Israel übermittelt den USA zu einem merkwürdigen Zeitpunkt Geheimdienstinformationen, wonach der Iran ein Attentat auf Trump plane und weitere Updates

Von Tyler Durden

Update (21:00 Uhr ET) : Hier ist, was Präsident Trump am Mittwoch in Ankara sagte und was viele dazu veranlasste, sich zu fragen, worauf er sich genau bezog: „Sie wollen den US-Präsidenten – mich – ausschalten“, sagte er in Bezug auf die Iraner. „Ich stehe auf jeder Liste. Ich habe heute Morgen gesehen, dass ich auf jeder einzelnen ihrer Listen stehe. Und bisher hatte ich wohl ein bisschen Glück, aber das hält vielleicht nicht mehr lange an.“

Das Wall Street Journal berichtet am Donnerstagabend, dass Israel dem Weißen Haus neue Geheimdienstinformationen vorgelegt habe, die auf genau ein solches Komplott mit Verbindungen nach Teheran hindeuten. Der Zeitpunkt ist recht merkwürdig und interessant, da dies gerade zu einem Zeitpunkt geschieht, an dem die verfeindeten Seiten kurz davor stehen, erneut in einen vollumfänglichen Krieg zu geraten:

Israel habe den USA neue Geheimdienstinformationen übermittelt, die laut eigenen Angaben auf einen neuen iranischen Plan zur Ermordung von Präsident Trump hindeuten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen – eine Erkenntnis, die eine Eskalation im Konflikt zwischen Washington und dem Iran bedeuten würde.

Der Iran hat seit Jahren offen geschworen, sich an Trump für die Ermordung von Qassem Soleimani zu rächen, der während der ersten Amtszeit des Präsidenten ein hochrangiger General im Korps der Islamischen Revolutionsgarden war.

Die israelische Botschaft in Washington lehnte eine Stellungnahme ab. Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Weiße Haus verwies das „Wall Street Journal“ auf Äußerungen des Präsidenten vom Mittwoch.

Die Israelis sind nach wie vor zutiefst unzufrieden mit den Bedingungen des zuvor vereinbarten Absichtsprotokolls und haben daher allen Grund, Washington weiter in den Konflikt hineinzutreiben. Sicherlich wissen viele innerhalb der US-Regierung davon und betrachten diese neue „Geheimdienstwarnung“ – die recht schnell an große Medien durchgesickert ist – daher möglicherweise mit der gebotenen Skepsis.

Unterdessen erklären die USA, sie befänden sich nach wie vor in „technischen Gesprächen“ mit dem Iran, trotz der gegenseitigen Bombenangriffe der vergangenen Tage. „Die technischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran werden laut einem US-Beamten fortgesetzt, nachdem es zwei Tage lang zu Zusammenstößen gekommen war, die den ohnehin schon brüchigen Waffenstillstand zwischen den beiden Nationen zu zerstören drohten“, berichtet Bloomberg ebenfalls am späten Donnerstagabend. „Die USA sind weiterhin entschlossen, eine Lösung mit dem Iran zu finden“, sagte der Beamte am Donnerstag, der unter der Bedingung der Anonymität über die Angelegenheit sprach.“

Es scheint also noch Hoffnung zu geben, dass sich die Lage nicht weiter zuspitzt. Was das angebliche Attentatskomplott angeht, so ist dies nicht das erste Mal, dass dem Iran solche Vorwürfe gemacht werden, und jedes Mal haben Vertreter Teherans diese vehement zurückgewiesen.

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So wie die nächtlichen US-Angriffe deutlich umfangreicher waren als die früheren Angriffe im Juni, so war auch die „Vergeltung“ des Iran umfangreicher – vor allem gegen die Golfstaaten und die dortigen amerikanischen Stützpunkte.

In der Nacht und am Donnerstag tagsüber haben iranische ballistische Raketen und Drohnen Kuwait, Katar, Bahrain und sogar das weit entfernte Jordanien ins Visier genommen. Das Land berichtet, dass es mehrere Raketen abgefangen hat, die auf den Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti abzielten – der gemeinsam von US-amerikanischen und jordanischen Streitkräften betrieben wird. Die Ölpreise lagen am Donnerstag weiterhin über dem Vorkriegsniveau.

Social Media/UGC/Reuters

„Jordanien hat nach Angaben der Streitkräfte acht iranische Raketen in seinem Luftraum abgefangen, nachdem im ganzen Land Sirenen ertönt waren“, berichtet Al Jazeera. „Herabfallende Splitter verursachten weder Opfer noch Sachschäden“, fügte der Sender hinzu.

Nach den US-Luftangriffen auf die Islamische Republik in der zweiten Nacht in Folge – die erfolgten, nachdem iranische Streitkräfte versucht hatten, ihre eigene Schifffahrtsroute und ihre eigenen Vorschriften in der Straße von Hormus durchzusetzen (wobei mehrere internationale Schiffe angegriffen wurden) – hat Teheran nun erneut bestätigt, seinerseits „US-Stützpunkte und strategische Zentren“ in Bahrain, Kuwait und Katar angegriffen zu haben.

Insbesondere hat die IRGC behauptet, dass zwei US-Stützpunkte in Kuwait und zwei in Bahrain angegriffen wurden – und die iranische Elitetruppe droht mit weiteren Angriffen. Das US-Zentralkommando (CENTCOM) gibt an, dass die Zahl der Angriffe auf etwa das 14-Fache der bei den letzten Kampfhandlungen Ende Juni getroffenen Ziele gestiegen ist.

Sirens blared in several cities in Jordan as Iranian missiles were intercepted.



Jordanian Armed Forces confirmed at least eight missiles were intercepted. pic.twitter.com/2aRvPCsY2Q — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 9, 2026

Übersetzung von „X“: Sirenen heulten in mehreren Städten Jordaniens auf, als iranische Raketen abgefangen wurden. Die jordanischen Streitkräfte bestätigten, dass mindestens acht Raketen abgefangen wurden.

Laut den in der NY Times zitierten Zahlen:

Die US-Streitkräfte haben in den letzten zwei Tagen mehr als 170 iranische Militärziele angegriffen, darunter Luftabwehrsysteme, Lagerorte für Drohnen und Raketen, militärische Schnellboote sowie logistische Infrastruktur entlang der Küste in der Nähe der Straße von Hormus, wie das US-Zentralkommando (CENTCOM) mitteilte.

CENTCOM veröffentlichte Aufnahmen von einigen der jüngsten Angriffe:

According to a release from U.S. Central Command, in the most recent wave of U.S. strikes against Iran in response to the Iranian targeting of commercial shipping, 90 military targets, including military logistics infrastructure, missile and drone storage sites, air defense… pic.twitter.com/c1sRyvbN5H — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

In einigen Fällen sollen zivile Infrastruktureinrichtungen wie Eisenbahnstrecken und Brücken getroffen worden sein, was eine Rückkehr zu den ersten Monaten der Operation „Epic Fury“ bedeutet, als Ziele im ganzen Land beschädigt oder zerstört wurden.

Aus den Golfstaaten sind bislang kaum bestätigbare Angaben zu den Schäden bekannt geworden:

Kuwait teilte mit, am frühen Donnerstagmorgen drei ballistische Raketen, eine Marschflugrakete und zehn Drohnen abgefangen zu haben; herabfallende Trümmer hätten eine Person verletzt und Sachschäden verursacht. Das Militär Bahrains gab an, mehrere Drohnen und Raketen abgefangen und zerstört zu haben, nachdem der Iran am Donnerstag Angriffe gestartet hatte.

Der Iran gab zudem an, einen Angriff auf Katar durchgeführt zu haben, das als wichtiger Vermittler in den Gesprächen des Irans mit den Vereinigten Staaten fungiert. Die katarischen Behörden bestätigten keine Angriffe, gaben jedoch heute früh eine öffentliche Sicherheitswarnung heraus, die sie später wieder aufhoben.

Iranische staatliche Quellen gaben an, dass die zwei Tage andauernden erneuten amerikanischen Angriffe 14 Menschen getötet und 78 verletzt hätten. Die Zahl der Opfer könnte noch weitaus höher ausfallen, da sich Angriffe und Gegenangriffe weiter ausweiten könnten, je schwieriger es wird, einen Ausweg aus der Konfrontation zu finden. Entlang der iranischen Küste, unter anderem in Bushehr, Chabahar, Bandar Abbas und Sirik, wurden Explosionen beobachtet.

VIDEO | Footage shows the Chabahar maritime traffic control tower following last night's US attack.



The tower was attacked in an attempt to disrupt Iran's control over the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/wM5KLRhgqN — The Cradle (@TheCradleMedia) July 9, 2026

Übersetzung von „X“: VIDEO | Aufnahmen zeigen den Chabahar-Seeverkehrskontrollturm nach dem US-Angriff letzte Nacht. Der Turm wurde angegriffen, um Irans Kontrolle über die Straße von Hormus zu stören.

Was einen möglichen Ausweg angeht, behauptet Präsident Trump nach wie vor, Teheran wolle „unbedingt“ ein Abkommen schließen – und erklärte gegenüber Reportern an Bord der Air Force One sogar, der Iran habe „vor einer Weile angerufen“, um genau diese Bitte zu äußern. Die meisten Experten und Reporter sind, nachdem sie diese Aussage in den vergangenen Monaten buchstäblich dutzende Male gehört haben, gelinde gesagt skeptisch.

Während dies weiterhin Trumps öffentliche Rhetorik ist, liefert ein aktueller Bericht vom Donnerstag im Wall Street Journal eine gegensätzliche Darstellung. „Verärgert über die Luftangriffe, drängte Trump seine Berater, ihm zu sagen, ob sie glaubten, dass der Iran es ernst meine mit dem Abschluss eines endgültigen Abkommens“, schreibt das WSJ. „Letztendlich kam der Präsident nach Rücksprache mit seinen leitenden Beratern zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall sei.“

Reports by Iranian state-run media of a cruise missile impact on the site of the Bushehr Nuclear Power Plant in Southern Iran. pic.twitter.com/T9hKKx80NJ — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

Übersetzung von „X“: Berichte der iranischen staatlichen Medien über den Einschlag eines Marschflugkörpers auf dem Gelände des Kernkraftwerks Buschehr im Süden Irans.

Trump hatte später (am Mittwoch) auf dem NATO-Gipfel in Ankara erklärt: „Meiner Meinung nach ist es vorbei.“ Anschließend betonte er: „Ich will nichts mit ihnen zu tun haben … Das sind Lügner, Betrüger und kranke Menschen.“

Was die Position Teherans angeht, so „erklärte ein iranischer Diplomat am Mittwoch, dass die USA gegen das Friedensabkommen verstoßen hätten, indem sie eine Schifffahrtsroute eingerichtet hätten, die nicht mit Teheran abgestimmt war, und behauptete, dies rechtfertige die Entscheidung der Islamischen Republik, auf den Schiffsverkehr zu schießen“, so derselbe Bericht.

⭕️ Axios, which has frequently published official U.S. and Israeli leaks throughout the war, reports that the White House is preparing for what could become a multi-day or even multi-week military campaign against Iran centered on the Strait of Hormuz after President Trump… https://t.co/s0A4M71boV — Drop Site (@DropSiteNews) July 9, 2026

Übersetzungen von „X“: Axios, das im Laufe des Krieges häufig offizielle Lecks der USA und Israels veröffentlicht hat, berichtet, dass das Weiße Haus sich auf eine Vorbereitung einstellt, die zu einer mehrtägigen oder sogar mehrwöchigen Militärkampagne gegen den Iran werden könnte, die sich auf die Straße von Hormus konzentriert, nachdem Präsident Trump die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran für „beendet“ erklärt hat.

➤ „Wir werden sie ein bisschen ohrfeigen, damit sie verstehen, dass wir nicht scherzen“: Ein US-Beamter sagte Axios, die Dauer der Kampagne werde von den nächsten Schritten Teherans abhängen.

➤ US-Beamte sagen, die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und die Wiederherstellung der Schifffahrtsfreiheit seien zum primären militärischen Ziel der Administration geworden, da der Iran darauf besteht, dass die Wasserstraße nur unter seinen eigenen Bedingungen wieder geöffnet werde.

➤ Trotz der Eskalation sagte Trump Reportern an Bord von Air Force One, dass iranische Beamte „vor Kurzem angerufen“ hätten und „einen Deal machen wollen“, obwohl der Iran keine direkte Kontaktaufnahme sofort bestätigte.

➤ ➤ Als er am Mittwoch mit Reportern sprach, warnte Vizepräsident JD Vance, dass es, wenn der Iran versuche, die Straße von Hormus zu schließen, „eine Reaktion der amerikanischen Armee geben wird“, und fügte hinzu, dass US-Schläge „einfach immer weiter passieren werden, bis sie diesen Weg öffnen und aufhören, auf Schiffe zu schießen.“

Trump: Iran hat gerade angerufen. Sie wollen unbedingt einen Deal machen. Reporter: Wenn sie einen Deal machen wollen, warum haben sie dann Handelsschiffe angegriffen? Trump: Weil… sie so eine Art verrückt sind. Aber sie wollen unbedingt einen Deal machen.

Daraufhin warnte Kriegsminister Pete Hegseth gemeinsam mit Trump, dass die Vereinigten Staaten den Iran „noch stärker und noch tiefer“ treffen würden – daraufhin kündigte das Pentagon an, es werde „die Fähigkeit des Irans, die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu bedrohen, weiter einschränken“.

Ein US-Beamter wurde im WSJ zudem mit den Worten zitiert, der Iran habe „den Weg der Gewalt“ gewählt und werde daher die Konsequenzen tragen müssen.

The US has once again bombed fishing boats under the pretext of hitting IRGC fast attack boats. pic.twitter.com/WYYEkOnaw1 — Arya Yadeghaar (Backup) (@AryJeayBackup) July 9, 2026

Übersetzung von „X“: Die USA haben erneut Fischerboote bombardiert, unter dem Vorwand, Schnellangriffsboote der IRGC anzugreifen.

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Weitere Entwicklungen über Nacht

via Newsquawk…

Luftangriffe über Nacht:

Auf Anweisung des Oberbefehlshabers haben die Streitkräfte des US-Zentralkommandos damit begonnen, weitere Luftangriffe gegen den Iran durchzuführen, um dessen Fähigkeit, die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu bedrohen, weiter zu schwächen. Die Vereinigten Staaten machen den Iran für die jüngsten ungerechtfertigten Angriffe auf Handelsschiffe und zivile Besatzungen verantwortlich, die sich frei auf einer wichtigen internationalen Wasserstraße bewegen.

Ein US-Militärstützpunkt in Kuwait wurde bei einem iranischen Vergeltungsschlag getroffen, während im Hauptquartier der 5. US-Flotte in Bahrain Explosionen zu hören waren.

Iranische Raketen zielten auf den Stützpunkt Azraq im Osten Jordaniens, berichtete Fars.

Iranische Oppositionsquellen berichten, dass die Schifffahrtsindustrie, Werften und der Marinestützpunkt der Revolutionsgarden in Bandar Abbas angegriffen wurden, berichtet Kan News.

Kommentar aus den USA:

US-Präsident Trump sagte, der Iran habe vor einer Weile angerufen und wolle ein Abkommen schließen.

US-Präsident Trumps Frustration über den Iran sei zum Teil auf seine Verärgerung darüber zurückzuführen, dass die Meerenge noch nicht vollständig geöffnet sei und dass der Iran Schiffe angegriffen habe, die die Meerenge durchfuhren, berichtete CNN unter Berufung auf einen US-Beamten. Der Beamte fügte hinzu, dass Trump angesichts des Tempos der Verhandlungen die Geduld verliere, insbesondere da der Iran Washington bei den Atomgesprächen offenbar hinzuhalten versuche.

US-Präsident Trump schrieb: „Dies ist eine Vergeltungsmaßnahme für die gestrigen Bombenangriffe des Iran auf Schiffe. Sollte sich das wiederholen, wird es noch viel schlimmer kommen!“

US-Präsident Trump sagte, der Iran sei gerade sehr hart getroffen worden, man habe viele Möglichkeiten, zu gewinnen; er wisse nicht, ob der Iran ein Abkommen einhalten werde, aber der Iran wolle unbedingt ein Abkommen schließen. Europa wolle in der Iran-Frage helfen.

Ein US-Beamter sagte, der Waffenstillstand mit dem Iran sei zumindest vorübergehend ausgesetzt worden, berichtete CNN.

„Alles hängt von der Reaktion des Iran ab – wenn sie weiter schießen, könnten die Ereignisse der Nacht zu einem täglichen oder wöchentlichen Vorgang werden. Wir sind darauf vorbereitet“, berichtete i24News unter Berufung auf eine US-Quelle.

Die Dauer und Schwere der neuen Offensive hänge vollständig von den nächsten Schritten Teherans ab, berichtete Axios unter Berufung auf einen US-Beamten; das Weiße Haus bereite sich auf einen mehrtägigen oder mehrwöchigen Feuerwechsel mit dem Iran über der Straße von Hormus vor.

Israel habe nichts mit den US-Angriffen auf den Iran zu tun, berichtete Al Arabiya unter Berufung auf eine israelische Militärquelle. Jeder Versuch, Israel ins Visier zu nehmen, werde mit einer schnellen, entschlossenen und starken Reaktion beantwortet.

Kommentar zum Iran:

Der Gouverneur der iranischen Provinz Bushehr erklärte, dass die US-Angriffe auf ein Atomkraftwerk in der Region nicht der Wahrheit entsprächen.

Rezaei, Berater des Obersten Führers des Iran, sagte: „Der Märtyrer Khamenei lehrte uns, die Amerikaner nicht zu fürchten, und zeigte, dass Lügen untergehen werden. Erwartet den harten Schlag der Iraner.“

Die iranische Revolutionsgarde (IRGC) erklärte, sie werde auf den Angriff auf eine Brücke in Aqqala reagieren, berichtete Al Arabiya.

Die iranische IRGC teilte mit, dass zwei US-Stützpunkte in Kuwait und zwei in Bahrain angegriffen worden seien; die Reaktion werde auf andere US-Stützpunkte in der Region ausgeweitet, sollten die USA ihre Angriffe wiederholen.

Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf sagte, Amerika habe noch nicht gelernt, dass Schikanen und Vertragsbrüche nicht mehr ungestraft bleiben, und fügte hinzu, die Straße von Hormus werde nur nach iranischen Vorgaben geöffnet, nicht aufgrund amerikanischer Drohungen.

Der US-Angriff auf Bushehr habe dem Kernkraftwerk keinen Schaden zugefügt, berichtete Nour News unter Berufung auf eine Quelle.

Libanon:

„Der US-Botschafter in Beirut: Die Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel wurden aus technischen Gründen nach Rom verlegt“, so Al Arabiya. Derzeit laufen Vorbereitungen für den Beginn der Arbeiten in den Pilotgebieten.

Der israelische Verteidigungsminister Katz erklärte, man werde innerhalb der libanesischen Sicherheitszone bleiben und dort operieren, bis die Hisbollah entwaffnet sei.

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