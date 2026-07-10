Wie Khameneis letzter Akt die NATOstan besiegt

Pepe Escobar

Wir unterbrechen dieses Programm, um bekannt zu geben, dass die MoU-Katze ihr Koma verlassen hat – und praktisch keine Lebenszeichen mehr von sich gibt.

Das war völlig vorhersehbar.

Der Pavian von Barbaria und seine Schergen brachen ihr Versprechen, die Ölsanktionen gegen Iran auszusetzen. Die Verpflichtung wurde vom Finanzministerium aufgehoben.

Sie brachen die wackelige Waffenruhe – mit Angriffen auf Irans südliche Küstenstützpunkte; Iran reagierte; die USA legten nach; und die Eskalationsleiter ist wieder in Betrieb.

Sie brachen die Vereinbarung zur Durchfahrt durch die Straße von Hormus mit seriösen Tankerprovokationen; die Marine der IRGC reagierte in gleicher Weise.

Sie brachen – über den Todeskult – das MoU-Versprechen, den Krieg „an allen Fronten, einschließlich des Libanon“ zu beenden.

Der Pavian von Barbaria unterzeichnete das MoU mit großem Tamtam in Versailles und brach es auf seine typisch gemeine, brutale Art während der ausgedehnten Trauerfeierlichkeiten für den ermordeten Führer Ayatollah Khamenei – während Zehnmillionen Iraner totale nationale Geschlossenheit zeigten, zusammen mit Irakern in Nadschaf und Kerbela.

Die totale iranische Kontrolle über die Straße von Hormus ist wieder in Kraft.

Und Bab el-Mandeb könnte die nächste sein.

All dies geschah parallel zum NATO-Gipfel in Ankara – wo Trump, schäumend vor Wut und hysterisch wütend, erklärte, die Waffenruhe sei „vorbei“ und bezeichnete iranische Politiker im neo-Crassus-Modus als „Abschaum“ und „Lügner“, „bösartige, gewalttätige Menschen“. Von narzisstischer Selbstprojektion mal ganz zu schweigen.

Es war so passend, dass der Pavian von Barbaria den Krieg direkt aus einem Gipfel der Nordatlantischen Terrororganisation heraus neu eskalieren ließ. Die Ziele des CENTCOM umfassen Irans zivile Infrastruktur und Verbindungskorridore. Zertifizierte Terrortaktiken.

Es ist immer entscheidend, erneut zu betonen, dass der NATO-Krieg gegen Russland und der amerikanische Krieg gegen Iran Ableitungen desselben imperialen Krieges gegen souveräne Zivilisationsstaaten sind, die tief in die eurasische Integration eingebunden sind.

Stichwort zu diesem grässlichen NATO-Generalsekretär, Tutti Frutti al-Rutti, der die Katze aus dem Sack lässt, indem er Europa als „eine große Plattform für Machtprojektion für die Vereinigten Staaten“ beschreibt: Schließlich seien „5.000 Flugzeuge von europäischen Flughäfen gestartet“, um den amerikanischen Krieg gegen Iran zu unterstützen.

Hier ist es, für jeden mit einem IQ über 50 im gesamten Westen zu verstehen: Die NATO ist nicht mehr als eine – vasallisierte – Abschussrampe für das Imperium des Chaos, der Plünderung und der Piraterie.

Der Pavian von Barbaria war von dem holländischen Clown nicht beeindruckt. Im Gegenteil: Er wetterte gegen Italien – „sehr schlecht“ – weil es seine Stützpunkte nicht öffnete; gegen Großbritannien, weil es nur einige wenige öffnete; drohte Spanien mit Handelsboykott, da Madrid seinen Luftraum im vergangenen März für den Krieg gesperrt hatte; und fügte sein „Bedürfnis“ hinzu, Grönland zu verschlingen.

So behandelt das Imperium die vasallische „Plattform“: als „Abschaum“.

NATO an Europäer: „Lasst sie Drohnen essen“

Die kurze Schlagzeile zur Beschreibung des NATO-Gipfels in Ankara lautet „Lasst sie Drohnen essen“. Die Botschaft richtet sich an jeden europäischen Steuerzahler quer durch alle Schichten.

Die NATO will, dass jeder Mitgliedsstaat sich in eine Kriegswirtschaft verwandelt, wobei jede Nation satte 5% des BIP dafür ausgibt, US-Stützpunkte zu beherbergen, die dazu verwendet werden, die sprichwörtlichen „existenziellen Bedrohungen“ des Imperiums anzugreifen: Russland, Iran, China.

Folgen Sie dem Geld. Es gibt kein Geld. Keiner dieser mittellosen Mitgliedsstaaten kann auch nur annähernd die 5%-Schwelle des BIP für Waffen erreichen. Keiner ist dumm genug zu glauben, dass er gegen China in den Krieg ziehen muss. Sie sind völlig ratlos, wie sie auf die massive strategische Niederlage reagieren sollen, die Iran den USA zugefügt hat.

Doch alle waren bester Laune, wenn es darum geht, ihren Krieg gegen Russland weiterzuführen – von dem jeder mit Verstand weiß, dass er verloren ist – und weitere 70 Milliarden Dollar in das schwarze Loch Ukraine zu pumpen, damit es weitergeht bis zum letzten Ukrainer.

Vergleichen Sie nun all diese westliche zusammengesetzte Demenz mit dem erstaunlichen Schauspiel der Millionen auf den Straßen von Teheran, Qom und Maschhad – und in Nadschaf und Kerbela im Irak – die dem verstorbenen, ermordeten Führer Ayatollah Khamenei ihre Aufwartung machen.

Es könnte keine treffendere Darstellung von Zivilisation gegen Barbarei geben.

Die Abschiedszeremonie im heiligen Abbash-Schrein in Kerbela hob die tiefe Verbindung zwischen den entscheidenden religiösen/geistigen Zentren im Iran und Irak hervor: Kurz gesagt, schiitische Einheit, die auch als Demonstration von Soft Power wirkt, weil auch Sunniten und Christen ihre Aufwartung machten.

Übersetzung: Der salafistisch-dschihadistische Rand wurde in den Mülleimer verbannt. Und das ist der Hauptgrund, warum die üblichen Verdächtigen in Panik den kinetischen Angriff auf Persien neu starten mussten. Sie können sich einfach keine regionale Ablehnung ihrer Barbarei in ganz Westasien leisten.

Stichwort zu den üblichen Verdächtigen, die katarische (Al Udeid) und saudische (Prinz Sultan) Stützpunkte und Lufträume nutzen, um iranische Ziele anzugreifen und die arabisch-persische sowie schiitisch-sunnitische Spaltung und Herrschaft neu zu entfachen.

Teheran hatte vor Wochen sowohl mit Katar als auch mit Abu Dhabi eine Vereinbarung getroffen: Iran würde sie nicht bombardieren, im Austausch für die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder. Gleiches galt für Riad – im Austausch für verbesserte diplomatische Beziehungen. Pakistanische Vermittler brechen sich jetzt einen ab, um Humpty Dumpty wieder zusammenzusetzen.

Khameneis letzte außergewöhnliche Tat

Immer wieder werden wir auf die Bedeutung des mehrmillionenschweren, ausgedehnten Marsches der soliden nationalen Geschlossenheit zurückkommen müssen, der durch die Rituale/Zeremonien im Zusammenhang mit dem ermordeten Ayatollah Khamenei ausgelöst wurde.

Das war nicht nur eine Hommage – aus allen Gesellschaftsschichten – an einen der wichtigsten geistigen/politischen Führer des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts.

Über 100 Nationen entsandten hochrangige Delegationen zu den Zeremonien. Ein Who-is-Who des Globalen Südens war vertreten. Russland schickte die Nummer zwei der Regierung, Medwedew Unplugged, als Putins persönlichen Gesandten. China entsandte seine hochrangige Parlamentsführung. Pakistan schickte seinen Premierminister Seite an Seite mit dem mächtigen Feldmarschall Asim Munir.

Zentralasien, der Kaukasus, Westasien, sogar der stellvertretende Außenminister der Taliban – sie alle waren da. Kein einziger Vasall der NATOstan entsandte eine Delegation. Nun, das iranische Außenministerium hatte schließlich kein westliches Land eingeladen, das den amerikanischen Krieg unterstützt hatte.

Obendrein weiß jeder mit Verstand im Globalen Süden, dass diese westlichen „liberalen Demokratien“ von ihren unsäglich mittelmäßigen Eliten in die tiefste Grube des nihilistischen moralischen Zusammenbruchs gestürzt werden.

Der Iran jedenfalls, als aufstrebende, wiedererstarkende regionale Macht und Macht des Globalen Südens, mit seiner vollends bestätigten inneren Geschlossenheit, selbst unter enormen Herausforderungen, braucht sie nicht. Russland, China, Pakistan, die Türkei, die Zentralasiaten – das war die entstehende Multipolarität, die an einer Beerdigung teilnahm und für eines der endgültigen Fotos des Neuen Großen Spiels posierte.

Also ja: Wir sollten die außergewöhnlichen Szenen dieser Woche im Iran und Irak als Khameneis letzte – außergewöhnliche – Tat betrachten. Trotz. Widerstandsfähigkeit. Souveränität. Würde. Es ist, als hätte seine Intuition ihm gesagt, dass dies unweigerlich geschehen würde; als wäre er getröstet gewesen von der überlebensgroßen Bedeutung, die seine Ermordung für den Iran haben würde.

Jenseits all der Gemeinheit, der Lügen und der wütenden Wut, die das barbarische Imperium zeigt, ist dies die Woche, die in die Geschichte eingehen wird als die Woche, in der der Iran seinen Status als unumstößlicher Zivilisationsstaat festigte – stolz auf seine tiefe Geschichte und nationale Geschlossenheit.

Kein Wunder, dass Barbaria die Perser so sehr fürchtet.

Und dann ist da natürlich noch China – das das praktisch leblose MoU von Anfang an unterstützte und nun erkennt, warum Teheran sich nicht mehr darum kümmern kann.

Während niemand hinschaute, erweiterte Peking seinen Yuan-Liquiditätspool auf 500 Milliarden Dollar (verdoppelte Bond-Connect-Kontingente); startete einen Gold-Clearing-Hub in Hongkong; und kündigte auf Yuan lautende Goldterminkontrakte an.

Die Bank of China erkennt klar, dass die globale Yuan-Nachfrage über den Handel hinaus auf „Investitionen, Finanzierung, Preisgestaltung“ und entscheidend „Reservebestände“ ausgeweitet wird. Übersetzung: Beschleunigte Entdollarisierung. Barbaria sollte sich auf ein böses Erwachen gefasst machen.