsidentschaft) antritt, die alles unternimmt, um ihn zu zerstören. Um die Kandidatur zu erreichen, müsste er Tausend hochrangige „Demokraten“ einer grausamen Läuterung aus Reue und Zerknirschung unterziehen – und dann muss man sich fragen: Wer will denn wirklich die Unterstützung so abscheulicher Kreaturen wie Debbie Wasserman Schultz, Jerrold Nadler und Adam Schiff, oder auch nur mit denen im selben Klub sitzen?

An anderer Stelle gab es diese Woche die noch degenerierten Mätzchen des FBI, als Whistleblower aus dem Unterholz krochen und die Fäulnis hinter dem FBI-Direktor Chris Wray und seinem Boss (Justizminister) Merrick Garland aufdecken. Dieser Blob (Tiefe Staat) aus Verdorbenheit gärt und wächst mit so vielen überlappenden Vertuschungen, dass ihnen die Teppiche ausgehen, um sie darunter zu verstecken. Die massiven, geldgierigen Untaten von Hillary Clinton wegen Skolkovo und Uranium One führen direkt zum Umsturz 2014 in der Ukraine und zum Russia-Gate, zu den globalen Einfluss-Operationen der Biden-Familie und jeder anderen verlogenen Tat, sei es die FISA-Fälschung, die J6-Verarschung mit Hunderten bösartiger und betrügerischer Anklagen, dem Covid-19-Beschiss mit Zensur und medizinischer Tyrannei und Gott weiß wie vielen Toten durch die giftigen Injektionen… und jetzt auch noch eine hirntote Regierung, die einen Atomkrieg herunterspielt.

Und wer hatte überhaupt die brillante Idee, einen widerlichen und inkompetenten Gauner wie „Joe Biden“ als Staatsoberhaupt zu installieren? Sie wussten sicher schon vor 2019, dass sein handlungsreisender Sohn in der Ukraine, in China und sonst wo Bestechungsgelder einsammelte, während er gleichzeitig mit Huren herummachte und Kinderhandel betrieb und sich sein Hirn mit Crack und ordentlich Wodka ruinierte. Und Ihr wollt mir sagen, dass das CIA und das FBI gar nichts davon wussten, bevor im Oktober 2019 Hunter Bidens Laptop voll mit krassen Beweisen in ihre Hände fiel? Wenn sie nichts davon wussten, welchen Sinn haben dann diese Geheimdienste?

Meine Vermutung ist, dass es Barack Obamas Idee war, „Joe Biden“ ins Weiße Haus zu hieven. Der aussichtslose Versuch, diesen gekaperten Kriminellen zu benutzen, um die Verbrechen während Obamas beider Amtszeiten zu vertuschen. Eigentlich war dafür Hillary Clinton vorgesehen – für die selbst viel auf dem Spiel stand – aber sie hat es 2016 versaut und zugelassen, dass der Goldene Gigant Golem an die Macht kam. Im Rückblick ist es erstaunlich, wie der mächtige Blob nach der Wahl erstarrte – wie eine gigantische, wild gewordene Fresszelle – um Herrn Trump zu umzingeln und zu vernichten, der offensichtlich monatelang nicht wusste, gegen wen er antrat: nämlich gegen die gesamte permanente Bürokratie. Offensichtlich hat es der Blob nur teilweise geschafft, Mr. Trump zu deaktivieren, der fleißig daran arbeitete, das halbe Land kämpferisch gegen den Blob und den Blobismus aufzubringen. Gleichzeitig leidet er unter einer Anklage nach der anderen. Juristische Rückzugsgefechte.

Das Problem ist: Der Blob ist selbst zu einem Immunschaden für das Politikwesen namens USA geworden. Und sie wollen alles zerstören, wofür das Land steht und was von Ozean zu Ozean vorhanden ist, wenn die nuklearen Hyperschallraketen fliegen. Wir stehen vor schwierigen Wochen. Vollgas… die Gummireifen rauchen… und wir schauen der Auflösung von Thelma und Louise im Großformat zu.

Der Blob selbst, mit der Demokratischen Partei in seinem Zentrum, und üblen Organellen wie Mitch McConnell, Lindsey Graham und dergleichen endoplasmisches Retikulum dreht völlig durch und versucht, seinen „Schatz“, den heiligen Pokal des Liberalismus, Barack Obama, vor Verfolgung zu schützen. Herrn Obama zur Rechenschaft zu ziehen, das würde als ein ultimativer Akt von amerikanischem „Rassismus“ angesehen werden. Viele wollen das nicht. Also wird er seiner Verantwortung entgehen, bis er (und wir) verschwunden ist und ihn die Geschichte einholt.

Aber gibt es noch einen Zweifel, dass „Joe Biden“ weg muss? Und zwar so bald wie möglich? Natürlich gibt es genug Beweise, ein Amtsenthebungsverfahren im Kongress zu eröffnen und das so auszubeuten wie die beiden Verfahren gegen Trump. Ein Verfahren würde natürlich eine Untersuchung im Senat erfordern. Das wäre wahrscheinlich die einzige Nachricht, vor der sich die New York Times, die Washington Post und CNN nicht drücken könnten – so wie sich sich vor den Anhörungen der Whistleblower diese Woche und Mr. Kennedys robustem Auftritt vor dem Ausschuss der Zensuraktivisten verstecken konnten. Bei einem Senats-Verfahren wird der Schmutz endlich an die Oberfläche kommen und die Menschen könnten urteilen, egal ob der Senat „JB“ anklagt oder nicht. Es wird den Witz dieses Präsidenten beenden, noch einmal anzutreten, und für die Außenseiterchance, dass er verurteilt wird, reicht seine Begnadigungsmacht nicht für dieses Senatsverfahren aus. Und dann schauen wir mal mit Ms. Harris.