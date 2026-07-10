Das Problem mit saurem Rohöl: Warum Amerikas Raffinerien auf Importe angewiesen sind und warum dies für die Straße von Hormus relevant ist

Larry C. Johnson

Der US-amerikanisch-israelische Krieg mit dem Iran hat die Aufmerksamkeit der Welt auf das Öl gelenkt, weil die Straße von Hormus geschlossen wurde. Als der Krieg begann, dachte ich, Öl sei einfach Öl. Okay … ich war unwissend. Aber im Laufe der letzten vier Monate habe ich von einigen verschiedenen Experten auf diesem Gebiet eine ziemliche Ausbildung erhalten. Wenn Sie einen der Hauptgründe verstehen wollen, warum Donald Trump das MoU unterzeichnet hat, müssen Sie verstehen, warum die USA von saurem Rohöl abhängig sind, das aus dem Persischen Golf kommt. Ich werde es einfach zu erklären versuchen – Etwa 65 % der US-Raffinerien sind für die Verarbeitung von saurem Rohöl ausgelegt, während die US-Ölindustrie hauptsächlich süßes Rohöl produziert. Wir brauchen saures Rohöl, um Diesel und Flugtreibstoff herzustellen. Die Schließung der Straße von Hormus bedeutet, dass die USA nicht genug saures Rohöl haben werden, um das derzeitige Produktionsniveau von Diesel und Flugtreibstoff aufrechtzuerhalten. Das ist das Problem auf den Punkt gebracht.

Die Vereinigten Staaten sind der größte Rohölproduzent der Welt und fördern fast 13,8 Millionen Barrel pro Tag. Paradoxerweise sind sie jedoch auch strukturell auf importiertes Rohöl angewiesen – in den letzten Jahren etwa 6 bis 8 Millionen Barrel pro Tag. Der Krieg mit dem Iran und die monatelange Schließung der Straße von Hormus haben dieses Paradoxon in den denkbar schärfsten Kontrast gerückt: Ein Land, das in seinem eigenen Öl schwimmt, griff mit Rekordraten auf seine Strategische Erdölreserve zurück, um die Diesel- und Kerosinversorgung aufrechtzuerhalten. Die Erklärung liegt in einem Ungleichgewicht zwischen der Art von Öl, die Amerika produziert, und der Art von Öl, für die seine Raffinerien gebaut wurden – und das Barrel, das dieses Ungleichgewicht nun überbrückt, wird aus Salzkavernen mit einer endlichen strukturellen Lebensdauer entnommen.

Nicht jedes Rohöl ist gleich

Rohöl wird entlang zweier Hauptachsen klassifiziert: Dichte (American Petroleum Institute, kurz API-Grad) und Schwefelgehalt. „Leichte“ Rohöle haben einen hohen API-Grad (etwa 35° und mehr); „schwere“ Rohöle sind dichter. „Süßes“ Rohöl enthält weniger als 0,5 Gewichtsprozent Schwefel; „saures“ Rohöl enthält mehr – die Spezifikation der SPR selbst definiert sauer als zwischen 0,5 und 2,0 Prozent Schwefel.

Die Schieferrevolution, die die Vereinigten Staaten zum weltweit größten Produzenten machte, fördert fast ausschließlich leichtes, süßes Rohöl. Permian-, Bakken- und Eagle-Ford-Barrels haben typischerweise 40–50° API bei minimalem Schwefelgehalt. Das ist nach den meisten Maßstäben hervorragendes Öl – leicht zu verarbeiten, reich an Benzinmolekülen. Aber es ist nicht das, wofür die amerikanische Raffinerielandschaft ausgelegt wurde.

Das Raffinerie-Ungleichgewicht

Vom späten 1980er bis in die 2000er Jahre investierten die Raffineriebetreiber an der US-Golfküste Dutzende Milliarden Dollar in „Tiefkonversions“-Kapazitäten: Verkokungsanlagen, Hydrocracker, Fluid Catalytic Cracker und Hydrotreaters. Diese Investitionen wurden in der nahezu universellen Erwartung getätigt, dass die inländische Produktion weiter sinken und das Importaufkommen immer schwerer und schwefelhaltiger werden würde – mexikanisches Maya, venezolanisches Merey, saudisches Arab Medium, kanadische Bitumenmischungen. Die Komplexität war der Wettbewerbsvorteil: Eine Raffinerie, die verbilligtes schweres, saures Einsatzmaterial kaufen und dennoch ein volles Sortiment sauberer Produkte herstellen konnte, erzielte höhere Margen als eine einfache Raffinerie, die teures süßes Rohöl verarbeitete.

Der Schieferboom kam, nachdem dieses Kapital bereits investiert war. Das Ergebnis ist, dass das US-Raffineriesystem für mittelschweres und schweres saures Rohöl optimiert ist, während das Land leichtes süßes Rohöl produziert. Der Betrieb einer Verkokungsraffinerie mit reiner Leichtsüß-Diät führt zu einer Unterauslastung des Verkokers und der Rückstandsaufbereitungsanlagen – was genau die Marge zerstört, für die diese Anlagen gebaut wurden – und verursacht Betriebsprobleme, da sehr leichtes Rohöl die Naphtha- und Leichtsiedeteilbehandlung im vorderen Bereich der Anlage überlastet. Auch können die Raffinerien sich nicht einfach durch Mischen heraushelfen: Die Mischung von sehr leichtem Schieferöl mit schweren Rückständen ergibt „Hantel“-Mischungen, die auf dem Papier ein mittelschweres Rohöl nachahmen, sich aber in der Destillationskolonne untypisch verhalten, weil der Mischung die mittelsiedenden Moleküle fehlen, die ein echtes mittelschweres Rohöl enthält.

Aus diesem Grund sieht das Handelsmuster so aus, wie es ist. Die Vereinigten Staaten exportieren etwa 4 Millionen Barrel pro Tag leichtes süßes Rohöl an Raffinerien in Europa und Asien, die dafür ausgelegt sind, während sie Millionen Barrel pro Tag schwerere, saurere Qualitäten importieren. Kanada und Mexiko liefern etwa 70 % der US-Rohölimporte – kanadisches schweres saures Öl gelangt per Pipeline in den Mittleren Westen und an die Golfküste, ein Strom, der nach der Trans-Mountain-Erweiterung Rekordwerte erreichte – während Saudi-Arabien, Irak und, seit der US-Entführung von Maduro, ein wiedererstarktes Venezuela den Großteil des Restes liefern. Diese Anordnung ist kein Zufall oder ein Politikversagen im üblichen Sinne; sie ist das rationale Ergebnis eines Raffineriesystems, dessen Konfiguration nicht schnell oder billig geändert werden kann. Da Saudi-Arabien ausfällt, ist die USA gezwungen, sich auf eine schnell schrumpfende SPR zu verlassen.

Bisher konnte die Trump-Administration eine Versorgungskrise hinauszögern, indem sie saures Rohöl aus der SPR abrufte. Aber die USA werden bald die SPR an saurem Rohöl leergepumpt haben und eine Alternative benötigen … Das bedeutet, dass das Öl aus dem Persischen Golf wieder nach Amerika fließen muss. Einige Experten glauben, dass die Knappheit an saurem Rohöl bereits Mitte Juli zu einem Preisanstieg bei Diesel und Flugtreibstoff führen wird. Andere glauben, dass die USA bis Mitte August durchhalten können. Solange die USA weiterhin den Iran angreifen, bleiben die Aussichten auf eine Rückkehr zur Normalität gering.