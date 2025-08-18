Das Putin-Trump-Treffen

Paul Craig Roberts

Was halten wir davon?

Es ist dabei ein gutes Ergebnis herausgekommen. Trump rückte von seiner Forderung nach einem Waffenstillstand ab und erklärte, es sei wichtiger, auf einen dauerhaften Frieden hinzuarbeiten, als auf einen Waffenstillstand, der selten eingehalten werde. Dies scheint Trump dazu zu verpflichten, die eigentliche Ursache des Konflikts anzugehen: Russlands Unsicherheit angesichts der NATO an seinen Grenzen.

Putin sagte, das Treffen markiere den Übergang von Konfrontation und Drohungen zum Dialog. Allein diese Aussicht habe das Treffen lohnenswert gemacht.

Das sind gute Ergebnisse. In einer Welt der Atomwaffen war das Spannungsniveau unhaltbar geworden.

Damit sich diese Hoffnungen erfüllen können, müssen zwei Barrieren erkannt und überwunden werden. Eine davon ist die neokonservative Doktrin der amerikanischen Hegemonie. Die andere ist das Interesse des US-Militär-/Sicherheitskomplexes.

Die Doktrin der Hegemonie erfordert die Überwindung Russlands, um Washingtons Unilateralismus durchzusetzen. Ist diese Doktrin zu institutionalisiert, um sie abzulehnen?

Das Budget, der Einfluss auf den Kongress und die Macht des militärisch-sicherheitspolitischen Komplexes erfordern einen starken Feind. Russland erfüllt diese Rolle. Frieden auf Augenhöhe mit Russland beseitigt den Feind, und das Budget und der Einfluss des militärisch-sicherheitspolitischen Komplexes schwinden. In fast jedem (US-Bundes-) Staat gibt es Militärstützpunkte oder Waffenhersteller, was bedeutet, dass dieses Interesse auch institutionalisiert ist, wie Präsident Eisenhower uns gewarnt hatte.

Daher stellt sich die Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass Trump die NATO und Raketenbasen von der russischen Grenze entfernen kann? Es ist überhaupt nicht wahrscheinlich, wenn die Aufmerksamkeit nicht auf das grundlegende Problem gelenkt wird.

Wie hilfreich werden die Medien sein? Es ist falsch, zu betonen, dass Putin das Treffen wollte, um zu zeigen, dass er nicht isoliert ist und sich wie Selenskyj und Netanjahu mit dem amerikanischen Präsidenten treffen kann.

Das Treffen war ein glücklicher Zufall. Trump hatte sich selbst in die Falle gelockt. Seine angedrohten Sekundärsanktionen oder Zölle gegen Indien und andere BRICS-Mitglieder gingen nach hinten los. Angesichts seiner eigenen 10-Tage-Frist musste er einen Ausweg finden. Er fand ihn in einem sofortigen Treffen mit Putin. Für Trump war das Treffen eine Möglichkeit, sich aus der Patsche zu helfen.

Die Möglichkeit, eine Konfrontation, die wahrscheinlich in einem Atomkrieg enden würde, zu beenden, beruht auf Glück. Kann dieser glückliche Ausgang in ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen umgewandelt werden? Das hängt von der Stärke der Hegemoniedoktrin der Neokonservativen und der Bereitschaft des militärisch-sicherheitspolitischen Komplexes ab, sinkende Umsätze und Gewinne hinzunehmen. Solange nicht erkannt wird, dass diese beiden Interessen die Hindernisse für den Frieden darstellen, die überwunden werden müssen, wird es keinen Friedensprozess geben.